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#<1 ... 2270227122722273 Додано: П'ят 23 сер, 2024 23:59 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Як допомагають в США будувати власну кар"єру?

Питання вкрай важливе для кожного студента...

Наприклад, в цьому році на перший курс в університеті "Львівська політехніка" зараховано 665 (шістсот шістдесят п"ять, Карле!) студентів за спеціальністю "Журналістика".

Якась фантасмагорія. Ця спеціальність НЕ була затребуваною ще 5 або 10 років тому.



Я це точно знаю, бо в 2016 році ледве відговорив дочку приятелів не йти на ту спеціальність (так хотіла, що аж пищала), а погодитися на пропозицію Приймальної комісії університету "Острозька академія" - вступити на бюджетне місце (!) за спеціальністю "Українська мова та літературна творчість".

Ну що: дівчина вже на другому курсі заробляла гроші, працюючи за фахом (за завданням фірм та підприємств вичитувала матеріали сайтів, або готувала тексти для наповнення сайтів) - а в той час подружки - псевдожурналістки - вили від безробіття та не мали грошей заплатити за каву в чудовій кав"ярі "Острозької академії", яка розташована в старовинних підвалах університету...

Хто не був - рекомендую відвідати "Острозьку академію" просто для екскурсії.

Неймовірний навчальний заклад з чудовою бібліотекою, чудовими підвалами, в яких працюють пересувні тимчасові арт-виставки та чудовим музеєм, в якому можна побачити "Острозьку Біблію"...



Під час відвідування в четвер University of California-Santa Cruz перебував в різних департаментах цього цікавого університету і окремо - в Адміністративному корпусі, який займається оформленням документів для студентів-іноземців, в тому числі з України.

Звернув увагу на такий плакат:



Career success... Успіх в кар'єрі...



Я зайшов поспілкуватися...

Цей успіх може починатися з малого.

У вересні анонсовані досить цікаві теми для зустрічей з новенькими студентами:

- Meet the Firms Virtual Career & Internship Fair (навчають студентів як під час літньої практики самому знайти можливість працювати в різних фірмах за своїм фахом та отримувати доволі високу зарплатню - сказали від 2 000 до 8 000 доларів на місяць).

- How to Find a Job On Campus (згадав студентів своєї студентської групи, як ночами ходили на розвантаження вагонів - студенту в університеті США дозволяється працювати офіційно на території кампуса певну кількість годин на місяць. Мало хто знає, але студенти часто допомагають працювати своєму професору - на "царська то справа" перевіряти результати щотижневих контрольних робіт/тестів - професор доручає одному із студентів групи те робити - однаково всі 25 студентів групи отримали 25 ЗОВСІМ однакових білетів/тестів і є шаблон перевірки. Ну а студент заробить трохи грошей - приблизно 30 доларів за годину).

- Student Employment & Work-Study Fair (мало хто знає, що після закінчення університету в США іноземцю надається термін в 18 місяців для того, щоби працевлаштуватися та вирішити питання із своїми робочими візами або Грін-картою. На скільки я знаю, такого привілея наймає у випускників університетів в UK: закінчив - і на наступний день - додому...).



Звернув увагу на ось такий захід для студентів в жовтні:

Meet Moss Adams

Потрібна реєстрація для участі в заході. Захід буде не простий: "Stop by and enjoy some pizza with us! Come chat with our professionals about our 2025 internship and full-time staff opportunities and learn more about life at Moss Adams!"

Зауважу, що заснована в 1913 році зі штаб-квартирою в Сіетлі, штат Вашингтон, компанія Moss Adams має офіси у Вашингтоні, Орегоні, Каліфорнії, Арізоні, Нью-Мексико, Канзасі, Техасі та Колорадо. Вони є повністю інтегрованою компанією професійних послуг, яка надає допомогу клієнтам у зростанні, управлінні та захисті процвітання. Надаючи повний спектр аудиторських, податкових і консалтингових послуг, вони глибоко занурюються в кожну галузь, щоб краще зрозуміти контекст кожного завдання.



Цікаво, правда ж... надає допомогу клієнтам у зростанні, управлінні та захисті процвітання.

Ну ось: Emigration and employment are indivisible! News from USAЯк допомагають в США будувати власну кар"єру?Питання вкрай важливе для кожного студента...Наприклад, в цьому році на перший курс в університеті "Львівська політехніка" зараховано 665 (шістсот шістдесят п"ять, Карле!) студентів за спеціальністю "Журналістика".Якась фантасмагорія. Ця спеціальність НЕ була затребуваною ще 5 або 10 років тому.Я це точно знаю, бо в 2016 році ледве відговорив дочку приятелів не йти на ту спеціальність (так хотіла, що аж пищала), а погодитися на пропозицію Приймальної комісії університету "Острозька академія" - вступити на бюджетне місце (!) за спеціальністю "Українська мова та літературна творчість".Ну що: дівчина вже на другому курсі заробляла гроші, працюючи за фахом (за завданням фірм та підприємств вичитувала матеріали сайтів, або готувала тексти для наповнення сайтів) - а в той час подружки - псевдожурналістки - вили від безробіття та не мали грошей заплатити за каву в чудовій кав"ярі "Острозької академії", яка розташована в старовинних підвалах університету...Хто не був - рекомендую відвідати "Острозьку академію" просто для екскурсії.Неймовірний навчальний заклад з чудовою бібліотекою, чудовими підвалами, в яких працюють пересувні тимчасові арт-виставки та чудовим музеєм, в якому можна побачити "Острозьку Біблію"...Під час відвідування в четвер University of California-Santa Cruz перебував в різних департаментах цього цікавого університету і окремо - в Адміністративному корпусі, який займається оформленням документів для студентів-іноземців, в тому числі з України.Звернув увагу на такий плакат:Career success...Я зайшов поспілкуватися...Цей успіх може починатися з малого.У вересні анонсовані досить цікаві теми для зустрічей з новенькими студентами:- Meet the Firms Virtual Career & Internship Fair (навчають студентів як під час літньої практики самому знайти можливість працювати в різних фірмах за своїм фахом та отримувати доволі високу зарплатню - сказали від 2 000 до 8 000 доларів на місяць).- How to Find a Job On Campus (згадав студентів своєї студентської групи, як ночами ходили на розвантаження вагонів - студенту в університеті США дозволяється працювати офіційно на території кампуса певну кількість годин на місяць. Мало хто знає, але студенти часто допомагають працювати своєму професору - на "царська то справа" перевіряти результати щотижневих контрольних робіт/тестів - професор доручає одному із студентів групи те робити - однаково всі 25 студентів групи отримали 25 ЗОВСІМ однакових білетів/тестів і є шаблон перевірки. Ну а студент заробить трохи грошей - приблизно 30 доларів за годину).- Student Employment & Work-Study Fair (мало хто знає, що після закінчення університету в США іноземцю надається термін в 18 місяців для того, щоби працевлаштуватися та вирішити питання із своїми робочими візами або Грін-картою. На скільки я знаю, такого привілея наймає у випускників університетів в UK: закінчив - і на наступний день - додому...).Звернув увагу на ось такий захід для студентів в жовтні:Meet Moss AdamsПотрібна реєстрація для участі в заході. Захід буде не простий: "Stop by and enjoy some pizza with us! Come chat with our professionals about our 2025 internship and full-time staff opportunities and learn more about life at Moss Adams!"Зауважу, що заснована в 1913 році зі штаб-квартирою в Сіетлі, штат Вашингтон, компанія Moss Adams має офіси у Вашингтоні, Орегоні, Каліфорнії, Арізоні, Нью-Мексико, Канзасі, Техасі та Колорадо. Вони є повністю інтегрованою компанією професійних послуг, якаНадаючи повний спектр аудиторських, податкових і консалтингових послуг, вони глибоко занурюються в кожну галузь, щоб краще зрозуміти контекст кожного завдання.Цікаво, правда ж...Ну ось: Emigration and employment are indivisible! akurt

Повідомлень: 9941 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1298 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2024 00:22 M-Audio написав: akurt написав: В принципі ТАК МАЄ І БУТИ...



P.S. Повторю, може хто не зрозумів: маєш роботу - маєш кредит - їздиш на роботу на новій тачці... В принципі ТАК МАЄ І БУТИ...Повторю, може хто не зрозумів: маєш роботу -- їздиш на роботу на новій тачці... А це точно приклад розумної фінансової поведінки, коли людина вкладає свій майбутній дохід приблизно за рік в річ, яка не приносить надходжень, і за той самий рік гарантовано здешевшає вдвічі мінімум? Звісно, ми не знаємо всієї ситуації, але виглядає так, що така покупка відбулася тільки тому, що дають прямо зараз і в кредит. А це точно приклад розумної фінансової поведінки, коли людина вкладає свій майбутній дохід приблизно за рік в річ, яка не приносить надходжень, і за той самий рік гарантовано здешевшає вдвічі мінімум? Звісно, ми не знаємо всієї ситуації, але виглядає так, що така покупка відбулася тільки тому, що дають прямо зараз і в кредит.



За вашою логікою саме безглузде вкладання грошей тоді таке:

- купівля харчів. Їх ціна дорівнює нулю безпосередньо після вживання.

- купівля дитячого одягу: через рік його можна тільки подарувати.



Подивіться свіже відео на YouTube від пана Андрія, який купив в кредит новеньку Toyota RAV-4.

Живе в місті Вінніпег, прилетів за ним аж в Едмонтон (в Канаді черги на купівлю авто на 3 місяця...2 роки).

Він докладно розказує, в які гроші обійшлося йому те авто.

Ну а 80% ролика він розказує про задоволення від його володіння.

А як можна грошами оцінити задоволення?



Ну і треба ж враховувати реальність: пан Андрій (Palmer Life на YouTube) зараз мешкає в Канаді, де до найближчої зупинки міського транспорта треба йти мінімум 1,5 км і автобуси ходять раз на годину (!)-півтори (!).

Альтернатива: він наводить точні цифри: кожні 2 тижня (так прийнято в Канаді) він отримує зарплатню та з неї виплачує кожні 2 тижня 450 C$.

Тобто орієнтовно 900/30=30 С$ на день.

Це година його роботи.

Так що тут треба економити? Хіба НЕ "це точно приклад розумної фінансової поведінки"?

Я тут періодично викладую досвід - досі невдалий - родини моєї племінниці і- ось було знайшли роботу, до якої добиратися в ОДИН бік 3,5 години (на автобусах).

Хіба на це можна погодитися без авто...



У вашому абзаці є дві цікаві фрази:

Перша: "...за той самий рік гарантовано здешевшає вдвічі мінімум". В автоволодінні це відомий факт: я про нього у самому максимальному вимірі почув дуже давно від свого колишнього шефа, який переїхав в США. Йому купили HONDA Accord не нове - за 4000 доларів, а синові - нове в кредит.

Саме тоді я почув фразу про те, що в США діє українська приказка: "КупИло - притупИло!" - авто виїхало із салона - і вже миттєво втратило 20% ціни.

Правда його авто, куплене за 4000 доларів у індуса, втратило ще швидше, бо через місяць поламалося (індус божився і хрестився з іконою Миколи Чудотворця, що їздив на авто раз на місяць за кефіром).



Друга: "...покупка відбулася тільки тому, що дають прямо зараз і в кредит".

Тут треба вже в сотий раз написати, що і в США і в Канаді - тобто на іншій планеті - всі живуть саме в кредит. Можна спробувати інопланетян перевиховувати, але я вам точно говорою: к.к.д.=0.

"...дають прямо зараз" - так люди живуть саме ЗАРАЗ.

В іншому - наступному - другому - третьому житті - коли вони стануть кішками, або собачками, або янголами - не хочуть думати про авто... За вашою логікою саме безглузде вкладання грошей тоді таке:- купівля харчів. Їх ціна дорівнює нулю безпосередньо після вживання.- купівля дитячого одягу: через рік його можна тільки подарувати.Подивіться свіже відео на YouTube від пана Андрія, який купив в кредит новеньку Toyota RAV-4.Живе в місті Вінніпег, прилетів за ним аж в Едмонтон (в Канаді черги на купівлю авто на 3 місяця...2 роки).Він докладно розказує, в які гроші обійшлося йому те авто.Ну а 80% ролика він розказує про задоволення від його володіння.А як можна грошами оцінити задоволення?Ну і треба ж враховувати реальність: пан Андрій (Palmer Life на YouTube) зараз мешкає в Канаді, де до найближчої зупинки міського транспорта треба йти мінімум 1,5 км і автобуси ходять раз на годину (!)-півтори (!).Альтернатива: він наводить точні цифри: кожні 2 тижня (так прийнято в Канаді) він отримує зарплатню та з неї виплачує кожні 2 тижня 450 C$.Тобто орієнтовно 900/30=30 С$ на день.Це година його роботи.Так що тут треба економити? Хіба НЕ "це точно приклад розумної фінансової поведінки"?Я тут періодично викладую досвід - досі невдалий - родини моєї племінниці і- ось було знайшли роботу, до якої добиратися в ОДИН бік 3,5 години (на автобусах).Хіба на це можна погодитися без авто...У вашому абзаці є дві цікаві фрази:"...за той самий рік гарантовано здешевшає вдвічі мінімум". В автоволодінні це відомий факт: я про нього у самому максимальному вимірі почув дуже давно від свого колишнього шефа, який переїхав в США. Йому купили HONDA Accord не нове - за 4000 доларів, а синові - нове в кредит.Саме тоді я почув фразу про те, що в США діє українська приказка: "КупИло - притупИло!" - авто виїхало із салона - і вже миттєво втратило 20% ціни.Правда його авто, куплене за 4000 доларів у індуса, втратило ще швидше, бо через місяць поламалося (індус божився і хрестився з іконою Миколи Чудотворця, що їздив на авто раз на місяць за кефіром)."...покупка відбулася тільки тому, що дають прямо зараз і в кредит".Тут треба вже в сотий раз написати, що і в США і в Канаді -- всі живуть саме в кредит. Можна спробувати інопланетян перевиховувати, але я вам точно говорою: к.к.д.=0."...дають прямо зараз" - так люди живуть саме ЗАРАЗ.В іншому - наступному - другому - третьому житті - коли вони стануть кішками, або собачками, або янголами - не хочуть думати про авто... akurt

Повідомлень: 9941 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1298 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2270227122722273 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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