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Саме так: то було нормально безпечно і зручно: синові того приятеля дуже потрібні були гроші за продану в селі хату - всі 100 000 доларів, які треба було терміново вкласти в штаті Флорида. В Україні були обмеження на перекази, то спрацював відмінно польський ING Bank...
P.S. Недавно отримав той легінь американські паспорти на всю родину... спрацював відмінно польський ING Bank... відділення в Закопане... А батько того легіня відмінно катається в спортивному костюмі, купленому сам там - і саме тоді - в Zakopane... Реально було зручно... Компанія була ж на власних авто... Реально зручно... Ну і - як показали подальші історичні події - мати рахунки, відкриті в закордонних банках - дуже і дуже корисно...
rjkz написав:Ну, ок, если вывоз мешка долларов из Украины в Польшу и перевод из Польши в любую точку мира - это законно и прозрачно. И наверное просто и безопасно. То пусть так и будет. "Больше вопросов не имею" (с)
Ех, про законність... Здається не пройшло і 12 місяців, як на Фінансовому форумі України з подробицями описували таку схему: збирають у 30 чи 50 людей картки банків - надсилають одну "кмітливу" людину за кордон - наприклад, в Словаччину чи Австрію - там знімають в банкоматах закордонних банків готівку з тих карток та везуть в Україну. Саме смішне, що ""это законно и прозрачно"... А ще навпаки скуповували мішки гривень ГОТІВКОВИХ, які наші вивезли за кордон, не знаючи, що вона там нікому не потрібна - та везли в Україну. Мішками. Я про це не знав навіть - а здивувало запитання болгарського митника на кордоні з Туреччиною, чи не везу я в авто в Болгарію мішки української гривні... Уявіть собі "законность" та прозрачность" операцій - якщо БОЛГАРСЬКИЙ митник задавав водієві авто турецької реєстрації: чи не везе він в Болгарію ГОТІВКОВУ гривню... Ех, життя наше важке... Сучасність...
akurt написав:Саме так: то було нормально безпечно і зручно: синові того приятеля дуже потрібні були гроші за продану в селі хату - всі 100 000 доларів, які треба було терміново вкласти в штаті Флорида. В Україні були обмеження на перекази, то спрацював відмінно польський ING Bank...
P.S. Недавно отримав той легінь американські паспорти на всю родину... спрацював відмінно польський ING Bank... відділення в Закопане... А батько того легіня відмінно катається в спортивному костюмі, купленому сам там - і саме тоді - в Zakopane... Реально було зручно... Компанія була ж на власних авто... Реально зручно... Ну і - як показали подальші історичні події - мати рахунки, відкриті в закордонних банках - дуже і дуже корисно...
Замечательно. То есть, получить деньги со счета в Украине сразу в США или получить от покупателя деньги на счет в США невозможно и это преподносится как нормальное явление.
Або він вам дійсно не все розповів, або ви любете трішки пропустити лишніх слів. Інг банк, це такий консервативний банк, що туди і 1к потрібно пальці хрестиком тримати. Може він на початку війни і перевів 100к з документом наприклад про декларацію на кордоні. Але зараз цього не достатньо, потрібно договір куплі продажі, виписка про зняття з банка валюти з конвертацією, та декларація про її ввезення.
ПС: це якийсь у вас промо період, бо звичайний свіфт коштує 40зл. та проблема тут щоб знайти цю комісію це не приват, куча кнопок і ногу можна зламати. Я особисто так і не розібрався що там у них за інвестиції є, а хотів і не раз. От інша справа револют, все пише, все легко. мінус 90% на акціях - на будь ласка дивись, все порахували за тебе))
rjkz написав:Замечательно. То есть, получить деньги со счета в Украине сразу в США или получить от покупателя деньги на счет в США невозможно и это преподносится как нормальное явление.
Це ненормальне явище. Але ж воно і нормальне. Різночитання через часовий/річний/епохальний лаг і тому, що ви реально до війни швидше за все не робили такі транзакції як написали самі вище.
Зрозуміло, що хочеться ЗАРАЗ (серпень 2024) - а багатьом і в період з лютого 2022 по серпень 2024 - швидко та легко переказати гроші саме так, як ви написали. Повірте, це не можна було зробити і до війни: були обмеження. Вони були менш сумні, ніж зараз: наприклад, можна було в ті мирні часи - скажімо 4-6 років тому - зробити SWIFT-переклаз з України в США на суму не більше 5 500 $ на місяць і ще з якоюсь божевільною комісією в 13 $ +0,5% від суми переказу. І те: щоб перевести ці 5 500 $ мало було заплатити (13 +27,5) $, але ще й надати документ про те, що ви переказуєте гроші дружині, синові, дочці. Ну як, розкрив я вам очі на те, як було ДО ВІЙНИ? Легко та просто? Приємно? Тому я на цьому форумі і писав ТОДІ і радив: навіщо витончуватися - чи не краще - як казав Воланд - у товаристві прекрасних жінок з вином і осетриною першої свіжості покататися в Закопане і робити переказ на будь-яку суму легко просто і приблизно за 6-7 хвилин ? Ось так. Можливо тоді зелений смайлик в кінці приберете?