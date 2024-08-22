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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2268226922702271 Додано: Чет 22 сер, 2024 21:40 akurt





Їх мало 1- десь в 10…40 разів мене ще / але - МАБУТЬ Є чому повчитися.







«Мал золотник, да дорог» «Мал золотник, да дорог» Hotab Повідомлень: 13053 З нами з: 15.02.09 Подякував: 353 раз. Подякували: 2265 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2024 22:27 От же ж правда!



Зайшов в студентську їдальню/кафе університету із цікавості.

Сніданок 7-12 $.

За 12$ можна замовити Burito (давно не смакував це з мексиканської кухні).

Капучіно 4,5$.

Їсти і не хотів але просто захотілося трохи побути студентом. Все готують при клієнтові - видно що робить кожний з поварів та з чого саме - оплатив, дали талончик з номером замовлення, в мене талончик номер 7. Чекаю.

Взагалі сума плати за сніданок трохи менше заробітку людини за годину роботи.

Це я щодо того, скільки коштує утримання студента. І скільки треба заробляти.



Принесли Burito. Наче непогане - воно запаковане, на вагу гадаю грамів 400 - студентам повинно сподобатися.

Капучино в бумажняному стаканчику. Але реально дуже смачне!

Ну що ж, студентська їдальня… akurt

Повідомлень: 9937 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1298 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 сер, 2024 00:33 akurt написав: Всі 340 000 000 мешканців США - повні довбні і всі як один безграмотні. В них єдина надія: колись їм дадуть візу на відвідування України, де живуть виключно розумні та грамотні люди.

Їх мало - десь в 10…40 разів менше - але - МАБУТЬ Є чому повчитися.



P.S. Прибув на берег Тихого океану в один із самих відомих в світі університетів UCSC - може тут дізнаюся, чому вони всі безграмотні. Всі 340 000 000 мешканців США - повні довбні і всі як один безграмотні. В них єдина надія: колись їм дадуть візу на відвідування України, де живуть виключно розумні та грамотні люди.Їх мало - десь в 10…40 разів менше - але - МАБУТЬ Є чому повчитися.P.S. Прибув на берег Тихого океану в один із самих відомих в світі університетів UCSC - може тут дізнаюся, чому вони всі безграмотні.



Ну, не надо так утрировать.

Не все 340 млн такие.

Их с детства подсаживают на то, что покупка в кредит - этто нормально.

Даже тех, кто вполне себе спокойно может купить за свои.

Телефон в кредит - нормально, " Я могу это афордать", машину в кредит - нормально.

Я еще могу понять жилье в мортгидж.

Но тут прицепом к любой покупке пытаются прицепить финансовый продукт.

Кроме того, кто его берет - это всем хорошо.

Это дейчтвиетельно удивляет, когда человек с годовой зп в 200-300 куе берет в кредит машину за 30-40 куе, причем в первую очередь его интересует не цена машины, а величина месячного платежа.

Это их выбор и их боль. Пусть делают что хотят.

Я не такой богатый, чтобы покупать телефон в кредит или машину.

Жилье? Умом понимаю, что это дурь. Это не Украина. Тут дешевле снимать жилье, чем владеть им. Тем больее покупать в мортгидж.

Но, понимание того, что если останешься без работы, то ни купить не сможешь (даже если у тебя 100% своих денег) ни даже снять что-то другое, толкает периодически открыть Трулию. Пока жена сдерживает. "Ты что собираешься за такие деньги брать это старье? Оно все скоро рассыпется". Она у меня мудрая. А я эмоционален. Под аренду она согласна, если оно того будет стоить и будет ликвидно. И, опять-же, это должно быть выгодно. Она у меня - бухгалтер. Умеет баланс сводить. Чего не скажешь о мноооогих американцах.

Берут кредиты в те годы, когда хорошо зарабатывают, но так может быть не всегда. Поэтому и попадают в дефолты и банкротства. Ну, не надо так утрировать.Не все 340 млн такие.Их с детства подсаживают на то, что покупка в кредит - этто нормально.Даже тех, кто вполне себе спокойно может купить за свои.Телефон в кредит - нормально, " Я могу это афордать", машину в кредит - нормально.Я еще могу понять жилье в мортгидж.Но тут прицепом к любой покупке пытаются прицепить финансовый продукт.Кроме того, кто его берет - это всем хорошо.Это дейчтвиетельно удивляет, когда человек с годовой зп в 200-300 куе берет в кредит машину за 30-40 куе, причем в первую очередь его интересует не цена машины, а величина месячного платежа.Это их выбор и их боль. Пусть делают что хотят.Я не такой богатый, чтобы покупать телефон в кредит или машину.Жилье? Умом понимаю, что это дурь. Это не Украина. Тут дешевле снимать жилье, чем владеть им. Тем больее покупать в мортгидж.Но, понимание того, что если останешься без работы, то ни купить не сможешь (даже если у тебя 100% своих денег) ни даже снять что-то другое, толкает периодически открыть Трулию. Пока жена сдерживает. "Ты что собираешься за такие деньги брать это старье? Оно все скоро рассыпется". Она у меня мудрая. А я эмоционален. Под аренду она согласна, если оно того будет стоить и будет ликвидно. И, опять-же, это должно быть выгодно. Она у меня - бухгалтер. Умеет баланс сводить. Чего не скажешь о мноооогих американцах.Берут кредиты в те годы, когда хорошо зарабатывают, но так может быть не всегда. Поэтому и попадают в дефолты и банкротства. rjkz

Повідомлень: 16912 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8407 раз. Подякували: 5299 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 сер, 2024 03:56 Це Ви просто не в курсі, як треба заробляти гроші.

Навіщо ж витягнувати з мішка пачки доларів, щоби купити авто/квартиру, якщо можна взяти авто/квартитру в кредит - тобто безкоштовно - а пачки долярів вкласти в акції або в кеш-фонди.

Тіки так! (с)



Про приклад, який наведено мною вище:

- на роботу на 18-00 в досить дорогий ЖК (з модними в Україні "Модними МОПами") прибуває (за українськими мірками) жалюгідний бідний пенсіонер - громадянин колись Індії (!) щоби працювати з 18-00 до 06-00 жалюгідним охоронцем, який тупо сидить в кріслі - в "модному МОПі" - та споглядає за поведінкою маленьких азіатів, в яких грошви не міряло - бо орендують житло для "дінь-дінь" (с) мінімум за 3 000 доларів на місяць.

Прибуває індійський пенсіонер - охоронець у віці років 60+.

Тобто - за українськими мірками - жебрак реальний з пенсією десь в 2 800 гривень.

Але прибуває на НОВЕНЬКОМУ позашляховику - Honda CR-V.

Ну реально на новому... Не на ВАЗ-2106, якому - як кажуть в Україні майстри перепродажу "накрасили губи"...

Щоби продати десь за 40 000 гривень... а купили у якогось індуса - помилка - не у індуса - у будівельника комунІзьМа - стояв в гаражі - весь погнив - за 20 000... Гривень...



Такий позашляховик в салоні в Україні коштує орієнтовно 1 700 000... 2 100 00 гривень.



Тобто за все життя він - жебрак-пенсіонер - НІКОЛИ б на нього не заробив.

Ну хіба що - як роблять мудрі людЕ - допомінг переобладнати синові цистерну для перевезення пального обсягом в 20 кубів - в цистерну-марево для перевезення в братерську Румунію, або в братерську Словаччину, або в братерську Угорщину, або в братерську Польщу цигарок, які виготовили десь під Трускавцем із суміші тирси та сечі вислюка - зазвичай в таку "цистерну-марево" - влазить того лайна на 1 000 000 гривень.

Тоді дійсно профіт непоганий...



Але ж тоді тому індусу-охоронцю якось треба попасти в Україну, щоби скирдувати бабло без тями...

А як же він попаде...

То попав в США...

А ту все суворо: маєш роботу - маєш кредит - їздиш на роботу на новій тачці...

Все просто...

В принципі ТАК МАЄ І БУТИ...



P.S. Повторю, може хто не зрозумів: маєш роботу - маєш кредит - їздиш на роботу на новій тачці... Востаннє редагувалось akurt в П'ят 23 сер, 2024 04:34, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9937 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1298 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 сер, 2024 04:30 akurt написав: Це Ви просто не в курсі, як треба заробляти гроші.

Навіщо ж витягнувати з мішка пачки доларів, щоби купити авто/квартиру, якщо можна взяти авто/квартитру в кредит - тобто безкоштовно - а пачки долярів вкласти в акції або в кеш-фонди.

Тіки так! (с)



Про приклад, який наведено мною вище:

- на роботу на 18-00 в досить дорогий ЖК (з модними в Україні "Модними МОПами") прибуває (за українськими мірками) жалюгідний бідний пенсіонер - громадянин колись Індії.

У віці років 60+.

Тобто - за українськими мірками - жебрак реальний з пенсією десь в 2 800 гривень.

Але прибуває на НОВЕНЬКОМУ позашляховику - Honda CR-V.

Ну реально на новому... Не на ВАЗ-2106, якому - як кажуть в Україні майстри "накрасили губи"...



Такий позагшляховик в салоні в Укранїні коштуює орієнтовно 1 700 000... 2 100 00 гривень.



Тобто за все життя він - жебрак-пенсіонер - НІКОЛИ б на нього не заробив.

Ну хіба що - як роблять мудрі люде - переобладнав синові цистерну для перевезення пального обсягом в 20 кубів - в цистерну-марево для перевезення в братерську Румунію, або братерську Словаччину, або в братерську Угорщину, або в братерську Польщу цигарок, які виготовили десь під

Трускавцем із суміші тирси та сечі вислюка - зазвичай в таку "цистерну-марево - влазить того лайна на 1 000 000 гривень.

Тоді дійсно профіт непоганий...



Але ж тоді тому індусу-охоронцю якось треба попасти в Україну, щоби скирдувати бабло без тями...

А як же він попаде...

То попав в США...

А ту все суворо: маєш роботу - маєш кредит - їздиш на роботу на нові тачці...

В принципі ТАК МАЄ І БУТИ... Це Ви просто не в курсі, як треба заробляти гроші.Навіщо ж витягнувати з мішка пачки доларів, щоби купити авто/квартиру, якщо можна взяти авто/квартитру в кредит -- а пачки долярів вкласти в акції або в кеш-фонди.(с)Про приклад, який наведено мною вище:- на роботу на 18-00 в досить дорогий ЖК (з модними в Україні "Модними МОПами") прибуває (за українськими мірками) жалюгідний бідний пенсіонер - громадянин колись Індії.У віці років 60+.Тобто - за українськими мірками - жебрак реальний з пенсією десь в 2 800 гривень.Але прибуває на НОВЕНЬКОМУ позашляховику - Honda CR-V.Ну реально на новому... Не на ВАЗ-2106, якому - як кажуть в Україні майстри "накрасили губи"...Такий позагшляховик в салоні в Укранїні коштуює орієнтовно 1 700 000... 2 100 00 гривень.Тобто за все життя він - жебрак-пенсіонер - НІКОЛИ б на нього не заробив.Ну хіба що - як роблять мудрі люде - переобладнав синові цистерну для перевезення пального обсягом в 20 кубів - в цистерну-для перевезення в братерську Румунію, або братерську Словаччину, або в братерську Угорщину, або в братерську Польщу цигарок, які виготовили десь підТрускавцем із суміші тирси та сечі вислюка - зазвичай в таку "цистерну-марево - влазить того лайна на 1 000 000 гривень.Тоді дійсно профіт непоганий...Але ж тоді тому-охоронцю якось треба попасти в Україну, щоби скирдувати бабло без тями...А як же він попаде...То попав в США...А ту все суворо:на нові тачці...В принципі ТАК МАЄ І БУТИ...



Это совсем другая пестня. Стоки.

Ну есть у меня они.

Вы-ж писали, что СЕЙЧАС взяли хонду.

Под какой процент поинтересовались?

И в каких именно акциях что держат?

Если очень вовремя вошли, скажем в бумирующую в этом году нвидиа, то да.

Но я что-то думаю, что это додутый хайп. Сейчас, после сплита, она вполне может и до 170 дойти и до 50 упасть.

Да, если они до сплита зашли хотя-бы по 750, то сейчас даже неплохо.

Но могут и не заработать.

Это рискованные инвестиции.

Вон гуглу рисуют ппц. Все никак не отрастет после обвала.

В ЕТФ индексов? то и тут надо было очень давно входить.

А очень давно, то там рост не был столь отличающийся от нынешней ставки по автокредитам. Там еще считать надо правильно, а не то, что дилершипы рассказывают.

У ващих знакомых один, но верный козырь - высокие зп.

Все прелести покупок в кредит закончились после поднятия ставки.

Да, можно с определенной уверенностью брать под 2,7% годовых.

Но не 7%. Как-бы там акции не росли.

Риск того, что останется без работы в США отсутствует только у работников с юнионом. А айти в таких не числятся. Придет имейл как-то у утра - ю а файред. И на работу даже можно не ехать. А в этот момент и акции могут вполне спокойно уйти глубоко в минус. Банк долго цацкаться не будет, 90 дней неплатежей и форкложе.

Это пока все хорошо оно все хорошо.

Вообще, я за акции в том числе. Больше активов хороших и разных.

И чтобы они оплачивали пассивы.

Но такую мелочь как машина, покупать в кредит - глупость.

Еще могу понять в лиз (не сейчас, опять-же) - имеет свои плюсы. Это совсем другая пестня. Стоки.Ну есть у меня они.Вы-ж писали, что СЕЙЧАС взяли хонду.Под какой процент поинтересовались?И в каких именно акциях что держат?Если очень вовремя вошли, скажем в бумирующую в этом году нвидиа, то да.Но я что-то думаю, что это додутый хайп. Сейчас, после сплита, она вполне может и до 170 дойти и до 50 упасть.Да, если они до сплита зашли хотя-бы по 750, то сейчас даже неплохо.Но могут и не заработать.Это рискованные инвестиции.Вон гуглу рисуют ппц. Все никак не отрастет после обвала.В ЕТФ индексов? то и тут надо было очень давно входить.А очень давно, то там рост не был столь отличающийся от нынешней ставки по автокредитам. Там еще считать надо правильно, а не то, что дилершипы рассказывают.У ващих знакомых один, но верный козырь - высокие зп.Все прелести покупок в кредит закончились после поднятия ставки.Да, можно с определенной уверенностью брать под 2,7% годовых.Но не 7%. Как-бы там акции не росли.Риск того, что останется без работы в США отсутствует только у работников с юнионом. А айти в таких не числятся. Придет имейл как-то у утра - ю а файред. И на работу даже можно не ехать. А в этот момент и акции могут вполне спокойно уйти глубоко в минус. Банк долго цацкаться не будет, 90 дней неплатежей и форкложе.Это пока все хорошо оно все хорошо.Вообще, я за акции в том числе. Больше активов хороших и разных.И чтобы они оплачивали пассивы.Но такую мелочь как машина, покупать в кредит - глупость.Еще могу понять в лиз (не сейчас, опять-же) - имеет свои плюсы. rjkz

Повідомлень: 16912 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8407 раз. Подякували: 5299 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2268226922702271 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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