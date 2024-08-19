RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2259226022612262
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 08:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:что будет с долларом, который имеет все шансы в таком случае перестать быть мировой резервной валютой

А хто його замінить? Євро? Юань?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3617
З нами з: 29.07.22
Подякував: 632 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 09:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Вот в новостях другой нежданчик - в ЛА в серьез за бомжей взялись. Бульдозерами палаточные городки сносят на гарбидж.

Не понимаю. Бомжи не могут притвориться спящими или действительно спать по очереди? В Калифорнии есть закон, запрещающий мешать человеку спать :)

ЗЫ Сдачу "задешево" с тщательным выбором арендатора можно расценивать как выбор хранителя для своей инвестиции. В пустующем доме, т.е. доме с выключенной вентиляцией, появляется запах, даже если он не очень старый.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7516
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6384 раз.
Подякували: 21252 раз.
 
Профіль
129
80
34
2
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 09:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  Сибарит написав:ЗЫ Сдачу "задешево" с тщательным выбором арендатора можно расценивать как выбор хранителя для своей инвестиции.

Вже писав тут: в знайомої батьки в Іспанії отримують ЗП від американця за те, що живуть в його квартирі і не пускають окупантів. І десь двічі на рік він приїздить на кілька тижнів, про що їх попереджує мінімум за місяць і вони цей час живуть в іншому місці..
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3617
З нами з: 29.07.22
Подякував: 632 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 14:00

Цитата від rjkz:
“В целом, настроения в обществе сейчас двойственные - выборы впереди, на которых выбирать придется из двух сортов”

Я, звісно, спілкуюся тільки з українською діаспорою і не можу всі настрої відчувати, але НЕМАЄ враження подвійних настроїв. Взагалі всі веселі, активні та впевнені. Мені вчора навпаки подумалося, що гра в того Трампа вже закінчилася в ніхто не буде бігти за того пришелепкуватого голосувати.

Є і цікаві дзвіночки, але вони не повʼязані з виборами: один наш легінь - ІTник - безробітний з квітня 2024 року. Щось ніяк ніде не влаштується…

Але є і інший приклад: рядовий співробітник однієї дуже відомої компанії, яку всі знають учасники форуму, майже на днях купив будинок за 2 000 000$. Подробиць не знаю, але це не квартира, а саме приватний будинок. Звісно, куплено в кредит.
Це просто для рівня цін.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 19 сер, 2024 14:05, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9917
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3674 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 14:04

  akurt написав:Цитата від rjkz:
“В целом, настроения в обществе сейчас двойственные - выборы впереди, на которых выбирать придется из двух сортов”

Я, звісно, спілкуюся тільки з українською діаспорою і не можу всі настрої відчувати, але НЕМАЄ враження подвійних настроїв. Взагалі всі веселі, активні та впевнені. Мені вчора навпаки подумалося, що гра в того Трампа вже закінчилася в ніхто не буде бігти за того пришелепкуватого голосувати.

Є і цікаві дзвіночки, але вони не повʼязані з виборами: один наш легінь - ІTник - безробітний з квітня 2024 року. Щось ніяк ніде не влаштується…

ви йому порадьте поїхати в СА, в ерію де не менше ляма за кортонну коробку нерухомості
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36090
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 14:07

Підкажіть адресу, я передам/підкажу.

Чомусь ніхто не хоче порахувати економічну ефективність такої оборудки:
- купити будинок не новий, але досить простойний будинок в реально класному районі за 1 400 000$.
- здати його аж за 3200$ на місяць.
За «нашою» методою власник отримає близько 2,75% річних по валюті.
Як вам такий відсоток? Щоби це означало?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 19 сер, 2024 14:13, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9917
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3674 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 14:09

  akurt написав:Підкажіть адресу, я передам/підкажу.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5758572#p5758572
людина купує квиток працювати скажімо в Apple та отримувати 500 000$ зарплатні на рік.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36090
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 14:15

  flyman написав:
  akurt написав:Підкажіть адресу, я передам/підкажу.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5758572#p5758572
людина купує квиток працювати скажімо в Apple та отримувати 500 000$ зарплатні на рік.

І де у вашому дописі адреса, яку треба передати тому, хто бажає жити в картоннній коробці?
До речі, в моєму дописі, який вже цитують, є реальне посилання на Google maps: реально цікаво «походити» по вулицях. Рекомендую.
Там навіть можна побачити будинок, який вже мабуть здано в оренду за 3200$.
Ще цікаво:
- бензин на АЗС - менше 4$ за галон (галон - майже 4 літра). Подешевшав досить помітно. Як сказали наші «З урахуванням інфляції ціна реально стала смішною».
- електрика на станції зарядок від 0,35 до 0,45$ за 1 кВт. Вчора тренувався заряджати Тесла на фірмовій зарядці саме від Tesla.
- В ЖК часто заряджання авто є для мешканців безкоштовним. Аби ти встиг підключитися (не так багато парковочних місць в підземному паркінгу із зарядними станціями).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9917
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3674 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 14:47

  akurt написав:Підкажіть адресу, я передам/підкажу.

Чомусь ніхто не хоче порахувати економічну ефективність такої оборудки:
- купити будинок не новий, але досить простойний будинок в реально класному районі за 1 400 000$.
- здати його аж за 3200$ на місяць.
За «нашою» методою власник отримає близько 2,75% річних по валюті.
Як вам такий відсоток? Щоби це означало?

Власник отримає (скоріш за все) ще й непоганий приріст вартості активу у довгостроковій перспективі.
https://fred.stlouisfed.org/series/CASTHPI
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3323
З нами з: 26.02.18
Подякував: 679 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2259226022612262
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron