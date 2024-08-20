akurt написав:
Класика: «Не читайте до обеда советских газет
».
Відео від блогера-юриста» містить багато суперечливої інформації.
1. Ніяких проблем у використанні карт українських банків немає.
Більше того: ви можете замовити прямо на сайті електронну картку - прив"язали її до свого смартфона та використовувати.
2. Ви можете замовити до свого рахунка декілька карт - в мене наприклад 3 карти класу GOLD прив"язані до одного рахунка - дві з них можете передати родичам (якщо довіряєте).
3. Далі: зарано говорити про обмеження переказів з карти на карту - сумами в 100 000 гривень (близько 2 500 доларів) на місяць - це взагалі ще тільки ПРОЄКТ, який обговорюється - взагалі все зрозуміло, бо йде оборот грошей "в тіні". Якщо ви не знаєте - близько 75% громадян України НЕ сплачують податки. І не сплачували ніколи. І не збираються сплачувати.
У Вас в США іде тіньовий обіг грошей - держава в США все дозволяє робити картелям в Колумбії на території США? А податки платять?
4. Фінмоніторінг працює - і блогер помиляється, коли говорить, що банк обмежує ваші права.
Не обмежує, якщо клієнт банку не порушує Закони.
Є така неприємна річ: "Держава" та "Закони". Hу кому сподобається?????
Все простіше: я сам в серпні попав на фінансовий моніторинг - приятель зробив помилку - обміняв 10 000 доларів на гривню - отримав 410
000 гривень та перевів мені на карту.
Операція в сумі, більшій за 400 000 гривень на добу
(10 000 доларів) - ФІінмоніторінг задає "дурні питання" - вірно.
Ось тут я пояснював звідки ці гроші. В США не так?
Так так всюди - операції вище за 10 000 доларів (євро) - іде фінмоніторінг.
Он на попередніх сторінках люди писали, як "влипли" в Польщі. Рахунки заарештовані. А в Німеччині - і агов... Там і 1 євро мимо не пролетить нікуди та ніяк...
Можливо, громадянину США можна отримати водійське посвідчення або Грін-карту без всяких документів або наприклад поїхати в Нікарагуа та там оформити собі американську Грін-карту.
Можливо, але напевно тільки для громадянина США...Так що варто НЕ слухати отаких горе-фахівців.
У мене приятель намагався вийти з громадянства росії - боровся 3 роки - та плюнув - втратив українське ВНП (пройшли виділені терміни).
Так що реально горе-хВахівець... Про мораль розмірковує... з бажанням не виконувати закони країни проживання...
Реально круто. Здається анархісти проповідували років 100 тому...
1. Понятия не имею или есть проблемы с использованием украинских карт сейчас.
Но даже на страницах этого форума обговариваются ограничения.
2. Знаю. И что? Ну есть такая опция. Это никак не влияет на доступ и свободное распоряжение своими деньгами. Карта банка - это просто идентификатор. Не более того. То, что у меня закончился срок действия карты - это не значит, что закончился срок действия счета. А вот закрытие счета из-за отсутствия движения средств - это нонсенс. Но такое в украинских банках есть. Сначала списание небольших сумм до обнуления, а потом закрытие. С какого?
3. Нет ограничений по использованию СВОИХ денег? Да ладно! Мне надо продать несколько квартир в Киеве. Я могу получить за них деньги на свой счет в Привате, но я не могу ни перевести эти деньги в США ни снять в полном объеме сразу. На обвальной ветке кучу схем мне нарисовали как обойти ОГРАНИЧЕНИЯ.
В моем банке есть ограничения, это правда.
Первое ограничение - до 5 К в день через мгновенный перевод.
Второе ограничение - до 50 К в месяц через мгновенный перевод.
Если эти два лимита использованы, то можно обычным переводом за 1-3 банковских дня.
Эти ограничения и вправду несколько удручают, когда перекидываещь деньги между счетами банков или на брокерский счет. Но по сравнению с украинскими - просто мелочь.
Про законопроект - да, это проект, но и на данный момент есть ограничения. Его тупо не должно было быть.
Как в США? В США сначала "следственные органы" доказывают, что кто-то нарушает закон, потом по решению суда могут блокироваться счета. Налоги декларируются и платятся раз в год. Да, частое внесение и снятие налички в больших объемах может привлечь внимание. Но сначала - расследование и по его результатам уже будет видно.
Презумпция невиновности.
4. Законы надо соблюдать. Это верно.
Только и законы бывают разные.
Где-то преступление - неуплата налогов, кража, убийство.
А где-то преступление - выйти женщине на улицу с неприкрытым лицом или просто учиться в школе или в университете или, о ужас, играть в баскетбол/волейбол/.../. За это талибы голову отрезают. В Турции пока не так?
В каком месте в этой градации свобод украинские законы? И куда Украина идет?
В сторону талибов или в сторону Запада.
ЗЫ: Я удивлен, что вы не в курсе, но ГРАЖДАНИНУ США нет никакой необходимости получать Гринкард. Гринкард - это, фактически, виза, которая позволяет на срок действия, быть резидентом США. У гражданина США есть ГРАЖДАНСТВО. Вне зависимости от места и срока проживания, он остается резидентом США.
Гринкард - это для НЕ граждан США. При этом, параллельно, гражданин США может совершенно спокойно быть резидентом другой страны. США это до лампочки. Свобода.
А! Да! Еще одно ...не ограничение, а правило. Налоговый резидент США обязан декларировать все счета в зарубежных банках, если сумма на счете превыщает 10к.
Не не иметь, не ограничивать в использовании. Не платить какие-то сборы с капитала. Только декларировать. Налоги с доходов - да, обязан декларировать и платить.