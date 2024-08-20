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#<1 ... 2261226222632264 Додано: Вів 20 сер, 2024 07:29 Класика: «Не читайте до обеда советских газет».

Відео від блогера-юриста» містить багато суперечливої інформації.

1. Ніяких проблем у використанні карт українських банків немає.

Більше того: ви можете замовити прямо на сайті електронну картку - прив"язали її до свого смартфона та використовувати.

2. Ви можете замовити до свого рахунка декілька карт - в мене наприклад 3 карти класу GOLD прив"язані до одного рахунка - дві з них можете передати родичам (якщо довіряєте).



3. Далі: зарано говорити про обмеження переказів з карти на карту - сумами в 100 000 гривень (близько 2 500 доларів) на місяць - це взагалі ще тільки ПРОЄКТ, який обговорюється - взагалі все зрозуміло, бо йде оборот грошей "в тіні". Якщо ви не знаєте - близько 75% громадян України НЕ сплачують податки. І не сплачували ніколи. І не збираються сплачувати.

У Вас в США іде тіньовий обіг грошей - держава в США все дозволяє робити картелям в Колумбії на території США? А податки платять?



4. Фінмоніторінг працює - і блогер помиляється, коли говорить, що банк обмежує ваші права.

Не обмежує, якщо клієнт банку не порушує Закони.

Є така неприємна річ: "Держава" та "Закони". Hу кому сподобається?????

Все простіше: я сам в серпні попав на фінансовий моніторинг - приятель зробив помилку - обміняв 10 000 доларів на гривню - отримав 410 000 гривень та перевів мені на карту.

Операція в сумі, більшій за 400 000 гривень на добу (10 000 доларів) - ФІінмоніторінг задає "дурні питання" - вірно.

Ось тут я пояснював звідки ці гроші. В США не так?

Так так всюди - операції вище за 10 000 доларів (євро) - іде фінмоніторінг.

Он на попередніх сторінках люди писали, як "влипли" в Польщі. Рахунки заарештовані. А в Німеччині - і агов... Там і 1 євро мимо не пролетить нікуди та ніяк...



Можливо, громадянину США можна отримати водійське посвідчення або Грін-карту без всяких документів або наприклад поїхати в Нікарагуа та там оформити собі американську Грін-карту.

Можливо, але напевно тільки для громадянина США...



Так що варто НЕ слухати отаких горе-фахівців.

У мене приятель намагався вийти з громадянства росії - боровся 3 роки - та плюнув - втратив українське ВНП (пройшли виділені терміни).

Так що реально горе-хВахівець... Про мораль розмірковує... з бажанням не виконувати закони країни проживання... Реально круто. Здається анархісти проповідували років 100 тому... Востаннє редагувалось akurt в Вів 20 сер, 2024 09:36, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 9922 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3674 раз. Подякували: 1295 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2024 08:17 akurt дивно. В мене троюрідний брт весною 2024 вийшов з москальського громадянства за 1.5 роки, от з українського не може, за те оформив мадярське Дюрі-бачі

Повідомлень: 3624 З нами з: 29.07.22 Подякував: 633 раз. Подякували: 458 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2024 08:24 Ви навели можливо ОДИНИЧНИЙ випадок і я навів вам можливо ОДИНИЧНИЙ випадок.

Там реально проблема була: це наш випускник військового училища, офіцер ще СРСР, який отримав громадлянство росії після 1991 року, тому що проживав та служив на території росії. Але він українець - повернувся - отримав посвідку на проживання в Україні - з умовою, що вийде з громадянства росії - три роки боровся - так і не зміг вийти з того громадянства...

Карку ВНП українську ліквідували.

Знову став росіянином... Перший раз - добровільно/історично, другий раз - примусово/невідворотньо... akurt

Повідомлень: 9922 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3674 раз. Подякували: 1295 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2024 10:37 akurt в моєму випадку він москаль з народження (його мама вийшла за москвича заміж в 80-х роках). Український паспорт зробив в 2007, коли реально розглядали можливість переїзду в Київ.

А так втік восени 2022, коли могли мобілізувати москалі. Тоді ж найняв адвоката, який і займався всією процедурою виходу. Зараз працює в ІТ, з мадярським паспортом на Австрійську компанію, хоча живе в Братіславі... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3624 З нами з: 29.07.22 Подякував: 633 раз. Подякували: 458 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2024 15:51 akurt написав: Класика: «Не читайте до обеда советских газет».

Відео від блогера-юриста» містить багато суперечливої інформації.

1. Ніяких проблем у використанні карт українських банків немає.

Більше того: ви можете замовити прямо на сайті електронну картку - прив"язали її до свого смартфона та використовувати.

2. Ви можете замовити до свого рахунка декілька карт - в мене наприклад 3 карти класу GOLD прив"язані до одного рахунка - дві з них можете передати родичам (якщо довіряєте).



3. Далі: зарано говорити про обмеження переказів з карти на карту - сумами в 100 000 гривень (близько 2 500 доларів) на місяць - це взагалі ще тільки ПРОЄКТ, який обговорюється - взагалі все зрозуміло, бо йде оборот грошей "в тіні". Якщо ви не знаєте - близько 75% громадян України НЕ сплачують податки. І не сплачували ніколи. І не збираються сплачувати.

У Вас в США іде тіньовий обіг грошей - держава в США все дозволяє робити картелям в Колумбії на території США? А податки платять?



4. Фінмоніторінг працює - і блогер помиляється, коли говорить, що банк обмежує ваші права.

Не обмежує, якщо клієнт банку не порушує Закони.

Є така неприємна річ: "Держава" та "Закони". Hу кому сподобається?????

Все простіше: я сам в серпні попав на фінансовий моніторинг - приятель зробив помилку - обміняв 10 000 доларів на гривню - отримав 410 000 гривень та перевів мені на карту.

Операція в сумі, більшій за 400 000 гривень на добу (10 000 доларів) - ФІінмоніторінг задає "дурні питання" - вірно.

Ось тут я пояснював звідки ці гроші. В США не так?

Так так всюди - операції вище за 10 000 доларів (євро) - іде фінмоніторінг.

Он на попередніх сторінках люди писали, як "влипли" в Польщі. Рахунки заарештовані. А в Німеччині - і агов... Там і 1 євро мимо не пролетить нікуди та ніяк...



Можливо, громадянину США можна отримати водійське посвідчення або Грін-карту без всяких документів або наприклад поїхати в Нікарагуа та там оформити собі американську Грін-карту.

Можливо, але напевно тільки для громадянина США...



Так що варто НЕ слухати отаких горе-фахівців.

У мене приятель намагався вийти з громадянства росії - боровся 3 роки - та плюнув - втратив українське ВНП (пройшли виділені терміни).

Так що реально горе-хВахівець... Про мораль розмірковує... з бажанням не виконувати закони країни проживання... Реально круто. Здається анархісти проповідували років 100 тому... Класика: «Не читайте до обеда советских газет».Відео від блогера-юриста» містить багато суперечливої інформації.1. Ніяких проблем у використанні карт українських банків немає.Більше того: ви можете замовити прямо на сайті електронну картку - прив"язали її до свого смартфона та використовувати.2. Ви можете замовити до свого рахунка декілька карт - в мене наприклад 3 карти класу GOLD прив"язані до одного рахунка - дві з них можете передати родичам (якщо довіряєте).3. Далі: зарано говорити про обмеження переказів з карти на карту - сумами в 100 000 гривень (близько 2 500 доларів) на місяць - це взагалі ще тільки ПРОЄКТ, який обговорюється - взагалі все зрозуміло, бо йде оборот грошей "в тіні". Якщо ви не знаєте - близько 75% громадян України НЕ сплачують податки. І не сплачували ніколи. І не збираються сплачувати.У Вас в США іде тіньовий обіг грошей - держава в США все дозволяє робити картелям в Колумбії на території США? А податки платять?4. Фінмоніторінг працює - і блогер помиляється, коли говорить, що банк обмежує ваші права.Не обмежує, якщо клієнт банку не порушує Закони.Є така неприємна річ: "Держава" та "Закони". Hу кому сподобається?????Все простіше: я сам в серпні попав на фінансовий моніторинг - приятель зробив помилку - обміняв 10 000 доларів на гривню - отримав 4000 гривень та перевів мені на карту.Операція в сумі, більшій за 400 000 гривень(10 000 доларів) - ФІінмоніторінг задає "дурні питання" - вірно.Ось тут я пояснював звідки ці гроші. В США не так?Так так всюди - операції вище за 10 000 доларів (євро) - іде фінмоніторінг.Он на попередніх сторінках люди писали, як "влипли" в Польщі. Рахунки заарештовані. А в Німеччині - і агов... Там і 1 євро мимо не пролетить нікуди та ніяк...Можливо, громадянину США можна отримати водійське посвідчення або Грін-карту без всяких документів або наприклад поїхати в Нікарагуа та там оформити собі американську Грін-карту.Можливо, але напевно тільки для громадянина США...У мене приятель намагався вийти з громадянства росії - боровся 3 роки - та плюнув - втратив українське ВНП (пройшли виділені терміни).Так що реально горе-хВахівець... Про мораль розмірковує...Реально круто. Здається анархісти проповідували років 100 тому...



1. Понятия не имею или есть проблемы с использованием украинских карт сейчас.

Но даже на страницах этого форума обговариваются ограничения.

2. Знаю. И что? Ну есть такая опция. Это никак не влияет на доступ и свободное распоряжение своими деньгами. Карта банка - это просто идентификатор. Не более того. То, что у меня закончился срок действия карты - это не значит, что закончился срок действия счета. А вот закрытие счета из-за отсутствия движения средств - это нонсенс. Но такое в украинских банках есть. Сначала списание небольших сумм до обнуления, а потом закрытие. С какого?

3. Нет ограничений по использованию СВОИХ денег? Да ладно! Мне надо продать несколько квартир в Киеве. Я могу получить за них деньги на свой счет в Привате, но я не могу ни перевести эти деньги в США ни снять в полном объеме сразу. На обвальной ветке кучу схем мне нарисовали как обойти ОГРАНИЧЕНИЯ.

В моем банке есть ограничения, это правда.

Первое ограничение - до 5 К в день через мгновенный перевод.

Второе ограничение - до 50 К в месяц через мгновенный перевод.

Если эти два лимита использованы, то можно обычным переводом за 1-3 банковских дня.

Эти ограничения и вправду несколько удручают, когда перекидываещь деньги между счетами банков или на брокерский счет. Но по сравнению с украинскими - просто мелочь.

Про законопроект - да, это проект, но и на данный момент есть ограничения. Его тупо не должно было быть.

Как в США? В США сначала "следственные органы" доказывают, что кто-то нарушает закон, потом по решению суда могут блокироваться счета. Налоги декларируются и платятся раз в год. Да, частое внесение и снятие налички в больших объемах может привлечь внимание. Но сначала - расследование и по его результатам уже будет видно.

Презумпция невиновности.

4. Законы надо соблюдать. Это верно.

Только и законы бывают разные.

Где-то преступление - неуплата налогов, кража, убийство.

А где-то преступление - выйти женщине на улицу с неприкрытым лицом или просто учиться в школе или в университете или, о ужас, играть в баскетбол/волейбол/.../. За это талибы голову отрезают. В Турции пока не так?

В каком месте в этой градации свобод украинские законы? И куда Украина идет?

В сторону талибов или в сторону Запада.



ЗЫ: Я удивлен, что вы не в курсе, но ГРАЖДАНИНУ США нет никакой необходимости получать Гринкард. Гринкард - это, фактически, виза, которая позволяет на срок действия, быть резидентом США. У гражданина США есть ГРАЖДАНСТВО. Вне зависимости от места и срока проживания, он остается резидентом США.

Гринкард - это для НЕ граждан США. При этом, параллельно, гражданин США может совершенно спокойно быть резидентом другой страны. США это до лампочки. Свобода.

А! Да! Еще одно ...не ограничение, а правило. Налоговый резидент США обязан декларировать все счета в зарубежных банках, если сумма на счете превыщает 10к.

Не не иметь, не ограничивать в использовании. Не платить какие-то сборы с капитала. Только декларировать. Налоги с доходов - да, обязан декларировать и платить. 1. Понятия не имею или есть проблемы с использованием украинских карт сейчас.Но даже на страницах этого форума обговариваются ограничения.2. Знаю. И что? Ну есть такая опция. Это никак не влияет на доступ и свободное распоряжение своими деньгами. Карта банка - это просто идентификатор. Не более того. То, что у меня закончился срок действия карты - это не значит, что закончился срок действия счета. А вот закрытие счета из-за отсутствия движения средств - это нонсенс. Но такое в украинских банках есть. Сначала списание небольших сумм до обнуления, а потом закрытие. С какого?3. Нет ограничений по использованию СВОИХ денег? Да ладно! Мне надо продать несколько квартир в Киеве. Я могу получить за них деньги на свой счет в Привате, но я не могу ни перевести эти деньги в США ни снять в полном объеме сразу. На обвальной ветке кучу схем мне нарисовали как обойти ОГРАНИЧЕНИЯ.В моем банке есть ограничения, это правда.Первое ограничение - до 5 К в день через мгновенный перевод.Второе ограничение - до 50 К в месяц через мгновенный перевод.Если эти два лимита использованы, то можно обычным переводом за 1-3 банковских дня.Эти ограничения и вправду несколько удручают, когда перекидываещь деньги между счетами банков или на брокерский счет. Но по сравнению с украинскими - просто мелочь.Про законопроект - да, это проект, но и на данный момент есть ограничения. Его тупо не должно было быть.Как в США? В США сначала "следственные органы" доказывают, что кто-то нарушает закон, потом по решению суда могут блокироваться счета. Налоги декларируются и платятся раз в год. Да, частое внесение и снятие налички в больших объемах может привлечь внимание. Но сначала - расследование и по его результатам уже будет видно.Презумпция невиновности.4. Законы надо соблюдать. Это верно.Только и законы бывают разные.Где-то преступление - неуплата налогов, кража, убийство.А где-то преступление - выйти женщине на улицу с неприкрытым лицом или просто учиться в школе или в университете или, о ужас, играть в баскетбол/волейбол/.../. За это талибы голову отрезают. В Турции пока не так?В каком месте в этой градации свобод украинские законы? И куда Украина идет?В сторону талибов или в сторону Запада.ЗЫ: Я удивлен, что вы не в курсе, но ГРАЖДАНИНУ США нет никакой необходимости получать Гринкард. Гринкард - это, фактически, виза, которая позволяет на срок действия, быть резидентом США. У гражданина США есть ГРАЖДАНСТВО. Вне зависимости от места и срока проживания, он остается резидентом США.Гринкард - это для НЕ граждан США. При этом, параллельно, гражданин США может совершенно спокойно быть резидентом другой страны. США это до лампочки. Свобода.А! Да! Еще одно ...не ограничение, а правило. Налоговый резидент США обязан декларировать все счета в зарубежных банках, если сумма на счете превыщает 10к.Не не иметь, не ограничивать в использовании. Не платить какие-то сборы с капитала. Только декларировать. Налоги с доходов - да, обязан декларировать и платить. rjkz

Повідомлень: 16903 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8404 раз. Подякували: 5297 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2024 15:58 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Как в США? В США сначала "следственные органы" доказывают, что кто-то нарушает закон, потом по решению суда могут блокироваться счета. Налоги декларируются и платятся раз в год. Да, частое внесение и снятие налички в больших объемах может привлечь внимание. Но сначала - расследование и по его результатам уже будет видно.

Презумпция невиновности Как в США? В США сначала "следственные органы" доказывают, что кто-то нарушает закон, потом по решению суда могут блокироваться счета. Налоги декларируются и платятся раз в год. Да, частое внесение и снятие налички в больших объемах может привлечь внимание. Но сначала - расследование и по его результатам уже будет видно.Презумпция невиновности

Хіба? Наче казали що за 10+ тис. готівки одразу блок і доказуй, що то чисті гроші. Хіба? Наче казали що за 10+ тис. готівки одразу блок і доказуй, що то чисті гроші. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3624 З нами з: 29.07.22 Подякував: 633 раз. Подякували: 458 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2024 16:37

Він НЕ означає, що на фінансовому форумі України варто розміщувати відео від цікавих блогерів-«юристів».

Хоча б ось чому:

https://www.pravda.com.ua/news/2024/08/20/7471114/



За пунктом 4: хто ж хоче виконувати Закони. Але на те вони і Закони… “Dura lex sed lex”.



За пунктом 3 дійсно є проблеми. Дійсно зараз з цим не все просто.

Можна довго щось говорити, але якщо нагадати, що в Україні іде війна, то можна і нічого не говорити. Вводячи такі обмеження, держава намагається захистити своє існування. Інтереси держави вищі за інтереси конкретного індивіда.

Завжди так було і у всіх без виключення країнах. І у всі історичні періоди.



Якщо ж говорити, то є цілком легальні методи, за якими наш громадянин може майже без проблем отримати на свій рахунок в банку США гроші. І ці гроші будуть і «чисті», і «легальні».

І надійшли в легальний спосіб. Офіційно.



За пунктом 2: помилка, не знання того, як працює банківська система і звісно - конкретний банк.

Свого часу я на цьому форумі всім радив під час катання на лижах в Закопанє або під час прогулянки в горах та плавання в басейні чудового готеля Голімбіовські в місті Вісла зайти у відділення Ing bank Шльонскі та відкрити рахунки в польських злотих та в доларах США: пригодиться. При відкритті почитати Угоду роботи клієнта з банком, наприклад:

- обслуговування карткового рахунка є платним - 7 злотих (1,2$) в місяць при умові відсутності будь-яких операцій за рахунком. Безкоштовним, якщо на протязі місяця було здійснена 4 будь-яких операцій: наприклад 4 купівлі пасти до зембів або пива Warka.

- відправлення SWIFT переказів виконується з оплатою - тримайтеся за щось міцне - 10 злотих (2$) незалежно від суми (!) переказів.

Шикарні умови! Гріх не відкрити рахунки та іх використовувати.

Саме таким чином, просто після катанні на лижах в Закопане, мій приятель заносив готівку з України та здійснював SWIFT-перекази синові, який тоді попав в США та тільки «ставав на ноги».

Саме в такій спосіб я отримував валюту під час прогулянки в районі красивого памʼятника Грюнвальду в Кракові - із США.

Потім ця необхідність у мене (та у приятеля) зникла і мій рахунок НЕ був активним. Банк вираховував-вираховував по 7 злотих на місяць, поки гроші на рахунку не закінчилися.

Після цього я отримав лист від банку, що мій НЕактивний РАХУНОК (а не карта) закрита. Звичайна практика. Від звичайного банку.

Не українського.

До речі, зовсім непоганого. Мені подобалося співпрацювати. А приятель так взагалі був в захваті: після того, як скоштував Журек, прямо в лижному костюмі заходив у відділення, діставав мішок долЯрів - вносив на рахунок - тут же сідав за стіл з компʼютером для клієнтів - вводив свій пароль і відправляв гроші синові в США. Так швидко, що і спітніти в повному лижному костюмі не встигав…

А карта від ING Bank і досі є в мене.

Як приємна згадка про співробітництво. Цікавий допис від пана rjkz.Він НЕ означає, що на фінансовому форумі України варто розміщувати відео від цікавих блогерів-«юристів».Хоча б ось чому:За пунктом 4: хто ж хоче виконувати Закони. Але на те вони і Закони… “Dura lex sed lex”.За пунктом 3 дійсно є проблеми. Дійсно зараз з цим не все просто.Можна довго щось говорити, але якщо нагадати, що в Україні іде війна, то можна і нічого не говорити. Вводячи такі обмеження, держава намагається захистити своє існування. Інтереси держави вищі за інтереси конкретного індивіда.Завжди так було і у всіх без виключення країнах. І у всі історичні періоди.Якщо ж говорити, то є цілком легальні методи, за якими наш громадянин може майже без проблем отримати на свій рахунок в банку США гроші. І ці гроші будуть і «чисті», і «легальні».І надійшли в легальний спосіб. Офіційно.За пунктом 2: помилка, не знання того, як працює банківська система і звісно - конкретний банк.Свого часу я на цьому форумі всім радив під час катання на лижах в Закопанє або під час прогулянки в горах та плавання в басейні чудового готеля Голімбіовські в місті Вісла зайти у відділення Ing bank Шльонскі та відкрити рахунки в польських злотих та в доларах США: пригодиться. При відкритті почитати Угоду роботи клієнта з банком, наприклад:- обслуговування карткового рахунка є платним - 7 злотих (1,2$) в місяць при умові відсутності будь-яких операцій за рахунком. Безкоштовним, якщо на протязі місяця було здійснена 4 будь-яких операцій: наприклад 4 купівлі пасти до зембів або пива Warka.- відправлення SWIFT переказів виконується з оплатою - тримайтеся за щось міцне - 10 злотих (2$) незалежно від суми (!) переказів.Шикарні умови! Гріх не відкрити рахунки та іх використовувати.Саме таким чином, просто після катанні на лижах в Закопане, мій приятель заносив готівку з України та здійснював SWIFT-перекази синові, який тоді попав в США та тільки «ставав на ноги».Саме в такій спосіб я отримував валюту під час прогулянки в районі красивого памʼятника Грюнвальду в Кракові - із США.Потім ця необхідність у мене (та у приятеля) зникла і мій рахунок НЕ був активним. Банк вираховував-вираховував по 7 злотих на місяць, поки гроші на рахунку не закінчилися.Після цього я отримав лист від банку, що мій НЕактивний РАХУНОК (а не карта) закрита. Звичайна практика. Від звичайного банку.Не українського.До речі, зовсім непоганого. Мені подобалося співпрацювати. А приятель так взагалі був в захваті: після того, як скоштував Журек, прямо в лижному костюмі заходив у відділення, діставав мішок долЯрів - вносив на рахунок - тут же сідав за стіл з компʼютером для клієнтів - вводив свій пароль і відправляв гроші синові в США. Так швидко, що і спітніти в повному лижному костюмі не встигав…А карта від ING Bank і досі є в мене.Як приємна згадка про співробітництво. akurt

Повідомлень: 9922 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3674 раз. Подякували: 1295 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2261226222632264 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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