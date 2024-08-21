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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2265226622672268
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 16:42

  Дюрі-бачі написав:Поговорив з кумом і все більше розумію його бажання поїхати з Німеччини. Місяць тому він в колег за п'ятничним пивом запитав "діліться схемами ухилення від сплати податків" А тепер прийшов лист запрошення в податкову.

вам вже відповіли з цієї ситуації.

але ще додам від себе. є кілька нюансів - в нашій ментальності несплата податків не є злочином поки що - напевне переважна більшість українців та форумчан в тому числі свого часу не сплатила ті чи інші податки. як гадаєте, чому так актуальні питання, як не попасти під фінмон? :) а на Заході - це злочин. доволі значний. а щоб ви зробили, якби за п'ятничним пивом колега запитав - а ви випадково не знає, як позбутися тіла - промовчали чи теж би стукнули куди треба? ;)

й питання треба було поставити по-іншому - які є способи зменшення податкової бази? хоча б тут теж могли відправити до фінконсультанта - а це вже гроші.

в Італію вашому колезі треба - кажуть, там це національний спорт - не платити податки :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 17:58

  Shaman написав:й питання треба було поставити по-іншому - які є способи зменшення податкової бази? хоча б тут теж могли відправити до фінконсультанта - а це вже гроші.

Саме цікаве, що те, як зменшити податкову базу або як ВЗАГАЛІ не платити податки - секретів немає.
Всі інструкції зібрано в США під одну обкладинку та така книжка вільно продається за 20 доларів.
Tax-Free Wealth: How to Build Massive Wealth by Permanently Lowering Your Taxes
by Tom Wheelwright CPA, Robert Kiyosaki - foreword, et al.
https://www.amazon.com/s?k=tax+free+wea ... d2lqp5wo_e

Не подумайте: це не "чиста теорія", не "наука на кінчику гусячого пера": реальна інструкція.
Просто треба читати/вчитися та виконувати.
Інформацію про таку інструкцію дав наш українець, який останні 10 років живе у штаті Флорида та якийсь десь з місяць тому переїхав вже в третій за рахунком будинок - на цей раз площею в 4 000 кв.футів.
Чим більший будуєш будинок - тим менші податки або взагалі нуль від продажу попереднього.
Жінка їзде на дуже великому BMW, тому що чим дорожчий купуєш новий автомобіль, тим менші сплатиш податки
(це примітивні приклади просто для того, щоби ви зрозуміли, що є ЗАКОННІ методи).

P.S. Не стосується Німеччини: там все дійсно дуже сумно.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 18:16

Re: Еміграція, заробітчанство

Ще поспілкувався з другом в Ірландії. Вже почав отримувати зарплату в школі. От з податками там майже як у нас: купа видів і складні формули, але бухгалтерія все сама рахує і чистими йому із 900 платять 700 євро "на руки" щоп'ятниці.
Хоча зарплата вчителів суттєво вище ніж на заводі рибу чистити за 500 євро, з яких податки не знімається
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 19:55

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:Ще поспілкувався з другом в Ірландії. Вже почав отримувати зарплату в школі. От з податками там майже як у нас: купа видів і складні формули, але бухгалтерія все сама рахує і чистими йому із 900 платять 700 євро "на руки" щоп'ятниці.
Хоча зарплата вчителів суттєво вище ніж на заводі рибу чистити за 500 євро, з яких податки не знімається
А як з орендою? Бо як я чув, оренда не в селі там виходить ну дуже дорого
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 20:06

Ірландія досить специфічна країна.
Тому з неї і виїхав на прожиття в Бельгії мій приятель.
Так ось, він здає свій Таунхаус не близько до Дубліна (здається 190 км) за 850€.
Цікаво порахувати прибутковість.
Ринкова ціна його нерухомості зараз 300 000€+.
(Брав десь років 10 тому в кредит за 80 000€ з первинним внеском в 30 000€ - гроші, виручені за продаж двушки-панельки в Дніпрі (25000€)).
Тоді, якщо відштовхуватися від сучасної ціни (а вона реальна, тому що його сусід виставив на продаж), то получається:
300000 - 100%
12*850 - х%
x=12*850*100/300000=3,4% річних.
Він задоволений, тому що:
- саме 850€ - виплата за кредитом за приватний будинок в Бельгії (я в розмові випадково пару раз сказав слово «квартира» - дуже ображався та виправляв: «будинок»);
- в Ірландії досить висока плата за медичне страхування;
- робота в Бельгії приносить прибуток вдвічі більший за роботу в Ірландії.
Вчора тільки з ним спілкувався…

А ось оренда в Дубліні
Зображення
Але за 2400 тут вже забрали.
Свіженьке є тут:
https://www.daft.ie/property-for-rent/d ... ire-dublin
Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 сер, 2024 20:14, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 20:12

Faceless
Будинок на березі океану за 1200, село біля Galway. Але то як українцям зі скидкою здали, каже, в сусідів просять за аналогічні 1800
Дюрі-бачі
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