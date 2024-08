Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2260226122622263 Додано: Пон 19 сер, 2024 15:29 akurt написав: Цитата від rjkz:

“В целом, настроения в обществе сейчас двойственные - выборы впереди, на которых выбирать придется из двух сортов”



Я, звісно, спілкуюся тільки з українською діаспорою і не можу всі настрої відчувати, але НЕМАЄ враження подвійних настроїв. Взагалі всі веселі, активні та впевнені. Мені вчора навпаки подумалося, що гра в того Трампа вже закінчилася в ніхто не буде бігти за того пришелепкуватого голосувати.



Є і цікаві дзвіночки, але вони не повʼязані з виборами: один наш легінь - ІTник - безробітний з квітня 2024 року. Щось ніяк ніде не влаштується…



Але є і інший приклад: рядовий співробітник однієї дуже відомої компанії, яку всі знають учасники форуму, майже на днях купив будинок за 2 000 000$. Подробиць не знаю, але це не квартира, а саме приватний будинок. Звісно, куплено в кредит.

Це просто для рівня цін. Цитата від rjkz:“В целом, настроения в обществе сейчас двойственные - выборы впереди, на которых выбирать придется из двух сортов”Я, звісно, спілкуюся тільки з українською діаспорою і не можу всі настрої відчувати, але НЕМАЄ враження подвійних настроїв. Взагалі всі веселі, активні та впевнені. Мені вчора навпаки подумалося, що гра в того Трампа вже закінчилася в ніхто не буде бігти за того пришелепкуватого голосувати.Є і цікаві дзвіночки, але вони не повʼязані з виборами: один наш легінь - ІTник - безробітний з квітня 2024 року. Щось ніяк ніде не влаштується…Але є і інший приклад: рядовий співробітник однієї дуже відомої компанії, яку всі знають учасники форуму, майже на днях купив будинок за 2 000 000$. Подробиць не знаю, але це не квартира, а саме приватний будинок. Звісно, куплено в кредит.Це просто для рівня цін.



Я-бы не стал так категорично говорить.

"Игра в ТРампа" совсем не закончена.

Надо понимать, что украинские айтишники в Силикон Вейли - далеко не индикатор.

В целом, для чисто американской экономики, которая в не лучшем состоянии сейчас, Трамп - выгодный выбор. В краткосрочной перспективе. Харрис - зло сейчас и сразу.

Американцы голосуют по принципу - выгодно/не выгодно.

А потому уже все остальное - аборты, гендерные предрассудки и тп. Я-бы не стал так категорично говорить."Игра в ТРампа" совсем не закончена.Надо понимать, что украинские айтишники в Силикон Вейли - далеко не индикатор.В целом, для чисто американской экономики, которая в не лучшем состоянии сейчас, Трамп - выгодный выбор. В краткосрочной перспективе. Харрис - зло сейчас и сразу.Американцы голосуют по принципу - выгодно/не выгодно.А потому уже все остальное - аборты, гендерные предрассудки и тп. rjkz

Повідомлень: 16902 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8404 раз. Подякували: 5297 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2024 15:32 flyman написав: akurt написав: Цитата від rjkz:

“В целом, настроения в обществе сейчас двойственные - выборы впереди, на которых выбирать придется из двух сортов”



Я, звісно, спілкуюся тільки з українською діаспорою і не можу всі настрої відчувати, але НЕМАЄ враження подвійних настроїв. Взагалі всі веселі, активні та впевнені. Мені вчора навпаки подумалося, що гра в того Трампа вже закінчилася в ніхто не буде бігти за того пришелепкуватого голосувати.



Є і цікаві дзвіночки, але вони не повʼязані з виборами: один наш легінь - ІTник - безробітний з квітня 2024 року. Щось ніяк ніде не влаштується… Цитата від rjkz:“В целом, настроения в обществе сейчас двойственные - выборы впереди, на которых выбирать придется из двух сортов”Я, звісно, спілкуюся тільки з українською діаспорою і не можу всі настрої відчувати, але НЕМАЄ враження подвійних настроїв. Взагалі всі веселі, активні та впевнені. Мені вчора навпаки подумалося, що гра в того Трампа вже закінчилася в ніхто не буде бігти за того пришелепкуватого голосувати.Є і цікаві дзвіночки, але вони не повʼязані з виборами: один наш легінь - ІTник - безробітний з квітня 2024 року. Щось ніяк ніде не влаштується…

ви йому порадьте поїхати в СА, в ерію де не менше ляма за кортонну коробку нерухомості ви йому порадьте поїхати в СА, в ерію де не менше ляма за кортонну коробку нерухомості



А нефига?

Я не айтишник, для остальных там зп намного скромней.

В окрестностях НЙ и в самом НЙ локаций с такими ценами - дофига.

Да хотя-бы и моя. Частных домов в любом состоянии в моем зипкоде дешевле ляма сейчас нет. Когда я приехал еще были по 700 куе, во всяком случае, можно было найти. А нефига?Я не айтишник, для остальных там зп намного скромней.В окрестностях НЙ и в самом НЙ локаций с такими ценами - дофига.Да хотя-бы и моя. Частных домов в любом состоянии в моем зипкоде дешевле ляма сейчас нет. Когда я приехал еще были по 700 куе, во всяком случае, можно было найти. rjkz

Повідомлень: 16902 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8404 раз. Подякували: 5297 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2024 15:36 akurt написав: Підкажіть адресу, я передам/підкажу.



Чомусь ніхто не хоче порахувати економічну ефективність такої оборудки:

- купити будинок не новий, але досить простойний будинок в реально класному районі за 1 400 000$.

- здати його аж за 3200$ на місяць.

За «нашою» методою власник отримає близько 2,75% річних по валюті.

Як вам такий відсоток? Щоби це означало? Підкажіть адресу, я передам/підкажу.Чомусь ніхто не хоче порахувати економічну ефективність такої оборудки:- купити будинок не новий, але досить простойний будинок в реально класному районі за 1 400 000$.- здати його аж за 3200$ на місяць.За «нашою» методою власник отримає близько 2,75% річних по валюті.Як вам такий відсоток? Щоби це означало?



Да никак.

Это ставка на дорожай.

В моем банке есть закрытое предложение под 5,34% при условии не менее 100 куе и доступность снятия без санкций в течении 24 часов. Мой шеф положил как раз 1,3 ляма.

По дому еще и расходы есть - налоги, содержание, амортизация (она сначала с налогов спишется, но потом, при продаже обратно вернется) Да никак.Это ставка на дорожай.В моем банке есть закрытое предложение под 5,34% при условии не менее 100 куе и доступность снятия без санкций в течении 24 часов. Мой шеф положил как раз 1,3 ляма.По дому еще и расходы есть - налоги, содержание, амортизация (она сначала с налогов спишется, но потом, при продаже обратно вернется) rjkz

Повідомлень: 16902 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8404 раз. Подякували: 5297 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2024 16:39 rjkz написав: Да никак.

Это ставка на дорожай.

В моем банке есть закрытое предложение под 5,34% при условии не менее 100 куе и доступность снятия без санкций в течении 24 часов. Мой шеф положил как раз 1,3 ляма.

По дому еще и расходы есть - налоги, содержание, амортизация (она сначала с налогов спишется, но потом, при продаже обратно вернется) Да никак.В моем банке есть закрытое предложение под 5,34% при условии не менее 100 куе и доступность снятия без санкций в течении 24 часов. Мой шеф положил как раз 1,3 ляма.По дому еще и расходы есть - налоги, содержание, амортизация (она сначала с налогов спишется, но потом, при продаже обратно вернется)

Погоджуюся: купити за 1 400 000 доларів, щоби здавати за 3 200 (2,75% річних) виглядає безглуздо. Ми тут подумали, що буде здавати рік-два (тому треба зараз здати швидше, навіть по досить привабливій ціні - щоби не втрачати кожен цент) та продасть за 2 000 000... Погоджуюся: купити за 1 400 000 доларів, щоби здавати за 3 200 (2,75% річних) виглядає безглуздо. Ми тут подумали, що буде здавати рік-два (тому треба зараз здати швидше, навіть по досить привабливій ціні - щоби не втрачати кожен цент) та продасть за 2 000 000... akurt

Повідомлень: 9919 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3674 раз. Подякували: 1294 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2024 17:07 akurt написав: rjkz написав: Да никак.

Это ставка на дорожай.

В моем банке есть закрытое предложение под 5,34% при условии не менее 100 куе и доступность снятия без санкций в течении 24 часов. Мой шеф положил как раз 1,3 ляма.

По дому еще и расходы есть - налоги, содержание, амортизация (она сначала с налогов спишется, но потом, при продаже обратно вернется) Да никак.В моем банке есть закрытое предложение под 5,34% при условии не менее 100 куе и доступность снятия без санкций в течении 24 часов. Мой шеф положил как раз 1,3 ляма.По дому еще и расходы есть - налоги, содержание, амортизация (она сначала с налогов спишется, но потом, при продаже обратно вернется)

Погоджуюся: купити за 1 400 000 доларів, щоби здавати за 3 200 (2,75% річних) виглядає безглуздо. Ми тут подумали, що буде здавати рік-два (тому треба зараз здати швидше, навіть по досить привабливій ціні - щоби не втрачати кожен цент) та продасть за 2 000 000... Погоджуюся: купити за 1 400 000 доларів, щоби здавати за 3 200 (2,75% річних) виглядає безглуздо. Ми тут подумали, що буде здавати рік-два (тому треба зараз здати швидше, навіть по досить привабливій ціні - щоби не втрачати кожен цент) та продасть за 2 000 000...



В Берген каунти, НДж, есть дома и даже усадьбы, где никто не живет.

Платятся налоги , десятки тысяч долларов в год, сригутся газоны, делается мейнтаненс. Все это тянет еще на несколько десятков куе в год.

Тупо припаркованы деньги под дорожай. Условно 40 куе дахода с аренды в год и сопутствующий гемор людям не интересны. В Берген каунти, НДж, есть дома и даже усадьбы, где никто не живет.Платятся налоги , десятки тысяч долларов в год, сригутся газоны, делается мейнтаненс. Все это тянет еще на несколько десятков куе в год.Тупо припаркованы деньги под дорожай. Условно 40 куе дахода с аренды в год и сопутствующий гемор людям не интересны. rjkz

Повідомлень: 16902 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8404 раз. Подякували: 5297 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2024 21:43 rjkz написав: akurt написав: rjkz написав: Да никак.

Это ставка на дорожай.

В моем банке есть закрытое предложение под 5,34% при условии не менее 100 куе и доступность снятия без санкций в течении 24 часов. Мой шеф положил как раз 1,3 ляма.

По дому еще и расходы есть - налоги, содержание, амортизация (она сначала с налогов спишется, но потом, при продаже обратно вернется) Да никак.В моем банке есть закрытое предложение под 5,34% при условии не менее 100 куе и доступность снятия без санкций в течении 24 часов. Мой шеф положил как раз 1,3 ляма.По дому еще и расходы есть - налоги, содержание, амортизация (она сначала с налогов спишется, но потом, при продаже обратно вернется)

Погоджуюся: купити за 1 400 000 доларів, щоби здавати за 3 200 (2,75% річних) виглядає безглуздо. Ми тут подумали, що буде здавати рік-два (тому треба зараз здати швидше, навіть по досить привабливій ціні - щоби не втрачати кожен цент) та продасть за 2 000 000... Погоджуюся: купити за 1 400 000 доларів, щоби здавати за 3 200 (2,75% річних) виглядає безглуздо. Ми тут подумали, що буде здавати рік-два (тому треба зараз здати швидше, навіть по досить привабливій ціні - щоби не втрачати кожен цент) та продасть за 2 000 000...



В Берген каунти, НДж, есть дома и даже усадьбы, где никто не живет.

Платятся налоги , десятки тысяч долларов в год, сригутся газоны, делается мейнтаненс. Все это тянет еще на несколько десятков куе в год.

Тупо припаркованы деньги под дорожай. Условно 40 куе дахода с аренды в год и сопутствующий гемор людям не интересны. В Берген каунти, НДж, есть дома и даже усадьбы, где никто не живет.Платятся налоги , десятки тысяч долларов в год, сригутся газоны, делается мейнтаненс. Все это тянет еще на несколько десятков куе в год.Тупо припаркованы деньги под дорожай. Условно 40 куе дахода с аренды в год и сопутствующий гемор людям не интересны.

в темі КРЖН з мене почали глузувати, коли сказав, що припарковано і не здається (при оплаті 250 грн за кавалірку в місяць), але на КРЖН це фуфу а СШАРЖН це нямням. в темі КРЖН з мене почали глузувати, коли сказав, що припарковано і не здається (при оплаті 250 грн за кавалірку в місяць), але на КРЖН це фуфу а СШАРЖН це нямням. flyman

Повідомлень: 36094 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2784 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2024 23:27 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Запам"ятаємо цей день - 19 серпня 2024 року.

Нарешті збулося те, про що так довго та наполегливо мріяли на цій гілці!

Панове! Я реально побачив БОМЖа!

Один - правда, але є!

Ось він (фото з вікна авто Tesla Model 3) - стояв я перед світлофором боявся у відкриту робити фото - бо камери можуть знімати наявність смартфона в руках - ще штраф буде. Однією рукою тримав смартфон - другою - кермом авто.



БОМЖ калірований худенький здається років 50-52. Має якийсь візок або ровер. Сидить під парканом біля дерева. В цілому виглядав досить пристойно.

Місце символічне: поблизу найдорожчого в Каліфорнії будинка початку 19 сторіччя - це будинок родини Winchester. Вдовиця виробника зброї вибрала для родового будинка саме це місце.

Мабуть, тут більше пахло грошима... А вже мільярдів та чудернацтва в неї - міряно не переміряно було... Можна відвідати цей неймовірно цікавий будинок. В ньому і фільми знімали...

Цікаво, що я в ньому був в листопаді 2022 року - квиток коштував 35 доларів.

Зараз 45. Інфляція...



Ну і як бачите не всі заробляють 500 000 доларів на рік.

Комусь - хоча б 20 доларів за годину... і ту годину - хоча б двічі на місяць... News from USAЗапам"ятаємо цей день -Нарешті збулося те, про що так довго та наполегливо мріяли на цій гілці!Панове! Я реально побачив БОМЖа!Один - правда, але є!Ось він (фото з вікна авто Tesla Model 3) - стояв я перед світлофором боявся у відкриту робити фото - бо камери можуть знімати наявність смартфона в руках - ще штраф буде. Однією рукою тримав смартфон - другою - кермом авто.БОМЖ калірований худенький здається років 50-52. Має якийсь візок або ровер. Сидить під парканом біля дерева. В цілому виглядав досить пристойно.Місце символічне: поблизу найдорожчого в Каліфорнії будинка початку 19 сторіччя - це будинок родини Winchester. Вдовиця виробника зброї вибрала для родового будинка саме це місце.Мабуть, тут більше пахло грошима... А вже мільярдів та чудернацтва в неї - міряно не переміряно було... Можна відвідати цей неймовірно цікавий будинок. В ньому і фільми знімали...Цікаво, що я в ньому був в листопаді 2022 року - квиток коштував 35 доларів.Зараз 45. Інфляція...Ну і як бачите не всі заробляють 500 000 доларів на рік.Комусь - хоча б 20 доларів за годину... і ту годину - хоча б двічі на місяць... akurt

Повідомлень: 9919 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3674 раз. Подякували: 1294 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2024 00:30 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from USA



Запам"ятаємо цей день - 19 серпня 2024 року.

Нарешті збулося те, про що так довго та наполегливо мріяли на цій гілці!

Панове! Я реально побачив БОМЖа!

Один - правда, але є!

Ось він (фото з вікна авто Tesla Model 3) - стояв я перед світлофором боявся у відкриту робити фото - бо камери можуть знімати наявність смартфона в руках - ще штраф буде. Однією рукою тримав смартфон - другою - кермом авто.



БОМЖ калірований худенький здається років 50-52. Має якийсь візок або ровер. Сидить під парканом біля дерева. В цілому виглядав досить пристойно.

Місце символічне: поблизу найдорожчого в Каліфорнії будинка початку 19 сторіччя - це будинок родини Winchester. Вдовиця виробника зброї вибрала для родового будинка саме це місце.

Мабуть, тут більше пахло грошима... А вже мільярдів та чудернацтва в неї - міряно не переміряно було... Можна відвідати цей неймовірно цікавий будинок. В ньому і фільми знімали...

Цікаво, що я в ньому був в листопаді 2022 року - квиток коштував 35 доларів.

Зараз 45. Інфляція...



Ну і як бачите не всі заробляють 500 000 доларів на рік.

Комусь - хоча б 20 доларів за годину... і ту годину - хоча б двічі на місяць... News from USAЗапам"ятаємо цей день -Нарешті збулося те, про що так довго та наполегливо мріяли на цій гілці!Панове! Я реально побачив БОМЖа!Один - правда, але є!Ось він (фото з вікна авто Tesla Model 3) - стояв я перед світлофором боявся у відкриту робити фото - бо камери можуть знімати наявність смартфона в руках - ще штраф буде. Однією рукою тримав смартфон - другою - кермом авто.БОМЖ калірований худенький здається років 50-52. Має якийсь візок або ровер. Сидить під парканом біля дерева. В цілому виглядав досить пристойно.Місце символічне: поблизу найдорожчого в Каліфорнії будинка початку 19 сторіччя - це будинок родини Winchester. Вдовиця виробника зброї вибрала для родового будинка саме це місце.Мабуть, тут більше пахло грошима... А вже мільярдів та чудернацтва в неї - міряно не переміряно було... Можна відвідати цей неймовірно цікавий будинок. В ньому і фільми знімали...Цікаво, що я в ньому був в листопаді 2022 року - квиток коштував 35 доларів.Зараз 45. Інфляція...Ну і як бачите не всі заробляють 500 000 доларів на рік.Комусь - хоча б 20 доларів за годину... і ту годину - хоча б двічі на місяць...

Я шось пропустив? Дефіцит бомжей? Купу бомжей бачив Атланта, Майамі, НЙ...у маленьких містечках-так, їх майже не видно. Я шось пропустив? Дефіцит бомжей? Купу бомжей бачив Атланта, Майамі, НЙ...у маленьких містечках-так, їх майже не видно. Rack Повідомлень: 661 З нами з: 29.01.09 Подякував: 55 раз. Подякували: 92 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2024 00:47 Rack написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from USA



Запам"ятаємо цей день - 19 серпня 2024 року.

Нарешті збулося те, про що так довго та наполегливо мріяли на цій гілці!

Панове! Я реально побачив БОМЖа!

Один - правда, але є!

Ось він (фото з вікна авто Tesla Model 3) - стояв я перед світлофором боявся у відкриту робити фото - бо камери можуть знімати наявність смартфона в руках - ще штраф буде. Однією рукою тримав смартфон - другою - кермом авто.



БОМЖ калірований худенький здається років 50-52. Має якийсь візок або ровер. Сидить під парканом біля дерева. В цілому виглядав досить пристойно.

Місце символічне: поблизу найдорожчого в Каліфорнії будинка початку 19 сторіччя - це будинок родини Winchester. Вдовиця виробника зброї вибрала для родового будинка саме це місце.

Мабуть, тут більше пахло грошима... А вже мільярдів та чудернацтва в неї - міряно не переміряно було... Можна відвідати цей неймовірно цікавий будинок. В ньому і фільми знімали...

Цікаво, що я в ньому був в листопаді 2022 року - квиток коштував 35 доларів.

Зараз 45. Інфляція...



Ну і як бачите не всі заробляють 500 000 доларів на рік.

Комусь - хоча б 20 доларів за годину... і ту годину - хоча б двічі на місяць... News from USAЗапам"ятаємо цей день -Нарешті збулося те, про що так довго та наполегливо мріяли на цій гілці!Панове! Я реально побачив БОМЖа!Один - правда, але є!Ось він (фото з вікна авто Tesla Model 3) - стояв я перед світлофором боявся у відкриту робити фото - бо камери можуть знімати наявність смартфона в руках - ще штраф буде. Однією рукою тримав смартфон - другою - кермом авто.БОМЖ калірований худенький здається років 50-52. Має якийсь візок або ровер. Сидить під парканом біля дерева. В цілому виглядав досить пристойно.Місце символічне: поблизу найдорожчого в Каліфорнії будинка початку 19 сторіччя - це будинок родини Winchester. Вдовиця виробника зброї вибрала для родового будинка саме це місце.Мабуть, тут більше пахло грошима... А вже мільярдів та чудернацтва в неї - міряно не переміряно було... Можна відвідати цей неймовірно цікавий будинок. В ньому і фільми знімали...Цікаво, що я в ньому був в листопаді 2022 року - квиток коштував 35 доларів.Зараз 45. Інфляція...Ну і як бачите не всі заробляють 500 000 доларів на рік.Комусь - хоча б 20 доларів за годину... і ту годину - хоча б двічі на місяць...

Я шось пропустив? Дефіцит бомжей? Купу бомжей бачив Атланта, Майамі, НЙ...у маленьких містечках-так, їх майже не видно. Я шось пропустив? Дефіцит бомжей? Купу бомжей бачив Атланта, Майамі, НЙ...у маленьких містечках-так, їх майже не видно.



Бомжи любят большие демократические города.

Где можно сесть на шею обществу, свесить ноги и болтать ими.

Я в отпуск ездил в довольно дорогие городки на юге НДж.

Городок с домами викторианских времен, но все отреставрированы.

В сезон население городка - 800 тысяч, в несезон - 30 тыс.

99% как местных так и туристов - белые американцы и европейцы.

Идеальная чистота. Ни единого бомжа.

Недвижимость практически не продается. Не потому что рынок мертвый - как мне рассказали, недвигу там не продают по причине того, что владеют ей люди, которых деньги как таковые не интересуют. В основном там недвигу унаследуют.

Откуда там взяться бомжам?

Вот и акурт по примерно таким местам ездит. Бомжи любят большие демократические города.Где можно сесть на шею обществу, свесить ноги и болтать ими.Я в отпуск ездил в довольно дорогие городки на юге НДж.Городок с домами викторианских времен, но все отреставрированы.В сезон население городка - 800 тысяч, в несезон - 30 тыс.99% как местных так и туристов - белые американцы и европейцы.Идеальная чистота. Ни единого бомжа.Недвижимость практически не продается. Не потому что рынок мертвый - как мне рассказали, недвигу там не продают по причине того, что владеют ей люди, которых деньги как таковые не интересуют. В основном там недвигу унаследуют.Откуда там взяться бомжам?Вот и акурт по примерно таким местам ездит. rjkz

Повідомлень: 16902 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8404 раз. Подякували: 5297 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2024 05:04 Re: Еміграція, заробітчанство

Когда началась война, я все что там оставалось перевел на ЗСУ, там было немного.

Потом пришел имейл от банка, что карты, по которым нет движения около года, закрываются. И я попросил родственников закинуть несколько сотен гривен через терминал. Но потом опять надолго забыл про эту карту.

И тут читаю новости :

https://finance.liga.net/bank/novosti/p ... nah-evropy

Пока раздумываю или оно мне надо.

Что-то это очень смахивает на троянского коня.

Выглядит так как будто государство хочет хоть как-то дотянуться до тех, до кого оно дотянуться не может.

Ну и видео попалось:



https://www.youtube.com/watch?v=tzypF_oKSMw

Подумал-подумал, что раз уж я давно обхожусь без этого, то и дальше обойдусь.

А что имелось ввиду под интересом государства к моим счетам - я не понимаю.

В мире около 60 млн украинцев.

Украина всех, кто не вышел из гражданства считает исключительно своими гражданами. Вне зависимости от того, являются они гражданами и/или резидентами иного государства. И что государство Украина хочет теперь все знать о счетах 30 млн человек давно живущих за границей? Я уж не говорю, что кроме "знать" могут последовать другие "желания".

Пардон, только США и кажется Эритрея таксуют своих граждан где-бы они ни жили и откуда-бы доход не получали. Неужели Украина надеется попасть в эту компанию? У меня давно уже закочился срок действия приватовской карты.Когда началась война, я все что там оставалось перевел на ЗСУ, там было немного.Потом пришел имейл от банка, что карты, по которым нет движения около года, закрываются. И я попросил родственников закинуть несколько сотен гривен через терминал. Но потом опять надолго забыл про эту карту.И тут читаю новости :Пока раздумываю или оно мне надо.Что-то это очень смахивает на троянского коня.Выглядит так как будто государство хочет хоть как-то дотянуться до тех, до кого оно дотянуться не может.Ну и видео попалось:Подумал-подумал, что раз уж я давно обхожусь без этого, то и дальше обойдусь.А что имелось ввиду под интересом государства к моим счетам - я не понимаю.В мире около 60 млн украинцев.Украина всех, кто не вышел из гражданства считает исключительно своими гражданами. Вне зависимости от того, являются они гражданами и/или резидентами иного государства. И что государство Украина хочет теперь все знать о счетах 30 млн человек давно живущих за границей? Я уж не говорю, что кроме "знать" могут последовать другие "желания".Пардон, только США и кажется Эритрея таксуют своих граждан где-бы они ни жили и откуда-бы доход не получали. Неужели Украина надеется попасть в эту компанию? rjkz

Повідомлень: 16902 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8404 раз. Подякували: 5297 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2260226122622263 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор