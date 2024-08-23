|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 сер, 2024 09:29
Дюрі-бачі написав:
Те, що люди живуть в кредит - нормально. От що дивує в американцях / європейцях: вони дуже рідко цікавляться % ставкою і чомусь не люблять фіксовані ставки, а віддають перевагу "облікова+". Але що від них вимагати - Хороші часи народжують слабких людей (с).
Коли касирша з АТБ бере у кредит новий айфон - чи вона цікавиться процентом, реальною переплатою, втратою цим айфоном вартості через рік? Хтось має детальний персональний бюджет на найближчі місяці? Взагалі, людей, які щось там рахують, у світі не дуже багато. Більшість будуть увесь рік жити в кредит, а потім ще й новий кредит візьмуть на відпустку.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3325
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 681 раз.
- Подякували: 553 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 сер, 2024 09:30
Есть статистика, что кризис часто приходит как раз после начала снижения ставки
В истории так часто было
Тут ставку долго и высоко держали, какие то вибрации точно будут
Но сейчас такое время, сами понимаете
Живешь одним днем, все резко меняется
Прогнозы делать нет смысла
-
Чукча2
-
-
- Повідомлень: 2186
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 333 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|