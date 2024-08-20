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Класика: «Не читайте до обеда советских газет». Відео від блогера-юриста» містить багато суперечливої інформації. 1. Ніяких проблем у використанні карт українських банків немає. Більше того: ви можете замовити прямо на сайті електронну картку - прив"язали її до свого смартфона та використовувати. 2. Ви можете замовити до свого рахунка декілька карт - в мене наприклад 3 карти класу GOLD прив"язані до одного рахунка - дві з них можете передати родичам (якщо довіряєте).
3. Далі: зарано говорити про обмеження переказів з карти на карту - сумами в 100 000 гривень (близько 2 500 доларів) на місяць - це взагалі ще тільки ПРОЄКТ, який обговорюється - взагалі все зрозуміло, бо йде оборот грошей "в тіні". Якщо ви не знаєте - близько 75% громадян України НЕ сплачують податки. І не сплачували ніколи. І не збираються сплачувати. У Вас в США іде тіньовий обіг грошей - держава в США все дозволяє робити картелям в Колумбії на території США? А податки платять?
4. Фінмоніторінг працює - і блогер помиляється, коли говорить, що банк обмежує ваші права. Не обмежує, якщо клієнт банку не порушує Закони. Є така неприємна річ: "Держава" та "Закони". Hу кому сподобається????? Все простіше: я сам в серпні попав на фінансовий моніторинг - приятель зробив помилку - обміняв 10 000 доларів на гривню - отримав 410 000 гривень та перевів мені на карту. Операція в сумі, більшій за 400 000 гривень на добу (10 000 доларів) - ФІінмоніторінг задає "дурні питання" - вірно. Ось тут я пояснював звідки ці гроші. В США не так? Так так всюди - операції вище за 10 000 доларів (євро) - іде фінмоніторінг. Он на попередніх сторінках люди писали, як "влипли" в Польщі. Рахунки заарештовані. А в Німеччині - і агов... Там і 1 євро мимо не пролетить нікуди та ніяк...
Можливо, громадянину США можна отримати водійське посвідчення або Грін-карту без всяких документів або наприклад поїхати в Нікарагуа та там оформити собі американську Грін-карту. Можливо, але напевно тільки для громадянина США...
Так що варто НЕ слухати отаких горе-фахівців. У мене приятель намагався вийти з громадянства росії - боровся 3 роки - та плюнув - втратив українське ВНП (пройшли виділені терміни). Так що реально горе-хВахівець... Про мораль розмірковує... з бажанням не виконувати закони країни проживання... Реально круто. Здається анархісти проповідували років 100 тому...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 20 сер, 2024 09:36, всього редагувалось 2 разів.
Ви навели можливо ОДИНИЧНИЙ випадок і я навів вам можливо ОДИНИЧНИЙ випадок. Там реально проблема була: це наш випускник військового училища, офіцер ще СРСР, який отримав громадлянство росії після 1991 року, тому що проживав та служив на території росії. Але він українець - повернувся - отримав посвідку на проживання в Україні - з умовою, що вийде з громадянства росії - три роки боровся - так і не зміг вийти з того громадянства... Карку ВНП українську ліквідували. Знову став росіянином... Перший раз - добровільно/історично, другий раз - примусово/невідворотньо...
akurt в моєму випадку він москаль з народження (його мама вийшла за москвича заміж в 80-х роках). Український паспорт зробив в 2007, коли реально розглядали можливість переїзду в Київ. А так втік восени 2022, коли могли мобілізувати москалі. Тоді ж найняв адвоката, який і займався всією процедурою виходу. Зараз працює в ІТ, з мадярським паспортом на Австрійську компанію, хоча живе в Братіславі...
akurt написав:Класика: «Не читайте до обеда советских газет». Відео від блогера-юриста» містить багато суперечливої інформації. 1. Ніяких проблем у використанні карт українських банків немає. Більше того: ви можете замовити прямо на сайті електронну картку - прив"язали її до свого смартфона та використовувати. 2. Ви можете замовити до свого рахунка декілька карт - в мене наприклад 3 карти класу GOLD прив"язані до одного рахунка - дві з них можете передати родичам (якщо довіряєте).
3. Далі: зарано говорити про обмеження переказів з карти на карту - сумами в 100 000 гривень (близько 2 500 доларів) на місяць - це взагалі ще тільки ПРОЄКТ, який обговорюється - взагалі все зрозуміло, бо йде оборот грошей "в тіні". Якщо ви не знаєте - близько 75% громадян України НЕ сплачують податки. І не сплачували ніколи. І не збираються сплачувати. У Вас в США іде тіньовий обіг грошей - держава в США все дозволяє робити картелям в Колумбії на території США? А податки платять?
4. Фінмоніторінг працює - і блогер помиляється, коли говорить, що банк обмежує ваші права. Не обмежує, якщо клієнт банку не порушує Закони. Є така неприємна річ: "Держава" та "Закони". Hу кому сподобається????? Все простіше: я сам в серпні попав на фінансовий моніторинг - приятель зробив помилку - обміняв 10 000 доларів на гривню - отримав 410 000 гривень та перевів мені на карту. Операція в сумі, більшій за 400 000 гривень на добу (10 000 доларів) - ФІінмоніторінг задає "дурні питання" - вірно. Ось тут я пояснював звідки ці гроші. В США не так? Так так всюди - операції вище за 10 000 доларів (євро) - іде фінмоніторінг. Он на попередніх сторінках люди писали, як "влипли" в Польщі. Рахунки заарештовані. А в Німеччині - і агов... Там і 1 євро мимо не пролетить нікуди та ніяк...
Можливо, громадянину США можна отримати водійське посвідчення або Грін-карту без всяких документів або наприклад поїхати в Нікарагуа та там оформити собі американську Грін-карту. Можливо, але напевно тільки для громадянина США...
Так що варто НЕ слухати отаких горе-фахівців. У мене приятель намагався вийти з громадянства росії - боровся 3 роки - та плюнув - втратив українське ВНП (пройшли виділені терміни). Так що реально горе-хВахівець... Про мораль розмірковує... з бажанням не виконувати закони країни проживання... Реально круто. Здається анархісти проповідували років 100 тому...
1. Понятия не имею или есть проблемы с использованием украинских карт сейчас. Но даже на страницах этого форума обговариваются ограничения. 2. Знаю. И что? Ну есть такая опция. Это никак не влияет на доступ и свободное распоряжение своими деньгами. Карта банка - это просто идентификатор. Не более того. То, что у меня закончился срок действия карты - это не значит, что закончился срок действия счета. А вот закрытие счета из-за отсутствия движения средств - это нонсенс. Но такое в украинских банках есть. Сначала списание небольших сумм до обнуления, а потом закрытие. С какого? 3. Нет ограничений по использованию СВОИХ денег? Да ладно! Мне надо продать несколько квартир в Киеве. Я могу получить за них деньги на свой счет в Привате, но я не могу ни перевести эти деньги в США ни снять в полном объеме сразу. На обвальной ветке кучу схем мне нарисовали как обойти ОГРАНИЧЕНИЯ. В моем банке есть ограничения, это правда. Первое ограничение - до 5 К в день через мгновенный перевод. Второе ограничение - до 50 К в месяц через мгновенный перевод. Если эти два лимита использованы, то можно обычным переводом за 1-3 банковских дня. Эти ограничения и вправду несколько удручают, когда перекидываещь деньги между счетами банков или на брокерский счет. Но по сравнению с украинскими - просто мелочь. Про законопроект - да, это проект, но и на данный момент есть ограничения. Его тупо не должно было быть. Как в США? В США сначала "следственные органы" доказывают, что кто-то нарушает закон, потом по решению суда могут блокироваться счета. Налоги декларируются и платятся раз в год. Да, частое внесение и снятие налички в больших объемах может привлечь внимание. Но сначала - расследование и по его результатам уже будет видно. Презумпция невиновности. 4. Законы надо соблюдать. Это верно. Только и законы бывают разные. Где-то преступление - неуплата налогов, кража, убийство. А где-то преступление - выйти женщине на улицу с неприкрытым лицом или просто учиться в школе или в университете или, о ужас, играть в баскетбол/волейбол/.../. За это талибы голову отрезают. В Турции пока не так? В каком месте в этой градации свобод украинские законы? И куда Украина идет? В сторону талибов или в сторону Запада.
ЗЫ: Я удивлен, что вы не в курсе, но ГРАЖДАНИНУ США нет никакой необходимости получать Гринкард. Гринкард - это, фактически, виза, которая позволяет на срок действия, быть резидентом США. У гражданина США есть ГРАЖДАНСТВО. Вне зависимости от места и срока проживания, он остается резидентом США. Гринкард - это для НЕ граждан США. При этом, параллельно, гражданин США может совершенно спокойно быть резидентом другой страны. США это до лампочки. Свобода. А! Да! Еще одно ...не ограничение, а правило. Налоговый резидент США обязан декларировать все счета в зарубежных банках, если сумма на счете превыщает 10к. Не не иметь, не ограничивать в использовании. Не платить какие-то сборы с капитала. Только декларировать. Налоги с доходов - да, обязан декларировать и платить.
rjkz написав:Как в США? В США сначала "следственные органы" доказывают, что кто-то нарушает закон, потом по решению суда могут блокироваться счета. Налоги декларируются и платятся раз в год. Да, частое внесение и снятие налички в больших объемах может привлечь внимание. Но сначала - расследование и по его результатам уже будет видно. Презумпция невиновности
Хіба? Наче казали що за 10+ тис. готівки одразу блок і доказуй, що то чисті гроші.
За пунктом 4: хто ж хоче виконувати Закони. Але на те вони і Закони… “Dura lex sed lex”.
За пунктом 3 дійсно є проблеми. Дійсно зараз з цим не все просто. Можна довго щось говорити, але якщо нагадати, що в Україні іде війна, то можна і нічого не говорити. Вводячи такі обмеження, держава намагається захистити своє існування. Інтереси держави вищі за інтереси конкретного індивіда. Завжди так було і у всіх без виключення країнах. І у всі історичні періоди.
Якщо ж говорити, то є цілком легальні методи, за якими наш громадянин може майже без проблем отримати на свій рахунок в банку США гроші. І ці гроші будуть і «чисті», і «легальні». І надійшли в легальний спосіб. Офіційно.
За пунктом 2: помилка, не знання того, як працює банківська система і звісно - конкретний банк. Свого часу я на цьому форумі всім радив під час катання на лижах в Закопанє або під час прогулянки в горах та плавання в басейні чудового готеля Голімбіовські в місті Вісла зайти у відділення Ing bank Шльонскі та відкрити рахунки в польських злотих та в доларах США: пригодиться. При відкритті почитати Угоду роботи клієнта з банком, наприклад: - обслуговування карткового рахунка є платним - 7 злотих (1,2$) в місяць при умові відсутності будь-яких операцій за рахунком. Безкоштовним, якщо на протязі місяця було здійснена 4 будь-яких операцій: наприклад 4 купівлі пасти до зембів або пива Warka. - відправлення SWIFT переказів виконується з оплатою - тримайтеся за щось міцне - 10 злотих (2$) незалежно від суми (!) переказів. Шикарні умови! Гріх не відкрити рахунки та іх використовувати. Саме таким чином, просто після катанні на лижах в Закопане, мій приятель заносив готівку з України та здійснював SWIFT-перекази синові, який тоді попав в США та тільки «ставав на ноги». Саме в такій спосіб я отримував валюту під час прогулянки в районі красивого памʼятника Грюнвальду в Кракові - із США. Потім ця необхідність у мене (та у приятеля) зникла і мій рахунок НЕ був активним. Банк вираховував-вираховував по 7 злотих на місяць, поки гроші на рахунку не закінчилися. Після цього я отримав лист від банку, що мій НЕактивний РАХУНОК (а не карта) закрита. Звичайна практика. Від звичайного банку. Не українського. До речі, зовсім непоганого. Мені подобалося співпрацювати. А приятель так взагалі був в захваті: після того, як скоштував Журек, прямо в лижному костюмі заходив у відділення, діставав мішок долЯрів - вносив на рахунок - тут же сідав за стіл з компʼютером для клієнтів - вводив свій пароль і відправляв гроші синові в США. Так швидко, що і спітніти в повному лижному костюмі не встигав… А карта від ING Bank і досі є в мене. Як приємна згадка про співробітництво.
rjkz написав:Как в США? В США сначала "следственные органы" доказывают, что кто-то нарушает закон, потом по решению суда могут блокироваться счета. Налоги декларируются и платятся раз в год. Да, частое внесение и снятие налички в больших объемах может привлечь внимание. Но сначала - расследование и по его результатам уже будет видно. Презумпция невиновности
Хіба? Наче казали що за 10+ тис. готівки одразу блок і доказуй, що то чисті гроші.
10К единоразово - это действительно пороговая сумма, после которой могут спросить "откуда дровишки". Но это про наличные. То есть бумажки. Это не касается денег на счету, переводов между счетами, между людьми - хоть миллион. Почему нал под наблюдением? Считается, что все можно оплатить картой, кроме незаконных операций. Поэтому интересует не столько сам нал, сколько не ведет ли он к чему-то незаконному. В том числе, нелегальная работа.
Дуже правильний текст: все вірно. Саме так я попав на фінмонітрринг, прийшлося витягнути документи ще за 2018 рік - ще й відповідати на цікаві питання, чи не зберігалися в мене чеки на купівлю 10 000$ в 2018 році… В Німеччині точно зберігають таке…
Ех, життя наше важке. Так дратують мене два слова червоними літерами: TOWЕD AWAY…
А хіба тільки мене: о 08:00 переходив дорогу - переді мною праворуч зупиняється розміром з піраміду Хеопса щось чорне та велике - на колесах - типу авто - за кермом мабуть мексиканець - товстий. Пика - тільки пацюків бити (українська приказка). А для мене - білого кольору знак з білою людиною, якій дозволяється переходити. Так ось той величезний товстий мексиканець на величезному авто, зупиняючись, трохи не вгадав та переїхав білу лінію на асфальті десь на 200 мм. Тихенько - щоби я не лаявся - а він щоби не попав на гроші - здав назад. На 200 мм... І хто придумав ті закони....
Востаннє редагувалось akurt в Вів 20 сер, 2024 18:34, всього редагувалось 1 раз.
Ну, ок, если вывоз мешка долларов из Украины в Польшу и перевод из Польши в любую точку мира - это законно и прозрачно. И наверное просто и безопасно. То пусть так и будет. "Больше вопросов не имею" (с)