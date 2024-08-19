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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 сер, 2024 15:29
akurt написав:
Цитата від rjkz:
“В целом, настроения в обществе сейчас двойственные - выборы впереди, на которых выбирать придется из двух сортов”
Я, звісно, спілкуюся тільки з українською діаспорою і не можу всі настрої відчувати, але НЕМАЄ враження подвійних настроїв. Взагалі всі веселі, активні та впевнені. Мені вчора навпаки подумалося, що гра в того Трампа вже закінчилася в ніхто не буде бігти за того пришелепкуватого голосувати.
Є і цікаві дзвіночки, але вони не повʼязані з виборами: один наш легінь - ІTник - безробітний з квітня 2024 року. Щось ніяк ніде не влаштується…
Але є і інший приклад: рядовий співробітник однієї дуже відомої компанії, яку всі знають учасники форуму, майже на днях купив будинок за 2 000 000$. Подробиць не знаю, але це не квартира, а саме приватний будинок. Звісно, куплено в кредит.
Це просто для рівня цін.
Я-бы не стал так категорично говорить.
"Игра в ТРампа" совсем не закончена.
Надо понимать, что украинские айтишники в Силикон Вейли - далеко не индикатор.
В целом, для чисто американской экономики, которая в не лучшем состоянии сейчас, Трамп - выгодный выбор. В краткосрочной перспективе. Харрис - зло сейчас и сразу.
Американцы голосуют по принципу - выгодно/не выгодно.
А потому уже все остальное - аборты, гендерные предрассудки и тп.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 15:32
flyman написав: akurt написав:
Цитата від rjkz:
“В целом, настроения в обществе сейчас двойственные - выборы впереди, на которых выбирать придется из двух сортов”
Я, звісно, спілкуюся тільки з українською діаспорою і не можу всі настрої відчувати, але НЕМАЄ враження подвійних настроїв. Взагалі всі веселі, активні та впевнені. Мені вчора навпаки подумалося, що гра в того Трампа вже закінчилася в ніхто не буде бігти за того пришелепкуватого голосувати.
Є і цікаві дзвіночки, але вони не повʼязані з виборами: один наш легінь - ІTник - безробітний з квітня 2024 року. Щось ніяк ніде не влаштується…
ви йому порадьте поїхати в СА, в ерію де не менше ляма за кортонну коробку нерухомості
А нефига?
Я не айтишник, для остальных там зп намного скромней.
В окрестностях НЙ и в самом НЙ локаций с такими ценами - дофига.
Да хотя-бы и моя. Частных домов в любом состоянии в моем зипкоде дешевле ляма сейчас нет. Когда я приехал еще были по 700 куе, во всяком случае, можно было найти.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 15:36
akurt написав:
Підкажіть адресу, я передам/підкажу.
Чомусь ніхто не хоче порахувати економічну ефективність такої оборудки:
- купити будинок не новий, але досить простойний будинок в реально класному районі за 1 400 000$.
- здати його аж за 3200$ на місяць.
За «нашою» методою власник отримає близько 2,75% річних по валюті.
Як вам такий відсоток? Щоби це означало?
Да никак.
Это ставка на дорожай.
В моем банке есть закрытое предложение под 5,34% при условии не менее 100 куе и доступность снятия без санкций в течении 24 часов. Мой шеф положил как раз 1,3 ляма.
По дому еще и расходы есть - налоги, содержание, амортизация (она сначала с налогов спишется, но потом, при продаже обратно вернется)
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