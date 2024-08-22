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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2267226822692270>
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 13:25

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:в нашій ментальності несплата податків не є злочином поки що - напевне переважна більшість українців та форумчан в тому числі свого часу не сплатила ті чи інші податки.

Прямо по Фрейду. От не треба цих узагальнень, якщо Ви так робите - це не означає що всі українці такі. Більшість в Україні - нормальні, працьовиті і честні люди.

пан "аудитор" - якщо шалена кількість людей отримує зп в конвертах - то вони теж не сплачують податки. й пересічні ще полюбляють схеми - а можна мені все неофіційно, бо я ще отримую допомогу як безробітний. чи мені менше, бо я ще хочу субсидію оформити. так й живемо.

ви завжди працювали офіційно? звісно, окрім роботи в аудиті

Ви реально прикидуєтесь? Як найманий працівник може платити податки, якщо це робить бухгалтер ТОВки (узагальнено)? В Україні наймані робітники ніяк не мають змоги платити податки, за них це роблять роботодавці. От до них і задавайте питання. А не звинувачуйте цілу націю в податковому ухилянні.

Всюди де я працював - я жодним чином не міг вплинути на головбуха чи власника підприємства. Так само в Польщі - я ніяк не можу вплинути на працедавця, щоб він платив-чи не платив мені ЗП білу чи чорну. Дивіться трохи далі власного носа.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 13:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Всюди де я працював - я жодним чином не міг вплинути на головбуха чи власника підприємства.

До слова, родич має власну фірму і всім працівникам пропонує: мінімалка на карту + решта в конверті з комісією 6%, або все на карту, але мінус всі податки (34%).
За весь час з 5 десятків працівників тільки одна жінка обрала другий варіант
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 22 сер, 2024 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 13:37

  BIGor написав:
  Shaman написав:пан "аудитор" - якщо шалена кількість людей отримує зп в конвертах - то вони теж не сплачують податки. й пересічні ще полюбляють схеми - а можна мені все неофіційно, бо я ще отримую допомогу як безробітний. чи мені менше, бо я ще хочу субсидію оформити. так й живемо.

ви завжди працювали офіційно? звісно, окрім роботи в аудиті

Ви реально прикидуєтесь? Як найманий працівник може платити податки, якщо це робить бухгалтер ТОВки (узагальнено)? В Україні наймані робітники ніяк не мають змоги платити податки, за них це роблять роботодавці. От до них і задавайте питання. А не звинувачуйте цілу націю в податковому ухилянні.

Всюди де я працював - я жодним чином не міг вплинути на головбуха чи власника підприємства. Так само в Польщі - я ніяк не можу вплинути на працедавця, щоб він платив-чи не платив мені ЗП білу чи чорну. Дивіться трохи далі власного носа.

до війни працездатних людей було скільки 20 млн? а платників податків - 10 млн? це ж загальновідомі цифри. але винні звісно погані роботодавці.

поки що несплата податків не є злочином у переважної більшості населення, подобається вам це чи ні... й навіть така річ, що вкрасти щось на фірмі - це погано. ні, не вважається поганим - за прикладами далеко ходити не треба :lol: як там "я просто компенсую те, що мені не доплатили" 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 13:39

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Всюди де я працював - я жодним чином не міг вплинути на головбуха чи власника підприємства.

До слова, родич має власну фірму і всім працівникам пропонує: мінімалка на карту + решта в конверті з комісією 6%, або все на карту, але мінус всі податки (34%). За весь час з 5 десятків працівників тільки одна жінка обрала другий варіант

ну всі податки - це вже перебір. але ЄСВ - роботодавець, ПДФО - працівник - оце по-чесному.

але так 2%, не зважаючи на нерепрезентативність вибірки, - може й вище, але не набагато
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 13:47

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Всюди де я працював - я жодним чином не міг вплинути на головбуха чи власника підприємства.

До слова, родич має власну фірму і всім працівникам пропонує: мінімалка на карту + решта в конверті з комісією 6%, або все на карту, але мінус всі податки (34%).
За весь час з 5 десятків працівників тільки одна жінка обрала другий варіант

От мені ніколи такого вибору не давали. Хз яка це вибірка.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 13:51

BIGor Зараз це вибір між 20 (6.4+13.6) та 16
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 13:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:до війни працездатних людей було скільки 20 млн? а платників податків - 10 млн? це ж загальновідомі цифри. але винні звісно погані роботодавці.

Ну знову наш "експерт" сів в лужу, ось тобі дані, сідай вивчай https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/
На кінець 2021 року
Еконо­мічно активне насе­лення 16,6 млн.
Зайняте насе­лення 14,9 млн.
Заре­єстро­ваних безро­бітних 0,3 млн.

Тепер вчись віднімати 16,6 - 14,9 - 0,3 = 1,4 млн тобто 8%, а "експерт" і "знавець математики" Shaman нарахував 50%. :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 14:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:але мінус всі податки (34%).

Це як? Всі податки це 18+1,5+22...
  Shaman написав:ну всі податки - це вже перебір. але ЄСВ - роботодавець, ПДФО - працівник - оце по-чесному.

Ну як це по чесному? Работодаець зробив робоче місце. Працівник робе услугу\продукцію, яку роботодавець реалізує. І вже з всього цього платяться податки... Тобто якщо просто - то все плате роботодавець як результат діяльності прідпріємства...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 14:08

  BIGor написав:
  Shaman написав:до війни працездатних людей було скільки 20 млн? а платників податків - 10 млн? це ж загальновідомі цифри. але винні звісно погані роботодавці.

Ну знову наш "експерт" сів в лужу, ось тобі дані, сідай вивчай https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/
На кінець 2021 року
Еконо­мічно активне насе­лення 16,6 млн.
Зайняте насе­лення 14,9 млн.
Заре­єстро­ваних безро­бітних 0,3 млн.

Тепер вчись віднімати 16,6 - 14,9 - 0,3 = 1,4 млн тобто 8%, а "експерт" і "знавець математики" Shaman нарахував 50%. :D

молодець, порахував :D а де тут кількість платників податків??? цифра 10 млн умовна, але її неодноразово називали - й той же Гетьманцев, й ПФ. й так навіть з тих, хто платить - скільки на близькій до мінімалки? а так, податки платять майже всі :lol:

а цифри, пораховану за якимось методиками мають право на існування, але треба уважно дивитися для чого їх порахували ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 14:10

dimo_0n Щоб працівник отримав 20_000 "на руки" підприємець має нарахувати 24_844, а ще сплатити 5_466 ЄСВ. Тобто, податки 10_310 із 30_310 == 34%
Дюрі-бачі
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