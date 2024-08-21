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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 сер, 2024 16:42
Дюрі-бачі написав:
Поговорив з кумом і все більше розумію його бажання поїхати з Німеччини. Місяць тому він в колег за п'ятничним пивом запитав "діліться схемами ухилення від сплати податків" А тепер прийшов лист запрошення в податкову.
вам вже відповіли з цієї ситуації.
але ще додам від себе. є кілька нюансів - в нашій ментальності несплата податків не є злочином поки що - напевне переважна більшість українців та форумчан в тому числі свого часу не сплатила ті чи інші податки. як гадаєте, чому так актуальні питання, як не попасти під фінмон?
а на Заході - це злочин. доволі значний. а щоб ви зробили, якби за п'ятничним пивом колега запитав - а ви випадково не знає, як позбутися тіла - промовчали чи теж би стукнули куди треба?
й питання треба було поставити по-іншому - які є способи зменшення податкової бази? хоча б тут теж могли відправити до фінконсультанта - а це вже гроші.
в Італію вашому колезі треба - кажуть, там це національний спорт - не платити податки
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Shaman
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Додано: Сер 21 сер, 2024 17:46
Shaman написав: Дюрі-бачі написав:
Поговорив з кумом і все більше розумію його бажання поїхати з Німеччини. Місяць тому він в колег за п'ятничним пивом запитав "діліться схемами ухилення від сплати податків" А тепер прийшов лист запрошення в податкову.
вам вже відповіли з цієї ситуації.
але ще додам від себе. є кілька нюансів - в нашій ментальності несплата податків не є злочином поки що - напевне переважна більшість українців та форумчан в тому числі свого часу не сплатила ті чи інші податки. як гадаєте, чому так актуальні питання, як не попасти під фінмон?
а на Заході - це злочин. доволі значний. а щоб ви зробили, якби за п'ятничним пивом колега запитав - а ви випадково не знає, як позбутися тіла - промовчали чи теж би стукнули куди треба?
й питання треба було поставити по-іншому - які є способи зменшення податкової бази? хоча б тут теж могли відправити до фінконсультанта - а це вже гроші.
в Італію вашому колезі треба - кажуть, там це національний спорт - не платити податки
несплата на базарі дані криші розглядається кришею як злочин,
аналогія зі жмуром натянута сова на глобус
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flyman
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Додано: Сер 21 сер, 2024 17:49
Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав:Faceless
проблема не в тому. Ну сказали б "в наст так не прийнято. Ми не ухиляємось і тобі не радимо". А в тому, що навколо всі вороги і готові одразу здати в поліцію: колеги - за розмову в барі, сусіди - за те, що дитина плаче. Коли дізнаються про пристроєну "по блату" дочку в гімназію - то теж можуть донести кудись...
Мозок, інфікований життям в СРСР та Україні, не сприймає бюджет країни чи громади, як щось спільне. Скоріше сприймає спільне як нічиє. Уявіть, що ви зібралися компанією на шашлики і тут один питає: "а підкажіть, як би мені прийти поїсти-попити, але не скидуватися?". Будете надалі його сприймати як повноцінного приятеля?
Пристроїв дитину в гімназію "по блату" - комусь іншому не вистачило місця/вирісли витрати на утримання цієї гімназії з податків мешканців того району. Але наші люди цього просто не розуміють.
тому що "еліта" сприймає то як свій общак, а не суспільний
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