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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2261226222632264
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 07:29

Класика: «Не читайте до обеда советских газет».

Щодо розміщеного виде явно првокаційного антиукраїнського відео:
1. Ніяких проблем у використанні карт українських банків немає.
Більше того: ви можете замовити прямо на сайті електронну картку - прив"язали її до свого смартфона та використовувати.
2. Ви можете замовити до свого рахунка декілька карт - в мене наприклад 3 карти класу GOLD прив"язані до одного рахунка - дві з них можете передати родичам (якщо довіряєте).

3. Далі: смішно говорити про обмеження переказів з карти на карту - сумами в 100 000 гривень (близько 2 500 доларів) на місяць - це взагалі ще тільки ПРОЄКТ - який обговорюється - взагалі все зрозуміло бо йде оборот грошей "в тіні". Якщо ви не знаєте - близько 75% громадян України НЕ сплачують податки. І не сплачували ніколи. І не збираються сплачувати.
У Вас в США іде тіньовий обіг грошей - держава в США все дозволяє робити картелям в Колумбії на території США? А податки платять?

4. Фінмоніторінг працює - і блогер помиляється, коли говорить, що банк обмежує ваші права.
Не обмежує, якщо клієнт банку не порушує Закони.
Є така неприємна річ: "Держава" та "Закони". Hу кому сподобається?????
Все простіше% я сам в серпні попав на фінансовий моніторинг - приятель зробив помилку - обміняв 10 000 доларів на гривню - отримав 410 000 гривень та перевів мені на карту.
Операція в сумі, більшій за 400 000 гривень на добу (10 000 доларів) - ФІінмоніторінг задає "дурні питання" - вірно.
Ось тут я пояснював звідки ці гроші. В США не так?
Так так всюди - операції вище за 10 000 доларів (євро) - іде фінмоніторінг.
Он на попередніх сторінках люди писали, як "влили" в Польщі. А в Німеччині - і агов... Там і 1 євро мимо не пролетить нікуди та ніяк...

Можливо, громадянину США можна отримати водійське посвідчення або Грін-карту без всяких документів або наприклад поїхати в Нікарагуа та там оформити собі американську Грін-карту.
Можливо, але напевно тільки для громадянина США...

Так що варто НЕ слухати отаких горе-фахівців.
Тим більше можливо не варто розміщувати таке відео на Фінансовому форумі України.

Консультант у відео ще той... путін аплодує...
У мене приятель намагався вийти з громадянства росії - боровся 3 роки - та плюнув - втратив українське ВНП (пройшли виділені терміни).
Так що реально горе-хВахівець... Про мораль розмірковує... з бажанням не виконувати закони країни проживання... Реально круто. Здається анархісти проповідували років 100 тому...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 20 сер, 2024 08:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 08:17

akurt дивно. В мене троюрідний брт весною 2024 вийшов з москальського громадянства за 1.5 роки, от з українського не може, за те оформив мадярське
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 08:24

Ви навели можливо ОДИНИЧНИЙ випадок і я навів вам можливо ОДИНИЧНИЙ випадок.
Там реально проблема була: це наш випускник військового училища, офіцер ще СРСР, який отримав громадлянство росії після 1991 року, тому що проживав та служив на території росії. Але він українець - повернувся - отримав посвідку на проживання в Україні - з умовою, що вийде з громадянства росії - три роки боровся - так і не зміг вийти з того громадянства...
Карку ВНП українську ліквідували.
Знову став росіянином... Перший раз - добровільно/історично, другий раз - примусово/невідворотньо...
akurt
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