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Саме так: то було нормально безпечно і зручно: синові того приятеля дуже потрібні були гроші за продану в селі хату - всі 100 000 доларів, які треба було терміново вкласти в штаті Флорида. В Україні були обмеження на перекази, то спрацював відмінно польський ING Bank...
P.S. Недавно отримав той легінь американські паспорти на всю родину... спрацював відмінно польський ING Bank... відділення в Закопане... А батько того легіня відмінно катається в спортивному костюмі, купленому сам там - і саме тоді - в Zakopane... Реально було зручно... Компанія була ж на власних авто... Реально зручно... Ну і - як показали подальші історичні події - мати рахунки, відкриті в закордонних банках - дуже і дуже корисно...
rjkz написав:Ну, ок, если вывоз мешка долларов из Украины в Польшу и перевод из Польши в любую точку мира - это законно и прозрачно. И наверное просто и безопасно. То пусть так и будет. "Больше вопросов не имею" (с)
Ех, про законність... Здається не пройшло і 12 місяців, як на Фінансовому форумі України з подробицями описували таку схему: збирають у 30 чи 50 людей картки банків - надсилають одну "кмітливу" людину за кордон - наприклад, в Словаччину чи Австрію - там знімають в банкоматах закордонних банків готівку з тих карток та везуть в Україну. Саме смішне, що ""это законно и прозрачно"... А ще навпаки скуповували мішки гривень ГОТІВКОВИХ, які наші вивезли за кордон, не знаючи, що вона там нікому не потрібна - та везли в Україну. Мішками. Я про це не знав навіть - а здивувало запитання болгарського митника на кордоні з Туреччиною, чи не везу я в авто в Болгарію мішки української гривні... Уявіть собі "законность" та прозрачность" операцій - якщо БОЛГАРСЬКИЙ митник задавав водієві авто турецької реєстрації: чи не везе він в Болгарію ГОТІВКОВУ гривню... Ех, життя наше важке... Сучасність...
akurt написав:Саме так: то було нормально безпечно і зручно: синові того приятеля дуже потрібні були гроші за продану в селі хату - всі 100 000 доларів, які треба було терміново вкласти в штаті Флорида. В Україні були обмеження на перекази, то спрацював відмінно польський ING Bank...
P.S. Недавно отримав той легінь американські паспорти на всю родину... спрацював відмінно польський ING Bank... відділення в Закопане... А батько того легіня відмінно катається в спортивному костюмі, купленому сам там - і саме тоді - в Zakopane... Реально було зручно... Компанія була ж на власних авто... Реально зручно... Ну і - як показали подальші історичні події - мати рахунки, відкриті в закордонних банках - дуже і дуже корисно...
Замечательно. То есть, получить деньги со счета в Украине сразу в США или получить от покупателя деньги на счет в США невозможно и это преподносится как нормальное явление.
Або він вам дійсно не все розповів, або ви любете трішки пропустити лишніх слів. Інг банк, це такий консервативний банк, що туди і 1к потрібно пальці хрестиком тримати. Може він на початку війни і перевів 100к з документом наприклад про декларацію на кордоні. Але зараз цього не достатньо, потрібно договір куплі продажі, виписка про зняття з банка валюти з конвертацією, та декларація про її ввезення.
ПС: це якийсь у вас промо період, бо звичайний свіфт коштує 40зл. та проблема тут щоб знайти цю комісію це не приват, куча кнопок і ногу можна зламати. Я особисто так і не розібрався що там у них за інвестиції є, а хотів і не раз. От інша справа револют, все пише, все легко. мінус 90% на акціях - на будь ласка дивись, все порахували за тебе))
rjkz написав:Замечательно. То есть, получить деньги со счета в Украине сразу в США или получить от покупателя деньги на счет в США невозможно и это преподносится как нормальное явление.
Це ненормальне явище. Але ж воно і нормальне. Різночитання через часовий/річний/епохальний лаг і тому, що ви реально до війни швидше за все не робили такі транзакції як написали самі вище.
Зрозуміло, що хочеться ЗАРАЗ (серпень 2024) - а багатьом і в період з лютого 2022 по серпень 2024 - швидко та легко переказати гроші саме так, як ви написали. Повірте, це не можна було зробити і до війни: були обмеження. Вони були менш сумні, ніж зараз: наприклад, можна було в ті мирні часи - скажімо 4-6 років тому - зробити SWIFT-переклаз з України в США на суму не більше 5 500 $ на місяць і ще з якоюсь божевільною комісією в 13 $ +0,5% від суми переказу. І те: щоб перевести ці 5 500 $ мало було заплатити (13 +27,5) $, але ще й надати документ про те, що ви переказуєте гроші дружині, синові, дочці. Ну як, розкрив я вам очі на те, як було ДО ВІЙНИ? Легко та просто? Приємно? Тому я на цьому форумі і писав ТОДІ і радив: навіщо витончуватися - чи не краще - як казав Воланд - у товаристві прекрасних жінок з вином і осетриною першої свіжості покататися в Закопане і робити переказ на будь-яку суму легко просто і приблизно за 6-7 хвилин ? Ось так. Можливо тоді зелений смайлик в кінці приберете?
Або він вам дійсно не все розповів, або ви любете трішки пропустити лишніх слів.
Прочитайте уважно мій текст. Мова була про події до війни. Про це говорить наприклад сума комісії за такий переказ: зараз 43 злотих. А було 10. І умови роботи того ж банка змінюються: коли я на цьому форумі пропонував так зробити, то поляки навіть не вимагали при відкритті рахунка вказати український податковий номер - а потім почали вимагати. А про «пропустити лишніх слів» - ваша правда, але не про мене. Коли я в подробицях на цьому форумі описував цю схему - безпроблемного створення закордонного банківського (!) @запасного аеродрому@, то у відповідь на мої поради/ рекомендації горе-фахівці писали - увага - це на Фінансовому форумі України!!!! - що це зайвий клопіт. Краще приклеювати пачки грошей на спину скотчем. Реально так писали. І ще радили ховати ті пачки - я не жартую - в труси.
Ну так було. І досі можна знайти ці «фінансові поради» на цьому форумі. І порадники ті досі пишуть та пишуть. Чергову дурню.
Коли я в подробицях на цьому форумі описував цю схему - безпроблемного створення закордонного банківського (!) @запасного аеродрому@, то у відповідь на мої поради/ рекомендації горе-фахівці писали що це зайвий клопіт. Краще приклеювати пачки грошей на спину скотчем. Реально так писали. І ще радили ховати ті пачки - я не жартую - в труси. Ну так було. «фінансові поради»