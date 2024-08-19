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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2260226122622263
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 15:29

  akurt написав:Цитата від rjkz:
“В целом, настроения в обществе сейчас двойственные - выборы впереди, на которых выбирать придется из двух сортов”

Я, звісно, спілкуюся тільки з українською діаспорою і не можу всі настрої відчувати, але НЕМАЄ враження подвійних настроїв. Взагалі всі веселі, активні та впевнені. Мені вчора навпаки подумалося, що гра в того Трампа вже закінчилася в ніхто не буде бігти за того пришелепкуватого голосувати.

Є і цікаві дзвіночки, але вони не повʼязані з виборами: один наш легінь - ІTник - безробітний з квітня 2024 року. Щось ніяк ніде не влаштується…

Але є і інший приклад: рядовий співробітник однієї дуже відомої компанії, яку всі знають учасники форуму, майже на днях купив будинок за 2 000 000$. Подробиць не знаю, але це не квартира, а саме приватний будинок. Звісно, куплено в кредит.
Це просто для рівня цін.


Я-бы не стал так категорично говорить.
"Игра в ТРампа" совсем не закончена.
Надо понимать, что украинские айтишники в Силикон Вейли - далеко не индикатор.
В целом, для чисто американской экономики, которая в не лучшем состоянии сейчас, Трамп - выгодный выбор. В краткосрочной перспективе. Харрис - зло сейчас и сразу.
Американцы голосуют по принципу - выгодно/не выгодно.
А потому уже все остальное - аборты, гендерные предрассудки и тп.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 15:32

  flyman написав:
  akurt написав:Цитата від rjkz:
“В целом, настроения в обществе сейчас двойственные - выборы впереди, на которых выбирать придется из двух сортов”

Я, звісно, спілкуюся тільки з українською діаспорою і не можу всі настрої відчувати, але НЕМАЄ враження подвійних настроїв. Взагалі всі веселі, активні та впевнені. Мені вчора навпаки подумалося, що гра в того Трампа вже закінчилася в ніхто не буде бігти за того пришелепкуватого голосувати.

Є і цікаві дзвіночки, але вони не повʼязані з виборами: один наш легінь - ІTник - безробітний з квітня 2024 року. Щось ніяк ніде не влаштується…

ви йому порадьте поїхати в СА, в ерію де не менше ляма за кортонну коробку нерухомості


А нефига?
Я не айтишник, для остальных там зп намного скромней.
В окрестностях НЙ и в самом НЙ локаций с такими ценами - дофига.
Да хотя-бы и моя. Частных домов в любом состоянии в моем зипкоде дешевле ляма сейчас нет. Когда я приехал еще были по 700 куе, во всяком случае, можно было найти.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 15:36

  akurt написав:Підкажіть адресу, я передам/підкажу.

Чомусь ніхто не хоче порахувати економічну ефективність такої оборудки:
- купити будинок не новий, але досить простойний будинок в реально класному районі за 1 400 000$.
- здати його аж за 3200$ на місяць.
За «нашою» методою власник отримає близько 2,75% річних по валюті.
Як вам такий відсоток? Щоби це означало?


Да никак.
Это ставка на дорожай.
В моем банке есть закрытое предложение под 5,34% при условии не менее 100 куе и доступность снятия без санкций в течении 24 часов. Мой шеф положил как раз 1,3 ляма.
По дому еще и расходы есть - налоги, содержание, амортизация (она сначала с налогов спишется, но потом, при продаже обратно вернется)
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 16:39

  rjkz написав:Да никак.
Это ставка на дорожай.
В моем банке есть закрытое предложение под 5,34% при условии не менее 100 куе и доступность снятия без санкций в течении 24 часов. Мой шеф положил как раз 1,3 ляма.
По дому еще и расходы есть - налоги, содержание, амортизация (она сначала с налогов спишется, но потом, при продаже обратно вернется)

Погоджуюся: купити за 1 400 000 доларів, щоби здавати за 3 200 (2,75% річних) виглядає безглуздо. Ми тут подумали, що буде здавати рік-два (тому треба зараз здати швидше, навіть по досить привабливій ціні - щоби не втрачати кожен цент) та продасть за 2 000 000...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 17:07

  akurt написав:
  rjkz написав:Да никак.
Это ставка на дорожай.
В моем банке есть закрытое предложение под 5,34% при условии не менее 100 куе и доступность снятия без санкций в течении 24 часов. Мой шеф положил как раз 1,3 ляма.
По дому еще и расходы есть - налоги, содержание, амортизация (она сначала с налогов спишется, но потом, при продаже обратно вернется)

Погоджуюся: купити за 1 400 000 доларів, щоби здавати за 3 200 (2,75% річних) виглядає безглуздо. Ми тут подумали, що буде здавати рік-два (тому треба зараз здати швидше, навіть по досить привабливій ціні - щоби не втрачати кожен цент) та продасть за 2 000 000...


В Берген каунти, НДж, есть дома и даже усадьбы, где никто не живет.
Платятся налоги , десятки тысяч долларов в год, сригутся газоны, делается мейнтаненс. Все это тянет еще на несколько десятков куе в год.
Тупо припаркованы деньги под дорожай. Условно 40 куе дахода с аренды в год и сопутствующий гемор людям не интересны.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 21:43

  rjkz написав:
  akurt написав:
  rjkz написав:Да никак.
Это ставка на дорожай.
В моем банке есть закрытое предложение под 5,34% при условии не менее 100 куе и доступность снятия без санкций в течении 24 часов. Мой шеф положил как раз 1,3 ляма.
По дому еще и расходы есть - налоги, содержание, амортизация (она сначала с налогов спишется, но потом, при продаже обратно вернется)

Погоджуюся: купити за 1 400 000 доларів, щоби здавати за 3 200 (2,75% річних) виглядає безглуздо. Ми тут подумали, що буде здавати рік-два (тому треба зараз здати швидше, навіть по досить привабливій ціні - щоби не втрачати кожен цент) та продасть за 2 000 000...


В Берген каунти, НДж, есть дома и даже усадьбы, где никто не живет.
Платятся налоги , десятки тысяч долларов в год, сригутся газоны, делается мейнтаненс. Все это тянет еще на несколько десятков куе в год.
Тупо припаркованы деньги под дорожай. Условно 40 куе дахода с аренды в год и сопутствующий гемор людям не интересны.

в темі КРЖН з мене почали глузувати, коли сказав, що припарковано і не здається (при оплаті 250 грн за кавалірку в місяць), але на КРЖН це фуфу а СШАРЖН це нямням.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 23:27

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Запам"ятаємо цей день - 19 серпня 2024 року.
Нарешті збулося те, про що так довго та наполегливо мріяли на цій гілці!
Панове! Я реально побачив БОМЖа!
Один - правда, але є!
Ось він (фото з вікна авто Tesla Model 3) - стояв я перед світлофором боявся у відкриту робити фото - бо камери можуть знімати наявність смартфона в руках - ще штраф буде. Однією рукою тримав смартфон - другою - кермом авто.
Зображення
БОМЖ калірований худенький здається років 50-52. Має якийсь візок або ровер. Сидить під парканом біля дерева. В цілому виглядав досить пристойно.
Місце символічне: поблизу найдорожчого в Каліфорнії будинка початку 19 сторіччя - це будинок родини Winchester. Вдовиця виробника зброї вибрала для родового будинка саме це місце.
Мабуть, тут більше пахло грошима... А вже мільярдів та чудернацтва в неї - міряно не переміряно було... Можна відвідати цей неймовірно цікавий будинок. В ньому і фільми знімали...
Цікаво, що я в ньому був в листопаді 2022 року - квиток коштував 35 доларів.
Зараз 45. Інфляція...

Ну і як бачите не всі заробляють 500 000 доларів на рік.
Комусь - хоча б 20 доларів за годину... і ту годину - хоча б двічі на місяць...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 00:30

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from USA

Запам"ятаємо цей день - 19 серпня 2024 року.
Нарешті збулося те, про що так довго та наполегливо мріяли на цій гілці!
Панове! Я реально побачив БОМЖа!
Один - правда, але є!
Ось він (фото з вікна авто Tesla Model 3) - стояв я перед світлофором боявся у відкриту робити фото - бо камери можуть знімати наявність смартфона в руках - ще штраф буде. Однією рукою тримав смартфон - другою - кермом авто.
Зображення
БОМЖ калірований худенький здається років 50-52. Має якийсь візок або ровер. Сидить під парканом біля дерева. В цілому виглядав досить пристойно.
Місце символічне: поблизу найдорожчого в Каліфорнії будинка початку 19 сторіччя - це будинок родини Winchester. Вдовиця виробника зброї вибрала для родового будинка саме це місце.
Мабуть, тут більше пахло грошима... А вже мільярдів та чудернацтва в неї - міряно не переміряно було... Можна відвідати цей неймовірно цікавий будинок. В ньому і фільми знімали...
Цікаво, що я в ньому був в листопаді 2022 року - квиток коштував 35 доларів.
Зараз 45. Інфляція...

Ну і як бачите не всі заробляють 500 000 доларів на рік.
Комусь - хоча б 20 доларів за годину... і ту годину - хоча б двічі на місяць...

Я шось пропустив? Дефіцит бомжей? Купу бомжей бачив Атланта, Майамі, НЙ...у маленьких містечках-так, їх майже не видно.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 00:47

  Rack написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from USA

Запам"ятаємо цей день - 19 серпня 2024 року.
Нарешті збулося те, про що так довго та наполегливо мріяли на цій гілці!
Панове! Я реально побачив БОМЖа!
Один - правда, але є!
Ось він (фото з вікна авто Tesla Model 3) - стояв я перед світлофором боявся у відкриту робити фото - бо камери можуть знімати наявність смартфона в руках - ще штраф буде. Однією рукою тримав смартфон - другою - кермом авто.
Зображення
БОМЖ калірований худенький здається років 50-52. Має якийсь візок або ровер. Сидить під парканом біля дерева. В цілому виглядав досить пристойно.
Місце символічне: поблизу найдорожчого в Каліфорнії будинка початку 19 сторіччя - це будинок родини Winchester. Вдовиця виробника зброї вибрала для родового будинка саме це місце.
Мабуть, тут більше пахло грошима... А вже мільярдів та чудернацтва в неї - міряно не переміряно було... Можна відвідати цей неймовірно цікавий будинок. В ньому і фільми знімали...
Цікаво, що я в ньому був в листопаді 2022 року - квиток коштував 35 доларів.
Зараз 45. Інфляція...

Ну і як бачите не всі заробляють 500 000 доларів на рік.
Комусь - хоча б 20 доларів за годину... і ту годину - хоча б двічі на місяць...

Я шось пропустив? Дефіцит бомжей? Купу бомжей бачив Атланта, Майамі, НЙ...у маленьких містечках-так, їх майже не видно.


Бомжи любят большие демократические города.
Где можно сесть на шею обществу, свесить ноги и болтать ими.
Я в отпуск ездил в довольно дорогие городки на юге НДж.
Городок с домами викторианских времен, но все отреставрированы.
В сезон население городка - 800 тысяч, в несезон - 30 тыс.
99% как местных так и туристов - белые американцы и европейцы.
Идеальная чистота. Ни единого бомжа.
Недвижимость практически не продается. Не потому что рынок мертвый - как мне рассказали, недвигу там не продают по причине того, что владеют ей люди, которых деньги как таковые не интересуют. В основном там недвигу унаследуют.
Откуда там взяться бомжам?
Вот и акурт по примерно таким местам ездит.
rjkz
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