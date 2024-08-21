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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2264226522662267> Додано: Сер 21 сер, 2024 02:20 akurt написав: rjkz написав: Замечательно.

То есть, получить деньги со счета в Украине сразу в США или получить от покупателя деньги на счет в США невозможно и это преподносится как нормальное явление.

Замечательно.То есть, получить деньги со счета в Украине сразу в США или получить от покупателя деньги на счет в США невозможно и это преподносится как нормальное явление.



Це ненормальне явище.

Але ж воно і нормальне.

Різночитання через часовий/річний/епохальний лаг і тому, що ви реально до війни швидше за все не робили такі транзакції як написали самі вище.



Зрозуміло, що хочеться ЗАРАЗ (серпень 2024) - а багатьом і в період з лютого 2022 по серпень 2024 - швидко та легко переказати гроші саме так, як ви написали.

Повірте, це не можна було зробити і до війни: були обмеження. Вони були менш сумні, ніж зараз: наприклад, можна було в ті мирні часи - скажімо 4-6 років тому - зробити SWIFT-переклаз з України в США на суму не більше 5 500 $ на місяць і ще з якоюсь божевільною комісією в 13 $ +0,5% від суми переказу.

І те: щоб перевести ці 5 500 $ мало було заплатити (13 +27,5) $, але ще й надати документ про те, що ви переказуєте гроші дружині, синові, дочці.

Ну як, розкрив я вам очі на те, як було ДО ВІЙНИ?

Легко та просто? Приємно?

Тому я на цьому форумі і писав ТОДІ і радив: навіщо витончуватися - чи не краще - як казав Воланд - у товаристві прекрасних жінок з вином і осетриною першої свіжості покататися в Закопане і робити переказ на будь-яку суму легко просто і приблизно за 6-7 хвилин ?

Ось так.

Можливо тоді зелений смайлик в кінці приберете? Це ненормальне явище.Але ж воно і нормальне.Різночитання через часовий/річний/епохальний лаг і тому, що ви реально до війни швидше за все не робили такі транзакції як написали самі вище.Зрозуміло, що хочеться ЗАРАЗ (серпень 2024) - а багатьом і в період з лютого 2022 по серпень 2024 - швидко та легко переказати гроші саме так, як ви написали.Повірте, це не можна було зробити і до війни: були обмеження. Вони були менш сумні, ніж зараз: наприклад, можна було в ті мирні часи - скажімо 4-6 років тому - зробити SWIFT-переклаз з України в США на суму не більше 5 500 $ на місяць і ще з якоюсь божевільною комісією в 13 $ +0,5% від суми переказу.І те: щоб перевести ці 5 500 $ мало було заплатити (13 +27,5) $, але ще й надати документ про те, що ви переказуєте гроші дружині, синові, дочці.Ну як, розкрив я вам очі на те, як було ДО ВІЙНИ?Легко та просто? Приємно?Тому я на цьому форумі і писав ТОДІ і радив: навіщо витончуватися - чи не краще - як казав Воланд - у товаристві прекрасних жінок з вином і осетриною першої свіжості покататися в Закопане і робити переказ на будь-яку суму легко просто і приблизно за 6-7 хвилин ?Ось так.Можливо тоді зелений смайлик в кінці приберете?



Я и говорю, что банковские ограничения в Украине - ненормальны.

До войны или во время войны - не о том разговор.

Я понимаю, что во время ВП ограничение свобод граждан - вынужденная мера, прописанная в Конституции.

Но ведь это как вы и написали было ДО войны тоже.

Сейчас просто больше гайки закручивают.

Причем, я не истерю, я просто констатирую факт.

На квартиры я, можно сказать, махнул рукой. Или выстоят войну и будут проданы после войны или...

Что тот юрист абсолютно точно сказал.

Украинские институции пытаются дотянуться до тех, до кого они дотянуться абсолютно не в состоянии. И нормы, принимаемые в Украине не могут действовать на территории других стран.

Я понимаю желание руководства страны чтобы быто так, но реальность от этого отличается. Невозможно требовать соблюдение не то, что распоряжений НБУ или ТЦК или ЖЭКА в Украине на территории, скажем США, но даже Конституции.

На территории США действует Конституция США, а Конституция Украины исключительно на территории Украины.



Еще один момент, с которым трудно поспорить - кнутом трудно вернуть людей в Украину. Насчет пряников - не знаю, но точно не кнутом. Я и говорю, что банковские ограничения в Украине - ненормальны.До войны или во время войны - не о том разговор.Я понимаю, что во время ВП ограничение свобод граждан - вынужденная мера, прописанная в Конституции.Но ведь это как вы и написали было ДО войны тоже.Сейчас просто больше гайки закручивают.Причем, я не истерю, я просто констатирую факт.На квартиры я, можно сказать, махнул рукой. Или выстоят войну и будут проданы после войны или...Что тот юрист абсолютно точно сказал.Украинские институции пытаются дотянуться до тех, до кого они дотянуться абсолютно не в состоянии. И нормы, принимаемые в Украине не могут действовать на территории других стран.Я понимаю желание руководства страны чтобы быто так, но реальность от этого отличается. Невозможно требовать соблюдение не то, что распоряжений НБУ или ТЦК или ЖЭКА в Украине на территории, скажем США, но даже Конституции.На территории США действует Конституция США, а Конституция Украины исключительно на территории Украины.Еще один момент, с которым трудно поспорить - кнутом трудно вернуть людей в Украину. Насчет пряников - не знаю, но точно не кнутом. rjkz

Повідомлень: 16908 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8404 раз. Подякували: 5298 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2024 02:26 flysoulfly написав: akurt написав: Мова була про події до війни.



Коли я в подробицях на цьому форумі описував цю схему - безпроблемного створення закордонного банківського (!) @запасного аеродрому@, то у відповідь на мої поради/ рекомендації горе-фахівці писали що це зайвий клопіт. Краще приклеювати пачки грошей на спину скотчем.

Реально так писали. І ще радили ховати ті пачки - я не жартую - в труси.

Ну так було. «фінансові поради» Мова була про події до війни.Коли я в подробицях на цьому форумі описував цю схему - безпроблемного створення закордонного банківського (!) @запасного аеродрому@, то у відповідь на мої поради/ рекомендації горе-фахівці писали що це зайвий клопіт. КращеНу так було. «фінансові поради»

Схема з трусами вже не працює? Схема з трусами вже не працює?



Работает, наверное.

Только с одним но - трусы через границу пропустят, а М18-60 - нет.

И если вспомнить, что с меня начался этот...сра...диспут, то мои запросы такие - прозрачная продажа квартир в Украине и прозрачный прямой перевод денег со счета в украинском банке на счет в банке США.

Мне любые лишние вопросы от IRS не нужны.

Если это невозможно сделать таким образом, то мне оно не надо никаким другим. Работает, наверное.Только с одним но - трусы через границу пропустят, а М18-60 - нет.И если вспомнить, что с меня начался этот...сра...диспут, то мои запросы такие - прозрачная продажа квартир в Украине и прозрачный прямой перевод денег со счета в украинском банке на счет в банке США.Мне любые лишние вопросы от IRS не нужны.Если это невозможно сделать таким образом, то мне оно не надо никаким другим. rjkz

Повідомлень: 16908 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8404 раз. Подякували: 5298 раз. Профіль 8 3 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2024 03:13 Ставити хрест на двох квартирах НЕ тільки не треба, а треба - це виключно у Вашій ситуації - якнайшвидше позбуватися тих "активів", які перетворилися на навіть не пасив, а тягар... Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 сер, 2024 11:33, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9930 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3676 раз. Подякували: 1296 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2024 08:30 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: рахунка вказати український податковий номер - рахунка вказати український податковий номер -



Вибачаюсь. Так дійсно до війни не стикався не знаю, і податковий був не потрібний, може щас і запитують. Що робити, люди хотіли допомогти від душі, а їм 3 кола ухиляння від податків в спину)) Вибачаюсь. Так дійсно до війни не стикався не знаю, і податковий був не потрібний, може щас і запитують. Що робити, люди хотіли допомогти від душі, а їм 3 кола ухиляння від податків в спину)) BeneFuckTor Повідомлень: 139 З нами з: 21.11.19 Подякував: 226 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2024 11:33 Ну а що вас так те турбує - ну питають - так скажіть.

А майбутнього - як відомо - ніхто не знає... akurt

Повідомлень: 9930 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3676 раз. Подякували: 1296 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2024 11:36 Re: Еміграція, заробітчанство Поговорив з кумом і все більше розумію його бажання поїхати з Німеччини. Місяць тому він в колег за п'ятничним пивом запитав "діліться схемами ухилення від сплати податків" А тепер прийшов лист запрошення в податкову. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3629 З нами з: 29.07.22 Подякував: 635 раз. Подякували: 460 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2024 11:43 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Поговорив з кумом і все більше розумію його бажання поїхати з Німеччини. Місяць тому він в колег за п'ятничним пивом запитав "діліться схемами ухилення від сплати податків" А тепер прийшов лист запрошення в податкову. З такими темами розмов йому взагалі з Європи треба тікати. Бо він такий, сидить за пивом з платниками податків, і питає: "а як порадите вас лохами виставити, щоб я за ваші податки отримував ніштяки від держави?".

Ну, може десь в Грецію якусь хіба З такими темами розмов йому взагалі з Європи треба тікати. Бо він такий, сидить за пивом з платниками податків, і питає: "а як порадите вас лохами виставити, щоб я за ваші податки отримував ніштяки від держави?".Ну, може десь в Грецію якусь хіба Faceless

Модератор Повідомлень: 35132 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1450 раз. Подякували: 8012 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2024 12:17 Faceless проблема не в тому. Ну сказали б "в наст так не прийнято. Ми не ухиляємось і тобі не радимо". А в тому, що навколо всі вороги і готові одразу здати в поліцію: колеги - за розмову в барі, сусіди - за те, що дитина плаче. Коли дізнаються про пристроєну "по блату" дочку в гімназію - то теж можуть донести кудись... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 21 сер, 2024 12:18, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3629 З нами з: 29.07.22 Подякував: 635 раз. Подякували: 460 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2024 12:18 akurt написав: А майбутнього - як відомо - ніхто не знає... А майбутнього - як відомо - ніхто не знає...

Пане Акурт, Ви ж знаєте?!

Ви ж всіх консультуєте, наліво і направо. Пане Акурт, Ви ж знаєте?!Ви ж всіх консультуєте, наліво і направо. Frant

Повідомлень: 23916 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1689 раз. Подякували: 2549 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2024 12:44 Дюрі-бачі написав: Faceless проблема не в тому. Ну сказали б "в наст так не прийнято. Ми не ухиляємось і тобі не радимо". А в тому, що навколо всі вороги і готові одразу здати в поліцію: колеги - за розмову в барі, сусіди - за те, що дитина плаче. Коли дізнаються про пристроєну "по блату" дочку в гімназію - то теж можуть донести кудись... проблема не в тому. Ну сказали б "в наст так не прийнято. Ми не ухиляємось і тобі не радимо". А в тому, що навколо всі вороги і готові одразу здати в поліцію: колеги - за розмову в барі, сусіди - за те, що дитина плаче. Коли дізнаються про пристроєну "по блату" дочку в гімназію - то теж можуть донести кудись...

Тоесть вашего кума не устраивает что при совершении им преступления (неуплата налогов, подделывание прописки чтобы попасть в нужную школу, etc) окружащие не закрывают на это глаза, а пытаются предотвратить преступление, или хотя бы сделать так чтобы преступник был наказан? Ну тогда да, наверное в Европе/Америке ему и правда делать нечего - это только в странах третьего мира нормально что когда ты узнаешь что твой сосед кого-то убил или собирается убить, ты закрываешь на это глаза по принципу "ну не меня же, так что пофиг, пусть сами разбираются" ) Тоесть вашего кума не устраивает что при совершении им преступления (неуплата налогов, подделывание прописки чтобы попасть в нужную школу, etc) окружащие не закрывают на это глаза, а пытаются предотвратить преступление, или хотя бы сделать так чтобы преступник был наказан? Ну тогда да, наверное в Европе/Америке ему и правда делать нечего - это только в странах третьего мира нормально что когда ты узнаешь что твой сосед кого-то убил или собирается убить, ты закрываешь на это глаза по принципу "ну не меня же, так что пофиг, пусть сами разбираются" ) slonomag Повідомлень: 525 З нами з: 23.11.17 Подякував: 12 раз. Подякували: 126 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2264226522662267> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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