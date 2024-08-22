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#<1 ... 2267226822692270> Додано: Чет 22 сер, 2024 13:25 Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав: в нашій ментальності несплата податків не є злочином поки що - напевне переважна більшість українців та форумчан в тому числі свого часу не сплатила ті чи інші податки. в нашій ментальності несплата податків не є злочином поки що - напевне переважна більшість українців та форумчан в тому числі свого часу не сплатила ті чи інші податки.

Прямо по Фрейду. От не треба цих узагальнень, якщо Ви так робите - це не означає що всі українці такі. Більшість в Україні - нормальні, працьовиті і честні люди. Прямо по Фрейду. От не треба цих узагальнень, якщо Ви так робите - це не означає що всі українці такі. Більшість в Україні - нормальні, працьовиті і честні люди.

пан "аудитор" - якщо шалена кількість людей отримує зп в конвертах - то вони теж не сплачують податки. й пересічні ще полюбляють схеми - а можна мені все неофіційно, бо я ще отримую допомогу як безробітний. чи мені менше, бо я ще хочу субсидію оформити. так й живемо.



ви завжди працювали офіційно? звісно, окрім роботи в аудиті пан "аудитор" - якщо шалена кількість людей отримує зп в конвертах - то вони теж не сплачують податки. й пересічні ще полюбляють схеми - а можна мені все неофіційно, бо я ще отримую допомогу як безробітний. чи мені менше, бо я ще хочу субсидію оформити. так й живемо.ви завжди працювали офіційно? звісно, окрім роботи в аудиті

Ви реально прикидуєтесь? Як найманий працівник може платити податки, якщо це робить бухгалтер ТОВки (узагальнено)? В Україні наймані робітники ніяк не мають змоги платити податки, за них це роблять роботодавці. От до них і задавайте питання. А не звинувачуйте цілу націю в податковому ухилянні.



Всюди де я працював - я жодним чином не міг вплинути на головбуха чи власника підприємства. Так само в Польщі - я ніяк не можу вплинути на працедавця, щоб він платив-чи не платив мені ЗП білу чи чорну. Дивіться трохи далі власного носа. Ви реально прикидуєтесь? Як найманий працівник може платити податки, якщо це робить бухгалтер ТОВки (узагальнено)? В Україні наймані робітники ніяк не мають змоги платити податки, за них це роблять. От до них і задавайте питання. А не звинувачуйте цілу націю в податковому ухилянні.Всюди де я працював - я жодним чином не міг вплинути на головбуха чи власника підприємства. Так само в Польщі - я ніяк не можу вплинути на працедавця, щоб він платив-чи не платив мені ЗП білу чи чорну. Дивіться трохи далі власного носа. BIGor

Повідомлень: 9269 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1360 раз. Подякували: 1758 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2024 13:32 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Всюди де я працював - я жодним чином не міг вплинути на головбуха чи власника підприємства. Всюди де я працював - я жодним чином не міг вплинути на головбуха чи власника підприємства.

До слова, родич має власну фірму і всім працівникам пропонує: мінімалка на карту + решта в конверті з комісією 6%, або все на карту, але мінус всі податки (34%).

За весь час з 5 десятків працівників тільки одна жінка обрала другий варіант До слова, родич має власну фірму і всім працівникам пропонує: мінімалка на карту + решта в конверті з комісією 6%, або все на карту, але мінус всі податки (34%).За весь час з 5 десятків працівників тільки одна жінка обрала другий варіант Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 22 сер, 2024 13:38, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3639 З нами з: 29.07.22 Подякував: 643 раз. Подякували: 465 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2024 13:37 BIGor написав: Shaman написав: пан "аудитор" - якщо шалена кількість людей отримує зп в конвертах - то вони теж не сплачують податки. й пересічні ще полюбляють схеми - а можна мені все неофіційно, бо я ще отримую допомогу як безробітний. чи мені менше, бо я ще хочу субсидію оформити. так й живемо.



ви завжди працювали офіційно? звісно, окрім роботи в аудиті пан "аудитор" - якщо шалена кількість людей отримує зп в конвертах - то вони теж не сплачують податки. й пересічні ще полюбляють схеми - а можна мені все неофіційно, бо я ще отримую допомогу як безробітний. чи мені менше, бо я ще хочу субсидію оформити. так й живемо.ви завжди працювали офіційно? звісно, окрім роботи в аудиті

Ви реально прикидуєтесь? Як найманий працівник може платити податки, якщо це робить бухгалтер ТОВки (узагальнено)? В Україні наймані робітники ніяк не мають змоги платити податки, за них це роблять роботодавці. От до них і задавайте питання. А не звинувачуйте цілу націю в податковому ухилянні.



Всюди де я працював - я жодним чином не міг вплинути на головбуха чи власника підприємства. Так само в Польщі - я ніяк не можу вплинути на працедавця, щоб він платив-чи не платив мені ЗП білу чи чорну. Дивіться трохи далі власного носа. Ви реально прикидуєтесь? Як найманий працівник може платити податки, якщо це робить бухгалтер ТОВки (узагальнено)? В Україні наймані робітники ніяк не мають змоги платити податки, за них це роблять. От до них і задавайте питання. А не звинувачуйте цілу націю в податковому ухилянні.Всюди де я працював - я жодним чином не міг вплинути на головбуха чи власника підприємства. Так само в Польщі - я ніяк не можу вплинути на працедавця, щоб він платив-чи не платив мені ЗП білу чи чорну. Дивіться трохи далі власного носа.

до війни працездатних людей було скільки 20 млн? а платників податків - 10 млн? це ж загальновідомі цифри. але винні звісно погані роботодавці.



поки що несплата податків не є злочином у переважної більшості населення, подобається вам це чи ні... й навіть така річ, що вкрасти щось на фірмі - це погано. ні, не вважається поганим - за прикладами далеко ходити не треба як там "я просто компенсую те, що мені не доплатили" до війни працездатних людей було скільки 20 млн? а платників податків - 10 млн? це ж загальновідомі цифри. але винні звісно погані роботодавці.поки що несплата податків не є злочином у переважної більшості населення, подобається вам це чи ні... й навіть така річ, що вкрасти щось на фірмі - це погано. ні, не вважається поганим - за прикладами далеко ходити не требаяк там "я просто компенсую те, що мені не доплатили" Shaman

Повідомлень: 6580 З нами з: 29.09.19 Подякував: 633 раз. Подякували: 1462 раз. Профіль 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2024 13:39 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Всюди де я працював - я жодним чином не міг вплинути на головбуха чи власника підприємства. Всюди де я працював - я жодним чином не міг вплинути на головбуха чи власника підприємства.

До слова, родич має власну фірму і всім працівникам пропонує: мінімалка на карту + решта в конверті з комісією 6%, або все на карту, але мінус всі податки (34%). За весь час з 5 десятків працівників тільки одна жінка обрала другий варіант До слова, родич має власну фірму і всім працівникам пропонує: мінімалка на карту + решта в конверті з комісією 6%, або все на карту, але мінус всі податки (34%). За весь час з 5 десятків працівників тільки одна жінка обрала другий варіант

ну всі податки - це вже перебір. але ЄСВ - роботодавець, ПДФО - працівник - оце по-чесному.



але так 2%, не зважаючи на нерепрезентативність вибірки, - може й вище, але не набагато ну всі податки - це вже перебір. але ЄСВ - роботодавець, ПДФО - працівник - оце по-чесному.але так 2%, не зважаючи на нерепрезентативність вибірки, - може й вище, але не набагато Shaman

Повідомлень: 6580 З нами з: 29.09.19 Подякував: 633 раз. Подякували: 1462 раз. Профіль 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2024 13:47 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Всюди де я працював - я жодним чином не міг вплинути на головбуха чи власника підприємства. Всюди де я працював - я жодним чином не міг вплинути на головбуха чи власника підприємства.

До слова, родич має власну фірму і всім працівникам пропонує: мінімалка на карту + решта в конверті з комісією 6%, або все на карту, але мінус всі податки (34%).

За весь час з 5 десятків працівників тільки одна жінка обрала другий варіант До слова, родич має власну фірму і всім працівникам пропонує: мінімалка на карту + решта в конверті з комісією 6%, або все на карту, але мінус всі податки (34%).За весь час з 5 десятків працівників тільки одна жінка обрала другий варіант

От мені ніколи такого вибору не давали. Хз яка це вибірка. От мені ніколи такого вибору не давали. Хз яка це вибірка. BIGor

Повідомлень: 9269 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1360 раз. Подякували: 1758 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2024 13:51 BIGor Зараз це вибір між 20 (6.4+13.6) та 16 Дюрі-бачі

Повідомлень: 3639 З нами з: 29.07.22 Подякував: 643 раз. Подякували: 465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2024 13:57 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: до війни працездатних людей було скільки 20 млн? а платників податків - 10 млн? це ж загальновідомі цифри. але винні звісно погані роботодавці. ? а? це ж. але винні звісно погані роботодавці.

Ну знову наш "експерт" сів в лужу, ось тобі дані, сідай вивчай https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/

На кінець 2021 року

Еконо­мічно активне насе­лення 16,6 млн.

Зайняте насе­лення 14,9 млн.

Заре­єстро­ваних безро­бітних 0,3 млн.



Тепер вчись віднімати 16,6 - 14,9 - 0,3 = 1,4 млн тобто 8%, а "експерт" і "знавець математики" Shaman нарахував 50%. Ну знову наш "експерт" сів в лужу, ось тобі дані, сідай вивчайНа кінець 2021 рокуЕконо­мічно активне насе­лення 16,6 млн.Зайняте насе­лення 14,9 млн.Заре­єстро­ваних безро­бітних 0,3 млн.Тепер вчись віднімати 16,6 - 14,9 - 0,3 =тобто 8%, а "експерт" і "знавець математики"нарахував 50%. BIGor

Повідомлень: 9269 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1360 раз. Подякували: 1758 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2024 14:04 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: але мінус всі податки (34%). але мінус всі податки (34%).

Це як? Всі податки це 18+1,5+22...

Shaman написав: ну всі податки - це вже перебір. але ЄСВ - роботодавець, ПДФО - працівник - оце по-чесному. ну всі податки - це вже перебір. але ЄСВ - роботодавець, ПДФО - працівник - оце по-чесному.

Ну як це по чесному? Работодаець зробив робоче місце. Працівник робе услугу\продукцію, яку роботодавець реалізує. І вже з всього цього платяться податки... Тобто якщо просто - то все плате роботодавець як результат діяльності прідпріємства... Це як? Всі податки це 18+1,5+22...Ну як це по чесному? Работодаець зробив робоче місце. Працівник робе услугу\продукцію, яку роботодавець реалізує. І вже з всього цього платяться податки... Тобто якщо просто - то все плате роботодавець як результат діяльності прідпріємства... dimo_0n Повідомлень: 477 З нами з: 21.10.18 Подякував: 16 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2024 14:08 BIGor написав: Shaman написав: до війни працездатних людей було скільки 20 млн? а платників податків - 10 млн? це ж загальновідомі цифри. але винні звісно погані роботодавці. ? а? це ж. але винні звісно погані роботодавці.

Ну знову наш "експерт" сів в лужу, ось тобі дані, сідай вивчай https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/

На кінець 2021 року

Еконо­мічно активне насе­лення 16,6 млн.

Зайняте насе­лення 14,9 млн.

Заре­єстро­ваних безро­бітних 0,3 млн.



Тепер вчись віднімати 16,6 - 14,9 - 0,3 = 1,4 млн тобто 8%, а "експерт" і "знавець математики" Shaman нарахував 50%. Ну знову наш "експерт" сів в лужу, ось тобі дані, сідай вивчайНа кінець 2021 рокуЕконо­мічно активне насе­лення 16,6 млн.Зайняте насе­лення 14,9 млн.Заре­єстро­ваних безро­бітних 0,3 млн.Тепер вчись віднімати 16,6 - 14,9 - 0,3 =тобто 8%, а "експерт" і "знавець математики"нарахував 50%.

молодець, порахував а де тут кількість платників податків??? цифра 10 млн умовна, але її неодноразово називали - й той же Гетьманцев, й ПФ. й так навіть з тих, хто платить - скільки на близькій до мінімалки? а так, податки платять майже всі



а цифри, пораховану за якимось методиками мають право на існування, але треба уважно дивитися для чого їх порахували молодець, порахувава де тут кількість платників податків??? цифра 10 млн умовна, але її неодноразово називали - й той же Гетьманцев, й ПФ. й так навіть з тих, хто платить - скільки на близькій до мінімалки? а так, податки платять майже всіа цифри, пораховану за якимось методиками мають право на існування, але треба уважно дивитися для чого їх порахували Shaman

Повідомлень: 6580 З нами з: 29.09.19 Подякував: 633 раз. Подякували: 1462 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2024 14:10 dimo_0n Щоб працівник отримав 20_000 "на руки" підприємець має нарахувати 24_844, а ще сплатити 5_466 ЄСВ. Тобто, податки 10_310 із 30_310 == 34% Дюрі-бачі

Повідомлень: 3639 З нами з: 29.07.22 Подякував: 643 раз. Подякували: 465 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2267226822692270> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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