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#<1 ... 2270227122722273 Додано: П'ят 23 сер, 2024 23:59 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Як допомагають в США будувати власну кар"єру?

Питання вкрай важливе для кожного студента...

Наприклад, в цьому році на перший курс в університеті "Львівська політехніка" зараховано 665 (шістсот шістдесят п"ять, Карле!) студентів за спеціальністю "Журналістика".

Якась фантасмагорія. Ця спеціальність НЕ була затребуваною ще 5 або 10 років тому.



Я це точно знаю, бо в 2016 році ледве відговорив дочку приятелів не йти на ту спеціальність (так хотіла, що аж пищала), а погодитися на пропозицію Приймальної комісії університету "Острозька академія" - вступити на бюджетне місце (!) за спеціальністю "Українська мова та літературна творчість".

Ну що: дівчина вже на другому курсі заробляла гроші, працюючи за фахом (за завданням фірм та підприємств вичитувала матеріали сайтів, або готувала тексти для наповнення сайтів) - а в той час подружки - псевдожурналістки - вили від безробіття та не мали грошей заплатити за каву в чудовій кав"ярі "Острозької академії", яка розташована в старовинних підвалах університету...

Хто не був - рекомендую відвідати "Острозьку академію" просто для екскурсії.

Неймовірний навчальний заклад з чудовою бібліотекою, чудовими підвалами, в яких працюють пересувні тимчасові арт-виставки та чудовим музеєм, в якому можна побачити "Острозьку Біблію"...



Під час відвідування в четвер University of California-Santa Cruz перебував в різних департаментах цього цікавого університету і окремо - в Адміністративному корпусі, який займається оформленням документів для студентів-іноземців, в тому числі з України.

Звернув увагу на такий плакат:



Career success... Успіх в кар'єрі...



Я зайшов поспілкуватися...

Цей успіх може починатися з малого.

У вересні анонсовані досить цікаві теми для зустрічей з новенькими студентами:

- Meet the Firms Virtual Career & Internship Fair (навчають студентів як під час літньої практики самому знайти можливість працювати в різних фірмах за своїм фахом та отримувати доволі високу зарплатню - сказали від 2 000 до 8 000 доларів на місяць).

- How to Find a Job On Campus (згадав студентів своєї студентської групи, як ночами ходили на розвантаження вагонів - студенту в університеті США дозволяється працювати офіційно на території кампуса певну кількість годин на місяць. Мало хто знає, але студенти часто допомагають працювати своєму професору - на "царська то справа" перевіряти результати щотижневих контрольних робіт/тестів - професор доручає одному із студентів групи те робити - однаково всі 25 студентів групи отримали 25 ЗОВСІМ однакових білетів/тестів і є шаблон перевірки. Ну а студент заробить трохи грошей - приблизно 30 доларів за годину).

- Student Employment & Work-Study Fair (мало хто знає, що після закінчення університету в США іноземцю надається термін в 18 місяців для того, щоби працевлаштуватися та вирішити питання із своїми робочими візами або Грін-картою. На скільки я знаю, такого привілея наймає у випускників університетів в UK: закінчив - і на наступний день - додому...).



Звернув увагу на ось такий захід для студентів в жовтні:

Meet Moss Adams

Потрібна реєстрація для участі в заході. Захід буде не простий: "Stop by and enjoy some pizza with us! Come chat with our professionals about our 2025 internship and full-time staff opportunities and learn more about life at Moss Adams!"

Зауважу, що заснована в 1913 році зі штаб-квартирою в Сіетлі, штат Вашингтон, компанія Moss Adams має офіси у Вашингтоні, Орегоні, Каліфорнії, Арізоні, Нью-Мексико, Канзасі, Техасі та Колорадо. Вони є повністю інтегрованою компанією професійних послуг, яка надає допомогу клієнтам у зростанні, управлінні та захисті процвітання. Надаючи повний спектр аудиторських, податкових і консалтингових послуг, вони глибоко занурюються в кожну галузь, щоб краще зрозуміти контекст кожного завдання.



Цікаво, правда ж... надає допомогу клієнтам у зростанні, управлінні та захисті процвітання.

Ну ось: Emigration and employment are indivisible! News from USAЯк допомагають в США будувати власну кар"єру?Питання вкрай важливе для кожного студента...Наприклад, в цьому році на перший курс в університеті "Львівська політехніка" зараховано 665 (шістсот шістдесят п"ять, Карле!) студентів за спеціальністю "Журналістика".Якась фантасмагорія. Ця спеціальність НЕ була затребуваною ще 5 або 10 років тому.Я це точно знаю, бо в 2016 році ледве відговорив дочку приятелів не йти на ту спеціальність (так хотіла, що аж пищала), а погодитися на пропозицію Приймальної комісії університету "Острозька академія" - вступити на бюджетне місце (!) за спеціальністю "Українська мова та літературна творчість".Ну що: дівчина вже на другому курсі заробляла гроші, працюючи за фахом (за завданням фірм та підприємств вичитувала матеріали сайтів, або готувала тексти для наповнення сайтів) - а в той час подружки - псевдожурналістки - вили від безробіття та не мали грошей заплатити за каву в чудовій кав"ярі "Острозької академії", яка розташована в старовинних підвалах університету...Хто не був - рекомендую відвідати "Острозьку академію" просто для екскурсії.Неймовірний навчальний заклад з чудовою бібліотекою, чудовими підвалами, в яких працюють пересувні тимчасові арт-виставки та чудовим музеєм, в якому можна побачити "Острозьку Біблію"...Під час відвідування в четвер University of California-Santa Cruz перебував в різних департаментах цього цікавого університету і окремо - в Адміністративному корпусі, який займається оформленням документів для студентів-іноземців, в тому числі з України.Звернув увагу на такий плакат:Career success...Я зайшов поспілкуватися...Цей успіх може починатися з малого.У вересні анонсовані досить цікаві теми для зустрічей з новенькими студентами:- Meet the Firms Virtual Career & Internship Fair (навчають студентів як під час літньої практики самому знайти можливість працювати в різних фірмах за своїм фахом та отримувати доволі високу зарплатню - сказали від 2 000 до 8 000 доларів на місяць).- How to Find a Job On Campus (згадав студентів своєї студентської групи, як ночами ходили на розвантаження вагонів - студенту в університеті США дозволяється працювати офіційно на території кампуса певну кількість годин на місяць. Мало хто знає, але студенти часто допомагають працювати своєму професору - на "царська то справа" перевіряти результати щотижневих контрольних робіт/тестів - професор доручає одному із студентів групи те робити - однаково всі 25 студентів групи отримали 25 ЗОВСІМ однакових білетів/тестів і є шаблон перевірки. Ну а студент заробить трохи грошей - приблизно 30 доларів за годину).- Student Employment & Work-Study Fair (мало хто знає, що після закінчення університету в США іноземцю надається термін в 18 місяців для того, щоби працевлаштуватися та вирішити питання із своїми робочими візами або Грін-картою. На скільки я знаю, такого привілея наймає у випускників університетів в UK: закінчив - і на наступний день - додому...).Звернув увагу на ось такий захід для студентів в жовтні:Meet Moss AdamsПотрібна реєстрація для участі в заході. Захід буде не простий: "Stop by and enjoy some pizza with us! Come chat with our professionals about our 2025 internship and full-time staff opportunities and learn more about life at Moss Adams!"Зауважу, що заснована в 1913 році зі штаб-квартирою в Сіетлі, штат Вашингтон, компанія Moss Adams має офіси у Вашингтоні, Орегоні, Каліфорнії, Арізоні, Нью-Мексико, Канзасі, Техасі та Колорадо. Вони є повністю інтегрованою компанією професійних послуг, якаНадаючи повний спектр аудиторських, податкових і консалтингових послуг, вони глибоко занурюються в кожну галузь, щоб краще зрозуміти контекст кожного завдання.Цікаво, правда ж...Ну ось: Emigration and employment are indivisible! akurt

Повідомлень: 9941 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1299 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2024 00:22 M-Audio написав: akurt написав: В принципі ТАК МАЄ І БУТИ...



P.S. Повторю, може хто не зрозумів: маєш роботу - маєш кредит - їздиш на роботу на новій тачці... В принципі ТАК МАЄ І БУТИ...Повторю, може хто не зрозумів: маєш роботу -- їздиш на роботу на новій тачці... А це точно приклад розумної фінансової поведінки, коли людина вкладає свій майбутній дохід приблизно за рік в річ, яка не приносить надходжень, і за той самий рік гарантовано здешевшає вдвічі мінімум? Звісно, ми не знаємо всієї ситуації, але виглядає так, що така покупка відбулася тільки тому, що дають прямо зараз і в кредит. А це точно приклад розумної фінансової поведінки, коли людина вкладає свій майбутній дохід приблизно за рік в річ, яка не приносить надходжень, і за той самий рік гарантовано здешевшає вдвічі мінімум? Звісно, ми не знаємо всієї ситуації, але виглядає так, що така покупка відбулася тільки тому, що дають прямо зараз і в кредит.

Прикладами придбання речей, які можуть слугувати безглуздим вкладанням грошей, може бути і таке:

- купівля харчів. Їх ціна дорівнює нулю безпосередньо після вживання.

- купівля дитячого одягу: через рік його можна тільки подарувати.

- купівля меблів: як правило із неможливо продати дорожче 1/3 ціни.

Але ж купують… це я навмисно перебільшую, звісно.



Подивіться свіже відео на YouTube від пана Андрія, який купив в кредит новеньку Toyota RAV-4.

Живе в місті Вінніпег, прилетів за ним аж в Едмонтон (в Канаді черги на купівлю авто на 3 місяця...2 роки).

Він докладно розказує, в які гроші обійшлося йому те авто.

Ну а 80% ролика він розказує про задоволення від його володіння.

А як можна грошами оцінити задоволення?



Ну і треба ж враховувати реальність: пан Андрій (Palmer Life на YouTube) зараз мешкає в Канаді, де до найближчої зупинки міського транспорта треба йти мінімум 1,5 км і автобуси ходять раз на годину (!)-півтори (!).

Альтернатива: він наводить точні цифри: кожні 2 тижня (так прийнято в Канаді) він отримує зарплатню та з неї виплачує кожні 2 тижня 450 C$.

Тобто орієнтовно 900/30=30 С$ на день.

Це приблизно зарплатня за 1 (одну) годину його роботи.

Так що тут треба економити? Хіба НЕ "це точно приклад розумної фінансової поведінки"?

Я тут періодично викладую досвід - досі невдалий - родини моєї племінниці і- ось було знайшли роботу, до якої добиратися в ОДИН бік 3,5 години (на автобусах).

Хіба на це можна погодитися без авто... Прикладами придбання речей, які можуть слугувати безглуздим вкладанням грошей, може бути і таке:- купівля харчів. Їх ціна дорівнює нулю безпосередньо після вживання.- купівля дитячого одягу: через рік його можна тільки подарувати.- купівля меблів: як правило із неможливо продати дорожче 1/3 ціни.Але ж купують… це я навмисно перебільшую, звісно.Подивіться свіже відео на YouTube від пана Андрія, який купив в кредит новеньку Toyota RAV-4.Живе в місті Вінніпег, прилетів за ним аж в Едмонтон (в Канаді черги на купівлю авто на 3 місяця...2 роки).Він докладно розказує, в які гроші обійшлося йому те авто.Ну а 80% ролика він розказує про задоволення від його володіння.А як можна грошами оцінити задоволення?Ну і треба ж враховувати реальність: пан Андрій (Palmer Life на YouTube) зараз мешкає в Канаді, де до найближчої зупинки міського транспорта треба йти мінімум 1,5 км і автобуси ходять раз на годину (!)-півтори (!).Альтернатива: він наводить точні цифри: кожні 2 тижня (так прийнято в Канаді) він отримує зарплатню та з неї виплачує кожні 2 тижня 450 C$.Тобто орієнтовно 900/30=30 С$ на день.Це приблизно зарплатня за 1 (одну) годину його роботи.Так що тут треба економити? Хіба НЕ "це точно приклад розумної фінансової поведінки"?Я тут періодично викладую досвід - досі невдалий - родини моєї племінниці і- ось було знайшли роботу, до якої добиратися в ОДИН бік 3,5 години (на автобусах).Хіба на це можна погодитися без авто... akurt

Повідомлень: 9941 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1299 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2024 10:50 akurt написав: і автобуси ходять раз на годину (!)-півтори (!).

Альтернатива: він наводить точні цифри: кожні 2 тижня (так прийнято в Канаді) він отримує зарплатню та з неї виплачує кожні 2 тижня 450 C$.

Тобто орієнтовно 900/30=30 С$ на день.

Це приблизно зарплатня за 1 (одну) годину його роботи.

Так що тут треба економити? Хіба НЕ "це точно приклад розумної фінансової поведінки"? і автобуси ходять раз на годину (!)-півтори (!).Альтернатива: він наводить точні цифри: кожні 2 тижня (так прийнято в Канаді) він отримує зарплатню та з неї виплачує кожні 2 тижня 450 C$.Тобто орієнтовно 900/30=30 С$ на день.Це приблизно зарплатня за 1 (одну) годину його роботи.Так що тут треба економити? Хіба НЕ "це точно приклад розумної фінансової поведінки"? Звісно, що кожен оцінює ситуацію зі всіма деталями, які знає тільки він. Тому я й не стверждую, наприклад, що купувати авто вартістю більше свого річного доходу в кредит -- це завжди погано. Може в тій ситуації альтернативи ще більш неприйнятні. Наприклад, знаю людей, що кожні два-три роки продають авто, і купляють нове, вирішуючи таким чином проблему із ремонтами (за цей час авто ремонту майже ніколи не потребує).

Стосовно "це всього вартість однієї години роботи в день" то тут треба дивитись глибше. У сім'ї зазвичай є витрати, які обов'язкові -- оренда, комуналка, харчі. Виходячи з наведених цифр, я так думаю, що ці витрати у нього становлять не менше половини заробітку. Тобто, за автомобіль доводиться віддавати одну годину не з 40 годин на тиждень, а з 20, що залишилися, а значить, він віддає на свою машину заробіток семи із 20 робочих годин, що можна було витратити на щось інше. В такому варіанті трати виглядають вже значно суттєвішими. Звісно, що кожен оцінює ситуацію зі всіма деталями, які знає тільки він. Тому я й не стверждую, наприклад, що купувати авто вартістю більше свого річного доходу в кредит -- це завжди погано. Може в тій ситуації альтернативи ще більш неприйнятні. Наприклад, знаю людей, що кожні два-три роки продають авто, і купляють нове, вирішуючи таким чином проблему із ремонтами (за цей час авто ремонту майже ніколи не потребує).Стосовно "це всього вартість однієї години роботи в день" то тут треба дивитись глибше. У сім'ї зазвичай є витрати, які обов'язкові -- оренда, комуналка, харчі. Виходячи з наведених цифр, я так думаю, що ці витрати у нього становлять не менше половини заробітку. Тобто, за автомобіль доводиться віддавати одну годину не з 40 годин на тиждень, а з 20, що залишилися, а значить, він віддає на свою машину заробіток семи із 20 робочих годин, що можна було витратити на щось інше. В такому варіанті трати виглядають вже значно суттєвішими. M-Audio Повідомлень: 3090 З нами з: 23.03.11 Подякував: 582 раз. Подякували: 417 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2024 10:53 Re: Еміграція, заробітчанство M-Audio написав: akurt написав: В принципі ТАК МАЄ І БУТИ...



P.S. Повторю, може хто не зрозумів: маєш роботу - маєш кредит - їздиш на роботу на новій тачці... В принципі ТАК МАЄ І БУТИ...Повторю, може хто не зрозумів: маєш роботу -- їздиш на роботу на новій тачці... А це точно приклад розумної фінансової поведінки, коли людина вкладає свій майбутній дохід приблизно за рік в річ, яка не приносить надходжень, і за той самий рік гарантовано здешевшає вдвічі мінімум? Звісно, ми не знаємо всієї ситуації, але виглядає так, що така покупка відбулася тільки тому, що дають прямо зараз і в кредит. А це точно приклад розумної фінансової поведінки, коли людина вкладає свій майбутній дохід приблизно за рік в річ, яка не приносить надходжень, і за той самий рік гарантовано здешевшає вдвічі мінімум? Звісно, ми не знаємо всієї ситуації, але виглядає так, що така покупка відбулася тільки тому, що дають прямо зараз і в кредит. Це тачка має гарантовано здешевшати за рік вдвічі? Це тачка має гарантовано здешевшати за рік вдвічі? Faceless

Модератор Повідомлень: 35145 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1450 раз. Подякували: 8016 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2024 11:47 Re: Еміграція, заробітчанство Хто тут з США. Знайомий нелегал / турист (писав тут про нього) влаштувався в аптеку продавцем. І розповів про "жахливу" систему, коли є план скільки яких БАДів потрібно мінімум впарити покупцям. Якщо не виконаєш план - штраф. А за 3 невиконання - звільнення. І каже що "в аптеці майже нема ліків, хіба Аспірин, і взагалі це не аптека, а якесь АВС".

Справді такий мрак в аптеці твориться? Дюрі-бачі

Повідомлень: 3651 З нами з: 29.07.22 Подякував: 646 раз. Подякували: 465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2024 12:04 Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Хто тут з США. Знайомий нелегал / турист (писав тут про нього) влаштувався в аптеку продавцем. І розповів про "жахливу" систему, коли є план скільки яких БАДів потрібно мінімум впарити покупцям. Якщо не виконаєш план - штраф. А за 3 невиконання - звільнення. І каже що "в аптеці майже нема ліків, хіба Аспірин, і взагалі це не аптека, а якесь АВС".

Справді такий мрак в аптеці твориться? Не скажу за США, але в тій ж Італії в аптеках у вільному продажу - тільки умовний аспірин. Майже все - по рецепту. І це розповсюджена практика і по Європі і в Канаді і в США. З однієї сторони, це мінімізує "самолікування", яке часто є причиною ускладнень, і зокрема дає змогу боротися з не контрольованим вживанням антибіотиків. З іншої, в тій же Італії самі лікарі ті антибіотики прописують коли треба і не треба, а лікування простих випадків для пересічного ускладнюється, бо йому не дають вибору, звертатися до лікаря, чи ні.

Щодо США, то може ваш знайомий і не в аптеці працює. Там все сильно відрізняється від наших аптек, вони пігулки самі фасують в пляшечки. Ну окрім умовного аспірину.

За бади нічого не можу сказати Не скажу за США, але в тій ж Італії в аптеках у вільному продажу - тільки умовний аспірин. Майже все - по рецепту. І це розповсюджена практика і по Європі і в Канаді і в США. З однієї сторони, це мінімізує "самолікування", яке часто є причиною ускладнень, і зокрема дає змогу боротися з не контрольованим вживанням антибіотиків. З іншої, в тій же Італії самі лікарі ті антибіотики прописують коли треба і не треба, а лікування простих випадків для пересічного ускладнюється, бо йому не дають вибору, звертатися до лікаря, чи ні.Щодо США, то може ваш знайомий і не в аптеці працює. Там все сильно відрізняється від наших аптек, вони пігулки самі фасують в пляшечки. Ну окрім умовного аспірину.За бади нічого не можу сказати Faceless

Модератор Повідомлень: 35145 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1450 раз. Подякували: 8016 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2270227122722273 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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