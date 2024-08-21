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Дюрі-бачі написав:Поговорив з кумом і все більше розумію його бажання поїхати з Німеччини. Місяць тому він в колег за п'ятничним пивом запитав "діліться схемами ухилення від сплати податків" А тепер прийшов лист запрошення в податкову.
вам вже відповіли з цієї ситуації.
але ще додам від себе. є кілька нюансів - в нашій ментальності несплата податків не є злочином поки що - напевне переважна більшість українців та форумчан в тому числі свого часу не сплатила ті чи інші податки. як гадаєте, чому так актуальні питання, як не попасти під фінмон? а на Заході - це злочин. доволі значний. а щоб ви зробили, якби за п'ятничним пивом колега запитав - а ви випадково не знає, як позбутися тіла - промовчали чи теж би стукнули куди треба?
й питання треба було поставити по-іншому - які є способи зменшення податкової бази? хоча б тут теж могли відправити до фінконсультанта - а це вже гроші.
в Італію вашому колезі треба - кажуть, там це національний спорт - не платити податки
Дюрі-бачі написав:Поговорив з кумом і все більше розумію його бажання поїхати з Німеччини. Місяць тому він в колег за п'ятничним пивом запитав "діліться схемами ухилення від сплати податків" А тепер прийшов лист запрошення в податкову.
вам вже відповіли з цієї ситуації.
але ще додам від себе. є кілька нюансів - в нашій ментальності несплата податків не є злочином поки що - напевне переважна більшість українців та форумчан в тому числі свого часу не сплатила ті чи інші податки. як гадаєте, чому так актуальні питання, як не попасти під фінмон? а на Заході - це злочин. доволі значний. а щоб ви зробили, якби за п'ятничним пивом колега запитав - а ви випадково не знає, як позбутися тіла - промовчали чи теж би стукнули куди треба?
й питання треба було поставити по-іншому - які є способи зменшення податкової бази? хоча б тут теж могли відправити до фінконсультанта - а це вже гроші.
в Італію вашому колезі треба - кажуть, там це національний спорт - не платити податки
несплата на базарі дані криші розглядається кришею як злочин, аналогія зі жмуром натянута сова на глобус
Дюрі-бачі написав:Faceless проблема не в тому. Ну сказали б "в наст так не прийнято. Ми не ухиляємось і тобі не радимо". А в тому, що навколо всі вороги і готові одразу здати в поліцію: колеги - за розмову в барі, сусіди - за те, що дитина плаче. Коли дізнаються про пристроєну "по блату" дочку в гімназію - то теж можуть донести кудись...
Мозок, інфікований життям в СРСР та Україні, не сприймає бюджет країни чи громади, як щось спільне. Скоріше сприймає спільне як нічиє. Уявіть, що ви зібралися компанією на шашлики і тут один питає: "а підкажіть, як би мені прийти поїсти-попити, але не скидуватися?". Будете надалі його сприймати як повноцінного приятеля? Пристроїв дитину в гімназію "по блату" - комусь іншому не вистачило місця/вирісли витрати на утримання цієї гімназії з податків мешканців того району. Але наші люди цього просто не розуміють.
тому що "еліта" сприймає то як свій общак, а не суспільний
Shaman написав:й питання треба було поставити по-іншому - які є способи зменшення податкової бази? хоча б тут теж могли відправити до фінконсультанта - а це вже гроші.
Саме цікаве, що те, як зменшити податкову базу або як ВЗАГАЛІ не платити податки - секретів немає. Всі інструкції зібрано в США під одну обкладинку та така книжка вільно продається за 20 доларів. Tax-Free Wealth:How to Build Massive Wealth by Permanently Lowering Your Taxes by Tom Wheelwright CPA, Robert Kiyosaki - foreword, et al. https://www.amazon.com/s?k=tax+free+wea ... d2lqp5wo_e
Не подумайте: це не "чиста теорія", не "наука на кінчику гусячого пера": реальна інструкція. Просто треба читати/вчитися та виконувати. Інформацію про таку інструкцію дав наш українець, який останні 10 років живе у штаті Флорида та якийсь десь з місяць тому переїхав вже в третій за рахунком будинок - на цей раз площею в 4 000 кв.футів. Чим більший будуєш будинок - тим менші податки або взагалі нуль від продажу попереднього. Жінка їзде на дуже великому BMW, тому що чим дорожчий купуєш новий автомобіль, тим менші сплатиш податки (це примітивні приклади просто для того, щоби ви зрозуміли, що є ЗАКОННІ методи).
P.S. Не стосується Німеччини: там все дійсно дуже сумно.
Ще поспілкувався з другом в Ірландії. Вже почав отримувати зарплату в школі. От з податками там майже як у нас: купа видів і складні формули, але бухгалтерія все сама рахує і чистими йому із 900 платять 700 євро "на руки" щоп'ятниці. Хоча зарплата вчителів суттєво вище ніж на заводі рибу чистити за 500 євро, з яких податки не знімається