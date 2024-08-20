Саме так: то було нормально безпечно і зручно: синові того приятеля дуже потрібні були гроші за продану в селі хату - всі 100 000 доларів, які треба було терміново вкласти в штаті Флорида.
В Україні були обмеження на перекази, то спрацював відмінно польський ING Bank...
P.S. Недавно отримав той легінь американські паспорти на всю родину... спрацював відмінно польський ING Bank... відділення в Закопане... А батько того легіня відмінно катається в спортивному костюмі, купленому сам там - і саме тоді - в Zakopane... Реально було зручно... Компанія була ж на власних авто... Реально зручно...
Ну і - як показали подальші історичні події - мати рахунки, відкриті в закордонних банках - дуже і дуже корисно...