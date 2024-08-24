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Дюрі-бачі написав:Хто тут з США. Знайомий нелегал / турист (писав тут про нього) влаштувався в аптеку продавцем. І розповів про "жахливу" систему, коли є план скільки яких БАДів потрібно мінімум впарити покупцям. Якщо не виконаєш план - штраф. А за 3 невиконання - звільнення. І каже що "в аптеці майже нема ліків, хіба Аспірин, і взагалі це не аптека, а якесь АВС". Справді такий мрак в аптеці твориться?
Я не знаю что такое ABC, может CVS? Но туда нелегалов не берут.
Аптеки в США - это магазины в которых еще есть и лекарства. Читал в книгах, что раньше там еще и поесть можно было. В аптеках продают все что не запрешено. Напаривать бады да еще и взять на работу нелегала - это явно "русская" аптека.
rjkz написав:Аптеки в США - это магазины в которых еще есть и лекарства.
Про це й мова, що в аптеці крім лікарств, яких дуже скудний вибір, памперсів, презервативів і бадів ще якийсь спортивний інвентар, енергетики, журнали і хто зна що, чого в нашому розумінні, в аптеці не мало б бути.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 24 сер, 2024 22:41, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Щось я взагалі в США не зустрічаю аптек. Немає тут такого, як у нас на кожному куті. Є досить великі відділи, які торгують чимось, що повʼязано з медициною - в супермаркетах. Великий вибір: - полівітаміни; - харчові добавки всілякі: - дійсно аспірин; - здається ж Парацетамол; - якісь мазі - невеликий вибір дезинфікуючих (містять антибіотик) або щось для лікування геморою. - щось антиалергічне, цікаво що все на основі відомого простого «Лоратадін». Мабуть і все. Наскільки я знаю всі препарати більш-менш сильної дії продаються виключно за рецептом. Здається бачив щось схоже на аптеку в супермаркеті SafeWay. На мій подив Google maps показав, що заклади під назвою «Pharmacy» все ж існують: - Walgreens pharmacy; - Walmart. - CVS Pharmacy. Це досить великі супермаркети, які складно назвати аптекою в нашому розумінні - торгують всім підряд - і тестами на коронавірус, і апаратами для гоління, і апаратами для стрижки волосся, і мочалками. Мабуть там і є таке, про що писав Дюрі-бачі, що є якийсь план з продажу харчових добавок.
CVS (самая большая и в принципе самая фиговая), Walgreens(тут точно не знаю) - это аптечные сети. Еще сейчас банкрутуе Райт Эйд.
Да, в аптеках США можно купить все. Но что отличает их от обычных супермаркетов - наличие отдела по выдаче рецептурных препаратов. А, и за каждым "закреплена" аптека. Когда ты идешь первый раз к какому-то врачу, заполняешь форму, где указываешь адрес, телефон и название "своей" аптеки. Они туда будут "отсылать" назначения на препараты. Потом просто приходишь и забираешь. А, и за большинство препаратов или не платишь ничего (страховая платит) или платишь символический копеймент. Во многих "русских" аптеках дают пациентам своего рода "откаты". Тикеты. Например, берет человек регулярно много препаратов, их ему фасуют сначала в пластиковые баночки, а потом в бумажный пакет. Когда он приходит забирать, ему еще распечатывают тикет на 1-5-10-20 долларов. На эту сумму он может что-то купить в аптеке - продукты или, скажем, зубную пасту или посуду или еще что-то. Еще есть аптечные отделы (они как самостоятельные единицы) при крупных сетевых супермакетах. Как в волмарте, стапэндшапе и тп. Только в таком случае там только рецептурные препараты, так как остальным торгует сам супермаркет.