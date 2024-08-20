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#<1 ... 2261226222632264 Додано: Вів 20 сер, 2024 07:29 Класика: «Не читайте до обеда советских газет».

Відео від блогера-юриста» містить багато суперечливої інформації.

1. Ніяких проблем у використанні карт українських банків немає.

Більше того: ви можете замовити прямо на сайті електронну картку - прив"язали її до свого смартфона та використовувати.

2. Ви можете замовити до свого рахунка декілька карт - в мене наприклад 3 карти класу GOLD прив"язані до одного рахунка - дві з них можете передати родичам (якщо довіряєте).



3. Далі: зарано говорити про обмеження переказів з карти на карту - сумами в 100 000 гривень (близько 2 500 доларів) на місяць - це взагалі ще тільки ПРОЄКТ, який обговорюється - взагалі все зрозуміло, бо йде оборот грошей "в тіні". Якщо ви не знаєте - близько 75% громадян України НЕ сплачують податки. І не сплачували ніколи. І не збираються сплачувати.

У Вас в США іде тіньовий обіг грошей - держава в США все дозволяє робити картелям в Колумбії на території США? А податки платять?



4. Фінмоніторінг працює - і блогер помиляється, коли говорить, що банк обмежує ваші права.

Не обмежує, якщо клієнт банку не порушує Закони.

Є така неприємна річ: "Держава" та "Закони". Hу кому сподобається?????

Все простіше: я сам в серпні попав на фінансовий моніторинг - приятель зробив помилку - обміняв 10 000 доларів на гривню - отримав 410 000 гривень та перевів мені на карту.

Операція в сумі, більшій за 400 000 гривень на добу (10 000 доларів) - ФІінмоніторінг задає "дурні питання" - вірно.

Ось тут я пояснював звідки ці гроші. В США не так?

Так так всюди - операції вище за 10 000 доларів (євро) - іде фінмоніторінг.

Он на попередніх сторінках люди писали, як "влипли" в Польщі. Рахунки заарештовані. А в Німеччині - і агов... Там і 1 євро мимо не пролетить нікуди та ніяк...



Можливо, громадянину США можна отримати водійське посвідчення або Грін-карту без всяких документів або наприклад поїхати в Нікарагуа та там оформити собі американську Грін-карту.

Можливо, але напевно тільки для громадянина США...



Так що варто НЕ слухати отаких горе-фахівців.

У мене приятель намагався вийти з громадянства росії - боровся 3 роки - та плюнув - втратив українське ВНП (пройшли виділені терміни).

Так що реально горе-хВахівець... Про мораль розмірковує... з бажанням не виконувати закони країни проживання... Реально круто. Здається анархісти проповідували років 100 тому... Востаннє редагувалось akurt в Вів 20 сер, 2024 09:36, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 9921 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3674 раз. Подякували: 1295 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2024 08:17 akurt дивно. В мене троюрідний брт весною 2024 вийшов з москальського громадянства за 1.5 роки, от з українського не може, за те оформив мадярське Дюрі-бачі

Повідомлень: 3620 З нами з: 29.07.22 Подякував: 633 раз. Подякували: 456 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2024 08:24 Ви навели можливо ОДИНИЧНИЙ випадок і я навів вам можливо ОДИНИЧНИЙ випадок.

Там реально проблема була: це наш випускник військового училища, офіцер ще СРСР, який отримав громадлянство росії після 1991 року, тому що проживав та служив на території росії. Але він українець - повернувся - отримав посвідку на проживання в Україні - з умовою, що вийде з громадянства росії - три роки боровся - так і не зміг вийти з того громадянства...

Карку ВНП українську ліквідували.

Знову став росіянином... Перший раз - добровільно/історично, другий раз - примусово/невідворотньо... akurt

Повідомлень: 9921 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3674 раз. Подякували: 1295 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2024 10:37 akurt в моєму випадку він москаль з народження (його мама вийшла за москвича заміж). Український паспорт зробив ще до 2012. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3620 З нами з: 29.07.22 Подякував: 633 раз. Подякували: 456 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2261226222632264 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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