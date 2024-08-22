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Ні. Вони так не сумуються. Для роботодавця як: Для виплати на руки чистими 10000 він нараховує "брудну" 10000/0.805=12422 грн. В цю суму входить ПДФО і ВЗ Для ЄСВ база нарахування - це "брудна" ЗП, тобто сумарно витрати роботодавця 12422*1.22=15155 грн. Загальна сума податків: (15155-10000)/15155=0.34, або 34%
akurt написав:Всі інструкції зібрано в США під одну обкладинку та така книжка вільно продається за 20 доларів. Tax-Free Wealth: How to Build Massive Wealth by Permanently Lowering Your Taxes by Tom Wheelwright CPA, Robert Kiyosaki - foreword, et al. https://www.amazon.com/s?k=tax+free+wea ... d2lqp5wo_e
Не подумайте: це не "чиста теорія", не "наука на кінчику гусячого пера": реальна інструкція. Просто треба читати/вчитися та виконувати.
Кіосакі - це першопроходець в інфоциганстві. Будь-яка людина з вищою економічною освітою Вам це скаже. Якщо що, то я колись витратив час на одну з його книг - та писанина не коштує і пенні (с).
Я 2 его книжки осилил лет 15 назад. Они скорей для тех американцев, которые живут на полную от чека до чека, залазят в долги по кредитным картам, из которых даже не пытаются выбраться и "ходят на работу, чтобы получать зарплату". На тот момент, когда они писались, одни инвестировали в недвигу, а мимо других это проплывало. Многие не имели ни малейшшего понятия о том как это работает. Сейчас тоже одни держат деньги под 5+% годовых, другие даже не знают об этом, хотя рекламы дофига. Те книги, что я читал - да, там нет ничего познавательного, скорей это мотивационные. У меня валяется в офисе его книга на Инглише от одного из предшественников, все никак руки не дойдут в нее заглянуть. Там много букв и все разные.
akurt написав:Всі інструкції зібрано в США під одну обкладинку та така книжка вільно продається за 20 доларів. Tax-Free Wealth: How to Build Massive Wealth by Permanently Lowering Your Taxes by Tom Wheelwright CPA, Robert Kiyosaki - foreword, et al. https://www.amazon.com/s?k=tax+free+wea ... d2lqp5wo_e
Не подумайте: це не "чиста теорія", не "наука на кінчику гусячого пера": реальна інструкція. Просто треба читати/вчитися та виконувати.
Кіосакі - це першопроходець в інфоциганстві. Будь-яка людина з вищою економічною освітою Вам це скаже. Якщо що, то я колись витратив час на одну з його книг - та писанина не коштує і пенні (с).
Я 2 его книжки осилил лет 15 назад. Они скорей для тех американцев, которые живут на полную от чека до чека, залазят в долги по кредитным картам, из которых даже не пытаются выбраться и "ходят на работу, чтобы получать зарплату". На тот момент, когда они писались, одни инвестировали в недвигу, а мимо других это проплывало. Многие не имели ни малейшшего понятия о том как это работает. Сейчас тоже одни держат деньги под 5+% годовых, другие даже не знают об этом, хотя рекламы дофига. Те книги, что я читал - да, там нет ничего познавательного, скорей это мотивационные. У меня валяется в офисе его книга на Инглише от одного из предшественников, все никак руки не дойдут в нее заглянуть. Там много букв и все разные.
Тільки що можна прибрати "американців" - загалом ваші тези вірні для більшості країн, може за виключенням дна третього світу де реалії взагалі інші, а фінансова система то щось від інопланетян
Ні. Вони так не сумуються. Для роботодавця як: Для виплати на руки чистими 10000 він нараховує "брудну" 10000/0.805=12422 грн. В цю суму входить ПДФО і ВЗ Для ЄСВ база нарахування - це "брудна" ЗП, тобто сумарно витрати роботодавця 12422*1.22=15155 грн. Загальна сума податків: (15155-10000)/15155=0.34, або 34%
Все вірно, якщо розмова про фактичне. Я щось подумав що балакали саме про загальні проценти опадаткування.
akurt написав:Всі інструкції зібрано в США під одну обкладинку та така книжка вільно продається за 20 доларів. Tax-Free Wealth: How to Build Massive Wealth by Permanently Lowering Your Taxes by Tom Wheelwright CPA, Robert Kiyosaki - foreword, et al. https://www.amazon.com/s?k=tax+free+wea ... d2lqp5wo_e
Не подумайте: це не "чиста теорія", не "наука на кінчику гусячого пера": реальна інструкція. Просто треба читати/вчитися та виконувати.
Кіосакі - це першопроходець в інфоциганстві. Будь-яка людина з вищою економічною освітою Вам це скаже. Якщо що, то я колись витратив час на одну з його книг - та писанина не коштує і пенні (с).
Я 2 его книжки осилил лет 15 назад. Они скорей для тех американцев, которые живут на полную от чека до чека, залазят в долги по кредитным картам, из которых даже не пытаются выбраться и "ходят на работу, чтобы получать зарплату". На тот момент, когда они писались, одни инвестировали в недвигу, а мимо других это проплывало. Многие не имели ни малейшшего понятия о том как это работает. Сейчас тоже одни держат деньги под 5+% годовых, другие даже не знают об этом, хотя рекламы дофига. Те книги, что я читал - да, там нет ничего познавательного, скорей это мотивационные. У меня валяется в офисе его книга на Инглише от одного из предшественников, все никак руки не дойдут в нее заглянуть. Там много букв и все разные.
Інфоциган, але то завдяки його книжкам, я все що міг поздавпв в оренду і тепер працюю для власного задоволення в себе по господарству. А дві роботи на які я ходив на співбесіду на інж. - конструктора вже по пів року не можуть закрити відповідні вакансії, завдяки дебільнії умові, що на робочому місці треба знаходитись з 8.00-17.00, з понеділка по п"ятницю.І не пристали на мою пропозицію про більш гнучкий графік роботи.