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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2262226322642265
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 18:36

Саме так: то було нормально безпечно і зручно: синові того приятеля дуже потрібні були гроші за продану в селі хату - всі 100 000 доларів, які треба було терміново вкласти в штаті Флорида.
В Україні були обмеження на перекази, то спрацював відмінно польський ING Bank...

P.S. Недавно отримав той легінь американські паспорти на всю родину... спрацював відмінно польський ING Bank... відділення в Закопане... А батько того легіня відмінно катається в спортивному костюмі, купленому сам там - і саме тоді - в Zakopane... Реально було зручно... Компанія була ж на власних авто... Реально зручно...
Ну і - як показали подальші історичні події - мати рахунки, відкриті в закордонних банках - дуже і дуже корисно...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 19:11

  rjkz написав:Ну, ок, если вывоз мешка долларов из Украины в Польшу и перевод из Польши в любую точку мира - это законно и прозрачно. И наверное просто и безопасно. То пусть так и будет.
"Больше вопросов не имею" (с)


Ех, про законність...
Здається не пройшло і 12 місяців, як на Фінансовому форумі України з подробицями описували таку схему: збирають у 30 чи 50 людей картки банків - надсилають одну "кмітливу" людину за кордон - наприклад, в Словаччину чи Австрію - там знімають в банкоматах закордонних банків готівку з тих карток та везуть в Україну.
Саме смішне, що ""это законно и прозрачно"...
А ще навпаки скуповували мішки гривень ГОТІВКОВИХ, які наші вивезли за кордон, не знаючи, що вона там нікому не потрібна - та везли в Україну.
Мішками.
Я про це не знав навіть - а здивувало запитання болгарського митника на кордоні з Туреччиною, чи не везу я в авто в Болгарію мішки української гривні...
Уявіть собі "законность" та прозрачность" операцій - якщо БОЛГАРСЬКИЙ митник задавав водієві авто турецької реєстрації: чи не везе він в Болгарію ГОТІВКОВУ гривню...
Ех, життя наше важке... Сучасність...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 19:33

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Саме смішне, що ""это законно и прозрачно"...

Найсмішніше те, що я хотів чесно сплатити податки, але в Україні такі операції не оподатковуються.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 21:00

  akurt написав:Саме так: то було нормально безпечно і зручно: синові того приятеля дуже потрібні були гроші за продану в селі хату - всі 100 000 доларів, які треба було терміново вкласти в штаті Флорида.
В Україні були обмеження на перекази, то спрацював відмінно польський ING Bank...

P.S. Недавно отримав той легінь американські паспорти на всю родину... спрацював відмінно польський ING Bank... відділення в Закопане... А батько того легіня відмінно катається в спортивному костюмі, купленому сам там - і саме тоді - в Zakopane... Реально було зручно... Компанія була ж на власних авто... Реально зручно...
Ну і - як показали подальші історичні події - мати рахунки, відкриті в закордонних банках - дуже і дуже корисно...


Замечательно.
То есть, получить деньги со счета в Украине сразу в США или получить от покупателя деньги на счет в США невозможно и это преподносится как нормальное явление.
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 21:27

С 2.46 Америкос емигрировал, тадам.. в Румынию. https://youtu.be/TWMo8pI5InQ?si=4PY6LA_yjLwzw__w
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