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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2261226222632264
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 07:29

Класика: «Не читайте до обеда советских газет».
Відео від блогера-юриста» містить багато суперечливої інформації.
1. Ніяких проблем у використанні карт українських банків немає.
Більше того: ви можете замовити прямо на сайті електронну картку - прив"язали її до свого смартфона та використовувати.
2. Ви можете замовити до свого рахунка декілька карт - в мене наприклад 3 карти класу GOLD прив"язані до одного рахунка - дві з них можете передати родичам (якщо довіряєте).

3. Далі: зарано говорити про обмеження переказів з карти на карту - сумами в 100 000 гривень (близько 2 500 доларів) на місяць - це взагалі ще тільки ПРОЄКТ, який обговорюється - взагалі все зрозуміло, бо йде оборот грошей "в тіні". Якщо ви не знаєте - близько 75% громадян України НЕ сплачують податки. І не сплачували ніколи. І не збираються сплачувати.
У Вас в США іде тіньовий обіг грошей - держава в США все дозволяє робити картелям в Колумбії на території США? А податки платять?

4. Фінмоніторінг працює - і блогер помиляється, коли говорить, що банк обмежує ваші права.
Не обмежує, якщо клієнт банку не порушує Закони.
Є така неприємна річ: "Держава" та "Закони". Hу кому сподобається?????
Все простіше: я сам в серпні попав на фінансовий моніторинг - приятель зробив помилку - обміняв 10 000 доларів на гривню - отримав 410 000 гривень та перевів мені на карту.
Операція в сумі, більшій за 400 000 гривень на добу (10 000 доларів) - ФІінмоніторінг задає "дурні питання" - вірно.
Ось тут я пояснював звідки ці гроші. В США не так?
Так так всюди - операції вище за 10 000 доларів (євро) - іде фінмоніторінг.
Он на попередніх сторінках люди писали, як "влипли" в Польщі. Рахунки заарештовані. А в Німеччині - і агов... Там і 1 євро мимо не пролетить нікуди та ніяк...

Можливо, громадянину США можна отримати водійське посвідчення або Грін-карту без всяких документів або наприклад поїхати в Нікарагуа та там оформити собі американську Грін-карту.
Можливо, але напевно тільки для громадянина США...

Так що варто НЕ слухати отаких горе-фахівців.
У мене приятель намагався вийти з громадянства росії - боровся 3 роки - та плюнув - втратив українське ВНП (пройшли виділені терміни).
Так що реально горе-хВахівець... Про мораль розмірковує... з бажанням не виконувати закони країни проживання... Реально круто. Здається анархісти проповідували років 100 тому...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 20 сер, 2024 09:36, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 08:17

akurt дивно. В мене троюрідний брт весною 2024 вийшов з москальського громадянства за 1.5 роки, от з українського не може, за те оформив мадярське
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 08:24

Ви навели можливо ОДИНИЧНИЙ випадок і я навів вам можливо ОДИНИЧНИЙ випадок.
Там реально проблема була: це наш випускник військового училища, офіцер ще СРСР, який отримав громадлянство росії після 1991 року, тому що проживав та служив на території росії. Але він українець - повернувся - отримав посвідку на проживання в Україні - з умовою, що вийде з громадянства росії - три роки боровся - так і не зміг вийти з того громадянства...
Карку ВНП українську ліквідували.
Знову став росіянином... Перший раз - добровільно/історично, другий раз - примусово/невідворотньо...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:37

akurt в моєму випадку він москаль з народження (його мама вийшла за москвича заміж в 80-х роках). Український паспорт зробив в 2007, коли реально розглядали можливість переїзду в Київ.
А так втік восени 2022, коли могли мобілізувати москалі. Тоді ж найняв адвоката, який і займався всією процедурою виходу. Зараз працює в ІТ, з мадярським паспортом на Австрійську компанію, хоча живе в Братіславі...
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 15:51

  akurt написав:Класика: «Не читайте до обеда советских газет».
Відео від блогера-юриста» містить багато суперечливої інформації.
1. Ніяких проблем у використанні карт українських банків немає.
Більше того: ви можете замовити прямо на сайті електронну картку - прив"язали її до свого смартфона та використовувати.
2. Ви можете замовити до свого рахунка декілька карт - в мене наприклад 3 карти класу GOLD прив"язані до одного рахунка - дві з них можете передати родичам (якщо довіряєте).

3. Далі: зарано говорити про обмеження переказів з карти на карту - сумами в 100 000 гривень (близько 2 500 доларів) на місяць - це взагалі ще тільки ПРОЄКТ, який обговорюється - взагалі все зрозуміло, бо йде оборот грошей "в тіні". Якщо ви не знаєте - близько 75% громадян України НЕ сплачують податки. І не сплачували ніколи. І не збираються сплачувати.
У Вас в США іде тіньовий обіг грошей - держава в США все дозволяє робити картелям в Колумбії на території США? А податки платять?

4. Фінмоніторінг працює - і блогер помиляється, коли говорить, що банк обмежує ваші права.
Не обмежує, якщо клієнт банку не порушує Закони.
Є така неприємна річ: "Держава" та "Закони". Hу кому сподобається?????
Все простіше: я сам в серпні попав на фінансовий моніторинг - приятель зробив помилку - обміняв 10 000 доларів на гривню - отримав 410 000 гривень та перевів мені на карту.
Операція в сумі, більшій за 400 000 гривень на добу (10 000 доларів) - ФІінмоніторінг задає "дурні питання" - вірно.
Ось тут я пояснював звідки ці гроші. В США не так?
Так так всюди - операції вище за 10 000 доларів (євро) - іде фінмоніторінг.
Он на попередніх сторінках люди писали, як "влипли" в Польщі. Рахунки заарештовані. А в Німеччині - і агов... Там і 1 євро мимо не пролетить нікуди та ніяк...

Можливо, громадянину США можна отримати водійське посвідчення або Грін-карту без всяких документів або наприклад поїхати в Нікарагуа та там оформити собі американську Грін-карту.
Можливо, але напевно тільки для громадянина США...

Так що варто НЕ слухати отаких горе-фахівців.
У мене приятель намагався вийти з громадянства росії - боровся 3 роки - та плюнув - втратив українське ВНП (пройшли виділені терміни).
Так що реально горе-хВахівець... Про мораль розмірковує... з бажанням не виконувати закони країни проживання... Реально круто. Здається анархісти проповідували років 100 тому...


1. Понятия не имею или есть проблемы с использованием украинских карт сейчас.
Но даже на страницах этого форума обговариваются ограничения.
2. Знаю. И что? Ну есть такая опция. Это никак не влияет на доступ и свободное распоряжение своими деньгами. Карта банка - это просто идентификатор. Не более того. То, что у меня закончился срок действия карты - это не значит, что закончился срок действия счета. А вот закрытие счета из-за отсутствия движения средств - это нонсенс. Но такое в украинских банках есть. Сначала списание небольших сумм до обнуления, а потом закрытие. С какого?
3. Нет ограничений по использованию СВОИХ денег? Да ладно! Мне надо продать несколько квартир в Киеве. Я могу получить за них деньги на свой счет в Привате, но я не могу ни перевести эти деньги в США ни снять в полном объеме сразу. На обвальной ветке кучу схем мне нарисовали как обойти ОГРАНИЧЕНИЯ.
В моем банке есть ограничения, это правда.
Первое ограничение - до 5 К в день через мгновенный перевод.
Второе ограничение - до 50 К в месяц через мгновенный перевод.
Если эти два лимита использованы, то можно обычным переводом за 1-3 банковских дня.
Эти ограничения и вправду несколько удручают, когда перекидываещь деньги между счетами банков или на брокерский счет. Но по сравнению с украинскими - просто мелочь.
Про законопроект - да, это проект, но и на данный момент есть ограничения. Его тупо не должно было быть.
Как в США? В США сначала "следственные органы" доказывают, что кто-то нарушает закон, потом по решению суда могут блокироваться счета. Налоги декларируются и платятся раз в год. Да, частое внесение и снятие налички в больших объемах может привлечь внимание. Но сначала - расследование и по его результатам уже будет видно.
Презумпция невиновности.
4. Законы надо соблюдать. Это верно.
Только и законы бывают разные.
Где-то преступление - неуплата налогов, кража, убийство.
А где-то преступление - выйти женщине на улицу с неприкрытым лицом или просто учиться в школе или в университете или, о ужас, играть в баскетбол/волейбол/.../. За это талибы голову отрезают. В Турции пока не так?
В каком месте в этой градации свобод украинские законы? И куда Украина идет?
В сторону талибов или в сторону Запада.

ЗЫ: Я удивлен, что вы не в курсе, но ГРАЖДАНИНУ США нет никакой необходимости получать Гринкард. Гринкард - это, фактически, виза, которая позволяет на срок действия, быть резидентом США. У гражданина США есть ГРАЖДАНСТВО. Вне зависимости от места и срока проживания, он остается резидентом США.
Гринкард - это для НЕ граждан США. При этом, параллельно, гражданин США может совершенно спокойно быть резидентом другой страны. США это до лампочки. Свобода.
А! Да! Еще одно ...не ограничение, а правило. Налоговый резидент США обязан декларировать все счета в зарубежных банках, если сумма на счете превыщает 10к.
Не не иметь, не ограничивать в использовании. Не платить какие-то сборы с капитала. Только декларировать. Налоги с доходов - да, обязан декларировать и платить.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 15:58

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Как в США? В США сначала "следственные органы" доказывают, что кто-то нарушает закон, потом по решению суда могут блокироваться счета. Налоги декларируются и платятся раз в год. Да, частое внесение и снятие налички в больших объемах может привлечь внимание. Но сначала - расследование и по его результатам уже будет видно.
Презумпция невиновности

Хіба? Наче казали що за 10+ тис. готівки одразу блок і доказуй, що то чисті гроші.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 16:37

Цікавий допис від пана rjkz.
Він НЕ означає, що на фінансовому форумі України варто розміщувати відео від цікавих блогерів-«юристів».
Хоча б ось чому:
https://www.pravda.com.ua/news/2024/08/20/7471114/

За пунктом 4: хто ж хоче виконувати Закони. Але на те вони і Закони… “Dura lex sed lex”.

За пунктом 3 дійсно є проблеми. Дійсно зараз з цим не все просто.
Можна довго щось говорити, але якщо нагадати, що в Україні іде війна, то можна і нічого не говорити. Вводячи такі обмеження, держава намагається захистити своє існування. Інтереси держави вищі за інтереси конкретного індивіда.
Завжди так було і у всіх без виключення країнах. І у всі історичні періоди.

Якщо ж говорити, то є цілком легальні методи, за якими наш громадянин може майже без проблем отримати на свій рахунок в банку США гроші. І ці гроші будуть і «чисті», і «легальні».
І надійшли в легальний спосіб. Офіційно.

За пунктом 2: помилка, не знання того, як працює банківська система і звісно - конкретний банк.
Свого часу я на цьому форумі всім радив під час катання на лижах в Закопанє або під час прогулянки в горах та плавання в басейні чудового готеля Голімбіовські в місті Вісла зайти у відділення Ing bank Шльонскі та відкрити рахунки в польських злотих та в доларах США: пригодиться. При відкритті почитати Угоду роботи клієнта з банком, наприклад:
- обслуговування карткового рахунка є платним - 7 злотих (1,2$) в місяць при умові відсутності будь-яких операцій за рахунком. Безкоштовним, якщо на протязі місяця було здійснена 4 будь-яких операцій: наприклад 4 купівлі пасти до зембів або пива Warka.
- відправлення SWIFT переказів виконується з оплатою - тримайтеся за щось міцне - 10 злотих (2$) незалежно від суми (!) переказів.
Шикарні умови! Гріх не відкрити рахунки та іх використовувати.
Саме таким чином, просто після катанні на лижах в Закопане, мій приятель заносив готівку з України та здійснював SWIFT-перекази синові, який тоді попав в США та тільки «ставав на ноги».
Саме в такій спосіб я отримував валюту під час прогулянки в районі красивого памʼятника Грюнвальду в Кракові - із США.
Потім ця необхідність у мене (та у приятеля) зникла і мій рахунок НЕ був активним. Банк вираховував-вираховував по 7 злотих на місяць, поки гроші на рахунку не закінчилися.
Після цього я отримав лист від банку, що мій НЕактивний РАХУНОК (а не карта) закрита. Звичайна практика. Від звичайного банку.
Не українського.
До речі, зовсім непоганого. Мені подобалося співпрацювати. А приятель так взагалі був в захваті: після того, як скоштував Журек, прямо в лижному костюмі заходив у відділення, діставав мішок долЯрів - вносив на рахунок - тут же сідав за стіл з компʼютером для клієнтів - вводив свій пароль і відправляв гроші синові в США. Так швидко, що і спітніти в повному лижному костюмі не встигав…
А карта від ING Bank і досі є в мене.
Як приємна згадка про співробітництво.
akurt
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