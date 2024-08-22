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Shaman написав:в нашій ментальності несплата податків не є злочином поки що - напевне переважна більшість українців та форумчан в тому числі свого часу не сплатила ті чи інші податки.
Прямо по Фрейду. От не треба цих узагальнень, якщо Ви так робите - це не означає що всі українці такі. Більшість в Україні - нормальні, працьовиті і честні люди.
пан "аудитор" - якщо шалена кількість людей отримує зп в конвертах - то вони теж не сплачують податки. й пересічні ще полюбляють схеми - а можна мені все неофіційно, бо я ще отримую допомогу як безробітний. чи мені менше, бо я ще хочу субсидію оформити. так й живемо.
ви завжди працювали офіційно? звісно, окрім роботи в аудиті
Ви реально прикидуєтесь? Як найманий працівник може платити податки, якщо це робить бухгалтер ТОВки (узагальнено)? В Україні наймані робітники ніяк не мають змоги платити податки, за них це роблять роботодавці. От до них і задавайте питання. А не звинувачуйте цілу націю в податковому ухилянні.
Всюди де я працював - я жодним чином не міг вплинути на головбуха чи власника підприємства. Так само в Польщі - я ніяк не можу вплинути на працедавця, щоб він платив-чи не платив мені ЗП білу чи чорну. Дивіться трохи далі власного носа.
BIGor написав:Всюди де я працював - я жодним чином не міг вплинути на головбуха чи власника підприємства.
До слова, родич має власну фірму і всім працівникам пропонує: мінімалка на карту + решта в конверті з комісією 6%, або все на карту, але мінус всі податки (34%). За весь час з 5 десятків працівників тільки одна жінка обрала другий варіант
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 22 сер, 2024 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:пан "аудитор" - якщо шалена кількість людей отримує зп в конвертах - то вони теж не сплачують податки. й пересічні ще полюбляють схеми - а можна мені все неофіційно, бо я ще отримую допомогу як безробітний. чи мені менше, бо я ще хочу субсидію оформити. так й живемо.
ви завжди працювали офіційно? звісно, окрім роботи в аудиті
Ви реально прикидуєтесь? Як найманий працівник може платити податки, якщо це робить бухгалтер ТОВки (узагальнено)? В Україні наймані робітники ніяк не мають змоги платити податки, за них це роблять роботодавці. От до них і задавайте питання. А не звинувачуйте цілу націю в податковому ухилянні.
Всюди де я працював - я жодним чином не міг вплинути на головбуха чи власника підприємства. Так само в Польщі - я ніяк не можу вплинути на працедавця, щоб він платив-чи не платив мені ЗП білу чи чорну. Дивіться трохи далі власного носа.
до війни працездатних людей було скільки 20 млн? а платників податків - 10 млн? це ж загальновідомі цифри. але винні звісно погані роботодавці.
поки що несплата податків не є злочином у переважної більшості населення, подобається вам це чи ні... й навіть така річ, що вкрасти щось на фірмі - це погано. ні, не вважається поганим - за прикладами далеко ходити не треба як там "я просто компенсую те, що мені не доплатили"
BIGor написав:Всюди де я працював - я жодним чином не міг вплинути на головбуха чи власника підприємства.
До слова, родич має власну фірму і всім працівникам пропонує: мінімалка на карту + решта в конверті з комісією 6%, або все на карту, але мінус всі податки (34%). За весь час з 5 десятків працівників тільки одна жінка обрала другий варіант
ну всі податки - це вже перебір. але ЄСВ - роботодавець, ПДФО - працівник - оце по-чесному.
але так 2%, не зважаючи на нерепрезентативність вибірки, - може й вище, але не набагато
BIGor написав:Всюди де я працював - я жодним чином не міг вплинути на головбуха чи власника підприємства.
До слова, родич має власну фірму і всім працівникам пропонує: мінімалка на карту + решта в конверті з комісією 6%, або все на карту, але мінус всі податки (34%). За весь час з 5 десятків працівників тільки одна жінка обрала другий варіант
От мені ніколи такого вибору не давали. Хз яка це вибірка.
Shaman написав:до війни працездатних людей було скільки 20 млн? а платників податків - 10 млн? це ж загальновідомі цифри. але винні звісно погані роботодавці.
Ну знову наш "експерт" сів в лужу, ось тобі дані, сідай вивчай https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/ На кінець 2021 року Економічно активне населення 16,6 млн. Зайняте населення 14,9 млн. Зареєстрованих безробітних 0,3 млн.
Тепер вчись віднімати 16,6 - 14,9 - 0,3 = 1,4 млн тобто 8%, а "експерт" і "знавець математики" Shaman нарахував 50%.
Shaman написав:ну всі податки - це вже перебір. але ЄСВ - роботодавець, ПДФО - працівник - оце по-чесному.
Ну як це по чесному? Работодаець зробив робоче місце. Працівник робе услугу\продукцію, яку роботодавець реалізує. І вже з всього цього платяться податки... Тобто якщо просто - то все плате роботодавець як результат діяльності прідпріємства...
Shaman написав:до війни працездатних людей було скільки 20 млн? а платників податків - 10 млн? це ж загальновідомі цифри. але винні звісно погані роботодавці.
Ну знову наш "експерт" сів в лужу, ось тобі дані, сідай вивчай https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/ На кінець 2021 року Економічно активне населення 16,6 млн. Зайняте населення 14,9 млн. Зареєстрованих безробітних 0,3 млн.
Тепер вчись віднімати 16,6 - 14,9 - 0,3 = 1,4 млн тобто 8%, а "експерт" і "знавець математики" Shaman нарахував 50%.
молодець, порахував а де тут кількість платників податків??? цифра 10 млн умовна, але її неодноразово називали - й той же Гетьманцев, й ПФ. й так навіть з тих, хто платить - скільки на близькій до мінімалки? а так, податки платять майже всі
а цифри, пораховану за якимось методиками мають право на існування, але треба уважно дивитися для чого їх порахували