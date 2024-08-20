RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2262226322642265
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 18:36

Саме так: то було нормально безпечно і зручно: синові того приятеля дуже потрібні були гроші за продану в селі хату - всі 100 000 доларів, які треба було терміново вкласти в штаті Флорида.
В Україні були обмеження на перекази, то спрацював відмінно польський ING Bank...

P.S. Недавно отримав той легінь американські паспорти на всю родину... спрацював відмінно польський ING Bank... відділення в Закопане... А батько того легіня відмінно катається в спортивному костюмі, купленому сам там - і саме тоді - в Zakopane... Реально було зручно... Компанія була ж на власних авто... Реально зручно...
Ну і - як показали подальші події - мати рахунки, відкриті в закордонних банках - дуже і дуже корисно...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9924
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3674 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2262226322642265
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, maniachello і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1834)
20.08.2024 18:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.