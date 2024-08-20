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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2262226322642265
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 18:36

Саме так: то було нормально безпечно і зручно: синові того приятеля дуже потрібні були гроші за продану в селі хату - всі 100 000 доларів, які треба було терміново вкласти в штаті Флорида.
В Україні були обмеження на перекази, то спрацював відмінно польський ING Bank...

P.S. Недавно отримав той легінь американські паспорти на всю родину... спрацював відмінно польський ING Bank... відділення в Закопане... А батько того легіня відмінно катається в спортивному костюмі, купленому сам там - і саме тоді - в Zakopane... Реально було зручно... Компанія була ж на власних авто... Реально зручно...
Ну і - як показали подальші історичні події - мати рахунки, відкриті в закордонних банках - дуже і дуже корисно...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 19:11

  rjkz написав:Ну, ок, если вывоз мешка долларов из Украины в Польшу и перевод из Польши в любую точку мира - это законно и прозрачно. И наверное просто и безопасно. То пусть так и будет.
"Больше вопросов не имею" (с)


Ех, про законність...
Здається не пройшло і 12 місяців, як на Фінансовому форумі України з подробицями описували таку схему: збирають у 30 чи 50 людей картки банків - надсилають одну "кмітливу" людину за кордон - наприклад, в Словаччину чи Австрію - там знімають в банкоматах закордонних банків готівку з тих карток та везуть в Україну.
Саме смішне, що ""это законно и прозрачно"...
А ще навпаки скуповували мішки гривень ГОТІВКОВИХ, які наші вивезли за кордон, не знаючи, що вона там нікому не потрібна - та везли в Україну.
Мішками.
Я про це не знав навіть - а здивувало запитання болгарського митника на кордоні з Туреччиною, чи не везу я в авто в Болгарію мішки української гривні...
Уявіть собі "законность" та прозрачность" операцій - якщо БОЛГАРСЬКИЙ митник задавав водієві авто турецької реєстрації: чи не везе він в Болгарію ГОТІВКОВУ гривню...
Ех, життя наше важке... Сучасність...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 19:33

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Саме смішне, що ""это законно и прозрачно"...

Найсмішніше те, що я хотів чесно сплатити податки, але в Україні такі операції не оподатковуються.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 21:00

  akurt написав:Саме так: то було нормально безпечно і зручно: синові того приятеля дуже потрібні були гроші за продану в селі хату - всі 100 000 доларів, які треба було терміново вкласти в штаті Флорида.
В Україні були обмеження на перекази, то спрацював відмінно польський ING Bank...

P.S. Недавно отримав той легінь американські паспорти на всю родину... спрацював відмінно польський ING Bank... відділення в Закопане... А батько того легіня відмінно катається в спортивному костюмі, купленому сам там - і саме тоді - в Zakopane... Реально було зручно... Компанія була ж на власних авто... Реально зручно...
Ну і - як показали подальші історичні події - мати рахунки, відкриті в закордонних банках - дуже і дуже корисно...


Замечательно.
То есть, получить деньги со счета в Украине сразу в США или получить от покупателя деньги на счет в США невозможно и это преподносится как нормальное явление.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 21:27

С 2.46 Америкос емигрировал, тадам.. в Румынию. https://youtu.be/TWMo8pI5InQ?si=4PY6LA_yjLwzw__w
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 22:21

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:ING Bank...


Або він вам дійсно не все розповів, або ви любете трішки пропустити лишніх слів.
Інг банк, це такий консервативний банк, що туди і 1к потрібно пальці хрестиком тримати. Може він на початку війни і перевів 100к з документом наприклад про декларацію на кордоні. Але зараз цього не достатньо, потрібно договір куплі продажі, виписка про зняття з банка валюти з конвертацією, та декларація про її ввезення.

ПС: це якийсь у вас промо період, бо звичайний свіфт коштує 40зл. та проблема тут щоб знайти цю комісію це не приват, куча кнопок і ногу можна зламати. Я особисто так і не розібрався що там у них за інвестиції є, а хотів і не раз.
От інша справа револют, все пише, все легко. мінус 90% на акціях - на будь ласка дивись, все порахували за тебе))
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 23:15

  rjkz написав:Замечательно.
То есть, получить деньги со счета в Украине сразу в США или получить от покупателя деньги на счет в США невозможно и это преподносится как нормальное явление.
:mrgreen:


Це ненормальне явище.
Але ж воно і нормальне.
Різночитання через часовий/річний/епохальний лаг і тому, що ви реально до війни швидше за все не робили такі транзакції як написали самі вище.

Зрозуміло, що хочеться ЗАРАЗ (серпень 2024) - а багатьом і в період з лютого 2022 по серпень 2024 - швидко та легко переказати гроші саме так, як ви написали.
Повірте, це не можна було зробити і до війни: були обмеження. Вони були менш сумні, ніж зараз: наприклад, можна було в ті мирні часи - скажімо 4-6 років тому - зробити SWIFT-переклаз з України в США на суму не більше 5 500 $ на місяць і ще з якоюсь божевільною комісією в 13 $ +0,5% від суми переказу.
І те: щоб перевести ці 5 500 $ мало було заплатити (13 +27,5) $, але ще й надати документ про те, що ви переказуєте гроші дружині, синові, дочці.
Ну як, розкрив я вам очі на те, як було ДО ВІЙНИ?
Легко та просто? Приємно?
Тому я на цьому форумі і писав ТОДІ і радив: навіщо витончуватися - чи не краще - як казав Воланд - у товаристві прекрасних жінок з вином і осетриною першої свіжості покататися в Закопане і робити переказ на будь-яку суму легко просто і приблизно за 6-7 хвилин ?
Ось так.
Можливо тоді зелений смайлик в кінці приберете?
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