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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 сер, 2024 12:45
akurt написав:
1. Ніяких проблем у використанні карт українських банків немає.
Більше того: ви можете замовити прямо на сайті електронну картку - прив"язали її до свого смартфона та використовувати
Не знаю, чи у всіх українських банків, але є таке, що нові
картрахунки, що відкриваються клієнтом онлайн
, можуть(повинні?) мати обмеження поповнень
: сумарно
400Кгрн
. При перевищенні - рух коштів блокують ("мовчки"!). Треба тоді йти у відділення проходить нову веріфікацію (анкета, тощо)
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Додано: Сер 21 сер, 2024 13:23
slonomag написав:
Тоесть вашего кума не устраивает что при совершении им преступления (неуплата налогов, подделывание прописки чтобы попасть в нужную школу, etc) окружащие не закрывают на это глаза, а пытаются предотвратить преступление, или хотя бы сделать так чтобы преступник был наказан? Ну тогда да, наверное в Европе/Америке ему и правда делать нечего - это только в странах третьего мира нормально что когда ты узнаешь что твой сосед кого-то убил или собирается убить, ты закрываешь на это глаза по принципу "ну не меня же, так что пофиг, пусть сами разбираются" )
Тут зовсім інший кейс. Ніхто не хоче порушувати закон, а хоче як Трамп: користуватися недоліками закону, щоб отримати максимальну вигоду.
У Вашому прикладі ніхто не хоче нікого вбивати, а просто питає які допустимі межі самооборони, щоб не посадили за її перевищення і чи можна стріляти в грабіжника після того, як він пригрозив тебе вбити.
Сусіди / колеги, замість того, щоб разом ділитись шпаринами і разом їх використовувати, здають поліції за самі наміри, як підозрілого
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 21 сер, 2024 13:46
Дюрі-бачі написав: slonomag написав:
Тоесть вашего кума не устраивает что при совершении им преступления (неуплата налогов, подделывание прописки чтобы попасть в нужную школу, etc) окружащие не закрывают на это глаза, а пытаются предотвратить преступление, или хотя бы сделать так чтобы преступник был наказан? Ну тогда да, наверное в Европе/Америке ему и правда делать нечего - это только в странах третьего мира нормально что когда ты узнаешь что твой сосед кого-то убил или собирается убить, ты закрываешь на это глаза по принципу "ну не меня же, так что пофиг, пусть сами разбираются" )
Тут зовсім інший кейс. Ніхто не хоче порушувати закон, а хоче як Трамп: користуватися недоліками закону, щоб отримати вигоду. У вашому випадку ніхто не хоче уникнути відповідальності за вбивство, а просто питає які допустимі межі самооборони, щоб не посадили за її перевищення.
Ну блин, вот поставьте себя на место любого европейца. Например ко мне часто вылазят чуваки с вопросами как я взял ипотеку. Так как по сути я один из первых кто ее получил так как сразу зарегался в налогой, успел набить 1.5 года истории и уже взял ее.
99% остальных переехавших решили воспользоваться правилом 183 дней и не стали регаться в 22м = недостаточно истории в налогой = нет ипотеки до середины 2025го. Просто воспользовались лазейкой как вы пишите.
И вот эти люди меня спрашивают как бы все-таки пропетлять и получить ипотеку не имея налоговой истории за 22й год. И вот тут у меня начинает дергаться глаз, так как для меня это равноценно "ну понятно, ты дебил, сразу зарегался в налогой, заплатил лишние 5куе налогов в 22м, но мы то умные, воспользовались правилом 183 дней. А ты теперь нам еще подскажи как нам еще раз пропетлять и выбить ипотеку так чтобы еще год в аренде не жить".
И как я должен к этим людям относиться по вашему?
В Европе 99% работников не имеют возможности петлять с налогами. И поэтому я прекрасно понимаю почему их жутко бесят вопросы всяких понаехов, работающих через укр ФОПы и тд как бы еще пропетлять, чтобы платить по меньше, а получать побольше. При том что половина этих понаехов еще и всякие пособия получают попутно (не относится к вашему куму так как вы писали что ему отказали в пособии, но в подавляющем большинстве случаев пособия многие все-таки выбивают при том что еще не оффициально работают и не платят налоги, или платят какие-то копейки с укр ФОПа).
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slonomag
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Додано: Сер 21 сер, 2024 13:50
Дюрі-бачі написав:Faceless
проблема не в тому. Ну сказали б "в наст так не прийнято. Ми не ухиляємось і тобі не радимо". А в тому, що навколо всі вороги і готові одразу здати в поліцію: колеги - за розмову в барі, сусіди - за те, що дитина плаче. Коли дізнаються про пристроєну "по блату" дочку в гімназію - то теж можуть донести кудись...
Мозок, інфікований життям в СРСР та Україні, не сприймає бюджет країни чи громади, як щось спільне. Скоріше сприймає спільне як нічиє. Уявіть, що ви зібралися компанією на шашлики і тут один питає: "а підкажіть, як би мені прийти поїсти-попити, але не скидуватися?". Будете надалі його сприймати як повноцінного приятеля?
Пристроїв дитину в гімназію "по блату" - комусь іншому не вистачило місця/вирісли витрати на утримання цієї гімназії з податків мешканців того району. Але наші люди цього просто не розуміють.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 21 сер, 2024 13:53
Gastarbaiter написав:
Явіть, що ви зібралися компанією на шашлики і тут один питає: "а підкажіть, як би мені прийти поїсти-попити, але не скидуватися?".
А хіба в таких випадках скирдуются, а не хтось один пригощає ? О_о
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 21 сер, 2024 13:58
Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав:
Явіть, що ви зібралися компанією на шашлики і тут один питає: "а підкажіть, як би мені прийти поїсти-попити, але не скидуватися?".
А хіба в таких випадках скирдуются, а не хтось один пригощає ? О_о
Пригадую тільки коли всією компанією скидалися, навіть якщо це в когось свято - на нього всі витрати не звалювали. Виключення - якщо організовано за рахунок роботодавця
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