Їх мало 1- десь в 10…40 разів мене ще / але - МАБУТЬ Є чому повчитися.
«Мал золотник, да дорог»
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 сер, 2024 21:40
akurt
«Мал золотник, да дорог»
Додано: Чет 22 сер, 2024 22:27
От же ж правда!
Зайшов в студентську їдальню/кафе університету із цікавості.
Сніданок 7-12 $.
За 12$ можна замовити Burito (давно не смакував це з мексиканської кухні).
Капучіно 4,5$.
Їсти і не хотів але просто захотілося трохи побути студентом. Все готують при клієнтові - видно що робить кожний з поварів та з чого саме - оплатив, дали талончик з номером замовлення, в мене талончик номер 7. Чекаю.
Взагалі сума плати за сніданок трохи менше заробітку людини за годину роботи.
Трохи поспілкувався з невеличкою екскурсією: було видно, що батьки привезли синів «на екскурсію», яку вів мабуть виділений студент.
Він говорив так швидко, що я особисто практично нічого не розумів.
Принесли Burito. Наче непогане - воно запаковане, на вагу гадаю грамів 400 - студентам повинно сподобатися.
Капучино в бумажняному стаканчику. Але реально дуже смачне!
Ну що ж, студентська їдальня…
В моїй програмі відвідування цих підрозділів університету.
|