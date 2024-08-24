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Дюрі-бачі написав:Хто тут з США. Знайомий нелегал / турист (писав тут про нього) влаштувався в аптеку продавцем. І розповів про "жахливу" систему, коли є план скільки яких БАДів потрібно мінімум впарити покупцям. Якщо не виконаєш план - штраф. А за 3 невиконання - звільнення. І каже що "в аптеці майже нема ліків, хіба Аспірин, і взагалі це не аптека, а якесь АВС". Справді такий мрак в аптеці твориться?
Я не знаю что такое ABC, может CVS? Но туда нелегалов не берут.
Аптеки в США - это магазины в которых еще есть и лекарства. Читал в книгах, что раньше там еще и поесть можно было. В аптеках продают все что не запрешено. Напаривать бады да еще и взять на работу нелегала - это явно "русская" аптека.
rjkz написав:Аптеки в США - это магазины в которых еще есть и лекарства.
Про це й мова, що в аптеці крім лікарств, яких дуже скудний вибір, памперсів, презервативів і бадів ще якийсь спортивний інвентар, енергетики, журнали і хто зна що, чого в нашому розумінні, в аптеці не мало б бути.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 24 сер, 2024 22:41, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Щось я взагалі в США не зустрічаю аптек. Немає тут такого, як у нас на кожному куті. Є досить великі відділи, які торгують чимось, що повʼязано з медициною - в супермаркетах. Великий вибір: - полівітаміни; - харчові добавки всілякі: - дійсно аспірин; - здається ж Парацетамол; - якісь мазі - невеликий вибір дезинфікуючих (містять антибіотик) або щось для лікування геморою. - щось антиалергічне, цікаво що все на основі відомого простого «Лоратадін». Мабуть і все. Наскільки я знаю всі препарати більш-менш сильної дії продаються виключно за рецептом. Здається бачив щось схоже на аптеку в супермаркеті SafeWay. На мій подив Google maps показав, що заклади під назвою «Pharmacy» все ж існують: - Walgreens pharmacy; - Walmart. - CVS Pharmacy. Це досить великі супермаркети, які складно назвати аптекою в нашому розумінні - торгують всім підряд - і тестами на коронавірус, і апаратами для гоління, і апаратами для стрижки волосся, і мочалками. Мабуть там і є таке, про що писав Дюрі-бачі, що є якийсь план з продажу харчових добавок.
CVS (самая большая и в принципе самая фиговая), Walgreens(тут точно не знаю) - это аптечные сети. Еще сейчас банкрутуе Райт Эйд.
Да, в аптеках США можно купить все. Но что отличает их от обычных супермаркетов - наличие отдела по выдаче рецептурных препаратов. А, и за каждым "закреплена" аптека. Когда ты идешь первый раз к какому-то врачу, заполняешь форму, где указываешь адрес, телефон и название "своей" аптеки. Они туда будут "отсылать" назначения на препараты. Потом просто приходишь и забираешь. А, и за большинство препаратов или не платишь ничего (страховая платит) или платишь символический копеймент. Во многих "русских" аптеках дают пациентам своего рода "откаты". Тикеты. Например, берет человек регулярно много препаратов, их ему фасуют сначала в пластиковые баночки, а потом в бумажный пакет. Когда он приходит забирать, ему еще распечатывают тикет на 1-5-10-20 долларов. На эту сумму он может что-то купить в аптеке - продукты или, скажем, зубную пасту или посуду или еще что-то. Еще есть аптечные отделы (они как самостоятельные единицы) при крупных сетевых супермакетах. Как в волмарте, стапэндшапе и тп. Только в таком случае там только рецептурные препараты, так как остальным торгует сам супермаркет.
Правильний текст вище з докладною інформацією. Названі мережі не є обовʼязково «всеамериканськими». Так саме як і супермаркети. Особливо якщо згадати, що штати - це фактично окремі держави. Наприклад ось компактне розташування однієї із згаданих мереж - в основному в районі LA
rjkz написав:И не то, как вы это преподносите. Не могу говорить о всех американцах, но среди моих знакомых нет "автодрочеров". Никто, абсолютно никто не говорит о машине в тоне, отличающемся как если-бы они говорили о фене или тостере. Покупка машины для них - сугубо прагматичное мерприятие. Она нужна или нет? Если нужна, то на каких условиях? И какая. Трое владеют теслами. .
Правильні роздуми людини, яка: - НЕ МАЄ АВТО. - живе в умовах особливої area під назвою New York. Тобто роздуми мають право на існування для обмеженої особливої кількості людей. Моя родина має 6 осіб і на 6 осіб маємо 4 авто. Було 5. В сучасному світі для людей, які не живуть саме в New York, авто є такою ж необхідністю, як пральна машина, посудомийна машина, як фен і як кавоварка/міксер/і таке інше. Тобто це питання не є питанням і НЕ розглядається. Розглядати можна тільки марку авто, купівлю нового чи б/в. Ось погляд цих хвилин: я щойно відвідував Ames Research Centre (NASA) та зараз на Tesla model 3 завітав сюди: https://maps.app.goo.gl/Bq9efu4Moy6pLUZ ... eview.copy Зараз присів на лавку дивлюсь відео про один з етапів розвитку тієї справи - і не помітив, щоби хтось приїздив і в першу установу, і в другу на трамваї або тролейбусі. Всі виключно на авто різних моделей. Тому я погоджуюсь з тим, і це підтвердили наші українці із San Francisco, до яких завтра поїду в гості, що єдине місце на світі, де авто не є першою необхідністю - це New York.
В інших місцях Земної кулі життя без авто не існує.
Це підтверджують і сухі дані статистики (станом на 09.08.24): As of 2022, there were more than 283 million vehicles registered in the U.S, compared to just north of 282 million vehicles in 2021, according to the Federal Highway Administration (FHWA). Джерело: https://www.marketwatch.com/guides/insu ... on%20(FHWA).
P.S. Одночасно я проти «перегинів» в купівлі авто. Однокласник сина тримає автосалон в обласному центрі - щодня виставляє на продаж як не BMW самих дорогих моделей , куплених в 2021 році, так Porshe, з пробігом в 20 000, куплених в 2022 році, так купе-фаетони, куплені в 2022. Рідко виставляє щось куплене в 2017 або 2018 роках, коли крали менше (мабуть) та бісилися менше (мабуть). Але це ж зовсім інша історія… То просто панове з жиру бісяться…
А я что-то не припомню, чтобы я писал, что машину не надо покупать если она нужна. Когда люди покупают каждые 3 года новую - с финансовой точки зрения неразумно. Тут есть эрии вокруг НЙ, где народ каждый год меняет машины. Они могут себе это позволить. Честно скажу, что я -нет. Там по 50-80 К в год платят праперти такс. Я этого тоже не могу себе позволить, это значительная часть моего годового дохода. Но они рассуждают, возможно так, новая мащина будет стоить 1000 долларов в месяц диллершипу. Ну а остальные расходы - они без разницы на какой машине ездишь. Бенз одинаково стоит что для машины за 100 к, что для бущной за 3 к. Страховка чуть дороже, остальное - не сильно разнится. НО 12К в год выбрасываются плюс фи за оформление (несколько куе). Даже если они "могут себе позволить", то это не про финансово правильное решение. Это - эмоциональное поведение. Напомню, сра...диспут начался с вопроса или является финансово оправданным покупка в кредит, а не покупка в принципе. Насчет того, что у меня сейчас нет машины - я "могу себе это позволить" без кредитов. Повторюсь, даже паркинг есть, что есть дефицит в НЙ. Но помимо того что она мне сейчас не нужна (я не зарекаюсь, что будет не нужна в будущем), я буду ее покупать в кредит только при ставке близкой к нулю. Такое было лет 7 назад. Но это будет вопрос необходимости, а не эмоциональный. "Новенькая красненькая машинка" - это эмоциональное.