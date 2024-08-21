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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 сер, 2024 02:20
akurt написав: rjkz написав:
Замечательно.
То есть, получить деньги со счета в Украине сразу в США или получить от покупателя деньги на счет в США невозможно и это преподносится как нормальное явление.
Це ненормальне явище.
Але ж воно і нормальне.
Різночитання через часовий/річний/епохальний лаг і тому, що ви реально до війни швидше за все не робили такі транзакції як написали самі вище.
Зрозуміло, що хочеться ЗАРАЗ (серпень 2024) - а багатьом і в період з лютого 2022 по серпень 2024 - швидко та легко переказати гроші саме так, як ви написали.
Повірте, це не можна було зробити і до війни: були обмеження. Вони були менш сумні, ніж зараз: наприклад, можна було в ті мирні часи - скажімо 4-6 років тому - зробити SWIFT-переклаз з України в США на суму не більше 5 500 $ на місяць і ще з якоюсь божевільною комісією в 13 $ +0,5% від суми переказу.
І те: щоб перевести ці 5 500 $ мало було заплатити (13 +27,5) $, але ще й надати документ про те, що ви переказуєте гроші дружині, синові, дочці.
Ну як, розкрив я вам очі на те, як було ДО ВІЙНИ?
Легко та просто? Приємно?
Тому я на цьому форумі і писав ТОДІ і радив: навіщо витончуватися - чи не краще - як казав Воланд - у товаристві прекрасних жінок з вином і осетриною першої свіжості покататися в Закопане і робити переказ на будь-яку суму легко просто і приблизно за 6-7 хвилин ?
Ось так.
Можливо тоді зелений смайлик в кінці приберете?
Я и говорю, что банковские ограничения в Украине - ненормальны.
До войны или во время войны - не о том разговор.
Я понимаю, что во время ВП ограничение свобод граждан - вынужденная мера, прописанная в Конституции.
Но ведь это как вы и написали было ДО войны тоже.
Сейчас просто больше гайки закручивают.
Причем, я не истерю, я просто констатирую факт.
На квартиры я, можно сказать, махнул рукой. Или выстоят войну и будут проданы после войны или...
Что тот юрист абсолютно точно сказал.
Украинские институции пытаются дотянуться до тех, до кого они дотянуться абсолютно не в состоянии. И нормы, принимаемые в Украине не могут действовать на территории других стран.
Я понимаю желание руководства страны чтобы быто так, но реальность от этого отличается. Невозможно требовать соблюдение не то, что распоряжений НБУ или ТЦК или ЖЭКА в Украине на территории, скажем США, но даже Конституции.
На территории США действует Конституция США, а Конституция Украины исключительно на территории Украины.
Еще один момент, с которым трудно поспорить - кнутом трудно вернуть людей в Украину. Насчет пряников - не знаю, но точно не кнутом.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 02:26
flysoulfly написав: akurt написав:
Мова була про події до війни.
Коли я в подробицях на цьому форумі описував цю схему - безпроблемного створення закордонного банківського (!) @запасного аеродрому@, то у відповідь на мої поради/ рекомендації горе-фахівці писали що це зайвий клопіт. Краще приклеювати пачки грошей на спину скотчем.
Реально так писали. І ще радили ховати ті пачки - я не жартую - в труси.
Ну так було. «фінансові поради»
Схема з трусами вже не працює?
Работает, наверное.
Только с одним но - трусы через границу пропустят, а М18-60 - нет.
И если вспомнить, что с меня начался этот...сра...диспут, то мои запросы такие - прозрачная продажа квартир в Украине и прозрачный прямой перевод денег со счета в украинском банке на счет в банке США.
Мне любые лишние вопросы от IRS не нужны.
Если это невозможно сделать таким образом, то мне оно не надо никаким другим.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 03:13
Ну взагалі можливо.
І не так складно.
Можна використовувати IRS.
А можна і не задіяти його дані/послуги - і перше, і друге легально для США. Законно для США.
У Вашій ситуації - ймовірно єдино можливе (при дотриманні умов, які в техніці називають так:
"Необхідні та достатні умови")
Ви ж розумієте, що це не тема для форуму, де люди міркують про перевезення валюти у трусах.
Як Ви переконалися таких багато...
Ставити хрест на двох квартирах НЕ тільки не треба, а треба - це виключно у Вашій ситуації - якнайшвидше позбуватися тих "активів", які перетворилися на навіть не пасив, а тягар...
Як Ви думаєте: чому це тисячі людей в наш складний час продають, продають та продають нерухомість - і часто за дуже дуже привабливими цінами... і по всій Україні: і Вінниччина, і Івано-Франківщина, і Львівщина... Думаєте, вони всі заводять гроші на Австрію, Польщу чи Іспанію?
Не факт.
Ото ж...
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Додано: Сер 21 сер, 2024 08:30
akurt написав:
рахунка вказати український податковий номер -
Вибачаюсь. Так дійсно до війни не стикався не знаю, і податковий був не потрібний, може щас і запитують. Що робити, люди хотіли допомогти від душі, а їм 3 кола ухиляння від податків в спину))
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