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#<1 ... 2267226822692270 Додано: Чет 22 сер, 2024 14:50 Еміграція, заробітчанство dimo_0n написав: Дюрі-бачі написав: але мінус всі податки (34%). але мінус всі податки (34%).

Це як? Всі податки це 18+1,5+22...

Це як? Всі податки це 18+1,5+22...

Ні. Вони так не сумуються.

Для роботодавця як:

Для виплати на руки чистими 10000 він нараховує "брудну" 10000/0.805=12422 грн. В цю суму входить ПДФО і ВЗ

Для ЄСВ база нарахування - це "брудна" ЗП, тобто сумарно витрати роботодавця 12422*1.22=15155 грн.

Загальна сума податків: (15155-10000)/15155=0.34, або 34% Ні. Вони так не сумуються.Для роботодавця як:Для виплати на руки чистими 10000 він нараховує "брудну" 10000/0.805=12422 грн. В цю суму входить ПДФО і ВЗДля ЄСВ база нарахування - це "брудна" ЗП, тобто сумарно витрати роботодавця 12422*1.22=15155 грн.Загальна сума податків: (15155-10000)/15155=0.34, або 34% Faceless

Модератор Повідомлень: 35143 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1450 раз. Подякували: 8016 раз. Профіль 4 8 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2024 15:28 BIGor написав: akurt написав: Всі інструкції зібрано в США під одну обкладинку та така книжка вільно продається за 20 доларів.

Tax-Free Wealth: How to Build Massive Wealth by Permanently Lowering Your Taxes

by Tom Wheelwright CPA, Robert Kiyosaki - foreword, et al.

https://www.amazon.com/s?k=tax+free+wea ... d2lqp5wo_e



Не подумайте: це не "чиста теорія", не "наука на кінчику гусячого пера": реальна інструкція.

Просто треба читати/вчитися та виконувати. Всі інструкції зібрано в США під одну обкладинку та така книжка вільно продається за 20 доларів.Tax-Free Wealth: How to Build Massive Wealth by Permanently Lowering Your Taxesby Tom Wheelwright CPA,- foreword, et al.... d2lqp5wo_eНе подумайте: це не "чиста теорія", не "наука на кінчику гусячого пера": реальна інструкція.Просто треба читати/вчитися та виконувати.

Кіосакі - це першопроходець в інфоциганстві. Будь-яка людина з вищою економічною освітою Вам це скаже. Якщо що, то я колись витратив час на одну з його книг - та писанина не коштує і пенні (с). Кіосакі - це першопроходець в інфоциганстві. Будь-яка людина з вищою економічною освітою Вам це скаже. Якщо що, то я колись витратив час на одну з його книг - та писанина не коштує і пенні (с).



Я 2 его книжки осилил лет 15 назад.

Они скорей для тех американцев, которые живут на полную от чека до чека, залазят в долги по кредитным картам, из которых даже не пытаются выбраться и "ходят на работу, чтобы получать зарплату".

На тот момент, когда они писались, одни инвестировали в недвигу, а мимо других это проплывало. Многие не имели ни малейшшего понятия о том как это работает.

Сейчас тоже одни держат деньги под 5+% годовых, другие даже не знают об этом, хотя рекламы дофига.

Те книги, что я читал - да, там нет ничего познавательного, скорей это мотивационные.

У меня валяется в офисе его книга на Инглише от одного из предшественников, все никак руки не дойдут в нее заглянуть. Там много букв и все разные. Я 2 его книжки осилил лет 15 назад.Они скорей для тех американцев, которые живут на полную от чека до чека, залазят в долги по кредитным картам, из которых даже не пытаются выбраться и "ходят на работу, чтобы получать зарплату".На тот момент, когда они писались, одни инвестировали в недвигу, а мимо других это проплывало. Многие не имели ни малейшшего понятия о том как это работает.Сейчас тоже одни держат деньги под 5+% годовых, другие даже не знают об этом, хотя рекламы дофига.Те книги, что я читал - да, там нет ничего познавательного, скорей это мотивационные.У меня валяется в офисе его книга на Инглише от одного из предшественников, все никак руки не дойдут в нее заглянуть. Там много букв и все разные. rjkz

Повідомлень: 16910 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8406 раз. Подякували: 5299 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2024 15:43 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: BIGor написав: akurt написав: Всі інструкції зібрано в США під одну обкладинку та така книжка вільно продається за 20 доларів.

Tax-Free Wealth: How to Build Massive Wealth by Permanently Lowering Your Taxes

by Tom Wheelwright CPA, Robert Kiyosaki - foreword, et al.

https://www.amazon.com/s?k=tax+free+wea ... d2lqp5wo_e



Не подумайте: це не "чиста теорія", не "наука на кінчику гусячого пера": реальна інструкція.

Просто треба читати/вчитися та виконувати. Всі інструкції зібрано в США під одну обкладинку та така книжка вільно продається за 20 доларів.Tax-Free Wealth: How to Build Massive Wealth by Permanently Lowering Your Taxesby Tom Wheelwright CPA,- foreword, et al.... d2lqp5wo_eНе подумайте: це не "чиста теорія", не "наука на кінчику гусячого пера": реальна інструкція.Просто треба читати/вчитися та виконувати.

Кіосакі - це першопроходець в інфоциганстві. Будь-яка людина з вищою економічною освітою Вам це скаже. Якщо що, то я колись витратив час на одну з його книг - та писанина не коштує і пенні (с). Кіосакі - це першопроходець в інфоциганстві. Будь-яка людина з вищою економічною освітою Вам це скаже. Якщо що, то я колись витратив час на одну з його книг - та писанина не коштує і пенні (с).



Я 2 его книжки осилил лет 15 назад.

Они скорей для тех американцев, которые живут на полную от чека до чека, залазят в долги по кредитным картам, из которых даже не пытаются выбраться и "ходят на работу, чтобы получать зарплату".

На тот момент, когда они писались, одни инвестировали в недвигу, а мимо других это проплывало. Многие не имели ни малейшшего понятия о том как это работает.

Сейчас тоже одни держат деньги под 5+% годовых, другие даже не знают об этом, хотя рекламы дофига.

Те книги, что я читал - да, там нет ничего познавательного, скорей это мотивационные.

У меня валяется в офисе его книга на Инглише от одного из предшественников, все никак руки не дойдут в нее заглянуть. Там много букв и все разные. Я 2 его книжки осилил лет 15 назад.Они скорей для тех американцев, которые живут на полную от чека до чека, залазят в долги по кредитным картам, из которых даже не пытаются выбраться и "ходят на работу, чтобы получать зарплату".На тот момент, когда они писались, одни инвестировали в недвигу, а мимо других это проплывало. Многие не имели ни малейшшего понятия о том как это работает.Сейчас тоже одни держат деньги под 5+% годовых, другие даже не знают об этом, хотя рекламы дофига.Те книги, что я читал - да, там нет ничего познавательного, скорей это мотивационные.У меня валяется в офисе его книга на Инглише от одного из предшественников, все никак руки не дойдут в нее заглянуть. Там много букв и все разные. Тільки що можна прибрати "американців" - загалом ваші тези вірні для більшості країн, може за виключенням дна третього світу де реалії взагалі інші, а фінансова система то щось від інопланетян Тільки що можна прибрати "американців" - загалом ваші тези вірні для більшості країн, може за виключенням дна третього світу де реалії взагалі інші, а фінансова система то щось від інопланетян Faceless

Модератор Повідомлень: 35143 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1450 раз. Подякували: 8016 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2024 16:00 Faceless написав: dimo_0n написав: Дюрі-бачі написав: але мінус всі податки (34%). але мінус всі податки (34%).

Це як? Всі податки це 18+1,5+22...

Це як? Всі податки це 18+1,5+22...

Ні. Вони так не сумуються.

Для роботодавця як:

Для виплати на руки чистими 10000 він нараховує "брудну" 10000/0.805=12422 грн. В цю суму входить ПДФО і ВЗ

Для ЄСВ база нарахування - це "брудна" ЗП, тобто сумарно витрати роботодавця 12422*1.22=15155 грн.

Загальна сума податків: (15155-10000)/15155=0.34, або 34% Ні. Вони так не сумуються.Для роботодавця як:Для виплати на руки чистими 10000 він нараховує "брудну" 10000/0.805=12422 грн. В цю суму входить ПДФО і ВЗДля ЄСВ база нарахування - це "брудна" ЗП, тобто сумарно витрати роботодавця 12422*1.22=15155 грн.Загальна сума податків: (15155-10000)/15155=0.34, або 34%

Все вірно, якщо розмова про фактичне.

Я щось подумав що балакали саме про загальні проценти опадаткування. Все вірно, якщо розмова про фактичне.Я щось подумав що балакали саме про загальні проценти опадаткування. dimo_0n Повідомлень: 480 З нами з: 21.10.18 Подякував: 16 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2024 16:02 rjkz написав: BIGor написав: akurt написав: Всі інструкції зібрано в США під одну обкладинку та така книжка вільно продається за 20 доларів.

Tax-Free Wealth: How to Build Massive Wealth by Permanently Lowering Your Taxes

by Tom Wheelwright CPA, Robert Kiyosaki - foreword, et al.

https://www.amazon.com/s?k=tax+free+wea ... d2lqp5wo_e



Не подумайте: це не "чиста теорія", не "наука на кінчику гусячого пера": реальна інструкція.

Просто треба читати/вчитися та виконувати. Всі інструкції зібрано в США під одну обкладинку та така книжка вільно продається за 20 доларів.Tax-Free Wealth: How to Build Massive Wealth by Permanently Lowering Your Taxesby Tom Wheelwright CPA,- foreword, et al.... d2lqp5wo_eНе подумайте: це не "чиста теорія", не "наука на кінчику гусячого пера": реальна інструкція.Просто треба читати/вчитися та виконувати.

Кіосакі - це першопроходець в інфоциганстві. Будь-яка людина з вищою економічною освітою Вам це скаже. Якщо що, то я колись витратив час на одну з його книг - та писанина не коштує і пенні (с). Кіосакі - це першопроходець в інфоциганстві. Будь-яка людина з вищою економічною освітою Вам це скаже. Якщо що, то я колись витратив час на одну з його книг - та писанина не коштує і пенні (с).



Я 2 его книжки осилил лет 15 назад.

Они скорей для тех американцев, которые живут на полную от чека до чека, залазят в долги по кредитным картам, из которых даже не пытаются выбраться и "ходят на работу, чтобы получать зарплату".

На тот момент, когда они писались, одни инвестировали в недвигу, а мимо других это проплывало. Многие не имели ни малейшшего понятия о том как это работает.

Сейчас тоже одни держат деньги под 5+% годовых, другие даже не знают об этом, хотя рекламы дофига.

Те книги, что я читал - да, там нет ничего познавательного, скорей это мотивационные.

У меня валяется в офисе его книга на Инглише от одного из предшественников, все никак руки не дойдут в нее заглянуть. Там много букв и все разные. Я 2 его книжки осилил лет 15 назад.Они скорей для тех американцев, которые живут на полную от чека до чека, залазят в долги по кредитным картам, из которых даже не пытаются выбраться и "ходят на работу, чтобы получать зарплату".На тот момент, когда они писались, одни инвестировали в недвигу, а мимо других это проплывало. Многие не имели ни малейшшего понятия о том как это работает.Сейчас тоже одни держат деньги под 5+% годовых, другие даже не знают об этом, хотя рекламы дофига.Те книги, что я читал - да, там нет ничего познавательного, скорей это мотивационные.У меня валяется в офисе его книга на Инглише от одного из предшественников, все никак руки не дойдут в нее заглянуть. Там много букв и все разные.

Інфоциган, але то завдяки його книжкам, я все що міг поздавпв в оренду і тепер працюю для власного задоволення в себе по господарству.

А дві роботи на які я ходив на співбесіду на інж. - конструктора вже по пів року не можуть закрити відповідні вакансії, завдяки дебільнії умові, що на робочому місці треба знаходитись з 8.00-17.00, з понеділка по п"ятницю.І не пристали на мою пропозицію про більш гнучкий графік роботи. Інфоциган, але то завдяки його книжкам, я все що міг поздавпв в оренду і тепер працюю для власного задоволення в себе по господарству.А дві роботи на які я ходив на співбесіду на інж. - конструктора вже по пів року не можуть закрити відповідні вакансії, завдяки дебільнії умові, що на робочому місці треба знаходитись з 8.00-17.00, з понеділка по п"ятницю.І не пристали на мою пропозицію про більш гнучкий графік роботи. Bolt Повідомлень: 3108 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 237 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2024 17:13 Еміграція, заробітчанство Bolt написав: rjkz написав: BIGor написав: Кіосакі - це першопроходець в інфоциганстві. Будь-яка людина з вищою економічною освітою Вам це скаже. Якщо що, то я колись витратив час на одну з його книг - та писанина не коштує і пенні (с). Кіосакі - це першопроходець в інфоциганстві. Будь-яка людина з вищою економічною освітою Вам це скаже. Якщо що, то я колись витратив час на одну з його книг - та писанина не коштує і пенні (с).



Я 2 его книжки осилил лет 15 назад.

Они скорей для тех американцев, которые живут на полную от чека до чека, залазят в долги по кредитным картам, из которых даже не пытаются выбраться и "ходят на работу, чтобы получать зарплату".

На тот момент, когда они писались, одни инвестировали в недвигу, а мимо других это проплывало. Многие не имели ни малейшшего понятия о том как это работает.

Сейчас тоже одни держат деньги под 5+% годовых, другие даже не знают об этом, хотя рекламы дофига.

Те книги, что я читал - да, там нет ничего познавательного, скорей это мотивационные.

У меня валяется в офисе его книга на Инглише от одного из предшественников, все никак руки не дойдут в нее заглянуть. Там много букв и все разные. Я 2 его книжки осилил лет 15 назад.Они скорей для тех американцев, которые живут на полную от чека до чека, залазят в долги по кредитным картам, из которых даже не пытаются выбраться и "ходят на работу, чтобы получать зарплату".На тот момент, когда они писались, одни инвестировали в недвигу, а мимо других это проплывало. Многие не имели ни малейшшего понятия о том как это работает.Сейчас тоже одни держат деньги под 5+% годовых, другие даже не знают об этом, хотя рекламы дофига.Те книги, что я читал - да, там нет ничего познавательного, скорей это мотивационные.У меня валяется в офисе его книга на Инглише от одного из предшественников, все никак руки не дойдут в нее заглянуть. Там много букв и все разные.

Інфоциган, але то завдяки його книжкам, я все що міг поздавпв в оренду і тепер працюю для власного задоволення в себе по господарству.

А дві роботи на які я ходив на співбесіду на інж. - конструктора вже по пів року не можуть закрити відповідні вакансії, завдяки дебільнії умові, що на робочому місці треба знаходитись з 8.00-17.00, з понеділка по п"ятницю.І не пристали на мою пропозицію про більш гнучкий графік роботи. Інфоциган, але то завдяки його книжкам, я все що міг поздавпв в оренду і тепер працюю для власного задоволення в себе по господарству.А дві роботи на які я ходив на співбесіду на інж. - конструктора вже по пів року не можуть закрити відповідні вакансії, завдяки дебільнії умові, що на робочому місці треба знаходитись з 8.00-17.00, з понеділка по п"ятницю.І не пристали на мою пропозицію про більш гнучкий графік роботи.

Пам'ятаю я той "гнучкий графік" - щоб до обіду а далі вільний час

По факту, фіксований робочий час - це типова вимога, але за нормальних результатів і нормальних відносин з керівництвом цілком можна розраховувати на гнучкий графік, починати робочий день хоч в 7 хоч в 11-12, але, враховуючи що робота передбачає доступність для інших співробітників, то треба більшу частину робочого часу бути доступним, як не особисто то хоча б на зв'язку.

Але тут важлива послідовність: спочатку показує результати і налагоджуєш стосунки, потім - маєш бенефіти. Не навпаки. Пам'ятаю я той "гнучкий графік" - щоб до обіду а далі вільний часПо факту, фіксований робочий час - це типова вимога, але за нормальних результатів і нормальних відносин з керівництвом цілком можна розраховувати на гнучкий графік, починати робочий день хоч в 7 хоч в 11-12, але, враховуючи що робота передбачає доступність для інших співробітників, то треба більшу частину робочого часу бути доступним, як не особисто то хоча б на зв'язку.Але тут важлива послідовність: спочатку показує результати і налагоджуєш стосунки, потім - маєш бенефіти. Не навпаки. Faceless

Модератор Повідомлень: 35143 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1450 раз. Подякували: 8016 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2024 18:38 Faceless написав: Bolt написав: rjkz написав:

Я 2 его книжки осилил лет 15 назад.

Они скорей для тех американцев, которые живут на полную от чека до чека, залазят в долги по кредитным картам, из которых даже не пытаются выбраться и "ходят на работу, чтобы получать зарплату".

На тот момент, когда они писались, одни инвестировали в недвигу, а мимо других это проплывало. Многие не имели ни малейшшего понятия о том как это работает.

Сейчас тоже одни держат деньги под 5+% годовых, другие даже не знают об этом, хотя рекламы дофига.

Те книги, что я читал - да, там нет ничего познавательного, скорей это мотивационные.

У меня валяется в офисе его книга на Инглише от одного из предшественников, все никак руки не дойдут в нее заглянуть. Там много букв и все разные. Я 2 его книжки осилил лет 15 назад.Они скорей для тех американцев, которые живут на полную от чека до чека, залазят в долги по кредитным картам, из которых даже не пытаются выбраться и "ходят на работу, чтобы получать зарплату".На тот момент, когда они писались, одни инвестировали в недвигу, а мимо других это проплывало. Многие не имели ни малейшшего понятия о том как это работает.Сейчас тоже одни держат деньги под 5+% годовых, другие даже не знают об этом, хотя рекламы дофига.Те книги, что я читал - да, там нет ничего познавательного, скорей это мотивационные.У меня валяется в офисе его книга на Инглише от одного из предшественников, все никак руки не дойдут в нее заглянуть. Там много букв и все разные.

Інфоциган, але то завдяки його книжкам, я все що міг поздавпв в оренду і тепер працюю для власного задоволення в себе по господарству.

А дві роботи на які я ходив на співбесіду на інж. - конструктора вже по пів року не можуть закрити відповідні вакансії, завдяки дебільнії умові, що на робочому місці треба знаходитись з 8.00-17.00, з понеділка по п"ятницю.І не пристали на мою пропозицію про більш гнучкий графік роботи. Інфоциган, але то завдяки його книжкам, я все що міг поздавпв в оренду і тепер працюю для власного задоволення в себе по господарству.А дві роботи на які я ходив на співбесіду на інж. - конструктора вже по пів року не можуть закрити відповідні вакансії, завдяки дебільнії умові, що на робочому місці треба знаходитись з 8.00-17.00, з понеділка по п"ятницю.І не пристали на мою пропозицію про більш гнучкий графік роботи.

Пам'ятаю я той "гнучкий графік" - щоб до обіду а далі вільний час

По факту, фіксований робочий час - це типова вимога, але за нормальних результатів і нормальних відносин з керівництвом цілком можна розраховувати на гнучкий графік, починати робочий день хоч в 7 хоч в 11-12, але, враховуючи що робота передбачає доступність для інших співробітників, то треба більшу частину робочого часу бути доступним, як не особисто то хоча б на зв'язку.

Але тут важлива послідовність: спочатку показує результати і налагоджуєш стосунки, потім - маєш бенефіти. Не навпаки. Пам'ятаю я той "гнучкий графік" - щоб до обіду а далі вільний часПо факту, фіксований робочий час - це типова вимога, але за нормальних результатів і нормальних відносин з керівництвом цілком можна розраховувати на гнучкий графік, починати робочий день хоч в 7 хоч в 11-12, але, враховуючи що робота передбачає доступність для інших співробітників, то треба більшу частину робочого часу бути доступним, як не особисто то хоча б на зв'язку.Але тут важлива послідовність: спочатку показує результати і налагоджуєш стосунки, потім - маєш бенефіти. Не навпаки.

Я людина похилого віку в мене немає часу, комусь, щось доводити.

Я на той же Локомотиворемонтний ходив, навіть два рази. Ну і там начальство думал куди мене припхати. І так,, якись каже, що в них якась цьотка конструктор 75 - ти років вже наа пенсію збирається.. А займалась штампами по металу. Ну і мене до неї приставити досвід перейматися. Але з 8.00-17.00 Не канає. На мою пропозицію про гнучкий графік і пів ставки не погодились. І, що вже декілька місяців висить вакансія на Ворк. уа.

Можу тільки побажати їм успіхів в цій марній справі.

До речі, як зайшов туди в КБ, відчув дежавю по ЛАЗу.

Обшарпані стіни, компи, які ще Возняк з Джобсои в гаражі збирали, конструктора в светриках з розтянутими рукавами швендяють взад перед бо ні чим не зайняті . Зато з 8.00 до 17.00 на робочому місці. Не моє то. Я людина похилого віку в мене немає часу, комусь, щось доводити.Я на той же Локомотиворемонтний ходив, навіть два рази. Ну і там начальство думал куди мене припхати. І так,, якись каже, що в них якась цьотка конструктор 75 - ти років вже наа пенсію збирається.. А займалась штампами по металу. Ну і мене до неї приставити досвід перейматися. Але з 8.00-17.00 Не канає. На мою пропозицію про гнучкий графік і пів ставки не погодились. І, що вже декілька місяців висить вакансія на Ворк. уа.Можу тільки побажати їм успіхів в цій марній справі.До речі, як зайшов туди в КБ, відчув дежавю по ЛАЗу.Обшарпані стіни, компи, які ще Возняк з Джобсои в гаражі збирали, конструктора в светриках з розтянутими рукавами швендяють взад перед бо ні чим не зайняті . Зато з 8.00 до 17.00 на робочому місці. Не моє то. Bolt Повідомлень: 3108 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 237 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2024 19:04 Еміграція, заробітчанство



News from USA

(або про "гнучкий графік")



Зараз в Каліфорнії ранок - а середа була цікавою на тему цієї гілки: і гнучкий графік, і податки, і заробітчанство...



Наша українська діаспора запропонувала зустрітися в "середу після обіду"...

Після обіду виявилося: о 18-00 з двох причин:

а) люди працювали вдома - ІТ-ники - і звільнилися тоді, коли виконали якийсь етап роботи. І НЕ РАНІШЕ.

б) до мого теперішнього житла в самому самому центрі Силіконової долини їхати їм 82 км. Так ось останні 20 км - від знаменитого села з назвою Palo Alto до центра міста San Jose були суцільні корки на freeway.



Ні мої гості, ні я не знали, куди ж вони всі їдуть - зрозуміли хвилин через 40.



Далі каскад цікавих подій саме на тему "Еміграція, заробітчанство".



Я зустрів гостей біля того будинка, в якому мені на 10 днів люб"язно надали квартиру 1-bedroom, і я почав паркувати їх авто на гостьовій підземній парковці - місце 3.

А ось на місто 1 одночасно почав паркувати своє авто дядько з бородою до пупа, одягнений в чорну форму Security. На новенькому Honda CR-V.



Хм... ось так охоронець - за походженням індієць - так приїжджає на роботу...



Він вийшов - ми люб"язно поздоровкалися, а потім зустрічалися ще декілька разів в холі (в українській версії "Модні МОПи") цього будинка.

Вже як кращі друзі. Дядькові років 60, густа довга - із сивиною - борода та саме цікаве - на голові велетенська "чалма" (не впевнений що це так називається) чорного кольору, які люблять носити індійці здається із клану "Сигхів".

Я сказав нашим хлопцям: "Ти ба, охоронець - індієць - на новому авто..."

Вони сказали:

- Ну й що: він її купив в кредит...

- Новенька... Гріх не купити в кредит...

- Тут всі люди все купують в кредит...



Далі ми відправилися прогулятися та по дорозі зайшли в автосалон TESLA: там стояло чудо інженерної думки: Cybertrack і в ньому можна було вільно посидіти, понажимати кнопки та подивитися, як там незвично працює багажник...

Я сказав: "Цікаво, що за 2 дні зустрів вже 3 Кібертраки і за кермом були тільки азіати..."

- Не дивно: це авто купують виключно багаті люди...

- Скільки ця забавка з колесами, як у військового БМП вартує?

- Зараз в продажу дві модифікації: одна за 100 000 доларів, інша за 120 000 доларів...

- Ну тоді зрозуміло, чому за кермом маленькі азіати... У - як в знаменитій пісні - "високого та стрункого" НЕазіата може бути "тільки на бороді ямка..."... Хі-хі...



Ми зайшли в мексиканську ресторацію:

https://maps.app.goo.gl/jGd7gx2sKhRHaJzV9

Нам повезло: відразу запропонували вільний столик.

А ось через 30 хвилин на вході в ресторацію стояла вже черга: місць немає !!!!



Це підтягнулися всі люди з тієї корки від села Palo Alto - здається в тому селі і жив винахідник Apple...

Всі вони приїхали саме сюди в саме в ті ресторани, які розташовані на цій та на прилеглій вулицях.

Саме дешеве головне блюдо в Меню вартувало 30 доларів - і це ДО податку.

Для США це НЕ дешево. Зазвичай блюда в ресторації мають ціну в 17-22 долари.



Коли ми повечеряли мексиканськими блюдами (я ледве все поїв - було дуже смачно) та вийшли на вулицю - то там був справжній "Гульбан-черешня" - за дуже довгими столами (!) жирували "ІТ-ники Силіконової долини".

Ну це ті, хто за думкою наявних на цій гілці фахівців живуть в картонних коробках під мостами...

Я такого раніше не бачив: всі пішохідна вулиця була заставлена саме дуже довгими столами мабуть на 20-30 осіб...

Столи були такі довгі і так уставлені тарілками кастрюльками та іншим, що це мені нагадало сільське весілля колись - давно - в Богом забутій Магдалинівці - перше весілля із студентів моєї групи...

Хіба що не співали "Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела..."



Поки наші українці купували собі тістечка, я звернув увагу на цікавий рекламний щит: сусідня ресторація запрошувала до себе в неділю на Happy Нour: щонеділі з 12-00 до 16-00 подають устриці за ціною в 2 долари штука...



- "Жирно живуть" - подумав я, згадуючи, що в супермаркеті ціна на устриці 1,70 долари...

А тут вам в ресторації дівчинка 16-ти років - мабуть з Філіппін - подасть вам відкриті - а там складно їх відкривати - можна поранити пальці - за 2 долари...

Якщо буду вільний в неділю в цей період - відвідаю...



Отак вони і живуть, ті БОМЖІ в картонних коробках...

Гнучкий графік... податки... азіати.... індійці...

Чорна чалма на голові...

Борода до пупа... у дядька років 60 на новому Honda CR-V... News from USA(або про "гнучкий графік")Зараз в Каліфорнії ранок - а середа була цікавою на тему цієї гілки: і гнучкий графік, і податки, і заробітчанство...Наша українська діаспора запропонувала зустрітися в "середу після обіду"...Після обіду виявилося: о 18-00 з двох причин:а) люди працювали вдома - ІТ-ники - іІ НЕ РАНІШЕ.б) до мого теперішнього житла в самому самому центрі Силіконової долини їхати їм 82 км. Так ось останні 20 км - від знаменитого села з назвою Palo Alto до центра міста San Jose були суцільні корки на freeway.Ні мої гості, ні я не знали, куди ж вони всі їдуть -Далі каскад цікавих подій саме на тему "Еміграція, заробітчанство".Я зустрів гостей біля того будинка, в якому мені на 10 днів люб"язно надали квартиру 1-bedroom, і я почав паркувати їх авто на гостьовій підземній парковці - місце 3.А ось на місто 1 одночасно почав паркувати своє авто дядько з бородою до пупа, одягнений в чорну форму Security. На новенькому Honda CR-V.Хм... ось такВін вийшов - ми люб"язно поздоровкалися, а потім зустрічалися ще декілька разів в холі (в українській версії "Модні МОПи") цього будинка.Вже як кращі друзі. Дядькові років 60, густа довга - із сивиною - борода та саме цікаве - на голові велетенська "чалма" (не впевнений що це так називається) чорного кольору, які люблять носити індійці здається із клану "Сигхів".Я сказав нашим хлопцям: "Ти ба, охоронець - індієць - на новому авто..."Вони сказали:- Ну й що: він її купив в кредит...- Новенька... Гріх не купити в кредит...Далі ми відправилися прогулятися та по дорозі зайшли в автосалон TESLA: там стояло чудо інженерної думки: Cybertrack і в ньому можна було вільно посидіти, понажимати кнопки та подивитися, як там незвично працює багажник...Я сказав: "Цікаво, що за 2 дні зустрів вже 3 Кібертраки і- Не дивно: це авто- Скільки ця забавка з колесами, як у військового БМП вартує?- Зараз в продажу дві модифікації: одна за 100 000 доларів, інша за 120 000 доларів...- Ну тоді зрозуміло, чому за кермом маленькі азіати... У - як в знаменитій пісні - "високого та стрункого" НЕазіата може бути "тільки на бороді ямка..."... Хі-хі...Ми зайшли в мексиканську ресторацію:Нам повезло: відразу запропонували вільний столик.А ось через 30 хвилин на вході в ресторацію стояла вже черга: місць немає !!!!Це підтягнулися всі люди з тієї корки від села Palo Alto - здається в тому селі і жив винахідник Apple...Всі вони приїхали саме сюди в саме в ті ресторани, які розташовані на цій та на прилеглій вулицях.Саме дешеве головне блюдо в Меню вартувало 30 доларів - і це ДО податку.Для США це НЕ дешево. Зазвичай блюда в ресторації мають ціну в 17-22 долари.Коли ми повечеряли мексиканськими блюдами (я ледве все поїв - було дуже смачно) та вийшли на вулицю - то там був справжній "Гульбан-черешня" - за дуже довгими столами (!) жирували "ІТ-ники Силіконової долини".Ну це ті, хто за думкою наявних на цій гілці фахівців живуть в картонних коробках під мостами...Я такого раніше не бачив: всі пішохідна вулиця була заставлена саме дуже довгими столами мабуть на 20-30 осіб...Столи були такі довгі і так уставлені тарілками кастрюльками та іншим, що це мені нагадало сільське весілля колись - давно - в Богом забутій Магдалинівці - перше весілля із студентів моєї групи...Хіба що не співали "Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела..."Поки наші українці купували собі тістечка, я звернув увагу на цікавий рекламний щит: сусідня ресторація запрошувала до себе в неділю на Happy Нour: щонеділі з 12-00 до 16-00 подають устриці за ціною в 2 долари штука...- "Жирно живуть" - подумав я, згадуючи, що в супермаркеті ціна на устриці 1,70 долари...А тут вам в ресторації дівчинка 16-ти років - мабуть з Філіппін - подасть вам відкриті - а там складно їх відкривати - можна поранити пальці - за 2 долари...Якщо буду вільний в неділю в цей період - відвідаю...Отак вони і живуть, ті БОМЖІ в картонних коробках...Гнучкий графік... податки... азіати.... індійці...Чорна чалма на голові...Борода до пупа... у дядька років 60 на новому Honda CR-V... akurt

Повідомлень: 9934 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1298 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2024 19:47 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Вони сказали:

- Ну й що: він її купив в кредит...

- Новенька... Гріх не купити в кредит...

- Тут всі люди все купують в кредит... Вони сказали:- Ну й що: він її купив в кредит...- Новенька... Гріх не купити в кредит...

Цікаво, що пересічні американці дійсно такі безграмотні? Вже і 20 років Кіосакі трудиться - а люди роблять дії тільки як стадо... Тут з Колею 100% згоден, що треба думати головою і тільки головою. Цікаво, що пересічні американці дійсно такі безграмотні? Вже і 20 років Кіосакі трудиться - а люди роблять дії тільки як стадо... Тут з Колею 100% згоден, що треба думати головою і тільки головою. BIGor

Повідомлень: 9271 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1360 раз. Подякували: 1758 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2267226822692270 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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