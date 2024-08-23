Їх мало 1- десь в 10…40 разів мене ще / але - МАБУТЬ Є чому повчитися.
«Мал золотник, да дорог»
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Додано: Чет 22 сер, 2024 21:40
akurt
«Мал золотник, да дорог»
Додано: Чет 22 сер, 2024 22:27
От же ж правда!
Зайшов в студентську їдальню/кафе університету із цікавості.
Сніданок 7-12 $.
За 12$ можна замовити Burito (давно не смакував це з мексиканської кухні).
Капучіно 4,5$.
Їсти і не хотів але просто захотілося трохи побути студентом. Все готують при клієнтові - видно що робить кожний з поварів та з чого саме - оплатив, дали талончик з номером замовлення, в мене талончик номер 7. Чекаю.
Взагалі сума плати за сніданок трохи менше заробітку людини за годину роботи.
Це я щодо того, скільки коштує утримання студента. І скільки треба заробляти.
Принесли Burito. Наче непогане - воно запаковане, на вагу гадаю грамів 400 - студентам повинно сподобатися.
Капучино в бумажняному стаканчику. Але реально дуже смачне!
Ну що ж, студентська їдальня…
Додано: П'ят 23 сер, 2024 00:33
Ну, не надо так утрировать.
Не все 340 млн такие.
Их с детства подсаживают на то, что покупка в кредит - этто нормально.
Даже тех, кто вполне себе спокойно может купить за свои.
Телефон в кредит - нормально, " Я могу это афордать", машину в кредит - нормально.
Я еще могу понять жилье в мортгидж.
Но тут прицепом к любой покупке пытаются прицепить финансовый продукт.
Кроме того, кто его берет - это всем хорошо.
Это дейчтвиетельно удивляет, когда человек с годовой зп в 200-300 куе берет в кредит машину за 30-40 куе, причем в первую очередь его интересует не цена машины, а величина месячного платежа.
Это их выбор и их боль. Пусть делают что хотят.
Я не такой богатый, чтобы покупать телефон в кредит или машину.
Жилье? Умом понимаю, что это дурь. Это не Украина. Тут дешевле снимать жилье, чем владеть им. Тем больее покупать в мортгидж.
Но, понимание того, что если останешься без работы, то ни купить не сможешь (даже если у тебя 100% своих денег) ни даже снять что-то другое, толкает периодически открыть Трулию. Пока жена сдерживает. "Ты что собираешься за такие деньги брать это старье? Оно все скоро рассыпется". Она у меня мудрая. А я эмоционален. Под аренду она согласна, если оно того будет стоить и будет ликвидно. И, опять-же, это должно быть выгодно. Она у меня - бухгалтер. Умеет баланс сводить. Чего не скажешь о мноооогих американцах.
Берут кредиты в те годы, когда хорошо зарабатывают, но так может быть не всегда. Поэтому и попадают в дефолты и банкротства.
Додано: П'ят 23 сер, 2024 03:56
Це Ви просто не в курсі, як треба заробляти гроші.
Навіщо ж витягнувати з мішка пачки доларів, щоби купити авто/квартиру, якщо можна взяти авто/квартитру в кредит - тобто безкоштовно - а пачки долярів вкласти в акції або в кеш-фонди.
Тіки так! (с)
Про приклад, який наведено мною вище:
- на роботу на 18-00 в досить дорогий ЖК (з модними в Україні "Модними МОПами") прибуває (за українськими мірками) жалюгідний бідний пенсіонер - громадянин колись Індії (!) щоби працювати з 18-00 до 06-00 жалюгідним охоронцем, який тупо сидить в кріслі - в "модному МОПі" - та споглядає за поведінкою маленьких азіатів, в яких грошви не міряло - бо орендують житло для "дінь-дінь" (с) мінімум за 3 000 доларів на місяць.
Прибуває індійський пенсіонер - охоронець у віці років 60+.
Тобто - за українськими мірками - жебрак реальний з пенсією десь в 2 800 гривень.
Але прибуває на НОВЕНЬКОМУ позашляховику - Honda CR-V.
Ну реально на новому... Не на ВАЗ-2106, якому - як кажуть в Україні майстри перепродажу "накрасили губи"...
Щоби продати десь за 40 000 гривень... а купили у якогось індуса - помилка - не у індуса - у будівельника комунІзьМа - стояв в гаражі - весь погнив - за 20 000... Гривень...
Такий позашляховик в салоні в Україні коштує орієнтовно 1 700 000... 2 100 00 гривень.
Тобто за все життя він - жебрак-пенсіонер - НІКОЛИ б на нього не заробив.
Ну хіба що - як роблять мудрі людЕ - допомінг переобладнати синові цистерну для перевезення пального обсягом в 20 кубів - в цистерну-марево для перевезення в братерську Румунію, або в братерську Словаччину, або в братерську Угорщину, або в братерську Польщу цигарок, які виготовили десь під Трускавцем із суміші тирси та сечі вислюка - зазвичай в таку "цистерну-марево" - влазить того лайна на 1 000 000 гривень.
Тоді дійсно профіт непоганий...
Але ж тоді тому індусу-охоронцю якось треба попасти в Україну, щоби скирдувати бабло без тями...
А як же він попаде...
То попав в США...
А ту все суворо: маєш роботу - маєш кредит - їздиш на роботу на новій тачці...
Все просто...
В принципі ТАК МАЄ І БУТИ...
P.S. Повторю, може хто не зрозумів: маєш роботу - маєш кредит - їздиш на роботу на новій тачці...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 23 сер, 2024 04:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 23 сер, 2024 04:30
Это совсем другая пестня. Стоки.
Ну есть у меня они.
Вы-ж писали, что СЕЙЧАС взяли хонду.
Под какой процент поинтересовались?
И в каких именно акциях что держат?
Если очень вовремя вошли, скажем в бумирующую в этом году нвидиа, то да.
Но я что-то думаю, что это додутый хайп. Сейчас, после сплита, она вполне может и до 170 дойти и до 50 упасть.
Да, если они до сплита зашли хотя-бы по 750, то сейчас даже неплохо.
Но могут и не заработать.
Это рискованные инвестиции.
Вон гуглу рисуют ппц. Все никак не отрастет после обвала.
В ЕТФ индексов? то и тут надо было очень давно входить.
А очень давно, то там рост не был столь отличающийся от нынешней ставки по автокредитам. Там еще считать надо правильно, а не то, что дилершипы рассказывают.
У ващих знакомых один, но верный козырь - высокие зп.
Все прелести покупок в кредит закончились после поднятия ставки.
Да, можно с определенной уверенностью брать под 2,7% годовых.
Но не 7%. Как-бы там акции не росли.
Риск того, что останется без работы в США отсутствует только у работников с юнионом. А айти в таких не числятся. Придет имейл как-то у утра - ю а файред. И на работу даже можно не ехать. А в этот момент и акции могут вполне спокойно уйти глубоко в минус. Банк долго цацкаться не будет, 90 дней неплатежей и форкложе.
Это пока все хорошо оно все хорошо.
Вообще, я за акции в том числе. Больше активов хороших и разных.
И чтобы они оплачивали пассивы.
Но такую мелочь как машина, покупать в кредит - глупость.
Еще могу понять в лиз (не сейчас, опять-же) - имеет свои плюсы.
Додано: П'ят 23 сер, 2024 05:20
Зараз ставки в районі 6% річних.
Ви ж не думаєте, що я міг би спитати в індуса-охоронця - з такою довгою сивою бородою і в чорній чалмі - про те, які в нього кредитні ставки...
Але в мене був сьогодні невеличкий "порив" задати НЕкорректне в США питання.
Ситуація була така: я поїхав на Тесла 3 на берег Тихого океану в один з університетів США у певних справах.
Траса "17 California" нагадує українцям трасу із Сімферополя на Алушту - проїхатися - одна приємність - та цікаві спогади.
Після завершення певних справ я вирішив трохи погуляти вздовж Тихого океану ось тут:
Наші люди не повірять, але в Тихому океані ніхто не купається: вода все життя холодна.
На пляжі навряд чи нарахуєте 10 осіб серед білого серпневого дня - і ті НЕ купаються.
Але мене привабило інше: вздовж набережної йшов кремезний - як здавалося - чоловік доволі високого зросту - років 55 - але чомусь він спирався на якісь такі і не палиці, і не візок - якесь чудо інженерної думки, яке просто не давало б йому впасти - якщо би він захотів впасти.
Але виглядав впевнено.
Думаю, він переніс інсульт... але стан доволі гарний - слава Богу.
Ці палиці-візок міцно тримав помічник - чоловік років 40 - по виду з Перу, або з Колумбії - схожий на відомого актора з фільма "Щоденник мотоцикліста" - Гаэль Гарсиа Берналь...
Так сталося, що вони зупинилися трохи далі - там були лавки та парапет з видом на океан - цікаво поводили себе пелікани з довгими дзьобами - я підійшов - спирався на парапет - той Гаэль Гарсиа Берналь розмовляв з пацієнтом - було яскраве бажання в мене - спитати, скільки коштує така його робота - і який статус вона йому забезпечує...
Я все ловив момент, коли б було зручно якось вклінитися в їх бесіду - але момент НЕ наступив - вони підвелися та пішли далі...
Але було б дуже цікаво: як працює та що має уродженець Мексики, чи Перу, чи Колумбії...
Погодився б він з тезами вище про те, що кредити на життя беруть тільки збоченці....
Погодьтеся, роботу таку не можна визнати КОЗИРНОЮ...
Але працюють... І щось же мають...
Це все на тему японської знаменитої фрази:
"Сегодня жить. Умереть - завтра!"
Фраза нашого часу...
Додано: П'ят 23 сер, 2024 06:35
Та тележка называется walker, она складная, обычно на нее опираются люди, боящиеся упасть или уже не передвигающиеся без него.
Я их видел много разных, обычно там есть еще возможность сесть и под седеньем отделение для небольших покупок или вещей.
ЧЕловек, который с ним шел, ННА. Хоуматтендент.
В НЙ одна из функций таких людей - сопровождать пациента.
Не знаю как в Калифорнии, в НЙ зп ННА сейчас примерно от 18 до 25 (в американских агентствах) долларов в час. Иногда ННА имеют 24/7 с проживанием. Это уже как сиделки, там выше зп.
У знакомых 24/7 но ННА 2. смены по 12 часов.
Оплата 40 часов в неделю по обычному рейту, все что выше - Х1,5.
Также, насколько я знаю это не везде, все что выше 10 часов в день еще х1,5.
В праздничные дни еще Х1,5. Считайте сами.
Плюс небольшие бенефиты.
Знаю несколько семей с ННА, в том числе на пенсии, которые купили себе жилье в южном Бруклине.
У них получаются неплохие как для самой низкооплачиваемой профессии, зарплаты только за счет овертаймов и спредаурс.
Одна имеет 6 12 часовых смен в неделю, другая имеет 3 суток подряд в неделю.
Можете прикинуть.
Лангуаге не нужен, курсы для сертификата - неделя по 2 часа, 850 примерно долларов.
Иногда вижу как молодой парень из Узбекистана сопровождает пожилого человека с палочкой, пока тот сидит на скамейке, ННА на соседней скамейке курит, смотрит что-то на телефоне. Его пациент полностью самостоятельный, но некоторое время назад что-то случилось с ногами, не ходил, сделали операцию на мозге, пошел, но пока нужен сопровождающий.
Не очень тяжелая работа, верно?
Додано: П'ят 23 сер, 2024 06:56
Re: Еміграція, заробітчанство
Те, що люди живуть в кредит - нормально. От що дивує в американцях / європейцях: вони дуже рідко цікавляться % ставкою і чомусь не люблять фіксовані ставки, а віддають перевагу "облікова+". Але що від них вимагати - Хороші часи народжують слабких людей (с).
А ще більше лякає, що їх стиль життя переймає наша молодь. І не розуміє, що в Україні не таке життя, як в США.
Хоча очікую, що скоро в США кінчиться "лафа" і Китай запустить таку кризу, що будть жити як в часи Великої депресії.
Вже було, що більше половини банкрутств від дибільної системи медицини, в якій рахунок не можуть виставити ДО проведення процедур.
От колегиня їде в Ізраель лікувати рак. Там всі рахунки наперед виставили і чекають поки гроші збере.
Додано: П'ят 23 сер, 2024 08:51
Ну ФРС он вроде в сентябре начнет снижать ставки, может сразу и на 0,5 есть ожидания.
Ожидается 1,25 пункта до конца года
И попрут кредиты потом с новой силой
Сегодня Павло будет выступать на конференции и ждут, что он скажет интересного
Додано: П'ят 23 сер, 2024 08:59
Чукча2 ИМХО це тільки затишок перед бурею. Звісно я не експерт, але очікую, що в найближчі 3-5 років фондовий ринок суттєво так рухне, як в часи Доткомів.
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