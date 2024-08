Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

1. Ніяких проблем у використанні карт українських банків немає.

Не знаю, чи у всіх українських банків, але є таке, що нові картрахунки, що відкриваються клієнтом онлайн , можуть(повинні?) мати обмеження поповнень : сумарно 400К грн . При перевищенні - рух коштів блокують ("мовчки"!). Треба тоді йти у відділення проходить нову веріфікацію (анкета, тощо)

Тут зовсім інший кейс. Ніхто не хоче порушувати закон, а хоче як Трамп: користуватися недоліками закону, щоб отримати максимальну вигоду.

У Вашому прикладі ніхто не хоче нікого вбивати, а просто питає які допустимі межі самооборони, щоб не посадили за її перевищення і чи можна стріляти в грабіжника після того, як він пригрозив тебе вбити.

Сусіди / колеги, замість того, щоб разом ділитись шпаринами і разом їх використовувати, здають поліції за самі наміри, як підозрілого Тут зовсім інший кейс. Ніхто не хоче порушувати закон, а хоче як Трамп: користуватися недоліками закону, щоб отримати максимальну вигоду.У Вашому прикладі ніхто не хоче нікого вбивати, а просто питає які допустимі межі самооборони, щоб не посадили за її перевищення і чи можна стріляти в грабіжника після того, як він пригрозив тебе вбити.Сусіди / колеги, замість того, щоб разом ділитись шпаринами і разом їх використовувати, здають поліції за самі наміри, як підозрілого Дюрі-бачі

slonomag написав:
Тоесть вашего кума не устраивает что при совершении им преступления (неуплата налогов, подделывание прописки чтобы попасть в нужную школу, etc) окружащие не закрывают на это глаза, а пытаются предотвратить преступление, или хотя бы сделать так чтобы преступник был наказан? Ну тогда да, наверное в Европе/Америке ему и правда делать нечего - это только в странах третьего мира нормально что когда ты узнаешь что твой сосед кого-то убил или собирается убить, ты закрываешь на это глаза по принципу "ну не меня же, так что пофиг, пусть сами разбираются" )

Тут зовсім інший кейс. Ніхто не хоче порушувати закон, а хоче як Трамп: користуватися недоліками закону, щоб отримати вигоду. У вашому випадку ніхто не хоче уникнути відповідальності за вбивство, а просто питає які допустимі межі самооборони, щоб не посадили за її перевищення. Тут зовсім інший кейс. Ніхто не хоче порушувати закон, а хоче як Трамп: користуватися недоліками закону, щоб отримати вигоду. У вашому випадку ніхто не хоче уникнути відповідальності за вбивство, а просто питає які допустимі межі самооборони, щоб не посадили за її перевищення.



Ну блин, вот поставьте себя на место любого европейца. Например ко мне часто вылазят чуваки с вопросами как я взял ипотеку. Так как по сути я один из первых кто ее получил так как сразу зарегался в налогой, успел набить 1.5 года истории и уже взял ее.



99% остальных переехавших решили воспользоваться правилом 183 дней и не стали регаться в 22м = недостаточно истории в налогой = нет ипотеки до середины 2025го. Просто воспользовались лазейкой как вы пишите.



И вот эти люди меня спрашивают как бы все-таки пропетлять и получить ипотеку не имея налоговой истории за 22й год. И вот тут у меня начинает дергаться глаз, так как для меня это равноценно "ну понятно, ты дебил, сразу зарегался в налогой, заплатил лишние 5куе налогов в 22м, но мы то умные, воспользовались правилом 183 дней. А ты теперь нам еще подскажи как нам еще раз пропетлять и выбить ипотеку так чтобы еще год в аренде не жить".



И как я должен к этим людям относиться по вашему?



Ну блин, вот поставьте себя на место любого европейца. Например ко мне часто вылазят чуваки с вопросами как я взял ипотеку. Так как по сути я один из первых кто ее получил так как сразу зарегался в налогой, успел набить 1.5 года истории и уже взял ее.

99% остальных переехавших решили воспользоваться правилом 183 дней и не стали регаться в 22м = недостаточно истории в налогой = нет ипотеки до середины 2025го. Просто воспользовались лазейкой как вы пишите.

И вот эти люди меня спрашивают как бы все-таки пропетлять и получить ипотеку не имея налоговой истории за 22й год. И вот тут у меня начинает дергаться глаз, так как для меня это равноценно "ну понятно, ты дебил, сразу зарегался в налогой, заплатил лишние 5куе налогов в 22м, но мы то умные, воспользовались правилом 183 дней. А ты теперь нам еще подскажи как нам еще раз пропетлять и выбить ипотеку так чтобы еще год в аренде не жить".

И как я должен к этим людям относиться по вашему?

В Европе 99% работников не имеют возможности петлять с налогами. И поэтому я прекрасно понимаю почему их жутко бесят вопросы всяких понаехов, работающих через укр ФОПы и тд как бы еще пропетлять, чтобы платить по меньше, а получать побольше. При том что половина этих понаехов еще и всякие пособия получают попутно (не относится к вашему куму так как вы писали что ему отказали в пособии, но в подавляющем большинстве случаев пособия многие все-таки выбивают при том что еще не оффициально работают и не платят налоги, или платят какие-то копейки с укр ФОПа).

Мозок, інфікований життям в СРСР та Україні, не сприймає бюджет країни чи громади, як щось спільне. Скоріше сприймає спільне як нічиє. Уявіть, що ви зібралися компанією на шашлики і тут один питає: "а підкажіть, як би мені прийти поїсти-попити, але не скидуватися?". Будете надалі його сприймати як повноцінного приятеля?

Пристроїв дитину в гімназію "по блату" - комусь іншому не вистачило місця/вирісли витрати на утримання цієї гімназії з податків мешканців того району. Але наші люди цього просто не розуміють. Мозок, інфікований життям в СРСР та Україні, не сприймає бюджет країни чи громади, як щось спільне. Скоріше сприймає спільне як нічиє. Уявіть, що ви зібралися компанією на шашлики і тут один питає: "а підкажіть, як би мені прийти поїсти-попити, але не скидуватися?". Будете надалі його сприймати як повноцінного приятеля?Пристроїв дитину в гімназію "по блату" - комусь іншому не вистачило місця/вирісли витрати на утримання цієї гімназії з податків мешканців того району. Але наші люди цього просто не розуміють. Gastarbaiter Повідомлень: 3324 З нами з: 26.02.18 Подякував: 681 раз. Подякували: 549 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2024 13:53 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Явіть, що ви зібралися компанією на шашлики і тут один питає: "а підкажіть, як би мені прийти поїсти-попити, але не скидуватися?". Явіть, що ви зібралися компанією на шашлики і тут один питає: "а підкажіть, як би мені прийти поїсти-попити, але не скидуватися?".

А хіба в таких випадках скирдуются, а не хтось один пригощає ? О_о А хіба в таких випадках скирдуются, а не хтось один пригощає ? О_о Дюрі-бачі

Gastarbaiter написав:
Явіть, що ви зібралися компанією на шашлики і тут один питає: "а підкажіть, як би мені прийти поїсти-попити, але не скидуватися?".

А хіба в таких випадках скирдуются, а не хтось один пригощає ? О_о А хіба в таких випадках скирдуются, а не хтось один пригощає ? О_о Пригадую тільки коли всією компанією скидалися, навіть якщо це в когось свято - на нього всі витрати не звалювали. Виключення - якщо організовано за рахунок роботодавця Пригадую тільки коли всією компанією скидалися, навіть якщо це в когось свято - на нього всі витрати не звалювали. Виключення - якщо організовано за рахунок роботодавця Faceless

