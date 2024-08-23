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#<1 ... 2269227022712272 Додано: П'ят 23 сер, 2024 09:29 Дюрі-бачі написав: Те, що люди живуть в кредит - нормально. От що дивує в американцях / європейцях: вони дуже рідко цікавляться % ставкою і чомусь не люблять фіксовані ставки, а віддають перевагу "облікова+". Але що від них вимагати - Хороші часи народжують слабких людей (с).

Те, що люди живуть в кредит - нормально. От що дивує в американцях / європейцях: вони дуже рідко цікавляться % ставкою і чомусь не люблять фіксовані ставки, а віддають перевагу "облікова+". Але що від них вимагати - Хороші часи народжують слабких людей (с).

Коли касирша з АТБ бере у кредит новий айфон - чи вона цікавиться процентом, реальною переплатою, втратою цим айфоном вартості через рік? Хтось має детальний персональний бюджет на найближчі місяці? Взагалі, людей, які щось там рахують, у світі не дуже багато. Більшість будуть увесь рік жити в кредит, а потім ще й новий кредит візьмуть на відпустку. Коли касирша з АТБ бере у кредит новий айфон - чи вона цікавиться процентом, реальною переплатою, втратою цим айфоном вартості через рік? Хтось має детальний персональний бюджет на найближчі місяці? Взагалі, людей, які щось там рахують, у світі не дуже багато. Більшість будуть увесь рік жити в кредит, а потім ще й новий кредит візьмуть на відпустку. Gastarbaiter Повідомлень: 3325 З нами з: 26.02.18 Подякував: 681 раз. Подякували: 553 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 сер, 2024 09:30 Есть статистика, что кризис часто приходит как раз после начала снижения ставки

В истории так часто было

Тут ставку долго и высоко держали, какие то вибрации точно будут



Но сейчас такое время, сами понимаете

Живешь одним днем, все резко меняется

Прогнозы делать нет смысла Чукча2

Повідомлень: 2186 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2269227022712272 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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