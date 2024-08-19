Класика: «Не читайте до обеда советских газет».
Ніяких проблем у використанні карт українських банків немає.
Більше того: ви можете замовити прямо на сайті електронну картку - прив"язали її до свого смартфона та використовувати.
Ви можете замовити до свого рахунка декілька карт - в мене наприклад 3 карти класу GOLD прив"язані до одного рахунка - дві з них можете передати родичам (якщо довіряєте).
Далі: смішно говорити про обмеження переказів з карти на карту - сумами в 100 000 гривень (близько 2 500 доларів) на місяць - це взагалі ПРОЄКТ - який обговорюється - взагалі все зрозуміло бо йде оборот грошей "в тіні". Якщо ви не знаєте - 90% громадян України НЕ сплачують податки.
У Вас в США іде тіньовий обіг грошей - держава в США все дозволяє робити картелям в Колумбії на території США? А податки платять?
Фінмоніторінг працює - і блогер помиляється, коли говорить, що банк обмежує ваші права.
Все простіше, я сам в серпні попав на фінансовий моніторинг - приятель зробив помилку - обміняв 10 000 доларів на гривню - отримав 410 000 гривень та перевів мені на карту.
Операція в сумі, більшій за 400 000 гривень на добу (10 000 доларів) - ФІінмоніторінг - вірно.
Ось тут я пояснював звідки ці гроші. В США не так?
Так так всюди - операції вище за 10 000 доларів (євро) - іде фінмоніторінг.
Нагадайте : в США можна отримати водійське посвідчення або Грін-карту без всяких документів або наприклад поїхати в Нікарагуа та там оформити собі американську Грін-карту?
Так що варто НЕ слухати отаких горе-фахівців.
Тим більше не варто розміщувати таке відео на Фінансовму форумі України.
Щось аналогічне на росії - вже скрутили б руки - та на Колиму.
Бо путін вам аплодує. Хотів гроші перерахувати соловйову - а тут така чудова публікація...
Консультант... блін...
У мене приятель намагався вийти з громадянства росії - боровся 3 роки - та плюнув - втратив українське ВНП (пройшли виділені терміни).
Так що реально горе-хВахівець... Про мораль розмірковує... з бажанням не виконувати закони країни проживання... Реально круто. Здається анархісти проповідували років 100 тому...