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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2267226822692270
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 14:50

Еміграція, заробітчанство

dimo_0n написав:
  Дюрі-бачі написав:але мінус всі податки (34%).

Це як? Всі податки це 18+1,5+22...

Ні. Вони так не сумуються.
Для роботодавця як:
Для виплати на руки чистими 10000 він нараховує "брудну" 10000/0.805=12422 грн. В цю суму входить ПДФО і ВЗ
Для ЄСВ база нарахування - це "брудна" ЗП, тобто сумарно витрати роботодавця 12422*1.22=15155 грн.
Загальна сума податків: (15155-10000)/15155=0.34, або 34%
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 15:28

  BIGor написав:
  akurt написав:Всі інструкції зібрано в США під одну обкладинку та така книжка вільно продається за 20 доларів.
Tax-Free Wealth: How to Build Massive Wealth by Permanently Lowering Your Taxes
by Tom Wheelwright CPA, Robert Kiyosaki - foreword, et al.
https://www.amazon.com/s?k=tax+free+wea ... d2lqp5wo_e

Не подумайте: це не "чиста теорія", не "наука на кінчику гусячого пера": реальна інструкція.
Просто треба читати/вчитися та виконувати.

Кіосакі - це першопроходець в інфоциганстві. Будь-яка людина з вищою економічною освітою Вам це скаже. Якщо що, то я колись витратив час на одну з його книг - та писанина не коштує і пенні (с).


Я 2 его книжки осилил лет 15 назад.
Они скорей для тех американцев, которые живут на полную от чека до чека, залазят в долги по кредитным картам, из которых даже не пытаются выбраться и "ходят на работу, чтобы получать зарплату".
На тот момент, когда они писались, одни инвестировали в недвигу, а мимо других это проплывало. Многие не имели ни малейшшего понятия о том как это работает.
Сейчас тоже одни держат деньги под 5+% годовых, другие даже не знают об этом, хотя рекламы дофига.
Те книги, что я читал - да, там нет ничего познавательного, скорей это мотивационные.
У меня валяется в офисе его книга на Инглише от одного из предшественников, все никак руки не дойдут в нее заглянуть. Там много букв и все разные.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 15:43

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:Всі інструкції зібрано в США під одну обкладинку та така книжка вільно продається за 20 доларів.
Tax-Free Wealth: How to Build Massive Wealth by Permanently Lowering Your Taxes
by Tom Wheelwright CPA, Robert Kiyosaki - foreword, et al.
https://www.amazon.com/s?k=tax+free+wea ... d2lqp5wo_e

Не подумайте: це не "чиста теорія", не "наука на кінчику гусячого пера": реальна інструкція.
Просто треба читати/вчитися та виконувати.

Кіосакі - це першопроходець в інфоциганстві. Будь-яка людина з вищою економічною освітою Вам це скаже. Якщо що, то я колись витратив час на одну з його книг - та писанина не коштує і пенні (с).


Я 2 его книжки осилил лет 15 назад.
Они скорей для тех американцев, которые живут на полную от чека до чека, залазят в долги по кредитным картам, из которых даже не пытаются выбраться и "ходят на работу, чтобы получать зарплату".
На тот момент, когда они писались, одни инвестировали в недвигу, а мимо других это проплывало. Многие не имели ни малейшшего понятия о том как это работает.
Сейчас тоже одни держат деньги под 5+% годовых, другие даже не знают об этом, хотя рекламы дофига.
Те книги, что я читал - да, там нет ничего познавательного, скорей это мотивационные.
У меня валяется в офисе его книга на Инглише от одного из предшественников, все никак руки не дойдут в нее заглянуть. Там много букв и все разные.
Тільки що можна прибрати "американців" - загалом ваші тези вірні для більшості країн, може за виключенням дна третього світу де реалії взагалі інші, а фінансова система то щось від інопланетян
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 16:00

  Faceless написав:
dimo_0n написав:
  Дюрі-бачі написав:але мінус всі податки (34%).

Це як? Всі податки це 18+1,5+22...

Ні. Вони так не сумуються.
Для роботодавця як:
Для виплати на руки чистими 10000 він нараховує "брудну" 10000/0.805=12422 грн. В цю суму входить ПДФО і ВЗ
Для ЄСВ база нарахування - це "брудна" ЗП, тобто сумарно витрати роботодавця 12422*1.22=15155 грн.
Загальна сума податків: (15155-10000)/15155=0.34, або 34%

Все вірно, якщо розмова про фактичне.
Я щось подумав що балакали саме про загальні проценти опадаткування.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 16:02

  rjkz написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:Всі інструкції зібрано в США під одну обкладинку та така книжка вільно продається за 20 доларів.
Tax-Free Wealth: How to Build Massive Wealth by Permanently Lowering Your Taxes
by Tom Wheelwright CPA, Robert Kiyosaki - foreword, et al.
https://www.amazon.com/s?k=tax+free+wea ... d2lqp5wo_e

Не подумайте: це не "чиста теорія", не "наука на кінчику гусячого пера": реальна інструкція.
Просто треба читати/вчитися та виконувати.

Кіосакі - це першопроходець в інфоциганстві. Будь-яка людина з вищою економічною освітою Вам це скаже. Якщо що, то я колись витратив час на одну з його книг - та писанина не коштує і пенні (с).


Я 2 его книжки осилил лет 15 назад.
Они скорей для тех американцев, которые живут на полную от чека до чека, залазят в долги по кредитным картам, из которых даже не пытаются выбраться и "ходят на работу, чтобы получать зарплату".
На тот момент, когда они писались, одни инвестировали в недвигу, а мимо других это проплывало. Многие не имели ни малейшшего понятия о том как это работает.
Сейчас тоже одни держат деньги под 5+% годовых, другие даже не знают об этом, хотя рекламы дофига.
Те книги, что я читал - да, там нет ничего познавательного, скорей это мотивационные.
У меня валяется в офисе его книга на Инглише от одного из предшественников, все никак руки не дойдут в нее заглянуть. Там много букв и все разные.

Інфоциган, але то завдяки його книжкам, я все що міг поздавпв в оренду і тепер працюю для власного задоволення в себе по господарству.
А дві роботи на які я ходив на співбесіду на інж. - конструктора вже по пів року не можуть закрити відповідні вакансії, завдяки дебільнії умові, що на робочому місці треба знаходитись з 8.00-17.00, з понеділка по п"ятницю.І не пристали на мою пропозицію про більш гнучкий графік роботи.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 17:13

Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  rjkz написав:
  BIGor написав:Кіосакі - це першопроходець в інфоциганстві. Будь-яка людина з вищою економічною освітою Вам це скаже. Якщо що, то я колись витратив час на одну з його книг - та писанина не коштує і пенні (с).


Я 2 его книжки осилил лет 15 назад.
Они скорей для тех американцев, которые живут на полную от чека до чека, залазят в долги по кредитным картам, из которых даже не пытаются выбраться и "ходят на работу, чтобы получать зарплату".
На тот момент, когда они писались, одни инвестировали в недвигу, а мимо других это проплывало. Многие не имели ни малейшшего понятия о том как это работает.
Сейчас тоже одни держат деньги под 5+% годовых, другие даже не знают об этом, хотя рекламы дофига.
Те книги, что я читал - да, там нет ничего познавательного, скорей это мотивационные.
У меня валяется в офисе его книга на Инглише от одного из предшественников, все никак руки не дойдут в нее заглянуть. Там много букв и все разные.

Інфоциган, але то завдяки його книжкам, я все що міг поздавпв в оренду і тепер працюю для власного задоволення в себе по господарству.
А дві роботи на які я ходив на співбесіду на інж. - конструктора вже по пів року не можуть закрити відповідні вакансії, завдяки дебільнії умові, що на робочому місці треба знаходитись з 8.00-17.00, з понеділка по п"ятницю.І не пристали на мою пропозицію про більш гнучкий графік роботи.

Пам'ятаю я той "гнучкий графік" - щоб до обіду а далі вільний час :)
По факту, фіксований робочий час - це типова вимога, але за нормальних результатів і нормальних відносин з керівництвом цілком можна розраховувати на гнучкий графік, починати робочий день хоч в 7 хоч в 11-12, але, враховуючи що робота передбачає доступність для інших співробітників, то треба більшу частину робочого часу бути доступним, як не особисто то хоча б на зв'язку.
Але тут важлива послідовність: спочатку показує результати і налагоджуєш стосунки, потім - маєш бенефіти. Не навпаки.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 18:38

  Faceless написав:
Bolt написав:
  rjkz написав:
Я 2 его книжки осилил лет 15 назад.
Они скорей для тех американцев, которые живут на полную от чека до чека, залазят в долги по кредитным картам, из которых даже не пытаются выбраться и "ходят на работу, чтобы получать зарплату".
На тот момент, когда они писались, одни инвестировали в недвигу, а мимо других это проплывало. Многие не имели ни малейшшего понятия о том как это работает.
Сейчас тоже одни держат деньги под 5+% годовых, другие даже не знают об этом, хотя рекламы дофига.
Те книги, что я читал - да, там нет ничего познавательного, скорей это мотивационные.
У меня валяется в офисе его книга на Инглише от одного из предшественников, все никак руки не дойдут в нее заглянуть. Там много букв и все разные.

Інфоциган, але то завдяки його книжкам, я все що міг поздавпв в оренду і тепер працюю для власного задоволення в себе по господарству.
А дві роботи на які я ходив на співбесіду на інж. - конструктора вже по пів року не можуть закрити відповідні вакансії, завдяки дебільнії умові, що на робочому місці треба знаходитись з 8.00-17.00, з понеділка по п"ятницю.І не пристали на мою пропозицію про більш гнучкий графік роботи.

Пам'ятаю я той "гнучкий графік" - щоб до обіду а далі вільний час :)
По факту, фіксований робочий час - це типова вимога, але за нормальних результатів і нормальних відносин з керівництвом цілком можна розраховувати на гнучкий графік, починати робочий день хоч в 7 хоч в 11-12, але, враховуючи що робота передбачає доступність для інших співробітників, то треба більшу частину робочого часу бути доступним, як не особисто то хоча б на зв'язку.
Але тут важлива послідовність: спочатку показує результати і налагоджуєш стосунки, потім - маєш бенефіти. Не навпаки.

Я людина похилого віку в мене немає часу, комусь, щось доводити.
Я на той же Локомотиворемонтний ходив, навіть два рази. Ну і там начальство думал куди мене припхати. І так,, якись каже, що в них якась цьотка конструктор 75 - ти років вже наа пенсію збирається.. А займалась штампами по металу. Ну і мене до неї приставити досвід перейматися. Але з 8.00-17.00 Не канає. На мою пропозицію про гнучкий графік і пів ставки не погодились. І, що вже декілька місяців висить вакансія на Ворк. уа.
Можу тільки побажати їм успіхів в цій марній справі.
До речі, як зайшов туди в КБ, відчув дежавю по ЛАЗу.
Обшарпані стіни, компи, які ще Возняк з Джобсои в гаражі збирали, конструктора в светриках з розтянутими рукавами швендяють взад перед бо ні чим не зайняті . Зато з 8.00 до 17.00 на робочому місці. Не моє то.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 19:04

Еміграція, заробітчанство

News from USA
(або про "гнучкий графік")

Зараз в Каліфорнії ранок - а середа була цікавою на тему цієї гілки: і гнучкий графік, і податки, і заробітчанство...

Наша українська діаспора запропонувала зустрітися в "середу після обіду"...
Після обіду виявилося: о 18-00 з двох причин:
а) люди працювали вдома - ІТ-ники - і звільнилися тоді, коли виконали якийсь етап роботи. І НЕ РАНІШЕ.
б) до мого теперішнього житла в самому самому центрі Силіконової долини їхати їм 82 км. Так ось останні 20 км - від знаменитого села з назвою Palo Alto до центра міста San Jose були суцільні корки на freeway.

Ні мої гості, ні я не знали, куди ж вони всі їдуть - зрозуміли хвилин через 40.

Далі каскад цікавих подій саме на тему "Еміграція, заробітчанство".

Я зустрів гостей біля того будинка, в якому мені на 10 днів люб"язно надали квартиру 1-bedroom, і я почав паркувати їх авто на гостьовій підземній парковці - місце 3.
А ось на місто 1 одночасно почав паркувати своє авто дядько з бородою до пупа, одягнений в чорну форму Security. На новенькому Honda CR-V.

Хм... ось так охоронець - за походженням індієць - так приїжджає на роботу...

Він вийшов - ми люб"язно поздоровкалися, а потім зустрічалися ще декілька разів в холі (в українській версії "Модні МОПи") цього будинка.
Вже як кращі друзі. Дядькові років 60, густа довга - із сивиною - борода та саме цікаве - на голові велетенська "чалма" (не впевнений що це так називається) чорного кольору, які люблять носити індійці здається із клану "Сигхів".
Я сказав нашим хлопцям: "Ти ба, охоронець - індієць - на новому авто..."
Вони сказали:
- Ну й що: він її купив в кредит...
- Новенька... Гріх не купити в кредит...
- Тут всі люди все купують в кредит...

Далі ми відправилися прогулятися та по дорозі зайшли в автосалон TESLA: там стояло чудо інженерної думки: Cybertrack і в ньому можна було вільно посидіти, понажимати кнопки та подивитися, як там незвично працює багажник...
Я сказав: "Цікаво, що за 2 дні зустрів вже 3 Кібертраки і за кермом були тільки азіати..."
- Не дивно: це авто купують виключно багаті люди...
- Скільки ця забавка з колесами, як у військового БМП вартує?
- Зараз в продажу дві модифікації: одна за 100 000 доларів, інша за 120 000 доларів...
- Ну тоді зрозуміло, чому за кермом маленькі азіати... У - як в знаменитій пісні - "високого та стрункого" НЕазіата може бути "тільки на бороді ямка..."... Хі-хі...

Ми зайшли в мексиканську ресторацію:
https://maps.app.goo.gl/jGd7gx2sKhRHaJzV9
Нам повезло: відразу запропонували вільний столик.
А ось через 30 хвилин на вході в ресторацію стояла вже черга: місць немає !!!!

Це підтягнулися всі люди з тієї корки від села Palo Alto - здається в тому селі і жив винахідник Apple...
Всі вони приїхали саме сюди в саме в ті ресторани, які розташовані на цій та на прилеглій вулицях.
Саме дешеве головне блюдо в Меню вартувало 30 доларів - і це ДО податку.
Для США це НЕ дешево. Зазвичай блюда в ресторації мають ціну в 17-22 долари.

Коли ми повечеряли мексиканськими блюдами (я ледве все поїв - було дуже смачно) та вийшли на вулицю - то там був справжній "Гульбан-черешня" - за дуже довгими столами (!) жирували "ІТ-ники Силіконової долини".
Ну це ті, хто за думкою наявних на цій гілці фахівців живуть в картонних коробках під мостами...
Я такого раніше не бачив: всі пішохідна вулиця була заставлена саме дуже довгими столами мабуть на 20-30 осіб...
Столи були такі довгі і так уставлені тарілками кастрюльками та іншим, що це мені нагадало сільське весілля колись - давно - в Богом забутій Магдалинівці - перше весілля із студентів моєї групи...
Хіба що не співали "Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела..."

Поки наші українці купували собі тістечка, я звернув увагу на цікавий рекламний щит: сусідня ресторація запрошувала до себе в неділю на Happy Нour: щонеділі з 12-00 до 16-00 подають устриці за ціною в 2 долари штука...
Зображення
- "Жирно живуть" - подумав я, згадуючи, що в супермаркеті ціна на устриці 1,70 долари...
А тут вам в ресторації дівчинка 16-ти років - мабуть з Філіппін - подасть вам відкриті - а там складно їх відкривати - можна поранити пальці - за 2 долари...
Якщо буду вільний в неділю в цей період - відвідаю...

Отак вони і живуть, ті БОМЖІ в картонних коробках...
Гнучкий графік... податки... азіати.... індійці...
Чорна чалма на голові...
Борода до пупа... у дядька років 60 на новому Honda CR-V...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 19:47

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Вони сказали:
- Ну й що: він її купив в кредит...
- Новенька... Гріх не купити в кредит...
- Тут всі люди все купують в кредит...

Цікаво, що пересічні американці дійсно такі безграмотні? Вже і 20 років Кіосакі трудиться - а люди роблять дії тільки як стадо... Тут з Колею 100% згоден, що треба думати головою і тільки головою.
BIGor
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