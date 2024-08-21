вам вже відповіли з цієї ситуації.
але ще додам від себе. є кілька нюансів - в нашій ментальності несплата податків не є злочином поки що - напевне переважна більшість українців та форумчан в тому числі свого часу не сплатила ті чи інші податки. як гадаєте, чому так актуальні питання, як не попасти під фінмон? а на Заході - це злочин. доволі значний. а щоб ви зробили, якби за п'ятничним пивом колега запитав - а ви випадково не знає, як позбутися тіла - промовчали чи теж би стукнули куди треба?
й питання треба було поставити по-іншому - які є способи зменшення податкової бази? хоча б тут теж могли відправити до фінконсультанта - а це вже гроші.
в Італію вашому колезі треба - кажуть, там це національний спорт - не платити податки