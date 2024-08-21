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#<1 ... 2262226322642265 Додано: Вів 20 сер, 2024 18:36 Саме так: то було нормально безпечно і зручно: синові того приятеля дуже потрібні були гроші за продану в селі хату - всі 100 000 доларів, які треба було терміново вкласти в штаті Флорида.

В Україні були обмеження на перекази, то спрацював відмінно польський ING Bank...



P.S. Недавно отримав той легінь американські паспорти на всю родину... спрацював відмінно польський ING Bank... відділення в Закопане... А батько того легіня відмінно катається в спортивному костюмі, купленому сам там - і саме тоді - в Zakopane... Реально було зручно... Компанія була ж на власних авто... Реально зручно...

Ну і - як показали подальші історичні події - мати рахунки, відкриті в закордонних банках - дуже і дуже корисно... akurt

Повідомлень: 9927 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3675 раз. Подякували: 1296 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2024 19:11 rjkz написав: Ну, ок, если вывоз мешка долларов из Украины в Польшу и перевод из Польши в любую точку мира - это законно и прозрачно. И наверное просто и безопасно. То пусть так и будет.

"Больше вопросов не имею" (с) Ну, ок, если вывоз мешка долларов из Украины в Польшу и перевод из Польши в любую точку мира -. И наверное просто и безопасно. То пусть так и будет."Больше вопросов не имею" (с)



Ех, про законність...

Здається не пройшло і 12 місяців, як на Фінансовому форумі України з подробицями описували таку схему: збирають у 30 чи 50 людей картки банків - надсилають одну "кмітливу" людину за кордон - наприклад, в Словаччину чи Австрію - там знімають в банкоматах закордонних банків готівку з тих карток та везуть в Україну.

Саме смішне, що ""это законно и прозрачно"...

А ще навпаки скуповували мішки гривень ГОТІВКОВИХ, які наші вивезли за кордон, не знаючи, що вона там нікому не потрібна - та везли в Україну.

Мішками.

Я про це не знав навіть - а здивувало запитання болгарського митника на кордоні з Туреччиною, чи не везу я в авто в Болгарію мішки української гривні...

Уявіть собі "законность" та прозрачность" операцій - якщо БОЛГАРСЬКИЙ митник задавав водієві авто турецької реєстрації: чи не везе він в Болгарію ГОТІВКОВУ гривню...

Ех, життя наше важке... Сучасність... Ех, про законність...Здається не пройшло і 12 місяців, як на Фінансовому форумі України з подробицями описували таку схему: збирають у 30 чи 50 людей картки банків - надсилають одну "кмітливу" людину за кордон - наприклад, в Словаччину чи Австрію - там знімають в банкоматах закордонних банків готівку з тих карток та везуть в Україну.Саме смішне, що...А ще навпаки скуповували мішки гривень ГОТІВКОВИХ, які наші вивезли за кордон, не знаючи, що вона там нікому не потрібна - та везли в Україну.Мішками.Я про це не знав навіть - а здивувало запитаннямитника на кордоні з Туреччиною, чи не везу я в авто в Болгарію мішки української гривні...Уявіть собі "законность" та прозрачность" операцій - якщо БОЛГАРСЬКИЙ митник задавав водієві автореєстрації: чи не везе він в Болгарію ГОТІВКОВУ гривню...Ех, життя наше важке... Сучасність... akurt

Повідомлень: 9927 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3675 раз. Подякували: 1296 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2024 19:33 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Саме смішне, що ""это законно и прозрачно"... Саме смішне, що ""это законно и прозрачно"...

Найсмішніше те, що я хотів чесно сплатити податки, але в Україні такі операції не оподатковуються. Найсмішніше те, що я хотів чесно сплатити податки, але в Україні такі операції не оподатковуються. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3626 З нами з: 29.07.22 Подякував: 635 раз. Подякували: 459 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2024 21:00 akurt написав: Саме так: то було нормально безпечно і зручно: синові того приятеля дуже потрібні були гроші за продану в селі хату - всі 100 000 доларів, які треба було терміново вкласти в штаті Флорида.

В Україні були обмеження на перекази, то спрацював відмінно польський ING Bank...



P.S. Недавно отримав той легінь американські паспорти на всю родину... спрацював відмінно польський ING Bank... відділення в Закопане... А батько того легіня відмінно катається в спортивному костюмі, купленому сам там - і саме тоді - в Zakopane... Реально було зручно... Компанія була ж на власних авто... Реально зручно...

Ну і - як показали подальші історичні події - мати рахунки, відкриті в закордонних банках - дуже і дуже корисно... Саме так: то було нормально безпечно і зручно: синові того приятеля дуже потрібні були гроші за продану в селі хату - всі 100 000 доларів, які треба було терміново вкласти в штаті Флорида.В Україні були обмеження на перекази, то спрацював відмінно польський ING Bank...Недавно отримав той легінь американські паспорти на всю родину... спрацював відмінно польський ING Bank... відділення в Закопане... А батько того легіня відмінно катається в спортивному костюмі, купленому сам там - і саме тоді - в Zakopane... Реально було зручно... Компанія була ж на власних авто... Реально зручно...Ну і - як показали подальші історичні події - мати рахунки, відкриті в закордонних банках - дуже і дуже корисно...



Замечательно.

То есть, получить деньги со счета в Украине сразу в США или получить от покупателя деньги на счет в США невозможно и это преподносится как нормальное явление.

Замечательно.То есть, получить деньги со счета в Украине сразу в США или получить от покупателя деньги на счет в США невозможно и это преподносится как нормальное явление. rjkz

Повідомлень: 16906 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8404 раз. Подякували: 5297 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2024 21:27 https://youtu.be/TWMo8pI5InQ?si=4PY6LA_yjLwzw__w С 2.46 Америкос емигрировал, тадам.. в Румынию. Bolt Повідомлень: 3105 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 237 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2024 22:21 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: ING Bank... ING Bank...



Або він вам дійсно не все розповів, або ви любете трішки пропустити лишніх слів.

Інг банк, це такий консервативний банк, що туди і 1к потрібно пальці хрестиком тримати. Може він на початку війни і перевів 100к з документом наприклад про декларацію на кордоні. Але зараз цього не достатньо, потрібно договір куплі продажі, виписка про зняття з банка валюти з конвертацією, та декларація про її ввезення.



ПС: це якийсь у вас промо період, бо звичайний свіфт коштує 40зл. та проблема тут щоб знайти цю комісію це не приват, куча кнопок і ногу можна зламати. Я особисто так і не розібрався що там у них за інвестиції є, а хотів і не раз.

От інша справа револют, все пише, все легко. мінус 90% на акціях - на будь ласка дивись, все порахували за тебе)) Або він вам дійсно не все розповів, або ви любете трішки пропустити лишніх слів.Інг банк, це такий консервативний банк, що туди і 1к потрібно пальці хрестиком тримати. Може він на початку війни і перевів 100к з документом наприклад про декларацію на кордоні. Але зараз цього не достатньо, потрібно договір куплі продажі, виписка про зняття з банка валюти з конвертацією, та декларація про її ввезення.ПС: це якийсь у вас промо період, бо звичайний свіфт коштує 40зл. та проблема тут щоб знайти цю комісію це не приват, куча кнопок і ногу можна зламати. Я особисто так і не розібрався що там у них за інвестиції є, а хотів і не раз.От інша справа револют, все пише, все легко. мінус 90% на акціях - на будь ласка дивись, все порахували за тебе)) BeneFuckTor Повідомлень: 138 З нами з: 21.11.19 Подякував: 226 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2024 23:15 rjkz написав: Замечательно.

То есть, получить деньги со счета в Украине сразу в США или получить от покупателя деньги на счет в США невозможно и это преподносится как нормальное явление.

Замечательно.То есть, получить деньги со счета в Украине сразу в США или получить от покупателя деньги на счет в США невозможно и это преподносится как нормальное явление.



Це ненормальне явище.

Але ж воно і нормальне.

Різночитання через часовий/річний/епохальний лаг і тому, що ви реально до війни швидше за все не робили такі транзакції як написали самі вище.



Зрозуміло, що хочеться ЗАРАЗ (серпень 2024) - а багатьом і в період з лютого 2022 по серпень 2024 - швидко та легко переказати гроші саме так, як ви написали.

Повірте, це не можна було зробити і до війни: були обмеження. Вони були менш сумні, ніж зараз: наприклад, можна було в ті мирні часи - скажімо 4-6 років тому - зробити SWIFT-переклаз з України в США на суму не більше 5 500 $ на місяць і ще з якоюсь божевільною комісією в 13 $ +0,5% від суми переказу.

І те: щоб перевести ці 5 500 $ мало було заплатити (13 +27,5) $, але ще й надати документ про те, що ви переказуєте гроші дружині, синові, дочці.

Ну як, розкрив я вам очі на те, як було ДО ВІЙНИ?

Легко та просто? Приємно?

Тому я на цьому форумі і писав ТОДІ і радив: навіщо витончуватися - чи не краще - як казав Воланд - у товаристві прекрасних жінок з вином і осетриною першої свіжості покататися в Закопане і робити переказ на будь-яку суму легко просто і приблизно за 6-7 хвилин ?

Ось так.

Можливо тоді зелений смайлик в кінці приберете? Це ненормальне явище.Але ж воно і нормальне.Різночитання через часовий/річний/епохальний лаг і тому, що ви реально до війни швидше за все не робили такі транзакції як написали самі вище.Зрозуміло, що хочеться ЗАРАЗ (серпень 2024) - а багатьом і в період з лютого 2022 по серпень 2024 - швидко та легко переказати гроші саме так, як ви написали.Повірте, це не можна було зробити і до війни: були обмеження. Вони були менш сумні, ніж зараз: наприклад, можна було в ті мирні часи - скажімо 4-6 років тому - зробити SWIFT-переклаз з України в США на суму не більше 5 500 $ на місяць і ще з якоюсь божевільною комісією в 13 $ +0,5% від суми переказу.І те: щоб перевести ці 5 500 $ мало було заплатити (13 +27,5) $, але ще й надати документ про те, що ви переказуєте гроші дружині, синові, дочці.Ну як, розкрив я вам очі на те, як було ДО ВІЙНИ?Легко та просто? Приємно?Тому я на цьому форумі і писав ТОДІ і радив: навіщо витончуватися - чи не краще - як казав Воланд - у товаристві прекрасних жінок з вином і осетриною першої свіжості покататися в Закопане і робити переказ на будь-яку суму легко просто і приблизно за 6-7 хвилин ?Ось так.Можливо тоді зелений смайлик в кінці приберете? akurt

Повідомлень: 9927 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3675 раз. Подякували: 1296 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2024 23:28 BeneFuckTor написав: akurt написав: ING Bank... ING Bank...

Або він вам дійсно не все розповів, або ви любете трішки пропустити лишніх слів.

Або він вам дійсно не все розповів, або ви любете трішки пропустити лишніх слів.

Прочитайте уважно мій текст.

Мова була про події до війни.

Про це говорить наприклад сума комісії за такий переказ: зараз 43 злотих. А було 10.

І умови роботи того ж банка змінюються: коли я на цьому форумі пропонував так зробити, то поляки навіть не вимагали при відкритті рахунка вказати український податковий номер - а потім почали вимагати.

А про «пропустити лишніх слів» - ваша правда, але не про мене.

Коли я в подробицях на цьому форумі описував цю схему - безпроблемного створення закордонного банківського (!) @запасного аеродрому@, то у відповідь на мої поради/ рекомендації горе-фахівці писали - увага - це на Фінансовому форумі України!!!! - що це зайвий клопіт. Краще приклеювати пачки грошей на спину скотчем.

Реально так писали. І ще радили ховати ті пачки - я не жартую - в труси.



Ну так було. І досі можна знайти ці «фінансові поради» на цьому форумі.

І порадники ті досі пишуть та пишуть.

Чергову дурню. Прочитайте уважно мій текст.Мова була про події до війни.Про це говорить наприклад сума комісії за такий переказ: зараз 43 злотих. А було 10.І умови роботи того ж банка змінюються: коли я на цьому форумі пропонував так зробити, то поляки навіть не вимагали при відкритті рахунка вказати український податковий номер - а потім почали вимагати.А про «пропустити лишніх слів» - ваша правда, але не про мене.Коли я в подробицях на цьому форумі описував цю схему - безпроблемного створення закордонного банківського (!) @запасного аеродрому@, то у відповідь на мої поради/ рекомендації горе-фахівці писали - увага - це на Фінансовому форумі України!!!! - що це зайвий клопіт. Краще приклеювати пачки грошей на спину скотчем.Реально так писали. І ще радили ховати ті пачки - я не жартую - в труси.Ну так було. І досі можна знайти ці «фінансові поради» на цьому форумі.І порадники ті досі пишуть та пишуть.Чергову дурню. akurt

Повідомлень: 9927 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3675 раз. Подякували: 1296 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2024 00:26 akurt написав: Мова була про події до війни.



Коли я в подробицях на цьому форумі описував цю схему - безпроблемного створення закордонного банківського (!) @запасного аеродрому@, то у відповідь на мої поради/ рекомендації горе-фахівці писали що це зайвий клопіт. Краще приклеювати пачки грошей на спину скотчем.

Реально так писали. І ще радили ховати ті пачки - я не жартую - в труси.

Ну так було. «фінансові поради» Мова була про події до війни.Коли я в подробицях на цьому форумі описував цю схему - безпроблемного створення закордонного банківського (!) @запасного аеродрому@, то у відповідь на мої поради/ рекомендації горе-фахівці писали що це зайвий клопіт. КращеНу так було. «фінансові поради»

Схема з трусами вже не працює? Схема з трусами вже не працює? flysoulfly Повідомлень: 5257 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1685 раз. Подякували: 295 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2262226322642265 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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