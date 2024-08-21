akurt написав:
Це ненормальне явище.
Але ж воно і нормальне.
Різночитання через часовий/річний/епохальний лаг і тому, що ви реально до війни швидше за все не робили такі транзакції як написали самі вище.
Зрозуміло, що хочеться ЗАРАЗ (серпень 2024) - а багатьом і в період з лютого 2022 по серпень 2024 - швидко та легко переказати гроші саме так, як ви написали.
Повірте, це не можна було зробити і до війни: були обмеження. Вони були менш сумні, ніж зараз: наприклад, можна було в ті мирні часи - скажімо 4-6 років тому - зробити SWIFT-переклаз з України в США на суму не більше 5 500 $ на місяць і ще з якоюсь божевільною комісією в 13 $ +0,5% від суми переказу.
І те: щоб перевести ці 5 500 $ мало було заплатити (13 +27,5) $, але ще й надати документ про те, що ви переказуєте гроші дружині, синові, дочці.
Ну як, розкрив я вам очі на те, як було ДО ВІЙНИ?
Легко та просто? Приємно?
Тому я на цьому форумі і писав ТОДІ і радив: навіщо витончуватися - чи не краще - як казав Воланд - у товаристві прекрасних жінок з вином і осетриною першої свіжості покататися в Закопане і робити переказ на будь-яку суму легко просто і приблизно за 6-7 хвилин ?
Ось так.
Можливо тоді зелений смайлик в кінці приберете?
Я и говорю, что банковские ограничения в Украине - ненормальны.
До войны или во время войны - не о том разговор.
Я понимаю, что во время ВП ограничение свобод граждан - вынужденная мера, прописанная в Конституции.
Но ведь это как вы и написали было ДО войны тоже.
Сейчас просто больше гайки закручивают.
Причем, я не истерю, я просто констатирую факт.
На квартиры я, можно сказать, махнул рукой. Или выстоят войну и будут проданы после войны или...
Что тот юрист абсолютно точно сказал.
Украинские институции пытаются дотянуться до тех, до кого они дотянуться абсолютно не в состоянии. И нормы, принимаемые в Украине не могут действовать на территории других стран.
Я понимаю желание руководства страны чтобы быто так, но реальность от этого отличается. Невозможно требовать соблюдение не то, что распоряжений НБУ или ТЦК или ЖЭКА в Украине на территории, скажем США, но даже Конституции.
На территории США действует Конституция США, а Конституция Украины исключительно на территории Украины.
Еще один момент, с которым трудно поспорить - кнутом трудно вернуть людей в Украину. Насчет пряников - не знаю, но точно не кнутом.