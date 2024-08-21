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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 сер, 2024 02:20
akurt написав: rjkz написав:
Замечательно.
То есть, получить деньги со счета в Украине сразу в США или получить от покупателя деньги на счет в США невозможно и это преподносится как нормальное явление.
Це ненормальне явище.
Але ж воно і нормальне.
Різночитання через часовий/річний/епохальний лаг і тому, що ви реально до війни швидше за все не робили такі транзакції як написали самі вище.
Зрозуміло, що хочеться ЗАРАЗ (серпень 2024) - а багатьом і в період з лютого 2022 по серпень 2024 - швидко та легко переказати гроші саме так, як ви написали.
Повірте, це не можна було зробити і до війни: були обмеження. Вони були менш сумні, ніж зараз: наприклад, можна було в ті мирні часи - скажімо 4-6 років тому - зробити SWIFT-переклаз з України в США на суму не більше 5 500 $ на місяць і ще з якоюсь божевільною комісією в 13 $ +0,5% від суми переказу.
І те: щоб перевести ці 5 500 $ мало було заплатити (13 +27,5) $, але ще й надати документ про те, що ви переказуєте гроші дружині, синові, дочці.
Ну як, розкрив я вам очі на те, як було ДО ВІЙНИ?
Легко та просто? Приємно?
Тому я на цьому форумі і писав ТОДІ і радив: навіщо витончуватися - чи не краще - як казав Воланд - у товаристві прекрасних жінок з вином і осетриною першої свіжості покататися в Закопане і робити переказ на будь-яку суму легко просто і приблизно за 6-7 хвилин ?
Ось так.
Можливо тоді зелений смайлик в кінці приберете?
Я и говорю, что банковские ограничения в Украине - ненормальны.
До войны или во время войны - не о том разговор.
Я понимаю, что во время ВП ограничение свобод граждан - вынужденная мера, прописанная в Конституции.
Но ведь это как вы и написали было ДО войны тоже.
Сейчас просто больше гайки закручивают.
Причем, я не истерю, я просто констатирую факт.
На квартиры я, можно сказать, махнул рукой. Или выстоят войну и будут проданы после войны или...
Что тот юрист абсолютно точно сказал.
Украинские институции пытаются дотянуться до тех, до кого они дотянуться абсолютно не в состоянии. И нормы, принимаемые в Украине не могут действовать на территории других стран.
Я понимаю желание руководства страны чтобы быто так, но реальность от этого отличается. Невозможно требовать соблюдение не то, что распоряжений НБУ или ТЦК или ЖЭКА в Украине на территории, скажем США, но даже Конституции.
На территории США действует Конституция США, а Конституция Украины исключительно на территории Украины.
Еще один момент, с которым трудно поспорить - кнутом трудно вернуть людей в Украину. Насчет пряников - не знаю, но точно не кнутом.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 02:26
flysoulfly написав: akurt написав:
Мова була про події до війни.
Коли я в подробицях на цьому форумі описував цю схему - безпроблемного створення закордонного банківського (!) @запасного аеродрому@, то у відповідь на мої поради/ рекомендації горе-фахівці писали що це зайвий клопіт. Краще приклеювати пачки грошей на спину скотчем.
Реально так писали. І ще радили ховати ті пачки - я не жартую - в труси.
Ну так було. «фінансові поради»
Схема з трусами вже не працює?
Работает, наверное.
Только с одним но - трусы через границу пропустят, а М18-60 - нет.
И если вспомнить, что с меня начался этот...сра...диспут, то мои запросы такие - прозрачная продажа квартир в Украине и прозрачный прямой перевод денег со счета в украинском банке на счет в банке США.
Мне любые лишние вопросы от IRS не нужны.
Если это невозможно сделать таким образом, то мне оно не надо никаким другим.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 03:13
Ставити хрест на двох квартирах НЕ тільки не треба, а треба - це виключно у Вашій ситуації - якнайшвидше позбуватися тих "активів", які перетворилися на навіть не пасив, а тягар...
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 21 сер, 2024 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 08:30
akurt написав:
рахунка вказати український податковий номер -
Вибачаюсь. Так дійсно до війни не стикався не знаю, і податковий був не потрібний, може щас і запитують. Що робити, люди хотіли допомогти від душі, а їм 3 кола ухиляння від податків в спину))
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:33
Ну а що вас так те турбує - ну питають - так скажіть.
А майбутнього - як відомо - ніхто не знає...
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akurt
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:36
Поговорив з кумом і все більше розумію його бажання поїхати з Німеччини. Місяць тому він в колег за п'ятничним пивом запитав "діліться схемами ухилення від сплати податків" А тепер прийшов лист запрошення в податкову.
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:43
Дюрі-бачі написав:Поговорив з кумом і все більше розумію його бажання поїхати з Німеччини. Місяць тому він в колег за п'ятничним пивом запитав "діліться схемами ухилення від сплати податків" А тепер прийшов лист запрошення в податкову.
З такими темами розмов йому взагалі з Європи треба тікати. Бо він такий, сидить за пивом з платниками податків, і питає: "а як порадите вас лохами виставити, щоб я за ваші податки отримував ніштяки від держави?".
Ну, може десь в Грецію якусь хіба
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Faceless
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Додано: Сер 21 сер, 2024 12:17
Faceless проблема не в тому. Ну сказали б "в наст так не прийнято. Ми не ухиляємось і тобі не радимо". А в тому, що навколо всі вороги і готові одразу здати в поліцію: колеги - за розмову в барі, сусіди - за те, що дитина плаче. Коли дізнаються про пристроєну "по блату" дочку в гімназію - то теж можуть донести кудись...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Сер 21 сер, 2024 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 21 сер, 2024 12:18
akurt написав:
А майбутнього - як відомо - ніхто не знає...
Пане Акурт, Ви ж знаєте?!
Ви ж всіх консультуєте, наліво і направо.
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Frant
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Додано: Сер 21 сер, 2024 12:44
Дюрі-бачі написав:Faceless
проблема не в тому. Ну сказали б "в наст так не прийнято. Ми не ухиляємось і тобі не радимо". А в тому, що навколо всі вороги і готові одразу здати в поліцію: колеги - за розмову в барі, сусіди - за те, що дитина плаче. Коли дізнаються про пристроєну "по блату" дочку в гімназію - то теж можуть донести кудись...
Тоесть вашего кума не устраивает что при совершении им преступления (неуплата налогов, подделывание прописки чтобы попасть в нужную школу, etc) окружащие не закрывают на это глаза, а пытаются предотвратить преступление, или хотя бы сделать так чтобы преступник был наказан? Ну тогда да, наверное в Европе/Америке ему и правда делать нечего - это только в странах третьего мира нормально что когда ты узнаешь что твой сосед кого-то убил или собирается убить, ты закрываешь на это глаза по принципу "ну не меня же, так что пофиг, пусть сами разбираются" )
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slonomag
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