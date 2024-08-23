News from USA
Як допомагають в США будувати власну кар"єру?
Питання вкрай важливе для кожного студента...
Наприклад, в цьому році на перший курс в університеті "Львівська політехніка" зараховано 665 (шістсот шістдесят п"ять, Карле!) студентів за спеціальністю "Журналістика".
Якась фантасмагорія. Ця спеціальність НЕ була затребуваною ще 5 або 10 років тому.
Я це точно знаю, бо в 2016 році ледве відговорив дочку приятелів не йти на ту спеціальність (так хотіла, що аж пищала), а погодитися на пропозицію Приймальної комісії університету "Острозька академія" - вступити на бюджетне місце (!) за спеціальністю "Українська мова та літературна творчість".
Ну що: дівчина вже на другому курсі заробляла гроші, працюючи за фахом (за завданням фірм та підприємств вичитувала матеріали сайтів, або готувала тексти для наповнення сайтів) - а в той час подружки - псевдожурналістки - вили від безробіття та не мали грошей заплатити за каву в чудовій кав"ярі "Острозької академії", яка розташована в старовинних підвалах університету...
Хто не був - рекомендую відвідати "Острозьку академію" просто для екскурсії.
Неймовірний навчальний заклад з чудовою бібліотекою, чудовими підвалами, в яких працюють пересувні тимчасові арт-виставки та чудовим музеєм, в якому можна побачити "Острозьку Біблію"...
Під час відвідування в четвер University of California-Santa Cruz перебував в різних департаментах цього цікавого університету і окремо - в Адміністративному корпусі, який займається оформленням документів для студентів-іноземців, в тому числі з України.
Звернув увагу на такий плакат:
Career success... Успіх в кар'єрі...
Я зайшов поспілкуватися...
Цей успіх може починатися з малого.
У вересні анонсовані досить цікаві теми для зустрічей з новенькими студентами:
- Meet the Firms Virtual Career & Internship Fair (навчають студентів як під час літньої практики самому знайти можливість працювати в різних фірмах за своїм фахом та отримувати доволі високу зарплатню - сказали від 2 000 до 8 000 доларів на місяць).
- How to Find a Job On Campus (згадав студентів своєї студентської групи, як ночами ходили на розвантаження вагонів - студенту в університеті США дозволяється працювати офіційно на території кампуса певну кількість годин на місяць. Мало хто знає, але студенти часто допомагають працювати своєму професору - на "царська то справа" перевіряти результати щотижневих контрольних робіт/тестів - професор доручає одному із студентів групи те робити - однаково всі 25 студентів групи отримали 25 ЗОВСІМ однакових білетів/тестів і є шаблон перевірки. Ну а студент заробить трохи грошей - приблизно 30 доларів за годину).
- Student Employment & Work-Study Fair (мало хто знає, що після закінчення університету в США іноземцю надається термін в 18 місяців для того, щоби працевлаштуватися та вирішити питання із своїми робочими візами або Грін-картою. На скільки я знаю, такого привілея наймає у випускників університетів в UK: закінчив - і на наступний день - додому...).
Звернув увагу на ось такий захід для студентів в жовтні:
Meet Moss Adams
Потрібна реєстрація для участі в заході. Захід буде не простий: "Stop by and enjoy some pizza with us! Come chat with our professionals about our 2025 internship and full-time staff opportunities and learn more about life at Moss Adams!"
Зауважу, що заснована в 1913 році зі штаб-квартирою в Сіетлі, штат Вашингтон, компанія Moss Adams має офіси у Вашингтоні, Орегоні, Каліфорнії, Арізоні, Нью-Мексико, Канзасі, Техасі та Колорадо. Вони є повністю інтегрованою компанією професійних послуг, яка надає допомогу клієнтам у зростанні, управлінні та захисті процвітання. Надаючи повний спектр аудиторських, податкових і консалтингових послуг, вони глибоко занурюються в кожну галузь, щоб краще зрозуміти контекст кожного завдання.
Цікаво, правда ж... надає допомогу клієнтам у зростанні, управлінні та захисті процвітання.
Ну ось: Emigration and employment are indivisible!