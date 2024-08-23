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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 сер, 2024 09:30
Есть статистика, что кризис часто приходит как раз после начала снижения ставки
В истории так часто было
Тут ставку долго и высоко держали, какие то вибрации точно будут
Но сейчас такое время, сами понимаете
Живешь одним днем, все резко меняется
Прогнозы делать нет смысла
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Чукча2
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 10:52
Игорь Алексеевич написав:
Так они и сейчас ездят туда...сюда... по паспортам Венгрии.
Уже писав тут: щоб виїхати по мадярському (румунському, молдавському чи польському) паспорту потрібно:
1. В'їхати по цьому паспорту
2. Не мати біометрії в базі (біометричного закордонного чи ID), бо пробивають відбитки.
Бо якщо пограничник вияснять, що у Ви громадянин України - нікуди не випустить.
А в Закарпатті ще й організує подорож до ТЦК
Таких, хто їздив туди-сюди були одиниці в 22/23 роках, а з 2024 не знаю жодного.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 12:55
Шикарна розповідь від rjkz щодо специфічної роботи під назвою walker.
Ну ось є і така робота…
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akurt
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 20:44
Поспілкувався тут з одним професором щодо генеративного штучного інтелекту і дізнався 1 проблему, з якою скоро стикнуться всі нові версії LLM (GPT і конкуренти):
дедалі більше контенту згенерованого ШІ в інтернеті, а якщо ШІ навчати на контенті згенерованому ШІ без спеціальних заходів, то він поступово "тупіє" і генерує все менш варіативний контент. Так що є промінь світла в кінці тунелю для шкіряних мішків.
P.S. Пішов продавати акції NVidia
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 20:46
akurt написав:
Всі 340 000 000 мешканців США - повні довбні і всі як один безграмотні. В них єдина надія: колись їм дадуть візу на відвідування України, де живуть виключно розумні та грамотні люди.
Їх мало - десь в 10…40 разів менше - але - МАБУТЬ Є чому повчитися.
P.S. Прибув на берег Тихого океану в один із самих відомих в світі університетів UCSC - може тут дізнаюся, чому вони всі безграмотні.
як мені подобаються оці, які з придиханням - о, американець, значить дуже розумна людина
як це там називають - ідолопоклонство?
люди в Америці такі ж, як й в інших країнах. умовно 50% буде жити, так, як їм скажуть. так, 20-30% країни - це люди, які змогли створити в США велику країну, тому інші 70% можуть жити пристойно, не прикладаючи великих зусиль. я вже наводив приклад - а в якій країні купують рожеві папірці, прочитавши про них рекламу в Hustler?
й akurt
, ти ж за легендою купив не одну квартиру й не одну нову машину - й все це без ніяких кредитів, це навіть у бідній Україні. гадаю, вже тебе американці мають слухати з відкритим ротом
щось твій колега njkcnjq
з НЙ зовсім не в захваті від американців поки що з іншим кольором шкіри. про чоловіків які цілуют ся з чоловіками взагалі мовчу
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:12
Дюрі-бачі написав:
Те, що люди живуть в кредит - нормально. От що дивує в американцях / європейцях: вони дуже рідко цікавляться % ставкою і чомусь не люблять фіксовані ставки, а віддають перевагу "облікова+". Але що від них вимагати - Хороші часи народжують слабких людей (с).
А ще більше лякає, що їх стиль життя переймає наша молодь. І не розуміє, що в Україні не таке життя, як в США.
Хоча очікую, що скоро в США кінчиться "лафа" і Китай запустить таку кризу, що будть жити як в часи Великої депресії.
rjkz написав:
Поэтому и попадают в дефолты и банкротства.
Вже було, що більше половини банкрутств від дибільної системи медицини, в якій рахунок не можуть виставити ДО проведення процедур.
От колегиня їде в Ізраель лікувати рак. Там всі рахунки наперед виставили і чекають поки гроші збере.
Ну-ну-ну, полегче.
Не так все страшно.
Есть страховки, да, корявые.
Но есть их много вариаций. Надо разбираться что берешь.
Даже если нет страховки, ее можно оформить ПОСЛЕ непредвиденной операции и она покроет ее.
Даже если этого нет, то можно с госпиталем договариваться о снижении цены.
В два и более раза. И оставшееся дадут в рассрочку. Некоторые живут десятилетия отчисляя 10-50 долларов в месяц за медуслуги.
И не надо никакого банкротства. Эта процедура тоже не бесплатная. Я слышал цифру в 30 куе.
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:20
Чукча2 написав:
Ну ФРС он вроде в сентябре начнет снижать ставки, может сразу и на 0,5 есть ожидания.
Ожидается 1,25 пункта до конца года
И попрут кредиты потом с новой силой
Сегодня Павло будет выступать на конференции и ждут, что он скажет интересного
Посмотрел свой аккаунт... подскочило и упало обратно.
Кое что даже ниже того, что было на момент открытия.
Подросла только нвидиа. Но она сама по себе - подпрыгивает и падает в диссонанс со всем остальным.
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:23
akurt написав:
Шикарна розповідь від rjkz щодо специфічної роботи під назвою walker.
Ну ось є і така робота…
Вокер - это не работа, это - вон та тележка.
Работа - ННА.
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 23:38
akurt написав:
В принципі ТАК МАЄ І БУТИ...P.S.
Повторю, може хто не зрозумів: маєш роботу - маєш кредит
- їздиш на роботу на новій тачці...
А це точно приклад розумної фінансової поведінки, коли людина вкладає свій майбутній дохід приблизно за рік в річ, яка не приносить надходжень, і за той самий рік гарантовано здешевшає вдвічі мінімум? Звісно, ми не знаємо всієї ситуації, але виглядає так, що така покупка відбулася тільки тому, що дають прямо зараз і в кредит.
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