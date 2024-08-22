Їх мало 1- десь в 10…40 разів мене ще / але - МАБУТЬ Є чому повчитися.
«Мал золотник, да дорог»
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 сер, 2024 21:40
akurt
«Мал золотник, да дорог»
Додано: Чет 22 сер, 2024 22:27
От же ж правда!
Зайшов в студентську їдальню/кафе університету із цікавості.
Сніданок 7-12 $.
За 12$ можна замовити Burito (давно не смакував це з мексиканської кухні).
Капучіно 4,5$.
Їсти і не хотів але просто захотілося трохи побути студентом. Все готують при клієнтові - видно що робить кожний з поварів та з чого саме - оплатив, дали талончик з номером замовлення, в мене талончик номер 7. Чекаю.
Взагалі сума плати за сніданок трохи менше заробітку людини за годину роботи.
Це я щодо того, скільки коштує утримання студента. І скільки треба заробляти.
Принесли Burito. Наче непогане - воно запаковане, на вагу гадаю грамів 400 - студентам повинно сподобатися.
Капучино в бумажняному стаканчику. Але реально дуже смачне!
Ну що ж, студентська їдальня…
Додано: П'ят 23 сер, 2024 00:33
Ну, не надо так утрировать.
Не все 340 млн такие.
Их с детства подсаживают на то, что покупка в кредит - этто нормально.
Даже тех, кто вполне себе спокойно может купить за свои.
Телефон в кредит - нормально, " Я могу это афордать", машину в кредит - нормально.
Я еще могу понять жилье в мортгидж.
Но тут прицепом к любой покупке пытаются прицепить финансовый продукт.
Кроме того, кто его берет - это всем хорошо.
Это дейчтвиетельно удивляет, когда человек с годовой зп в 200-300 куе берет в кредит машину за 30-40 куе, причем в первую очередь его интересует не цена машины, а величина месячного платежа.
Это их выбор и их боль. Пусть делают что хотят.
Я не такой богатый, чтобы покупать телефон в кредит или машину.
Жилье? Умом понимаю, что это дурь. Это не Украина. Тут дешевле снимать жилье, чем владеть им. Тем больее покупать в мортгидж.
Но, понимание того, что если останешься без работы, то ни купить не сможешь (даже если у тебя 100% своих денег) ни даже снять что-то другое, толкает периодически открыть Трулию. Пока жена сдерживает. "Ты что собираешься за такие деньги брать это старье? Оно все скоро рассыпется". Она у меня мудрая. А я эмоционален. Под аренду она согласна, если оно того будет стоить и будет ликвидно. И, опять-же, это должно быть выгодно. Она у меня - бухгалтер. Умеет баланс сводить. Чего не скажешь о мноооогих американцах.
Берут кредиты в те годы, когда хорошо зарабатывают, но так может быть не всегда. Поэтому и попадают в дефолты и банкротства.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|