По-перше сусідів же немає. Я ж написав: кожна родина - окремий одноповерховий будинок.
По-друге, я зараз живу в саме такому - побудованому з дерева - приблизно як на фото вище - будинку. Тут 7 поверхів. Я зараз на поверсі 6. Квартира двокімнатна, площею близько 70 кв.м.
Жодного разу не чув хоч якийсь звук від сусідів - ні зверху, ні з боків.
Вечорами дивлюся фільми Netflix - ТВ Samsung з додатковою звуковою системою 5.1 - інколи ловлю себе на думці, що треба зменшити звук.
НЕМАЄ ніяких звукових проблем.
Цікаво на третьому поверсі: виходи в зону відпочинку:
- підеш ліворуч - плавальний басейн. Це в деревʼяному будинку і це на третьому поверсі.
- підеш праворуч: там крісла столи, газові комплекси для барбекю (вчора ввечері готував стейки та смакував червоне каліфорнійське).
Як бачите, є якісь мудрі технології без звуку від сусідів. І міцність забезпечена.
Два поверхи підземного паркінгу: бачу щось схоже на шлакоблок.
Мабуть є металоконструкції, але скільки не дивився, немає ознак швелерів або двутаврів.
В одноповерхових їх точно немає, бо я неодноразово заходив на незавершені будівництва та роздивлявся.