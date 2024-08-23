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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2269227022712272
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 09:29

  Дюрі-бачі написав:Те, що люди живуть в кредит - нормально. От що дивує в американцях / європейцях: вони дуже рідко цікавляться % ставкою і чомусь не люблять фіксовані ставки, а віддають перевагу "облікова+". Але що від них вимагати - Хороші часи народжують слабких людей (с).

Коли касирша з АТБ бере у кредит новий айфон - чи вона цікавиться процентом, реальною переплатою, втратою цим айфоном вартості через рік? Хтось має детальний персональний бюджет на найближчі місяці? Взагалі, людей, які щось там рахують, у світі не дуже багато. Більшість будуть увесь рік жити в кредит, а потім ще й новий кредит візьмуть на відпустку.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 09:30

Есть статистика, что кризис часто приходит как раз после начала снижения ставки
В истории так часто было
Тут ставку долго и высоко держали, какие то вибрации точно будут

Но сейчас такое время, сами понимаете
Живешь одним днем, все резко меняется
Прогнозы делать нет смысла
Чукча2
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