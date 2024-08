Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2267226822692270 Додано: Чет 22 сер, 2024 14:50 Еміграція, заробітчанство dimo_0n написав: Дюрі-бачі написав: але мінус всі податки (34%). але мінус всі податки (34%).

Це як? Всі податки це 18+1,5+22...

Це як? Всі податки це 18+1,5+22...

Ні. Вони так не сумуються.

Для роботодавця як:

Для виплати на руки чистими 10000 він нараховує "брудну" 10000/0.805=12422 грн. В цю суму входить ПДФО і ВЗ

Для ЄСВ база нарахування - це "брудна" ЗП, тобто сумарно витрати роботодавця 12422*1.22=15155 грн.

Загальна сума податків: (15155-10000)/15155=0.34, або 34% Ні. Вони так не сумуються.Для роботодавця як:Для виплати на руки чистими 10000 він нараховує "брудну" 10000/0.805=12422 грн. В цю суму входить ПДФО і ВЗДля ЄСВ база нарахування - це "брудна" ЗП, тобто сумарно витрати роботодавця 12422*1.22=15155 грн.Загальна сума податків: (15155-10000)/15155=0.34, або 34% Faceless

Модератор Повідомлень: 35143 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1450 раз. Подякували: 8016 раз. Профіль 4 8 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2024 15:28 BIGor написав: akurt написав: Всі інструкції зібрано в США під одну обкладинку та така книжка вільно продається за 20 доларів.

Tax-Free Wealth: How to Build Massive Wealth by Permanently Lowering Your Taxes

by Tom Wheelwright CPA, Robert Kiyosaki - foreword, et al.

https://www.amazon.com/s?k=tax+free+wea ... d2lqp5wo_e



Не подумайте: це не "чиста теорія", не "наука на кінчику гусячого пера": реальна інструкція.

Просто треба читати/вчитися та виконувати. Всі інструкції зібрано в США під одну обкладинку та така книжка вільно продається за 20 доларів.Tax-Free Wealth: How to Build Massive Wealth by Permanently Lowering Your Taxesby Tom Wheelwright CPA,- foreword, et al.... d2lqp5wo_eНе подумайте: це не "чиста теорія", не "наука на кінчику гусячого пера": реальна інструкція.Просто треба читати/вчитися та виконувати.

Кіосакі - це першопроходець в інфоциганстві. Будь-яка людина з вищою економічною освітою Вам це скаже. Якщо що, то я колись витратив час на одну з його книг - та писанина не коштує і пенні (с). Кіосакі - це першопроходець в інфоциганстві. Будь-яка людина з вищою економічною освітою Вам це скаже. Якщо що, то я колись витратив час на одну з його книг - та писанина не коштує і пенні (с).



Я 2 его книжки осилил лет 15 назад.

Они скорей для тех американцев, которые живут на полную от чека до чека, залазят в долги по кредитным картам, из которых даже не пытаются выбраться и "ходят на работу, чтобы получать зарплату".

На тот момент, когда они писались, одни инвестировали в недвигу, а мимо других это проплывало. Многие не имели ни малейшшего понятия о том как это работает.

Сейчас тоже одни держат деньги под 5+% годовых, другие даже не знают об этом, хотя рекламы дофига.

Те книги, что я читал - да, там нет ничего познавательного, скорей это мотивационные.

У меня валяется в офисе его книга на Инглише от одного из предшественников, все никак руки не дойдут в нее заглянуть. Там много букв и все разные. Я 2 его книжки осилил лет 15 назад.Они скорей для тех американцев, которые живут на полную от чека до чека, залазят в долги по кредитным картам, из которых даже не пытаются выбраться и "ходят на работу, чтобы получать зарплату".На тот момент, когда они писались, одни инвестировали в недвигу, а мимо других это проплывало. Многие не имели ни малейшшего понятия о том как это работает.Сейчас тоже одни держат деньги под 5+% годовых, другие даже не знают об этом, хотя рекламы дофига.Те книги, что я читал - да, там нет ничего познавательного, скорей это мотивационные.У меня валяется в офисе его книга на Инглише от одного из предшественников, все никак руки не дойдут в нее заглянуть. Там много букв и все разные. rjkz

Модератор Повідомлень: 35143 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1450 раз. Подякували: 8016 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2024 16:00 Faceless написав: dimo_0n написав: Дюрі-бачі написав: але мінус всі податки (34%). але мінус всі податки (34%).

Це як? Всі податки це 18+1,5+22...

Це як? Всі податки це 18+1,5+22...

Ні. Вони так не сумуються.

Для роботодавця як:

Для виплати на руки чистими 10000 він нараховує "брудну" 10000/0.805=12422 грн. В цю суму входить ПДФО і ВЗ

Для ЄСВ база нарахування - це "брудна" ЗП, тобто сумарно витрати роботодавця 12422*1.22=15155 грн.

Загальна сума податків: (15155-10000)/15155=0.34, або 34% Ні. Вони так не сумуються.Для роботодавця як:Для виплати на руки чистими 10000 він нараховує "брудну" 10000/0.805=12422 грн. В цю суму входить ПДФО і ВЗДля ЄСВ база нарахування - це "брудна" ЗП, тобто сумарно витрати роботодавця 12422*1.22=15155 грн.Загальна сума податків: (15155-10000)/15155=0.34, або 34%

Все вірно, якщо розмова про фактичне.

Інфоциган, але то завдяки його книжкам, я все що міг поздавпв в оренду і тепер працюю для власного задоволення в себе по господарству.

Я 2 его книжки осилил лет 15 назад.

Они скорей для тех американцев, которые живут на полную от чека до чека, залазят в долги по кредитным картам, из которых даже не пытаются выбраться и "ходят на работу, чтобы получать зарплату".

На тот момент, когда они писались, одни инвестировали в недвигу, а мимо других это проплывало. Многие не имели ни малейшшего понятия о том как это работает.

Сейчас тоже одни держат деньги под 5+% годовых, другие даже не знают об этом, хотя рекламы дофига.

Те книги, что я читал - да, там нет ничего познавательного, скорей это мотивационные.

Пам'ятаю я той "гнучкий графік" - щоб до обіду а далі вільний час

По факту, фіксований робочий час - це типова вимога, але за нормальних результатів і нормальних відносин з керівництвом цілком можна розраховувати на гнучкий графік, починати робочий день хоч в 7 хоч в 11-12, але, враховуючи що робота передбачає доступність для інших співробітників, то треба більшу частину робочого часу бути доступним, як не особисто то хоча б на зв'язку.

Але тут важлива послідовність: спочатку показує результати і налагоджуєш стосунки, потім - маєш бенефіти. Не навпаки. Пам'ятаю я той "гнучкий графік" - щоб до обіду а далі вільний часПо факту, фіксований робочий час - це типова вимога, але за нормальних результатів і нормальних відносин з керівництвом цілком можна розраховувати на гнучкий графік, починати робочий день хоч в 7 хоч в 11-12, але, враховуючи що робота передбачає доступність для інших співробітників, то треба більшу частину робочого часу бути доступним, як не особисто то хоча б на зв'язку.Але тут важлива послідовність: спочатку показує результати і налагоджуєш стосунки, потім - маєш бенефіти. Не навпаки. Faceless

