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Як допомагають в США будувати власну кар"єру? Питання вкрай важливе для кожного студента... Наприклад, в цьому році на перший курс в університеті "Львівська політехніка" зараховано 665 (шістсот шістдесят п"ять, Карле!) студентів за спеціальністю "Журналістика". Якась фантасмагорія. Ця спеціальність НЕ була затребуваною ще 5 або 10 років тому.
Я це точно знаю, бо в 2016 році ледве відговорив дочку приятелів не йти на ту спеціальність (так хотіла, що аж пищала), а погодитися на пропозицію Приймальної комісії університету "Острозька академія" - вступити на бюджетне місце (!) за спеціальністю "Українська мова та літературна творчість". Ну що: дівчина вже на другому курсі заробляла гроші, працюючи за фахом (за завданням фірм та підприємств вичитувала матеріали сайтів, або готувала тексти для наповнення сайтів) - а в той час подружки - псевдожурналістки - вили від безробіття та не мали грошей заплатити за каву в чудовій кав"ярі "Острозької академії", яка розташована в старовинних підвалах університету... Хто не був - рекомендую відвідати "Острозьку академію" просто для екскурсії. Неймовірний навчальний заклад з чудовою бібліотекою, чудовими підвалами, в яких працюють пересувні тимчасові арт-виставки та чудовим музеєм, в якому можна побачити "Острозьку Біблію"...
Під час відвідування в четвер University of California-Santa Cruz перебував в різних департаментах цього цікавого університету і окремо - в Адміністративному корпусі, який займається оформленням документів для студентів-іноземців, в тому числі з України. Звернув увагу на такий плакат: Career success... Успіх в кар'єрі...
Я зайшов поспілкуватися... Цей успіх може починатися з малого. У вересні анонсовані досить цікаві теми для зустрічей з новенькими студентами: - Meet the Firms Virtual Career & Internship Fair (навчають студентів як під час літньої практики самому знайти можливість працювати в різних фірмах за своїм фахом та отримувати доволі високу зарплатню - сказали від 2 000 до 8 000 доларів на місяць). - How to Find a Job On Campus (згадав студентів своєї студентської групи, як ночами ходили на розвантаження вагонів - студенту в університеті США дозволяється працювати офіційно на території кампуса певну кількість годин на місяць. Мало хто знає, але студенти часто допомагають працювати своєму професору - на "царська то справа" перевіряти результати щотижневих контрольних робіт/тестів - професор доручає одному із студентів групи те робити - однаково всі 25 студентів групи отримали 25 ЗОВСІМ однакових білетів/тестів і є шаблон перевірки. Ну а студент заробить трохи грошей - приблизно 30 доларів за годину). - Student Employment & Work-Study Fair (мало хто знає, що після закінчення університету в США іноземцю надається термін в 18 місяців для того, щоби працевлаштуватися та вирішити питання із своїми робочими візами або Грін-картою. На скільки я знаю, такого привілея наймає у випускників університетів в UK: закінчив - і на наступний день - додому...).
Звернув увагу на ось такий захід для студентів в жовтні: Meet Moss Adams Потрібна реєстрація для участі в заході. Захід буде не простий: "Stop by and enjoy some pizza with us! Come chat with our professionals about our 2025 internship and full-time staff opportunities and learn more about life at Moss Adams!" Зауважу, що заснована в 1913 році зі штаб-квартирою в Сіетлі, штат Вашингтон, компанія Moss Adams має офіси у Вашингтоні, Орегоні, Каліфорнії, Арізоні, Нью-Мексико, Канзасі, Техасі та Колорадо. Вони є повністю інтегрованою компанією професійних послуг, яка надає допомогу клієнтам у зростанні, управлінні та захисті процвітання. Надаючи повний спектр аудиторських, податкових і консалтингових послуг, вони глибоко занурюються в кожну галузь, щоб краще зрозуміти контекст кожного завдання.
Цікаво, правда ж... надає допомогу клієнтам у зростанні, управлінні та захисті процвітання. Ну ось: Emigration and employment are indivisible!
P.S. Повторю, може хто не зрозумів: маєш роботу - маєш кредит - їздиш на роботу на новій тачці...
А це точно приклад розумної фінансової поведінки, коли людина вкладає свій майбутній дохід приблизно за рік в річ, яка не приносить надходжень, і за той самий рік гарантовано здешевшає вдвічі мінімум? Звісно, ми не знаємо всієї ситуації, але виглядає так, що така покупка відбулася тільки тому, що дають прямо зараз і в кредит.
Прикладами придбання речей, які можуть слугувати безглуздим вкладанням грошей, може бути і таке: - купівля харчів. Їх ціна дорівнює нулю безпосередньо після вживання. - купівля дитячого одягу: через рік його можна тільки подарувати. - купівля меблів: як правило із неможливо продати дорожче 1/3 ціни. Але ж купують… це я навмисно перебільшую, звісно.
Подивіться свіже відео на YouTube від пана Андрія, який купив в кредит новеньку Toyota RAV-4. Живе в місті Вінніпег, прилетів за ним аж в Едмонтон (в Канаді черги на купівлю авто на 3 місяця...2 роки). Він докладно розказує, в які гроші обійшлося йому те авто. Ну а 80% ролика він розказує про задоволення від його володіння. А як можна грошами оцінити задоволення?
Ну і треба ж враховувати реальність: пан Андрій (Palmer Life на YouTube) зараз мешкає в Канаді, де до найближчої зупинки міського транспорта треба йти мінімум 1,5 км і автобуси ходять раз на годину (!)-півтори (!). Альтернатива: він наводить точні цифри: кожні 2 тижня (так прийнято в Канаді) він отримує зарплатню та з неї виплачує кожні 2 тижня 450 C$. Тобто орієнтовно 900/30=30 С$ на день. Це приблизно зарплатня за 1 (одну) годину його роботи. Так що тут треба економити? Хіба НЕ "це точно приклад розумної фінансової поведінки"? Я тут періодично викладую досвід - досі невдалий - родини моєї племінниці і- ось було знайшли роботу, до якої добиратися в ОДИН бік 3,5 години (на автобусах). Хіба на це можна погодитися без авто...
akurt написав:і автобуси ходять раз на годину (!)-півтори (!). Альтернатива: він наводить точні цифри: кожні 2 тижня (так прийнято в Канаді) він отримує зарплатню та з неї виплачує кожні 2 тижня 450 C$. Тобто орієнтовно 900/30=30 С$ на день. Це приблизно зарплатня за 1 (одну) годину його роботи. Так що тут треба економити? Хіба НЕ "це точно приклад розумної фінансової поведінки"?
Звісно, що кожен оцінює ситуацію зі всіма деталями, які знає тільки він. Тому я й не стверждую, наприклад, що купувати авто вартістю більше свого річного доходу в кредит -- це завжди погано. Може в тій ситуації альтернативи ще більш неприйнятні. Наприклад, знаю людей, що кожні два-три роки продають авто, і купляють нове, вирішуючи таким чином проблему із ремонтами (за цей час авто ремонту майже ніколи не потребує). Стосовно "це всього вартість однієї години роботи в день" то тут треба дивитись глибше. У сім'ї зазвичай є витрати, які обов'язкові -- оренда, комуналка, харчі. Виходячи з наведених цифр, я так думаю, що ці витрати у нього становлять не менше половини заробітку. Тобто, за автомобіль доводиться віддавати одну годину не з 40 годин на тиждень, а з 20, що залишилися, а значить, він віддає на свою машину заробіток семи із 20 робочих годин, що можна було витратити на щось інше. В такому варіанті трати виглядають вже значно суттєвішими.
P.S. Повторю, може хто не зрозумів: маєш роботу - маєш кредит - їздиш на роботу на новій тачці...
А це точно приклад розумної фінансової поведінки, коли людина вкладає свій майбутній дохід приблизно за рік в річ, яка не приносить надходжень, і за той самий рік гарантовано здешевшає вдвічі мінімум? Звісно, ми не знаємо всієї ситуації, але виглядає так, що така покупка відбулася тільки тому, що дають прямо зараз і в кредит.
Це тачка має гарантовано здешевшати за рік вдвічі?
Хто тут з США. Знайомий нелегал / турист (писав тут про нього) влаштувався в аптеку продавцем. І розповів про "жахливу" систему, коли є план скільки яких БАДів потрібно мінімум впарити покупцям. Якщо не виконаєш план - штраф. А за 3 невиконання - звільнення. І каже що "в аптеці майже нема ліків, хіба Аспірин, і взагалі це не аптека, а якесь АВС". Справді такий мрак в аптеці твориться?
Дюрі-бачі написав:Хто тут з США. Знайомий нелегал / турист (писав тут про нього) влаштувався в аптеку продавцем. І розповів про "жахливу" систему, коли є план скільки яких БАДів потрібно мінімум впарити покупцям. Якщо не виконаєш план - штраф. А за 3 невиконання - звільнення. І каже що "в аптеці майже нема ліків, хіба Аспірин, і взагалі це не аптека, а якесь АВС". Справді такий мрак в аптеці твориться?
Не скажу за США, але в тій ж Італії в аптеках у вільному продажу - тільки умовний аспірин. Майже все - по рецепту. І це розповсюджена практика і по Європі і в Канаді і в США. З однієї сторони, це мінімізує "самолікування", яке часто є причиною ускладнень, і зокрема дає змогу боротися з не контрольованим вживанням антибіотиків. З іншої, в тій же Італії самі лікарі ті антибіотики прописують коли треба і не треба, а лікування простих випадків для пересічного ускладнюється, бо йому не дають вибору, звертатися до лікаря, чи ні. Щодо США, то може ваш знайомий і не в аптеці працює. Там все сильно відрізняється від наших аптек, вони пігулки самі фасують в пляшечки. Ну окрім умовного аспірину. За бади нічого не можу сказати
Щось я взагалі в США не зустрічаю аптек. Немає тут такого, як у нас на кожному куті. Є досить великі відділи, які торгують чимось, що повʼязано з медициною - в супермаркетах. Великий вибір: - полівітаміни; - харчові добавки всілякі: - дійсно аспірин; - здається ж Парацетамол; - якісь мазі - невеликий вибір дезинфікуючих (містять антибіотик) або щось для лікування геморою. - щось антиалергічне, цікаво що все на основі відомого простого «Лоратадін». Мабуть і все. Наскільки я знаю всі препарати більш-менш сильної дії продаються виключно за рецептом. Здається бачив щось схоже на аптеку в супермаркеті SafeWay. На мій подив Google maps показав, що заклади під назвою «Pharmacy» все ж існують: - Walgreens pharmacy; - Walmart. - CVS Pharmacy. Це досить великі супермаркети, які складно назвати аптекою в нашому розумінні - торгують всім підряд - і тестами на коронавірус, і апаратами для гоління, і апаратами для стрижки волосся, і мочалками. Мабуть там і є таке, про що писав Дюрі-бачі, що є якийсь план з продажу харчових добавок.
P.S. Повторю, може хто не зрозумів: маєш роботу - маєш кредит - їздиш на роботу на новій тачці...
А це точно приклад розумної фінансової поведінки, коли людина вкладає свій майбутній дохід приблизно за рік в річ, яка не приносить надходжень, і за той самий рік гарантовано здешевшає вдвічі мінімум? Звісно, ми не знаємо всієї ситуації, але виглядає так, що така покупка відбулася тільки тому, що дають прямо зараз і в кредит.
Прикладами придбання речей, які можуть слугувати безглуздим вкладанням грошей, може бути і таке: - купівля харчів. Їх ціна дорівнює нулю безпосередньо після вживання. - купівля дитячого одягу: через рік його можна тільки подарувати. - купівля меблів: як правило із неможливо продати дорожче 1/3 ціни. Але ж купують… це я навмисно перебільшую, звісно.
Подивіться свіже відео на YouTube від пана Андрія, який купив в кредит новеньку Toyota RAV-4. Живе в місті Вінніпег, прилетів за ним аж в Едмонтон (в Канаді черги на купівлю авто на 3 місяця...2 роки). Він докладно розказує, в які гроші обійшлося йому те авто. Ну а 80% ролика він розказує про задоволення від його володіння. А як можна грошами оцінити задоволення?
Ну і треба ж враховувати реальність: пан Андрій (Palmer Life на YouTube) зараз мешкає в Канаді, де до найближчої зупинки міського транспорта треба йти мінімум 1,5 км і автобуси ходять раз на годину (!)-півтори (!). Альтернатива: він наводить точні цифри: кожні 2 тижня (так прийнято в Канаді) він отримує зарплатню та з неї виплачує кожні 2 тижня 450 C$. Тобто орієнтовно 900/30=30 С$ на день. Це приблизно зарплатня за 1 (одну) годину його роботи. Так що тут треба економити? Хіба НЕ "це точно приклад розумної фінансової поведінки"? Я тут періодично викладую досвід - досі невдалий - родини моєї племінниці і- ось було знайшли роботу, до якої добиратися в ОДИН бік 3,5 години (на автобусах). Хіба на це можна погодитися без авто...
Это не совсем одно и то-же. И не то, как вы это преподносите. Не могу говорить о всех американцах, но среди моих знакомых нет "автодрочеров". Никто, абсолютно никто не говорит о машине в тоне, отличающемся как если-бы они говорили о фене или тостере. Покупка машины для них - сугубо прагматичное мерприятие. Она нужна или нет? Если нужна, то на каких условиях? И какая. Трое владеют теслами. Не потому что они там супер-пупер, а потому что они считают это выгодным. 3 из моих знакомых отъездили на лизинговых машинах по 3 года (Хайлендер, Лексус и еще один - не помню, какой-то СУВ, может тоже Лексус) и по прошествии 3 лет выкупили их у диллершипа за кэш. Не потому что не могли купить или взять в лиз новый, а потому что это было ВЫГОДНО на тот момент. 2 из них уже продали (в последнее время рынок бу в США стремительно вырос) и купили новые. Не в лиз, не в кредит. Они не считают себя идиотами покупать что-то под 7+% с кучей обязательств по страховкам. Один все еще ездит на Хайлендере, а жене купили Теслу. В кредит. Вот тут чисто вопрос возможностей и прагматизма. Теслу взяли под какую-то акцию и с акционным кредитом. Потому что они выплачивают дом под 2,78% годовых, а тесла получилась под меньший, что сейчас редкая редкость. Долгое время обходились одной машиной, но в городке где живут совсем плохо с общественным транспортом, а семейные обстоятельства изменились и одна машина не закрывала их потребности. Это все не про НЙ. Один знакомый, после переезда из Питтсбурга в НЙ, поняв что тут это гемор, просто продал свою машину и уже 6-7 лет без машины. При том, что семейный доход не менее 250 куе в год. Есть своя 3 бдрм и дом под инвестицию. Просто грамотное финансовое решение. Еще одна семья со своей квартирой в НЙ, доме в инвестменте, 3 квартирами в НЙ под рент, дом (скорей усадьба в другом штате. Дешевом, типа дача). доход хаузхолда 400++(по меньшей мере, не знаю зп жены-адвоката) купила несколько лет назад бу японца за 3600, сейчас машине 12 лет. Машину используют исключительно для поездок на дачу, за продуктами и чтобы привезти стройматериалы на инвестный дом. На работу ездят на ОТ, хотя бОльшую часть недели работают из дому.
akurt написав:і автобуси ходять раз на годину (!)-півтори (!). Альтернатива: він наводить точні цифри: кожні 2 тижня (так прийнято в Канаді) він отримує зарплатню та з неї виплачує кожні 2 тижня 450 C$. Тобто орієнтовно 900/30=30 С$ на день. Це приблизно зарплатня за 1 (одну) годину його роботи. Так що тут треба економити? Хіба НЕ "це точно приклад розумної фінансової поведінки"?
Звісно, що кожен оцінює ситуацію зі всіма деталями, які знає тільки він. Тому я й не стверждую, наприклад, що купувати авто вартістю більше свого річного доходу в кредит -- це завжди погано. Може в тій ситуації альтернативи ще більш неприйнятні. Наприклад, знаю людей, що кожні два-три роки продають авто, і купляють нове, вирішуючи таким чином проблему із ремонтами (за цей час авто ремонту майже ніколи не потребує). Стосовно "це всього вартість однієї години роботи в день" то тут треба дивитись глибше. У сім'ї зазвичай є витрати, які обов'язкові -- оренда, комуналка, харчі. Виходячи з наведених цифр, я так думаю, що ці витрати у нього становлять не менше половини заробітку. Тобто, за автомобіль доводиться віддавати одну годину не з 40 годин на тиждень, а з 20, що залишилися, а значить, він віддає на свою машину заробіток семи із 20 робочих годин, що можна було витратити на щось інше. В такому варіанті трати виглядають вже значно суттєвішими.
Кстати, да. Можно отдавать 1/8 своего дохода можно только если никакой иной приемлемой альтернативы нет. Ну и опять-же, вместо того, чтобы платить 8% банку+ допплатежи (а их немало), эти деньги как минимум сейчас могут приносить 5% годовых. Итого, разница между покупкой и непокупкой авто составляет 13+% в год. Иными словами, без учета всех затрат на содержание машины и ее амертизации, а только за счет выбора иного баковского продукта (вместо кредита - депозит), непокупка автомобиля оправдывает себя за 7,5 лет. Еще раз, это только на деньгах. Без учета страховки, бенз, амортизации, ремонтов, штрафов,парковки, разных фи при покупке и тд и тп. Та ну нах, выгоднее на Юбере ездить.
rjkz написав:И не то, как вы это преподносите. Не могу говорить о всех американцах, но среди моих знакомых нет "автодрочеров". Никто, абсолютно никто не говорит о машине в тоне, отличающемся как если-бы они говорили о фене или тостере. Покупка машины для них - сугубо прагматичное мерприятие. Она нужна или нет? Если нужна, то на каких условиях? И какая. Трое владеют теслами. .
Правильні роздуми людини, яка: - НЕ МАЄ АВТО. - живе в умовах особливої area під назвою New York. Тобто роздуми мають право на існування для обмеженої особливої кількості людей. Моя родина має 6 осіб і на 6 осіб маємо 4 авто. Було 5. В сучасному світі для людей, які не живуть саме в New York, авто є такою ж необхідністю, як пральна машина, посудомийна машина, як фен і як кавоварка/міксер/і таке інше. Тобто це питання не є питанням і НЕ розглядається. Розглядати можна тільки марку авто, купівлю нового чи б/в. Ось погляд цих хвилин: я щойно відвідував Ames Research Centre (NASA) та зараз на Tesla model 3 завітав сюди: https://maps.app.goo.gl/Bq9efu4Moy6pLUZ ... eview.copy Зараз присів на лавку дивлюсь відео про один з етапів розвитку тієї справи - і не помітив, щоби хтось приїздив і в першу установу, і в другу на трамваї або тролейбусі. Всі виключно на авто різних моделей. Тому я погоджуюсь з тим, і це підтвердили наші українці із San Francisco, до яких завтра поїду в гості, що єдине місце на світі, де авто не є першою необхідністю - це New York.
В інших місцях Земної кулі життя без авто не існує.
Це підтверджують і сухі дані статистики (станом на 09.08.24): As of 2022, there were more than 283 million vehicles registered in the U.S, compared to just north of 282 million vehicles in 2021, according to the Federal Highway Administration (FHWA). Джерело: https://www.marketwatch.com/guides/insu ... on%20(FHWA).
P.S. Одночасно я проти «перегинів» в купівлі авто. Однокласник сина тримає автосалон в обласному центрі - щодня виставляє на продаж як не BMW самих дорогих моделей , куплених в 2021 році, так Porshe, з пробігом в 20 000, куплених в 2022 році, так купе-фаетони, куплені в 2022. Рідко виставляє щось куплене в 2017 або 2018 роках, коли крали менше (мабуть) та бісилися менше (мабуть). Але це ж зовсім інша історія… То просто панове з жиру бісяться…
Востаннє редагувалось akurt в Суб 24 сер, 2024 22:31, всього редагувалось 1 раз.