Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ні. Вони так не сумуються. Для роботодавця як: Для виплати на руки чистими 10000 він нараховує "брудну" 10000/0.805=12422 грн. В цю суму входить ПДФО і ВЗ Для ЄСВ база нарахування - це "брудна" ЗП, тобто сумарно витрати роботодавця 12422*1.22=15155 грн. Загальна сума податків: (15155-10000)/15155=0.34, або 34%
akurt написав:Всі інструкції зібрано в США під одну обкладинку та така книжка вільно продається за 20 доларів. Tax-Free Wealth: How to Build Massive Wealth by Permanently Lowering Your Taxes by Tom Wheelwright CPA, Robert Kiyosaki - foreword, et al. https://www.amazon.com/s?k=tax+free+wea ... d2lqp5wo_e
Не подумайте: це не "чиста теорія", не "наука на кінчику гусячого пера": реальна інструкція. Просто треба читати/вчитися та виконувати.
Кіосакі - це першопроходець в інфоциганстві. Будь-яка людина з вищою економічною освітою Вам це скаже. Якщо що, то я колись витратив час на одну з його книг - та писанина не коштує і пенні (с).
Я 2 его книжки осилил лет 15 назад. Они скорей для тех американцев, которые живут на полную от чека до чека, залазят в долги по кредитным картам, из которых даже не пытаются выбраться и "ходят на работу, чтобы получать зарплату". На тот момент, когда они писались, одни инвестировали в недвигу, а мимо других это проплывало. Многие не имели ни малейшшего понятия о том как это работает. Сейчас тоже одни держат деньги под 5+% годовых, другие даже не знают об этом, хотя рекламы дофига. Те книги, что я читал - да, там нет ничего познавательного, скорей это мотивационные. У меня валяется в офисе его книга на Инглише от одного из предшественников, все никак руки не дойдут в нее заглянуть. Там много букв и все разные.
akurt написав:Всі інструкції зібрано в США під одну обкладинку та така книжка вільно продається за 20 доларів. Tax-Free Wealth: How to Build Massive Wealth by Permanently Lowering Your Taxes by Tom Wheelwright CPA, Robert Kiyosaki - foreword, et al. https://www.amazon.com/s?k=tax+free+wea ... d2lqp5wo_e
Не подумайте: це не "чиста теорія", не "наука на кінчику гусячого пера": реальна інструкція. Просто треба читати/вчитися та виконувати.
Кіосакі - це першопроходець в інфоциганстві. Будь-яка людина з вищою економічною освітою Вам це скаже. Якщо що, то я колись витратив час на одну з його книг - та писанина не коштує і пенні (с).
Я 2 его книжки осилил лет 15 назад. Они скорей для тех американцев, которые живут на полную от чека до чека, залазят в долги по кредитным картам, из которых даже не пытаются выбраться и "ходят на работу, чтобы получать зарплату". На тот момент, когда они писались, одни инвестировали в недвигу, а мимо других это проплывало. Многие не имели ни малейшшего понятия о том как это работает. Сейчас тоже одни держат деньги под 5+% годовых, другие даже не знают об этом, хотя рекламы дофига. Те книги, что я читал - да, там нет ничего познавательного, скорей это мотивационные. У меня валяется в офисе его книга на Инглише от одного из предшественников, все никак руки не дойдут в нее заглянуть. Там много букв и все разные.
Тільки що можна прибрати "американців" - загалом ваші тези вірні для більшості країн, може за виключенням дна третього світу де реалії взагалі інші, а фінансова система то щось від інопланетян
Ні. Вони так не сумуються. Для роботодавця як: Для виплати на руки чистими 10000 він нараховує "брудну" 10000/0.805=12422 грн. В цю суму входить ПДФО і ВЗ Для ЄСВ база нарахування - це "брудна" ЗП, тобто сумарно витрати роботодавця 12422*1.22=15155 грн. Загальна сума податків: (15155-10000)/15155=0.34, або 34%
Все вірно, якщо розмова про фактичне. Я щось подумав що балакали саме про загальні проценти опадаткування.
akurt написав:Всі інструкції зібрано в США під одну обкладинку та така книжка вільно продається за 20 доларів. Tax-Free Wealth: How to Build Massive Wealth by Permanently Lowering Your Taxes by Tom Wheelwright CPA, Robert Kiyosaki - foreword, et al. https://www.amazon.com/s?k=tax+free+wea ... d2lqp5wo_e
Не подумайте: це не "чиста теорія", не "наука на кінчику гусячого пера": реальна інструкція. Просто треба читати/вчитися та виконувати.
Кіосакі - це першопроходець в інфоциганстві. Будь-яка людина з вищою економічною освітою Вам це скаже. Якщо що, то я колись витратив час на одну з його книг - та писанина не коштує і пенні (с).
Я 2 его книжки осилил лет 15 назад. Они скорей для тех американцев, которые живут на полную от чека до чека, залазят в долги по кредитным картам, из которых даже не пытаются выбраться и "ходят на работу, чтобы получать зарплату". На тот момент, когда они писались, одни инвестировали в недвигу, а мимо других это проплывало. Многие не имели ни малейшшего понятия о том как это работает. Сейчас тоже одни держат деньги под 5+% годовых, другие даже не знают об этом, хотя рекламы дофига. Те книги, что я читал - да, там нет ничего познавательного, скорей это мотивационные. У меня валяется в офисе его книга на Инглише от одного из предшественников, все никак руки не дойдут в нее заглянуть. Там много букв и все разные.
Інфоциган, але то завдяки його книжкам, я все що міг поздавпв в оренду і тепер працюю для власного задоволення в себе по господарству. А дві роботи на які я ходив на співбесіду на інж. - конструктора вже по пів року не можуть закрити відповідні вакансії, завдяки дебільнії умові, що на робочому місці треба знаходитись з 8.00-17.00, з понеділка по п"ятницю.І не пристали на мою пропозицію про більш гнучкий графік роботи.
BIGor написав:Кіосакі - це першопроходець в інфоциганстві. Будь-яка людина з вищою економічною освітою Вам це скаже. Якщо що, то я колись витратив час на одну з його книг - та писанина не коштує і пенні (с).
Я 2 его книжки осилил лет 15 назад. Они скорей для тех американцев, которые живут на полную от чека до чека, залазят в долги по кредитным картам, из которых даже не пытаются выбраться и "ходят на работу, чтобы получать зарплату". На тот момент, когда они писались, одни инвестировали в недвигу, а мимо других это проплывало. Многие не имели ни малейшшего понятия о том как это работает. Сейчас тоже одни держат деньги под 5+% годовых, другие даже не знают об этом, хотя рекламы дофига. Те книги, что я читал - да, там нет ничего познавательного, скорей это мотивационные. У меня валяется в офисе его книга на Инглише от одного из предшественников, все никак руки не дойдут в нее заглянуть. Там много букв и все разные.
Інфоциган, але то завдяки його книжкам, я все що міг поздавпв в оренду і тепер працюю для власного задоволення в себе по господарству. А дві роботи на які я ходив на співбесіду на інж. - конструктора вже по пів року не можуть закрити відповідні вакансії, завдяки дебільнії умові, що на робочому місці треба знаходитись з 8.00-17.00, з понеділка по п"ятницю.І не пристали на мою пропозицію про більш гнучкий графік роботи.
Пам'ятаю я той "гнучкий графік" - щоб до обіду а далі вільний час По факту, фіксований робочий час - це типова вимога, але за нормальних результатів і нормальних відносин з керівництвом цілком можна розраховувати на гнучкий графік, починати робочий день хоч в 7 хоч в 11-12, але, враховуючи що робота передбачає доступність для інших співробітників, то треба більшу частину робочого часу бути доступним, як не особисто то хоча б на зв'язку. Але тут важлива послідовність: спочатку показує результати і налагоджуєш стосунки, потім - маєш бенефіти. Не навпаки.
rjkz написав: Я 2 его книжки осилил лет 15 назад. Они скорей для тех американцев, которые живут на полную от чека до чека, залазят в долги по кредитным картам, из которых даже не пытаются выбраться и "ходят на работу, чтобы получать зарплату". На тот момент, когда они писались, одни инвестировали в недвигу, а мимо других это проплывало. Многие не имели ни малейшшего понятия о том как это работает. Сейчас тоже одни держат деньги под 5+% годовых, другие даже не знают об этом, хотя рекламы дофига. Те книги, что я читал - да, там нет ничего познавательного, скорей это мотивационные. У меня валяется в офисе его книга на Инглише от одного из предшественников, все никак руки не дойдут в нее заглянуть. Там много букв и все разные.
Інфоциган, але то завдяки його книжкам, я все що міг поздавпв в оренду і тепер працюю для власного задоволення в себе по господарству. А дві роботи на які я ходив на співбесіду на інж. - конструктора вже по пів року не можуть закрити відповідні вакансії, завдяки дебільнії умові, що на робочому місці треба знаходитись з 8.00-17.00, з понеділка по п"ятницю.І не пристали на мою пропозицію про більш гнучкий графік роботи.
Пам'ятаю я той "гнучкий графік" - щоб до обіду а далі вільний час По факту, фіксований робочий час - це типова вимога, але за нормальних результатів і нормальних відносин з керівництвом цілком можна розраховувати на гнучкий графік, починати робочий день хоч в 7 хоч в 11-12, але, враховуючи що робота передбачає доступність для інших співробітників, то треба більшу частину робочого часу бути доступним, як не особисто то хоча б на зв'язку. Але тут важлива послідовність: спочатку показує результати і налагоджуєш стосунки, потім - маєш бенефіти. Не навпаки.
Я людина похилого віку в мене немає часу, комусь, щось доводити. Я на той же Локомотиворемонтний ходив, навіть два рази. Ну і там начальство думал куди мене припхати. І так,, якись каже, що в них якась цьотка конструктор 75 - ти років вже наа пенсію збирається.. А займалась штампами по металу. Ну і мене до неї приставити досвід перейматися. Але з 8.00-17.00 Не канає. На мою пропозицію про гнучкий графік і пів ставки не погодились. І, що вже декілька місяців висить вакансія на Ворк. уа. Можу тільки побажати їм успіхів в цій марній справі. До речі, як зайшов туди в КБ, відчув дежавю по ЛАЗу. Обшарпані стіни, компи, які ще Возняк з Джобсои в гаражі збирали, конструктора в светриках з розтянутими рукавами швендяють взад перед бо ні чим не зайняті . Зато з 8.00 до 17.00 на робочому місці. Не моє то.
Зараз в Каліфорнії ранок - а середа була цікавою на тему цієї гілки: і гнучкий графік, і податки, і заробітчанство...
Наша українська діаспора запропонувала зустрітися в "середу після обіду"... Після обіду виявилося: о 18-00 з двох причин: а) люди працювали вдома - ІТ-ники - і звільнилися тоді, коли виконали якийсь етап роботи. І НЕ РАНІШЕ. б) до мого теперішнього житла в самому самому центрі Силіконової долини їхати їм 82 км. Так ось останні 20 км - від знаменитого села з назвою Palo Alto до центра міста San Jose були суцільні корки на freeway.
Ні мої гості, ні я не знали, куди ж вони всі їдуть - зрозуміли хвилин через 40.
Далі каскад цікавих подій саме на тему "Еміграція, заробітчанство".
Я зустрів гостей біля того будинка, в якому мені на 10 днів люб"язно надали квартиру 1-bedroom, і я почав паркувати їх авто на гостьовій підземній парковці - місце 3. А ось на місто 1 одночасно почав паркувати своє авто дядько з бородою до пупа, одягнений в чорну форму Security. На новенькому Honda CR-V.
Хм... ось так охоронець - за походженням індієць - так приїжджає на роботу...
Він вийшов - ми люб"язно поздоровкалися, а потім зустрічалися ще декілька разів в холі (в українській версії "Модні МОПи") цього будинка. Вже як кращі друзі. Дядькові років 60, густа довга - із сивиною - борода та саме цікаве - на голові велетенська "чалма" (не впевнений що це так називається) чорного кольору, які люблять носити індійці здається із клану "Сигхів". Я сказав нашим хлопцям: "Ти ба, охоронець - індієць - на новому авто..." Вони сказали: - Ну й що: він її купив в кредит... - Новенька... Гріх не купити в кредит... - Тут всі люди все купують в кредит...
Далі ми відправилися прогулятися та по дорозі зайшли в автосалон TESLA: там стояло чудо інженерної думки: Cybertrack і в ньому можна було вільно посидіти, понажимати кнопки та подивитися, як там незвично працює багажник... Я сказав: "Цікаво, що за 2 дні зустрів вже 3 Кібертраки і за кермом були тільки азіати..." - Не дивно: це авто купують виключно багаті люди... - Скільки ця забавка з колесами, як у військового БМП вартує? - Зараз в продажу дві модифікації: одна за 100 000 доларів, інша за 120 000 доларів... - Ну тоді зрозуміло, чому за кермом маленькі азіати... У - як в знаменитій пісні - "високого та стрункого" НЕазіата може бути "тільки на бороді ямка..."... Хі-хі...
Ми зайшли в мексиканську ресторацію: https://maps.app.goo.gl/jGd7gx2sKhRHaJzV9 Нам повезло: відразу запропонували вільний столик. А ось через 30 хвилин на вході в ресторацію стояла вже черга: місць немає !!!!
Це підтягнулися всі люди з тієї корки від села Palo Alto - здається в тому селі і жив винахідник Apple... Всі вони приїхали саме сюди в саме в ті ресторани, які розташовані на цій та на прилеглій вулицях. Саме дешеве головне блюдо в Меню вартувало 30 доларів - і це ДО податку. Для США це НЕ дешево. Зазвичай блюда в ресторації мають ціну в 17-22 долари.
Коли ми повечеряли мексиканськими блюдами (я ледве все поїв - було дуже смачно) та вийшли на вулицю - то там був справжній "Гульбан-черешня" - за дуже довгими столами (!) жирували "ІТ-ники Силіконової долини". Ну це ті, хто за думкою наявних на цій гілці фахівців живуть в картонних коробках під мостами... Я такого раніше не бачив: всі пішохідна вулиця була заставлена саме дуже довгими столами мабуть на 20-30 осіб... Столи були такі довгі і так уставлені тарілками кастрюльками та іншим, що це мені нагадало сільське весілля колись - давно - в Богом забутій Магдалинівці - перше весілля із студентів моєї групи... Хіба що не співали "Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела..."
Поки наші українці купували собі тістечка, я звернув увагу на цікавий рекламний щит: сусідня ресторація запрошувала до себе в неділю на Happy Нour: щонеділі з 12-00 до 16-00 подають устриці за ціною в 2 долари штука... - "Жирно живуть" - подумав я, згадуючи, що в супермаркеті ціна на устриці 1,70 долари... А тут вам в ресторації дівчинка 16-ти років - мабуть з Філіппін - подасть вам відкриті - а там складно їх відкривати - можна поранити пальці - за 2 долари... Якщо буду вільний в неділю в цей період - відвідаю...
Отак вони і живуть, ті БОМЖІ в картонних коробках... Гнучкий графік... податки... азіати.... індійці... Чорна чалма на голові... Борода до пупа... у дядька років 60 на новому Honda CR-V...