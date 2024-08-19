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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2261226222632264
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 07:29

Класика: «Не читайте до обеда советских газет».
Ніяких проблем у використанні карт українських банків немає.
Більше того: ви можете замовити прямо на сайті електронну картку - прив"язали її до свого смартфона та використовувати.
Ви можете замовити до свого рахунка декілька карт - в мене наприклад 3 карти класу GOLD прив"язані до одного рахунка - дві з них можете передати родичам (якщо довіряєте).

Далі: смішно говорити про обмеження переказів з карти на карту - сумами в 100 000 гривень (близько 2 500 доларів) на місяць - це взагалі ПРОЄКТ - який обговорюється - взагалі все зрозуміло бо йде оборот грошей "в тіні". Якщо ви не знаєте - 90% громадян України НЕ сплачують податки.
У Вас в США іде тіньовий обіг грошей - держава в США все дозволяє робити картелям в Колумбії на території США? А податки платять?

Фінмоніторінг працює - і блогер помиляється, коли говорить, що банк обмежує ваші права.
Все простіше, я сам в серпні попав на фінансовий моніторинг - приятель зробив помилку - обміняв 10 000 доларів на гривню - отримав 410 000 гривень та перевів мені на карту.
Операція в сумі, більшій за 400 000 гривень на добу (10 000 доларів) - ФІінмоніторінг - вірно.
Ось тут я пояснював звідки ці гроші. В США не так?
Так так всюди - операції вище за 10 000 доларів (євро) - іде фінмоніторінг.

Нагадайте : в США можна отримати водійське посвідчення або Грін-карту без всяких документів або наприклад поїхати в Нікарагуа та там оформити собі американську Грін-карту?

Так що варто НЕ слухати отаких горе-фахівців.
Тим більше не варто розміщувати таке відео на Фінансовму форумі України.
Щось аналогічне на росії - вже скрутили б руки - та на Колиму.
Бо путін вам аплодує. Хотів гроші перерахувати соловйову - а тут така чудова публікація...
Консультант... блін...
У мене приятель намагався вийти з громадянства росії - боровся 3 роки - та плюнув - втратив українське ВНП (пройшли виділені терміни).
Так що реально горе-хВахівець... Про мораль розмірковує... з бажанням не виконувати закони країни проживання... Реально круто. Здається анархісти проповідували років 100 тому...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 07:48

  rjkz написав:У меня давно уже закочился срок действия приватовской карты.
Когда началась война, я все что там оставалось перевел на ЗСУ, там было немного.
Потом пришел имейл от банка, что карты, по которым нет движения около года, закрываются. И я попросил родственников закинуть несколько сотен гривен через терминал. Но потом опять надолго забыл про эту карту.

Ось чесно, не розумію в чому проблема: в мене були відкриті рахунки в Польщі в ING Bank - на картці були якісь гроші - банк вираховував з мене по 7 злотих в місяць (десь 1,2 долари) за обслуговування, але картою я НЕ КОРИСТУВАВСЯ. Якщо би хоч якось платив десь в магазинах - то було би все ОК. Але я реально картою не користувався. Не було потреби.
Гроші закінчилися - прийшов лист з Польщі, що карту закриють разом з рахунком із-за відсутності операцій.
Що ту ненормального? Закрили.
Може напишемо якусь колективну скаргу на фінасовому порталі Польщі: "караул - мій рахунок "мертвий" - не використовую - мені його банк закрив - давайте розмалюємо гаслами ING bank банк"?
Ні, ну реально... В чому проблема?

P.S. Термін дії всіх карт ПриватБанку та інших банків було автоматично ПРОДОВЖЕНО без необхідності візиту в банк - і навіть тим, хто реально мешкав за кордоном. Єдина неприємність - не можна було сплачувати купівлю товарів в інтернет-магазинах (вводиш дату дії - а вона закінчилася). Крім того, можна просто на смартфоні замовити електронну картку без всяких проблем.
Аби гроші були...
akurt
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