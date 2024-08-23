Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2270227122722273> Додано: П'ят 23 сер, 2024 09:30 Есть статистика, что кризис часто приходит как раз после начала снижения ставки

В истории так часто было

Тут ставку долго и высоко держали, какие то вибрации точно будут



Но сейчас такое время, сами понимаете

Живешь одним днем, все резко меняется

Прогнозы делать нет смысла Чукча2

Повідомлень: 2186 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 сер, 2024 10:52 Re: Еміграція, заробітчанство Игорь Алексеевич написав: Так они и сейчас ездят туда...сюда... по паспортам Венгрии. Так они и сейчас ездят туда...сюда... по паспортам Венгрии.

Уже писав тут: щоб виїхати по мадярському (румунському, молдавському чи польському) паспорту потрібно:

1. В'їхати по цьому паспорту

2. Не мати біометрії в базі (біометричного закордонного чи ID), бо пробивають відбитки.

Бо якщо пограничник вияснять, що у Ви громадянин України - нікуди не випустить.

А в Закарпатті ще й організує подорож до ТЦК

Таких, хто їздив туди-сюди були одиниці в 22/23 роках, а з 2024 не знаю жодного. Уже писав тут: щоб виїхати по мадярському (румунському, молдавському чи польському) паспорту потрібно:1. В'їхати по цьому паспорту2. Не мати біометрії в базі (біометричного закордонного чи ID), бо пробивають відбитки.Бо якщо пограничник вияснять, що у Ви громадянин України - нікуди не випустить.А в Закарпатті ще й організує подорож до ТЦКТаких, хто їздив туди-сюди були одиниці в 22/23 роках, а з 2024 не знаю жодного. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3647 З нами з: 29.07.22 Подякував: 644 раз. Подякували: 465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 сер, 2024 12:55 Шикарна розповідь від rjkz щодо специфічної роботи під назвою walker.

Ну ось є і така робота… akurt

Повідомлень: 9941 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1298 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 сер, 2024 20:44 Re: Еміграція, заробітчанство Поспілкувався тут з одним професором щодо генеративного штучного інтелекту і дізнався 1 проблему, з якою скоро стикнуться всі нові версії LLM (GPT і конкуренти):

дедалі більше контенту згенерованого ШІ в інтернеті, а якщо ШІ навчати на контенті згенерованому ШІ без спеціальних заходів, то він поступово "тупіє" і генерує все менш варіативний контент. Так що є промінь світла в кінці тунелю для шкіряних мішків.



P.S. Пішов продавати акції NVidia Дюрі-бачі

Повідомлень: 3647 З нами з: 29.07.22 Подякував: 644 раз. Подякували: 465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 сер, 2024 20:46 akurt написав: Всі 340 000 000 мешканців США - повні довбні і всі як один безграмотні. В них єдина надія: колись їм дадуть візу на відвідування України, де живуть виключно розумні та грамотні люди.

Їх мало - десь в 10…40 разів менше - але - МАБУТЬ Є чому повчитися.



P.S. Прибув на берег Тихого океану в один із самих відомих в світі університетів UCSC - може тут дізнаюся, чому вони всі безграмотні. Всі 340 000 000 мешканців США - повні довбні і всі як один безграмотні. В них єдина надія: колись їм дадуть візу на відвідування України, де живуть виключно розумні та грамотні люди.Їх мало - десь в 10…40 разів менше - але - МАБУТЬ Є чому повчитися.P.S. Прибув на берег Тихого океану в один із самих відомих в світі університетів UCSC - може тут дізнаюся, чому вони всі безграмотні.

як мені подобаються оці, які з придиханням - о, американець, значить дуже розумна людина як це там називають - ідолопоклонство?



люди в Америці такі ж, як й в інших країнах. умовно 50% буде жити, так, як їм скажуть. так, 20-30% країни - це люди, які змогли створити в США велику країну, тому інші 70% можуть жити пристойно, не прикладаючи великих зусиль. я вже наводив приклад - а в якій країні купують рожеві папірці, прочитавши про них рекламу в Hustler?



й akurt, ти ж за легендою купив не одну квартиру й не одну нову машину - й все це без ніяких кредитів, це навіть у бідній Україні. гадаю, вже тебе американці мають слухати з відкритим ротом



щось твій колега njkcnjq з НЙ зовсім не в захваті від американців поки що з іншим кольором шкіри. про чоловіків які цілуют ся з чоловіками взагалі мовчу як мені подобаються оці, які з придиханням - о, американець, значить дуже розумна людинаяк це там називають - ідолопоклонство?люди в Америці такі ж, як й в інших країнах. умовно 50% буде жити, так, як їм скажуть. так, 20-30% країни - це люди, які змогли створити в США велику країну, тому інші 70% можуть жити пристойно, не прикладаючи великих зусиль. я вже наводив приклад - а в якій країні купують рожеві папірці, прочитавши про них рекламу в Hustler?, ти ж за легендою купив не одну квартиру й не одну нову машину - й все це без ніяких кредитів, це навіть у бідній Україні. гадаю, вже тебе американці мають слухати з відкритим ротомщось твій колегаз НЙ зовсім не в захваті від американців поки що з іншим кольором шкіри. про чоловіків які цілуют ся з чоловіками взагалі мовчу Shaman

Повідомлень: 6581 З нами з: 29.09.19 Подякував: 633 раз. Подякували: 1462 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:12 Дюрі-бачі написав: Те, що люди живуть в кредит - нормально. От що дивує в американцях / європейцях: вони дуже рідко цікавляться % ставкою і чомусь не люблять фіксовані ставки, а віддають перевагу "облікова+". Але що від них вимагати - Хороші часи народжують слабких людей (с).



А ще більше лякає, що їх стиль життя переймає наша молодь. І не розуміє, що в Україні не таке життя, як в США.

Хоча очікую, що скоро в США кінчиться "лафа" і Китай запустить таку кризу, що будть жити як в часи Великої депресії.

rjkz написав: Поэтому и попадают в дефолты и банкротства. Поэтому и попадают в дефолты и банкротства.

Вже було, що більше половини банкрутств від дибільної системи медицини, в якій рахунок не можуть виставити ДО проведення процедур.

От колегиня їде в Ізраель лікувати рак. Там всі рахунки наперед виставили і чекають поки гроші збере. Те, що люди живуть в кредит - нормально. От що дивує в американцях / європейцях: вони дуже рідко цікавляться % ставкою і чомусь не люблять фіксовані ставки, а віддають перевагу "облікова+". Але що від них вимагати - Хороші часи народжують слабких людей (с).А ще більше лякає, що їх стиль життя переймає наша молодь. І не розуміє, що в Україні не таке життя, як в США.Хоча очікую, що скоро в США кінчиться "лафа" і Китай запустить таку кризу, що будть жити як в часи Великої депресії.Вже було, що більше половини банкрутств від дибільної системи медицини, в якій рахунок не можуть виставити ДО проведення процедур.От колегиня їде в Ізраель лікувати рак. Там всі рахунки наперед виставили і чекають поки гроші збере.



Ну-ну-ну, полегче.

Не так все страшно.

Есть страховки, да, корявые.

Но есть их много вариаций. Надо разбираться что берешь.

Даже если нет страховки, ее можно оформить ПОСЛЕ непредвиденной операции и она покроет ее.

Даже если этого нет, то можно с госпиталем договариваться о снижении цены.

В два и более раза. И оставшееся дадут в рассрочку. Некоторые живут десятилетия отчисляя 10-50 долларов в месяц за медуслуги.

И не надо никакого банкротства. Эта процедура тоже не бесплатная. Я слышал цифру в 30 куе. Ну-ну-ну, полегче.Не так все страшно.Есть страховки, да, корявые.Но есть их много вариаций. Надо разбираться что берешь.Даже если нет страховки, ее можно оформить ПОСЛЕ непредвиденной операции и она покроет ее.Даже если этого нет, то можно с госпиталем договариваться о снижении цены.В два и более раза. И оставшееся дадут в рассрочку. Некоторые живут десятилетия отчисляя 10-50 долларов в месяц за медуслуги.И не надо никакого банкротства. Эта процедура тоже не бесплатная. Я слышал цифру в 30 куе. rjkz

Повідомлень: 16916 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8408 раз. Подякували: 5299 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:20 Чукча2 написав: Ну ФРС он вроде в сентябре начнет снижать ставки, может сразу и на 0,5 есть ожидания.

Ожидается 1,25 пункта до конца года

И попрут кредиты потом с новой силой

Сегодня Павло будет выступать на конференции и ждут, что он скажет интересного Ну ФРС он вроде в сентябре начнет снижать ставки, может сразу и на 0,5 есть ожидания.Ожидается 1,25 пункта до конца годаИ попрут кредиты потом с новой силойСегодня Павло будет выступать на конференции и ждут, что он скажет интересного



Посмотрел свой аккаунт... подскочило и упало обратно.

Кое что даже ниже того, что было на момент открытия.

Подросла только нвидиа. Но она сама по себе - подпрыгивает и падает в диссонанс со всем остальным. Посмотрел свой аккаунт... подскочило и упало обратно.Кое что даже ниже того, что было на момент открытия.Подросла только нвидиа. Но она сама по себе - подпрыгивает и падает в диссонанс со всем остальным. rjkz

Повідомлень: 16916 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8408 раз. Подякували: 5299 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:23 akurt написав: Шикарна розповідь від rjkz щодо специфічної роботи під назвою walker.

Ну ось є і така робота… Шикарна розповідь від rjkz щодо специфічної роботи під назвою walker.Ну ось є і така робота…



Вокер - это не работа, это - вон та тележка.

Работа - ННА. Вокер - это не работа, это - вон та тележка.Работа - ННА. rjkz

Повідомлень: 16916 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8408 раз. Подякували: 5299 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 сер, 2024 23:38 akurt написав: В принципі ТАК МАЄ І БУТИ...



P.S. Повторю, може хто не зрозумів: маєш роботу - маєш кредит - їздиш на роботу на новій тачці... В принципі ТАК МАЄ І БУТИ...Повторю, може хто не зрозумів: маєш роботу -- їздиш на роботу на новій тачці... А це точно приклад розумної фінансової поведінки, коли людина вкладає свій майбутній дохід приблизно за рік в річ, яка не приносить надходжень, і за той самий рік гарантовано здешевшає вдвічі мінімум? Звісно, ми не знаємо всієї ситуації, але виглядає так, що така покупка відбулася тільки тому, що дають прямо зараз і в кредит. А це точно приклад розумної фінансової поведінки, коли людина вкладає свій майбутній дохід приблизно за рік в річ, яка не приносить надходжень, і за той самий рік гарантовано здешевшає вдвічі мінімум? Звісно, ми не знаємо всієї ситуації, але виглядає так, що така покупка відбулася тільки тому, що дають прямо зараз і в кредит. M-Audio Повідомлень: 3089 З нами з: 23.03.11 Подякував: 582 раз. Подякували: 417 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 сер, 2024 23:50 rjkz написав: akurt написав: Всі 340 000 000 мешканців США - повні довбні і всі як один безграмотні. В них єдина надія: колись їм дадуть візу на відвідування України, де живуть виключно розумні та грамотні люди.

Їх мало - десь в 10…40 разів менше - але - МАБУТЬ Є чому повчитися.



P.S. Прибув на берег Тихого океану в один із самих відомих в світі університетів UCSC - може тут дізнаюся, чому вони всі безграмотні. Всі 340 000 000 мешканців США - повні довбні і всі як один безграмотні. В них єдина надія: колись їм дадуть візу на відвідування України, де живуть виключно розумні та грамотні люди.Їх мало - десь в 10…40 разів менше - але - МАБУТЬ Є чому повчитися.P.S. Прибув на берег Тихого океану в один із самих відомих в світі університетів UCSC - може тут дізнаюся, чому вони всі безграмотні.



Ну, не надо так утрировать.

Не все 340 млн такие.

Их с детства подсаживают на то, что покупка в кредит - этто нормально.

Даже тех, кто вполне себе спокойно может купить за свои.

Телефон в кредит - нормально, " Я могу это афордать", машину в кредит - нормально.

Я еще могу понять жилье в мортгидж.

Но тут прицепом к любой покупке пытаются прицепить финансовый продукт.

Кроме того, кто его берет - это всем хорошо.

Это дейчтвиетельно удивляет, когда человек с годовой зп в 200-300 куе берет в кредит машину за 30-40 куе, причем в первую очередь его интересует не цена машины, а величина месячного платежа.

Это их выбор и их боль. Пусть делают что хотят.

Я не такой богатый, чтобы покупать телефон в кредит или машину.

Жилье? Умом понимаю, что это дурь. Это не Украина. Тут дешевле снимать жилье, чем владеть им. Тем больее покупать в мортгидж.

Но, понимание того, что если останешься без работы, то ни купить не сможешь (даже если у тебя 100% своих денег) ни даже снять что-то другое, толкает периодически открыть Трулию. Пока жена сдерживает. "Ты что собираешься за такие деньги брать это старье? Оно все скоро рассыпется". Она у меня мудрая. А я эмоционален. Под аренду она согласна, если оно того будет стоить и будет ликвидно. И, опять-же, это должно быть выгодно. Она у меня - бухгалтер. Умеет баланс сводить. Чего не скажешь о мноооогих американцах.

Берут кредиты в те годы, когда хорошо зарабатывают, но так может быть не всегда. Поэтому и попадают в дефолты и банкротства. Ну, не надо так утрировать.Не все 340 млн такие.Их с детства подсаживают на то, что покупка в кредит - этто нормально.Даже тех, кто вполне себе спокойно может купить за свои.Телефон в кредит - нормально, " Я могу это афордать", машину в кредит - нормально.Я еще могу понять жилье в мортгидж.Но тут прицепом к любой покупке пытаются прицепить финансовый продукт.Кроме того, кто его берет - это всем хорошо.Это дейчтвиетельно удивляет, когда человек с годовой зп в 200-300 куе берет в кредит машину за 30-40 куе, причем в первую очередь его интересует не цена машины, а величина месячного платежа.Это их выбор и их боль. Пусть делают что хотят.Я не такой богатый, чтобы покупать телефон в кредит или машину.Жилье? Умом понимаю, что это дурь. Это не Украина. Тут дешевле снимать жилье, чем владеть им. Тем больее покупать в мортгидж.Но, понимание того, что если останешься без работы, то ни купить не сможешь (даже если у тебя 100% своих денег) ни даже снять что-то другое, толкает периодически открыть Трулию. Пока жена сдерживает. "Ты что собираешься за такие деньги брать это старье? Оно все скоро рассыпется". Она у меня мудрая. А я эмоционален. Под аренду она согласна, если оно того будет стоить и будет ликвидно. И, опять-же, это должно быть выгодно. Она у меня - бухгалтер. Умеет баланс сводить. Чего не скажешь о мноооогих американцах.Берут кредиты в те годы, когда хорошо зарабатывают, но так может быть не всегда. Поэтому и попадают в дефолты и банкротства.

бухгалтер і економіст це дві різні різниці, хоча сидіти можуть в одному кабінеті бухгалтер і економіст це дві різні різниці, хоча сидіти можуть в одному кабінеті flyman

Повідомлень: 36118 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2785 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2270227122722273> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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