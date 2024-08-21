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#<1 ... 2265226622672268 Додано: Сер 21 сер, 2024 16:42 Дюрі-бачі написав: Поговорив з кумом і все більше розумію його бажання поїхати з Німеччини. Місяць тому він в колег за п'ятничним пивом запитав "діліться схемами ухилення від сплати податків" А тепер прийшов лист запрошення в податкову. Поговорив з кумом і все більше розумію його бажання поїхати з Німеччини. Місяць тому він в колег за п'ятничним пивом запитав "діліться схемами ухилення від сплати податків" А тепер прийшов лист запрошення в податкову.

вам вже відповіли з цієї ситуації.



але ще додам від себе. є кілька нюансів - в нашій ментальності несплата податків не є злочином поки що - напевне переважна більшість українців та форумчан в тому числі свого часу не сплатила ті чи інші податки. як гадаєте, чому так актуальні питання, як не попасти під фінмон? а на Заході - це злочин. доволі значний. а щоб ви зробили, якби за п'ятничним пивом колега запитав - а ви випадково не знає, як позбутися тіла - промовчали чи теж би стукнули куди треба?



й питання треба було поставити по-іншому - які є способи зменшення податкової бази? хоча б тут теж могли відправити до фінконсультанта - а це вже гроші.



в Італію вашому колезі треба - кажуть, там це національний спорт - не платити податки вам вже відповіли з цієї ситуації.але ще додам від себе. є кілька нюансів - в нашій ментальності несплата податків не є злочином поки що - напевне переважна більшість українців та форумчан в тому числі свого часу не сплатила ті чи інші податки. як гадаєте, чому так актуальні питання, як не попасти під фінмон?а на Заході - це злочин. доволі значний. а щоб ви зробили, якби за п'ятничним пивом колега запитав - а ви випадково не знає, як позбутися тіла - промовчали чи теж би стукнули куди треба?й питання треба було поставити по-іншому - які є способи зменшення податкової бази? хоча б тут теж могли відправити до фінконсультанта - а це вже гроші.в Італію вашому колезі треба - кажуть, там це національний спорт - не платити податки Shaman

Повідомлень: 6574 З нами з: 29.09.19 Подякував: 632 раз. Подякували: 1458 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2024 17:46 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Поговорив з кумом і все більше розумію його бажання поїхати з Німеччини. Місяць тому він в колег за п'ятничним пивом запитав "діліться схемами ухилення від сплати податків" А тепер прийшов лист запрошення в податкову. Поговорив з кумом і все більше розумію його бажання поїхати з Німеччини. Місяць тому він в колег за п'ятничним пивом запитав "діліться схемами ухилення від сплати податків" А тепер прийшов лист запрошення в податкову.

вам вже відповіли з цієї ситуації.



але ще додам від себе. є кілька нюансів - в нашій ментальності несплата податків не є злочином поки що - напевне переважна більшість українців та форумчан в тому числі свого часу не сплатила ті чи інші податки. як гадаєте, чому так актуальні питання, як не попасти під фінмон? а на Заході - це злочин. доволі значний. а щоб ви зробили, якби за п'ятничним пивом колега запитав - а ви випадково не знає, як позбутися тіла - промовчали чи теж би стукнули куди треба?



й питання треба було поставити по-іншому - які є способи зменшення податкової бази? хоча б тут теж могли відправити до фінконсультанта - а це вже гроші.



в Італію вашому колезі треба - кажуть, там це національний спорт - не платити податки вам вже відповіли з цієї ситуації.але ще додам від себе. є кілька нюансів - в нашій ментальності несплата податків не є злочином поки що - напевне переважна більшість українців та форумчан в тому числі свого часу не сплатила ті чи інші податки. як гадаєте, чому так актуальні питання, як не попасти під фінмон?а на Заході - це злочин. доволі значний. а щоб ви зробили, якби за п'ятничним пивом колега запитав - а ви випадково не знає, як позбутися тіла - промовчали чи теж би стукнули куди треба?й питання треба було поставити по-іншому - які є способи зменшення податкової бази? хоча б тут теж могли відправити до фінконсультанта - а це вже гроші.в Італію вашому колезі треба - кажуть, там це національний спорт - не платити податки

несплата на базарі дані криші розглядається кришею як злочин,

аналогія зі жмуром натянута сова на глобус несплата на базарі дані криші розглядається кришею як злочин,аналогія зі жмуром натянута сова на глобус flyman

Повідомлень: 36106 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2785 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2024 17:49 Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав: Faceless проблема не в тому. Ну сказали б "в наст так не прийнято. Ми не ухиляємось і тобі не радимо". А в тому, що навколо всі вороги і готові одразу здати в поліцію: колеги - за розмову в барі, сусіди - за те, що дитина плаче. Коли дізнаються про пристроєну "по блату" дочку в гімназію - то теж можуть донести кудись... проблема не в тому. Ну сказали б "в наст так не прийнято. Ми не ухиляємось і тобі не радимо". А в тому, що навколо всі вороги і готові одразу здати в поліцію: колеги - за розмову в барі, сусіди - за те, що дитина плаче. Коли дізнаються про пристроєну "по блату" дочку в гімназію - то теж можуть донести кудись...

Мозок, інфікований життям в СРСР та Україні, не сприймає бюджет країни чи громади, як щось спільне. Скоріше сприймає спільне як нічиє. Уявіть, що ви зібралися компанією на шашлики і тут один питає: "а підкажіть, як би мені прийти поїсти-попити, але не скидуватися?". Будете надалі його сприймати як повноцінного приятеля?

Пристроїв дитину в гімназію "по блату" - комусь іншому не вистачило місця/вирісли витрати на утримання цієї гімназії з податків мешканців того району. Але наші люди цього просто не розуміють. Мозок, інфікований життям в СРСР та Україні, не сприймає бюджет країни чи громади, як щось спільне. Скоріше сприймає спільне як нічиє. Уявіть, що ви зібралися компанією на шашлики і тут один питає: "а підкажіть, як би мені прийти поїсти-попити, але не скидуватися?". Будете надалі його сприймати як повноцінного приятеля?Пристроїв дитину в гімназію "по блату" - комусь іншому не вистачило місця/вирісли витрати на утримання цієї гімназії з податків мешканців того району. Але наші люди цього просто не розуміють.

тому що "еліта" сприймає то як свій общак, а не суспільний тому що "еліта" сприймає то як свій общак, а не суспільний flyman

Повідомлень: 36106 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2785 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2265226622672268 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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