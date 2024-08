Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 22662267226822692270> Додано: Сер 21 сер, 2024 16:42 Дюрі-бачі написав: Поговорив з кумом і все більше розумію його бажання поїхати з Німеччини. Місяць тому він в колег за п'ятничним пивом запитав "діліться схемами ухилення від сплати податків" А тепер прийшов лист запрошення в податкову. Поговорив з кумом і все більше розумію його бажання поїхати з Німеччини. Місяць тому він в колег за п'ятничним пивом запитав "діліться схемами ухилення від сплати податків" А тепер прийшов лист запрошення в податкову.

вам вже відповіли з цієї ситуації.



але ще додам від себе. є кілька нюансів - в нашій ментальності несплата податків не є злочином поки що - напевне переважна більшість українців та форумчан в тому числі свого часу не сплатила ті чи інші податки. як гадаєте, чому так актуальні питання, як не попасти під фінмон? а на Заході - це злочин. доволі значний. а щоб ви зробили, якби за п'ятничним пивом колега запитав - а ви випадково не знає, як позбутися тіла - промовчали чи теж би стукнули куди треба?



й питання треба було поставити по-іншому - які є способи зменшення податкової бази? хоча б тут теж могли відправити до фінконсультанта - а це вже гроші.



в Італію вашому колезі треба - кажуть, там це національний спорт - не платити податки вам вже відповіли з цієї ситуації.але ще додам від себе. є кілька нюансів - в нашій ментальності несплата податків не є злочином поки що - напевне переважна більшість українців та форумчан в тому числі свого часу не сплатила ті чи інші податки. як гадаєте, чому так актуальні питання, як не попасти під фінмон?а на Заході - це злочин. доволі значний. а щоб ви зробили, якби за п'ятничним пивом колега запитав - а ви випадково не знає, як позбутися тіла - промовчали чи теж би стукнули куди треба?й питання треба було поставити по-іншому - які є способи зменшення податкової бази? хоча б тут теж могли відправити до фінконсультанта - а це вже гроші.в Італію вашому колезі треба - кажуть, там це національний спорт - не платити податки Shaman

Повідомлень: 6580 З нами з: 29.09.19 Подякував: 633 раз. Подякували: 1462 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2024 17:58 Shaman написав: й питання треба було поставити по-іншому - які є способи зменшення податкової бази? хоча б тут теж могли відправити до фінконсультанта - а це вже гроші.

й питання треба було поставити по-іншому - які є способи зменшення податкової бази? хоча б тут теж могли відправити до фінконсультанта - а це вже гроші.

Саме цікаве, що те, як зменшити податкову базу або як ВЗАГАЛІ не платити податки - секретів немає.

Всі інструкції зібрано в США під одну обкладинку та така книжка вільно продається за 20 доларів.

Tax-Free Wealth: How to Build Massive Wealth by Permanently Lowering Your Taxes

by Tom Wheelwright CPA, Robert Kiyosaki - foreword, et al.

https://www.amazon.com/s?k=tax+free+wea ... d2lqp5wo_e



Не подумайте: це не "чиста теорія", не "наука на кінчику гусячого пера": реальна інструкція.

Просто треба читати/вчитися та виконувати.

Інформацію про таку інструкцію дав наш українець, який останні 10 років живе у штаті Флорида та якийсь десь з місяць тому переїхав вже в третій за рахунком будинок - на цей раз площею в 4 000 кв.футів.

Чим більший будуєш будинок - тим менші податки або взагалі нуль від продажу попереднього.

Жінка їзде на дуже великому BMW, тому що чим дорожчий купуєш новий автомобіль, тим менші сплатиш податки

(це примітивні приклади просто для того, щоби ви зрозуміли, що є ЗАКОННІ методи).



P.S. Не стосується Німеччини: там все дійсно дуже сумно. Саме цікаве, що те, як зменшити податкову базу або як ВЗАГАЛІ не платити податки - секретів немає.Всі інструкції зібрано в США під одну обкладинку та така книжка вільно продається за 20 доларів.How to Build Massive Wealth by Permanently Lowering Your Taxesby Tom Wheelwright CPA, Robert Kiyosaki - foreword, et al.Не подумайте: це не "чиста теорія", не "наука на кінчику гусячого пера": реальна інструкція.Просто треба читати/вчитися та виконувати.Інформацію про таку інструкцію дав наш українець, який останні 10 років живе у штаті Флорида та якийсь десь з місяць тому переїхав вже в третій за рахунком будинок - на цей раз площею в 4 000 кв.футів.Чим більший будуєш будинок - тим менші податки або взагалі нуль від продажу попереднього.Жінка їзде на дуже великому BMW, тому що чим дорожчий купуєш новий автомобіль, тим менші сплатиш податки(це примітивні приклади просто для того, щоби ви зрозуміли, що є ЗАКОННІ методи).Не стосується Німеччини: там все дійсно дуже сумно. akurt

Повідомлень: 9933 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1298 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2024 18:16 Re: Еміграція, заробітчанство Ще поспілкувався з другом в Ірландії. Вже почав отримувати зарплату в школі. От з податками там майже як у нас: купа видів і складні формули, але бухгалтерія все сама рахує і чистими йому із 900 платять 700 євро "на руки" щоп'ятниці.

Хоча зарплата вчителів суттєво вище ніж на заводі рибу чистити за 500 євро, з яких податки не знімається Дюрі-бачі

Повідомлень: 3639 З нами з: 29.07.22 Подякував: 643 раз. Подякували: 465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2024 19:55 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Ще поспілкувався з другом в Ірландії. Вже почав отримувати зарплату в школі. От з податками там майже як у нас: купа видів і складні формули, але бухгалтерія все сама рахує і чистими йому із 900 платять 700 євро "на руки" щоп'ятниці.

Хоча зарплата вчителів суттєво вище ніж на заводі рибу чистити за 500 євро, з яких податки не знімається А як з орендою? Бо як я чув, оренда не в селі там виходить ну дуже дорого А як з орендою? Бо як я чув, оренда не в селі там виходить ну дуже дорого Faceless

Модератор Повідомлень: 35141 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1450 раз. Подякували: 8015 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2024 20:06

Тому з неї і виїхав на прожиття в Бельгії мій приятель.

Так ось, він здає свій Таунхаус не близько до Дубліна (здається 190 км) за 850€.

Цікаво порахувати прибутковість.

Ринкова ціна його нерухомості зараз 300 000€+.

(Брав десь років 10 тому в кредит за 80 000€ з первинним внеском в 30 000€ - гроші, виручені за продаж двушки-панельки в Дніпрі (25000€)).

Тоді, якщо відштовхуватися від сучасної ціни (а вона реальна, тому що його сусід виставив на продаж), то получається:

300000 - 100%

12*850 - х%

x=12*850*100/300000=3,4% річних.

Він задоволений, тому що:

- саме 850€ - виплата за кредитом за приватний будинок в Бельгії (я в розмові випадково пару раз сказав слово «квартира» - дуже ображався та виправляв: «будинок»);

- в Ірландії досить висока плата за медичне страхування;

- робота в Бельгії приносить прибуток вдвічі більший за роботу в Ірландії.

Вчора тільки з ним спілкувався…



А ось оренда в Дубліні



Але за 2400 тут вже забрали.

Свіженьке є тут:

https://www.daft.ie/property-for-rent/d ... ire-dublin Ірландія досить специфічна країна.Тому з неї і виїхав на прожиття в Бельгії мій приятель.Так ось, він здає свій Таунхаус не близько до Дубліна (здається 190 км) за 850€.Цікаво порахувати прибутковість.Ринкова ціна його нерухомості зараз 300 000€+.(Брав десь років 10 тому в кредит за 80 000€ з первинним внеском в 30 000€ - гроші, виручені за продаж двушки-панельки в Дніпрі (25000€)).Тоді, якщо відштовхуватися від сучасної ціни (а вона реальна, тому що його сусід виставив на продаж), то получається:300000 - 100%12*850 - х%x=12*850*100/300000=3,4% річних.Він задоволений, тому що:- саме 850€ - виплата за кредитом за приватний будинок в Бельгії (я в розмові випадково пару раз сказав слово «квартира» - дуже ображався та виправляв: «будинок»);- в Ірландії досить висока плата за медичне страхування;- робота в Бельгії приносить прибуток вдвічі більший за роботу в Ірландії.Вчора тільки з ним спілкувався…А ось оренда в ДублініАле за 2400 тут вже забрали.Свіженьке є тут: Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 сер, 2024 20:14, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9933 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1298 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2024 20:12 Faceless

Будинок на березі океану за 1200, село біля Galway. Але то як українцям зі скидкою здали, каже, в сусідів просять за аналогічні 1800 Дюрі-бачі

Повідомлень: 3639 З нами з: 29.07.22 Подякував: 643 раз. Подякували: 465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2024 01:36 Еміграція, заробітчанство



News from UK



Для пана Дюрі-бачі з метою передачі родичу в Німеччину. Можливо, німецькі порядки будуть здаватися "дитячою забавою".

Надіслала приятелька, яка виїхала за Програмою прийому українців та працює в Великій Британії бухгалтером. Має дочку-школярку.



Так ось: покарання в школі за відсутність дитини в ЮК повністю лягає на батьків.

Школи звітують про attendance .

І кожен неавторизований прогул автоматично перетворюється на фінансові штрафи на кожного з батьків. Перший раз по 160 фунтів за дитину на кожного з батьків (!).

Тобто якщо двоє дітей - то штраф 640 фунтів.



Другий раз теж скільки ж.

Третій - до 2500 і кримінальне покарання.

Авторизованим вважається прогул в звʼязку з хворобою з підтвердженням від лікаря, поїздка на похорон (теж до найближчих родичів) і все.

Поїздка до бабусі не вважається причиною для прогулу. Ось так !

Офіційна схема штрафів - нижче.





Ось так і привчають до порядку... News from UKДля паназ метою передачі родичу в Німеччину. Можливо, німецькі порядки будуть здаватися "дитячою забавою".Надіслала приятелька, яка виїхала за Програмою прийому українців та працює в Великій Британії бухгалтером. Має дочку-школярку.Так ось:в ЮК повністю лягає на батьків.Школи звітують про attendance .І коженавтоматично перетворюється нана кожного з батьків. Перший раз по 160 фунтів за дитину на кожного з батьків (!).Тобто якщо двоє дітей - то штраф 640 фунтів.Другий раз теж скільки ж.Авторизованим вважається прогул в звʼязку з хворобою з підтвердженням від лікаря, поїздка на похорон (теж до найближчих родичів) і все.Поїздка до бабусі не вважається причиною для прогулу. Ось так !Офіційна схема штрафів - нижче. akurt

Повідомлень: 9933 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1298 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2024 12:09 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: в нашій ментальності несплата податків не є злочином поки що - напевне переважна більшість українців та форумчан в тому числі свого часу не сплатила ті чи інші податки. в нашій ментальності несплата податків не є злочином поки що - напевне переважна більшість українців та форумчан в тому числі свого часу не сплатила ті чи інші податки.

Прямо по Фрейду. От не треба цих узагальнень, якщо Ви так робите - це не означає що всі українці такі. Більшість в Україні - нормальні, працьовиті і честні люди. Прямо по Фрейду. От не треба цих узагальнень, якщо Ви так робите - це не означає що всі українці такі. Більшість в Україні - нормальні, працьовиті і честні люди. BIGor

Повідомлень: 9269 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1360 раз. Подякували: 1758 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2024 12:12 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Всі інструкції зібрано в США під одну обкладинку та така книжка вільно продається за 20 доларів.

Tax-Free Wealth: How to Build Massive Wealth by Permanently Lowering Your Taxes

by Tom Wheelwright CPA, Robert Kiyosaki - foreword, et al.

https://www.amazon.com/s?k=tax+free+wea ... d2lqp5wo_e



Не подумайте: це не "чиста теорія", не "наука на кінчику гусячого пера": реальна інструкція.

Просто треба читати/вчитися та виконувати. Всі інструкції зібрано в США під одну обкладинку та така книжка вільно продається за 20 доларів.Tax-Free Wealth: How to Build Massive Wealth by Permanently Lowering Your Taxesby Tom Wheelwright CPA,- foreword, et al.... d2lqp5wo_eНе подумайте: це не "чиста теорія", не "наука на кінчику гусячого пера": реальна інструкція.Просто треба читати/вчитися та виконувати.

Кіосакі - це першопроходець в інфоциганстві. Будь-яка людина з вищою економічною освітою Вам це скаже. Якщо що, то я колись витратив час на одну з його книг - та писанина не коштує і пенні (с). Кіосакі - це першопроходець в інфоциганстві. Будь-яка людина з вищою економічною освітою Вам це скаже. Якщо що, то я колись витратив час на одну з його книг - та писанина не коштує і пенні (с). BIGor

Повідомлень: 9269 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1360 раз. Подякували: 1758 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2024 13:18 BIGor написав: Shaman написав: в нашій ментальності несплата податків не є злочином поки що - напевне переважна більшість українців та форумчан в тому числі свого часу не сплатила ті чи інші податки. в нашій ментальності несплата податків не є злочином поки що - напевне переважна більшість українців та форумчан в тому числі свого часу не сплатила ті чи інші податки.

Прямо по Фрейду. От не треба цих узагальнень, якщо Ви так робите - це не означає що всі українці такі. Більшість в Україні - нормальні, працьовиті і честні люди. Прямо по Фрейду. От не треба цих узагальнень, якщо Ви так робите - це не означає що всі українці такі. Більшість в Україні - нормальні, працьовиті і честні люди.

пан "аудитор" - якщо шалена кількість людей отримує зп в конвертах - то вони теж не сплачують податки. й пересічні ще полюбляють схеми - а можна мені все неофіційно, бо я ще отримую допомогу як безробітний. чи мені менше, бо я ще хочу субсидію оформити. так й живемо.



ви завжди працювали офіційно? звісно, окрім роботи в аудиті пан "аудитор" - якщо шалена кількість людей отримує зп в конвертах - то вони теж не сплачують податки. й пересічні ще полюбляють схеми - а можна мені все неофіційно, бо я ще отримую допомогу як безробітний. чи мені менше, бо я ще хочу субсидію оформити. так й живемо.ви завжди працювали офіційно? звісно, окрім роботи в аудиті Shaman

Повідомлень: 6580 З нами з: 29.09.19 Подякував: 633 раз. Подякували: 1462 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 22662267226822692270> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Bolt і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор