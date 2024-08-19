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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2261226222632264 Додано: Вів 20 сер, 2024 07:29 Класика: «Не читайте до обеда советских газет».

Ніяких проблем у використанні карт українських банків немає.

Більше того: ви можете замовити прямо на сайті електронну картку - прив"язали її до свого смартфона та використовувати.

Ви можете замовити до свого рахунка декілька карт - в мене наприклад 3 карти класу GOLD прив"язані до одного рахунка - дві з них можете передати родичам (якщо довіряєте).



Далі: смішно говорити про обмеження переказів з карти на карту - сумами в 100 000 гривень (близько 2 500 доларів) на місяць - це взагалі ПРОЄКТ - який обговорюється - взагалі все зрозуміло бо йде оборот грошей "в тіні". Якщо ви не знаєте - 90% громадян України НЕ сплачують податки.

У Вас в США іде тіньовий обіг грошей - держава в США все дозволяє робити картелям в Колумбії на території США? А податки платять?



Фінмоніторінг працює - і блогер помиляється, коли говорить, що банк обмежує ваші права.

Все простіше, я сам в серпні попав на фінансовий моніторинг - приятель зробив помилку - обміняв 10 000 доларів на гривню - отримав 410 000 гривень та перевів мені на карту.

Операція в сумі, більшій за 400 000 гривень на добу (10 000 доларів) - ФІінмоніторінг - вірно.

Ось тут я пояснював звідки ці гроші. В США не так?

Так так всюди - операції вище за 10 000 доларів (євро) - іде фінмоніторінг.



Нагадайте : в США можна отримати водійське посвідчення або Грін-карту без всяких документів або наприклад поїхати в Нікарагуа та там оформити собі американську Грін-карту?



Так що варто НЕ слухати отаких горе-фахівців.

Тим більше не варто розміщувати таке відео на Фінансовму форумі України.

Щось аналогічне на росії - вже скрутили б руки - та на Колиму.

Бо путін вам аплодує. Хотів гроші перерахувати соловйову - а тут така чудова публікація...

Консультант... блін...

У мене приятель намагався вийти з громадянства росії - боровся 3 роки - та плюнув - втратив українське ВНП (пройшли виділені терміни).

Так що реально горе-хВахівець... Про мораль розмірковує... з бажанням не виконувати закони країни проживання... Реально круто. Здається анархісти проповідували років 100 тому... akurt

Повідомлень: 9921 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3674 раз. Подякували: 1294 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2024 07:48 rjkz написав: У меня давно уже закочился срок действия приватовской карты.

Когда началась война, я все что там оставалось перевел на ЗСУ, там было немного.

Потом пришел имейл от банка, что карты, по которым нет движения около года, закрываются. И я попросил родственников закинуть несколько сотен гривен через терминал. Но потом опять надолго забыл про эту карту.

У меня давно уже закочился срок действия приватовской карты.Когда началась война, я все что там оставалось перевел на ЗСУ, там было немного.Потом пришел имейл от банка, что карты, по которым нет движения около года, закрываются. И я попросил родственников закинуть несколько сотен гривен через терминал. Но потом опять надолго забыл про эту карту.

Ось чесно, не розумію в чому проблема: в мене були відкриті рахунки в Польщі в ING Bank - на картці були якісь гроші - банк вираховував з мене по 7 злотих в місяць (десь 1,2 долари) за обслуговування, але картою я НЕ КОРИСТУВАВСЯ. Якщо би хоч якось платив десь в магазинах - то було би все ОК. Але я реально картою не користувався. Не було потреби.

Гроші закінчилися - прийшов лист з Польщі, що карту закриють разом з рахунком із-за відсутності операцій.

Що ту ненормального? Закрили.

Може напишемо якусь колективну скаргу на фінасовому порталі Польщі: "караул - мій рахунок "мертвий" - не використовую - мені його банк закрив - давайте розмалюємо гаслами ING bank банк"?

Ні, ну реально... В чому проблема?



P.S. Термін дії всіх карт ПриватБанку та інших банків було автоматично ПРОДОВЖЕНО без необхідності візиту в банк - і навіть тим, хто реально мешкав за кордоном. Єдина неприємність - не можна було сплачувати купівлю товарів в інтернет-магазинах (вводиш дату дії - а вона закінчилася). Крім того, можна просто на смартфоні замовити електронну картку без всяких проблем.

Аби гроші були... Ось чесно, не розумію в чому проблема: в мене були відкриті рахунки в Польщі в ING Bank - на картці були якісь гроші - банк вираховував з мене по 7 злотих в місяць (десь 1,2 долари) за обслуговування, але картою я НЕ КОРИСТУВАВСЯ. Якщо би хоч якось платив десь в магазинах - то було би все ОК. Але я реально картою не користувався. Не було потреби.Гроші закінчилися - прийшов лист з Польщі, щоЩо ту ненормального? Закрили.Може напишемо якусь колективну скаргу на фінасовому порталі Польщі: "караул - мій рахунок "мертвий" - не використовую - мені його банк закрив - давайте розмалюємо гаслами ING bank банк"?Ні, ну реально... В чому проблема?Термін дії всіх карт ПриватБанку та інших банків було автоматично ПРОДОВЖЕНО без необхідності візиту в банк - і навіть тим, хто реально мешкав за кордоном. Єдина неприємність - не можна було сплачувати купівлю товарів в інтернет-магазинах (вводиш дату дії - а вона закінчилася). Крім того, можна просто на смартфоні замовити електронну картку без всяких проблем.Аби гроші були... akurt

Повідомлень: 9921 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3674 раз. Подякували: 1294 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2261226222632264 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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