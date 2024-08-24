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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2270227122722273
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 23:59

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Як допомагають в США будувати власну кар"єру?
Питання вкрай важливе для кожного студента...
Наприклад, в цьому році на перший курс в університеті "Львівська політехніка" зараховано 665 (шістсот шістдесят п"ять, Карле!) студентів за спеціальністю "Журналістика".
Якась фантасмагорія. Ця спеціальність НЕ була затребуваною ще 5 або 10 років тому.

Я це точно знаю, бо в 2016 році ледве відговорив дочку приятелів не йти на ту спеціальність (так хотіла, що аж пищала), а погодитися на пропозицію Приймальної комісії університету "Острозька академія" - вступити на бюджетне місце (!) за спеціальністю "Українська мова та літературна творчість".
Ну що: дівчина вже на другому курсі заробляла гроші, працюючи за фахом (за завданням фірм та підприємств вичитувала матеріали сайтів, або готувала тексти для наповнення сайтів) - а в той час подружки - псевдожурналістки - вили від безробіття та не мали грошей заплатити за каву в чудовій кав"ярі "Острозької академії", яка розташована в старовинних підвалах університету...
Хто не був - рекомендую відвідати "Острозьку академію" просто для екскурсії.
Неймовірний навчальний заклад з чудовою бібліотекою, чудовими підвалами, в яких працюють пересувні тимчасові арт-виставки та чудовим музеєм, в якому можна побачити "Острозьку Біблію"...

Під час відвідування в четвер University of California-Santa Cruz перебував в різних департаментах цього цікавого університету і окремо - в Адміністративному корпусі, який займається оформленням документів для студентів-іноземців, в тому числі з України.
Звернув увагу на такий плакат:
Зображення
Career success... Успіх в кар'єрі...

Я зайшов поспілкуватися...
Цей успіх може починатися з малого.
У вересні анонсовані досить цікаві теми для зустрічей з новенькими студентами:
- Meet the Firms Virtual Career & Internship Fair (навчають студентів як під час літньої практики самому знайти можливість працювати в різних фірмах за своїм фахом та отримувати доволі високу зарплатню - сказали від 2 000 до 8 000 доларів на місяць).
- How to Find a Job On Campus (згадав студентів своєї студентської групи, як ночами ходили на розвантаження вагонів - студенту в університеті США дозволяється працювати офіційно на території кампуса певну кількість годин на місяць. Мало хто знає, але студенти часто допомагають працювати своєму професору - на "царська то справа" перевіряти результати щотижневих контрольних робіт/тестів - професор доручає одному із студентів групи те робити - однаково всі 25 студентів групи отримали 25 ЗОВСІМ однакових білетів/тестів і є шаблон перевірки. Ну а студент заробить трохи грошей - приблизно 30 доларів за годину).
- Student Employment & Work-Study Fair (мало хто знає, що після закінчення університету в США іноземцю надається термін в 18 місяців для того, щоби працевлаштуватися та вирішити питання із своїми робочими візами або Грін-картою. На скільки я знаю, такого привілея наймає у випускників університетів в UK: закінчив - і на наступний день - додому...).

Звернув увагу на ось такий захід для студентів в жовтні:
Meet Moss Adams
Потрібна реєстрація для участі в заході. Захід буде не простий: "Stop by and enjoy some pizza with us! Come chat with our professionals about our 2025 internship and full-time staff opportunities and learn more about life at Moss Adams!"
Зауважу, що заснована в 1913 році зі штаб-квартирою в Сіетлі, штат Вашингтон, компанія Moss Adams має офіси у Вашингтоні, Орегоні, Каліфорнії, Арізоні, Нью-Мексико, Канзасі, Техасі та Колорадо. Вони є повністю інтегрованою компанією професійних послуг, яка надає допомогу клієнтам у зростанні, управлінні та захисті процвітання. Надаючи повний спектр аудиторських, податкових і консалтингових послуг, вони глибоко занурюються в кожну галузь, щоб краще зрозуміти контекст кожного завдання.

Цікаво, правда ж... надає допомогу клієнтам у зростанні, управлінні та захисті процвітання.
Ну ось: Emigration and employment are indivisible!
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 00:22

  M-Audio написав:
  akurt написав:В принципі ТАК МАЄ І БУТИ...

P.S. Повторю, може хто не зрозумів: маєш роботу - маєш кредит - їздиш на роботу на новій тачці...
А це точно приклад розумної фінансової поведінки, коли людина вкладає свій майбутній дохід приблизно за рік в річ, яка не приносить надходжень, і за той самий рік гарантовано здешевшає вдвічі мінімум? Звісно, ми не знаємо всієї ситуації, але виглядає так, що така покупка відбулася тільки тому, що дають прямо зараз і в кредит.

Прикладами придбання речей, які можуть слугувати безглуздим вкладанням грошей, може бути і таке:
- купівля харчів. Їх ціна дорівнює нулю безпосередньо після вживання.
- купівля дитячого одягу: через рік його можна тільки подарувати.
- купівля меблів: як правило із неможливо продати дорожче 1/3 ціни.
Але ж купують… це я навмисно перебільшую, звісно.

Подивіться свіже відео на YouTube від пана Андрія, який купив в кредит новеньку Toyota RAV-4.
Живе в місті Вінніпег, прилетів за ним аж в Едмонтон (в Канаді черги на купівлю авто на 3 місяця...2 роки).
Він докладно розказує, в які гроші обійшлося йому те авто.
Ну а 80% ролика він розказує про задоволення від його володіння.
А як можна грошами оцінити задоволення?

Ну і треба ж враховувати реальність: пан Андрій (Palmer Life на YouTube) зараз мешкає в Канаді, де до найближчої зупинки міського транспорта треба йти мінімум 1,5 км і автобуси ходять раз на годину (!)-півтори (!).
Альтернатива: він наводить точні цифри: кожні 2 тижня (так прийнято в Канаді) він отримує зарплатню та з неї виплачує кожні 2 тижня 450 C$.
Тобто орієнтовно 900/30=30 С$ на день.
Це приблизно зарплатня за 1 (одну) годину його роботи.
Так що тут треба економити? Хіба НЕ "це точно приклад розумної фінансової поведінки"?
Я тут періодично викладую досвід - досі невдалий - родини моєї племінниці і- ось було знайшли роботу, до якої добиратися в ОДИН бік 3,5 години (на автобусах).
Хіба на це можна погодитися без авто...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 10:50

  akurt написав:і автобуси ходять раз на годину (!)-півтори (!).
Альтернатива: він наводить точні цифри: кожні 2 тижня (так прийнято в Канаді) він отримує зарплатню та з неї виплачує кожні 2 тижня 450 C$.
Тобто орієнтовно 900/30=30 С$ на день.
Це приблизно зарплатня за 1 (одну) годину його роботи.
Так що тут треба економити? Хіба НЕ "це точно приклад розумної фінансової поведінки"?
Звісно, що кожен оцінює ситуацію зі всіма деталями, які знає тільки він. Тому я й не стверждую, наприклад, що купувати авто вартістю більше свого річного доходу в кредит -- це завжди погано. Може в тій ситуації альтернативи ще більш неприйнятні. Наприклад, знаю людей, що кожні два-три роки продають авто, і купляють нове, вирішуючи таким чином проблему із ремонтами (за цей час авто ремонту майже ніколи не потребує).
Стосовно "це всього вартість однієї години роботи в день" то тут треба дивитись глибше. У сім'ї зазвичай є витрати, які обов'язкові -- оренда, комуналка, харчі. Виходячи з наведених цифр, я так думаю, що ці витрати у нього становлять не менше половини заробітку. Тобто, за автомобіль доводиться віддавати одну годину не з 40 годин на тиждень, а з 20, що залишилися, а значить, він віддає на свою машину заробіток семи із 20 робочих годин, що можна було витратити на щось інше. В такому варіанті трати виглядають вже значно суттєвішими.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 10:53

Re: Еміграція, заробітчанство

M-Audio написав:
  akurt написав:В принципі ТАК МАЄ І БУТИ...

P.S. Повторю, може хто не зрозумів: маєш роботу - маєш кредит - їздиш на роботу на новій тачці...
А це точно приклад розумної фінансової поведінки, коли людина вкладає свій майбутній дохід приблизно за рік в річ, яка не приносить надходжень, і за той самий рік гарантовано здешевшає вдвічі мінімум? Звісно, ми не знаємо всієї ситуації, але виглядає так, що така покупка відбулася тільки тому, що дають прямо зараз і в кредит.
Це тачка має гарантовано здешевшати за рік вдвічі?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 11:47

Re: Еміграція, заробітчанство

Хто тут з США. Знайомий нелегал / турист (писав тут про нього) влаштувався в аптеку продавцем. І розповів про "жахливу" систему, коли є план скільки яких БАДів потрібно мінімум впарити покупцям. Якщо не виконаєш план - штраф. А за 3 невиконання - звільнення. І каже що "в аптеці майже нема ліків, хіба Аспірин, і взагалі це не аптека, а якесь АВС".
Справді такий мрак в аптеці твориться?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 12:04

Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:Хто тут з США. Знайомий нелегал / турист (писав тут про нього) влаштувався в аптеку продавцем. І розповів про "жахливу" систему, коли є план скільки яких БАДів потрібно мінімум впарити покупцям. Якщо не виконаєш план - штраф. А за 3 невиконання - звільнення. І каже що "в аптеці майже нема ліків, хіба Аспірин, і взагалі це не аптека, а якесь АВС".
Справді такий мрак в аптеці твориться?
Не скажу за США, але в тій ж Італії в аптеках у вільному продажу - тільки умовний аспірин. Майже все - по рецепту. І це розповсюджена практика і по Європі і в Канаді і в США. З однієї сторони, це мінімізує "самолікування", яке часто є причиною ускладнень, і зокрема дає змогу боротися з не контрольованим вживанням антибіотиків. З іншої, в тій же Італії самі лікарі ті антибіотики прописують коли треба і не треба, а лікування простих випадків для пересічного ускладнюється, бо йому не дають вибору, звертатися до лікаря, чи ні.
Щодо США, то може ваш знайомий і не в аптеці працює. Там все сильно відрізняється від наших аптек, вони пігулки самі фасують в пляшечки. Ну окрім умовного аспірину.
За бади нічого не можу сказати
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