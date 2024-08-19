Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Цитата від rjkz: “В целом, настроения в обществе сейчас двойственные - выборы впереди, на которых выбирать придется из двух сортов”
Я, звісно, спілкуюся тільки з українською діаспорою і не можу всі настрої відчувати, але НЕМАЄ враження подвійних настроїв. Взагалі всі веселі, активні та впевнені. Мені вчора навпаки подумалося, що гра в того Трампа вже закінчилася в ніхто не буде бігти за того пришелепкуватого голосувати.
Є і цікаві дзвіночки, але вони не повʼязані з виборами: один наш легінь - ІTник - безробітний з квітня 2024 року. Щось ніяк ніде не влаштується…
Але є і інший приклад: рядовий співробітник однієї дуже відомої компанії, яку всі знають учасники форуму, майже на днях купив будинок за 2 000 000$. Подробиць не знаю, але це не квартира, а саме приватний будинок. Звісно, куплено в кредит. Це просто для рівня цін.
Я-бы не стал так категорично говорить. "Игра в ТРампа" совсем не закончена. Надо понимать, что украинские айтишники в Силикон Вейли - далеко не индикатор. В целом, для чисто американской экономики, которая в не лучшем состоянии сейчас, Трамп - выгодный выбор. В краткосрочной перспективе. Харрис - зло сейчас и сразу. Американцы голосуют по принципу - выгодно/не выгодно. А потому уже все остальное - аборты, гендерные предрассудки и тп.
akurt написав:Цитата від rjkz: “В целом, настроения в обществе сейчас двойственные - выборы впереди, на которых выбирать придется из двух сортов”
Я, звісно, спілкуюся тільки з українською діаспорою і не можу всі настрої відчувати, але НЕМАЄ враження подвійних настроїв. Взагалі всі веселі, активні та впевнені. Мені вчора навпаки подумалося, що гра в того Трампа вже закінчилася в ніхто не буде бігти за того пришелепкуватого голосувати.
Є і цікаві дзвіночки, але вони не повʼязані з виборами: один наш легінь - ІTник - безробітний з квітня 2024 року. Щось ніяк ніде не влаштується…
ви йому порадьте поїхати в СА, в ерію де не менше ляма за кортонну коробку нерухомості
А нефига? Я не айтишник, для остальных там зп намного скромней. В окрестностях НЙ и в самом НЙ локаций с такими ценами - дофига. Да хотя-бы и моя. Частных домов в любом состоянии в моем зипкоде дешевле ляма сейчас нет. Когда я приехал еще были по 700 куе, во всяком случае, можно было найти.
akurt написав:Підкажіть адресу, я передам/підкажу.
Чомусь ніхто не хоче порахувати економічну ефективність такої оборудки: - купити будинок не новий, але досить простойний будинок в реально класному районі за 1 400 000$. - здати його аж за 3200$ на місяць. За «нашою» методою власник отримає близько 2,75% річних по валюті. Як вам такий відсоток? Щоби це означало?
Да никак. Это ставка на дорожай. В моем банке есть закрытое предложение под 5,34% при условии не менее 100 куе и доступность снятия без санкций в течении 24 часов. Мой шеф положил как раз 1,3 ляма. По дому еще и расходы есть - налоги, содержание, амортизация (она сначала с налогов спишется, но потом, при продаже обратно вернется)
rjkz написав:Да никак. Это ставка на дорожай. В моем банке есть закрытое предложение под 5,34% при условии не менее 100 куе и доступность снятия без санкций в течении 24 часов. Мой шеф положил как раз 1,3 ляма. По дому еще и расходы есть - налоги, содержание, амортизация (она сначала с налогов спишется, но потом, при продаже обратно вернется)
Погоджуюся: купити за 1 400 000 доларів, щоби здавати за 3 200 (2,75% річних) виглядає безглуздо. Ми тут подумали, що буде здавати рік-два (тому треба зараз здати швидше, навіть по досить привабливій ціні - щоби не втрачати кожен цент) та продасть за 2 000 000...
rjkz написав:Да никак. Это ставка на дорожай. В моем банке есть закрытое предложение под 5,34% при условии не менее 100 куе и доступность снятия без санкций в течении 24 часов. Мой шеф положил как раз 1,3 ляма. По дому еще и расходы есть - налоги, содержание, амортизация (она сначала с налогов спишется, но потом, при продаже обратно вернется)
Погоджуюся: купити за 1 400 000 доларів, щоби здавати за 3 200 (2,75% річних) виглядає безглуздо. Ми тут подумали, що буде здавати рік-два (тому треба зараз здати швидше, навіть по досить привабливій ціні - щоби не втрачати кожен цент) та продасть за 2 000 000...
В Берген каунти, НДж, есть дома и даже усадьбы, где никто не живет. Платятся налоги , десятки тысяч долларов в год, сригутся газоны, делается мейнтаненс. Все это тянет еще на несколько десятков куе в год. Тупо припаркованы деньги под дорожай. Условно 40 куе дахода с аренды в год и сопутствующий гемор людям не интересны.
rjkz написав:Да никак. Это ставка на дорожай. В моем банке есть закрытое предложение под 5,34% при условии не менее 100 куе и доступность снятия без санкций в течении 24 часов. Мой шеф положил как раз 1,3 ляма. По дому еще и расходы есть - налоги, содержание, амортизация (она сначала с налогов спишется, но потом, при продаже обратно вернется)
Погоджуюся: купити за 1 400 000 доларів, щоби здавати за 3 200 (2,75% річних) виглядає безглуздо. Ми тут подумали, що буде здавати рік-два (тому треба зараз здати швидше, навіть по досить привабливій ціні - щоби не втрачати кожен цент) та продасть за 2 000 000...
В Берген каунти, НДж, есть дома и даже усадьбы, где никто не живет. Платятся налоги , десятки тысяч долларов в год, сригутся газоны, делается мейнтаненс. Все это тянет еще на несколько десятков куе в год. Тупо припаркованы деньги под дорожай. Условно 40 куе дахода с аренды в год и сопутствующий гемор людям не интересны.
в темі КРЖН з мене почали глузувати, коли сказав, що припарковано і не здається (при оплаті 250 грн за кавалірку в місяць), але на КРЖН це фуфу а СШАРЖН це нямням.
Запам"ятаємо цей день - 19 серпня 2024 року. Нарешті збулося те, про що так довго та наполегливо мріяли на цій гілці! Панове! Я реально побачив БОМЖа! Один - правда, але є! Ось він (фото з вікна авто Tesla Model 3) - стояв я перед світлофором боявся у відкриту робити фото - бо камери можуть знімати наявність смартфона в руках - ще штраф буде. Однією рукою тримав смартфон - другою - кермом авто. БОМЖ калірований худенький здається років 50-52. Має якийсь візок або ровер. Сидить під парканом біля дерева. В цілому виглядав досить пристойно. Місце символічне: поблизу найдорожчого в Каліфорнії будинка початку 19 сторіччя - це будинок родини Winchester. Вдовиця виробника зброї вибрала для родового будинка саме це місце. Мабуть, тут більше пахло грошима... А вже мільярдів та чудернацтва в неї - міряно не переміряно було... Можна відвідати цей неймовірно цікавий будинок. В ньому і фільми знімали... Цікаво, що я в ньому був в листопаді 2022 року - квиток коштував 35 доларів. Зараз 45. Інфляція...
Ну і як бачите не всі заробляють 500 000 доларів на рік. Комусь - хоча б 20 доларів за годину... і ту годину - хоча б двічі на місяць...