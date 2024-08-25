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#<1 ... 2272227322742275 Додано: Нед 25 сер, 2024 19:38 Faceless написав: Всюди йдуть на якісь компроміси, це нормально. Ніхто ж не помре від того, що через стіну між квартирами можна просто говорити, а килимки чи ковролін є вимушеною необхідністю, бо кроки сусіда зверху ви чуєте як з ефектом присутності.

Всюди йдуть на якісь компроміси, це нормально. Ніхто ж не помре від того, що через стіну між квартирами можна просто говорити, а килимки чи ковролін є вимушеною необхідністю, бо кроки сусіда зверху ви чуєте як з ефектом присутності.

По-перше сусідів же немає. Я ж написав: кожна родина - окремий одноповерховий будинок.

По-друге, я зараз живу в саме такому - побудованому з дерева - приблизно як на фото вище - будинку. Тут 7 поверхів. Я зараз на поверсі 6. Квартира двокімнатна, площею близько 70 кв.м.

Жодного разу не чув хоч якийсь звук від сусідів - ні зверху, ні з боків.

Вечорами дивлюся фільми Netflix - ТВ Samsung з додатковою звуковою системою 5.1 - інколи ловлю себе на думці, що треба зменшити звук.

НЕМАЄ ніяких звукових проблем.

Цікаво на третьому поверсі: виходи в зону відпочинку:

- підеш ліворуч - плавальний басейн. Це в деревʼяному будинку і це на третьому поверсі.

- підеш праворуч: там крісла столи, газові комплекси для барбекю (вчора ввечері готував стейки та смакував червоне каліфорнійське).

Як бачите, є якісь мудрі технології без звуку від сусідів. І міцність забезпечена.

Два поверхи підземного паркінгу: бачу щось схоже на шлакоблок.

Мабуть є металоконструкції, але скільки не дивився, немає ознак швелерів або двутаврів.

В одноповерхових їх точно немає, бо я неодноразово заходив на незавершені будівництва та роздивлявся. По-перше сусідів же немає. Я ж написав: кожна родина - окремий одноповерховий будинок.По-друге, я зараз живу в саме такому - побудованому з дерева - приблизно як на фото вище - будинку. Тут 7 поверхів. Я зараз на поверсі 6. Квартира двокімнатна, площею близько 70 кв.м.Жодного разу не чув хоч якийсь звук від сусідів - ні зверху, ні з боків.Вечорами дивлюся фільми Netflix - ТВ Samsung з додатковою звуковою системою 5.1 - інколи ловлю себе на думці, що треба зменшити звук.НЕМАЄ ніяких звукових проблем.Цікаво на третьому поверсі: виходи в зону відпочинку:- підеш ліворуч - плавальний басейн. Це в деревʼяному будинку і це на третьому поверсі.- підеш праворуч: там крісла столи, газові комплекси для барбекю (вчора ввечері готував стейки та смакував червоне каліфорнійське).Як бачите, є якісь мудрі технології без звуку від сусідів. І міцність забезпечена.Два поверхи підземного паркінгу: бачу щось схоже на шлакоблок.Мабуть є металоконструкції, але скільки не дивився, немає ознак швелерів або двутаврів.В одноповерхових їх точно немає, бо я неодноразово заходив на незавершені будівництва та роздивлявся. akurt

Повідомлень: 9948 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1299 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2024 19:45 rjkz написав: В США только сейчас, уже при мне разросся рынок бу.

Почему? Потому что, во первых, реально ставки по кредитам очень высокие. В США только сейчас, уже при мне разросся рынок бу.Почему? Потому что, во первых, реально ставки по кредитам очень высокие. Думаю, ещё и потому, что современный автомобиль -- это круглосуточное наблюдение, сбор информации о владельце, и её продажа любому, кто согласен заплатить. Я, хоть и не в США, наверное предпочту что-то б/у года 2019-2020, когда ещё настолько уж явно этим не страдали. Думаю, ещё и потому, что современный автомобиль -- это круглосуточное наблюдение, сбор информации о владельце, и её продажа любому, кто согласен заплатить. Я, хоть и не в США, наверное предпочту что-то б/у года 2019-2020, когда ещё настолько уж явно этим не страдали. M-Audio Повідомлень: 3091 З нами з: 23.03.11 Подякував: 582 раз. Подякували: 418 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2024 20:21 За великим рахунком все, що вище написав rjkz є вірним.

На що я звернув увагу:

- якість ремонтів автівок невелика тому що - як правило - СТО тримають або мексиканці, або росіянці. СТО - для бідних. Знаю випадок, коли у нашої людини авто глозло з незрозумілих причин, мексиканці відремонтували за 250$, через добу воно заглохло знову. Було три візити на те СТО - закінчилося тим, що людина сама залізла під авто уважно все передивилася та знайшла гумовий шланг з діркою/тріщиною, сама його замінила, авто поїхало.

Тут ще одна різниця нас від США: навіть пробите колючкою колеса велосипеда нікому не прийде в голову ремонтувати самому. Краще купити новий.

Показовий приклад: під час мого візиту на Гавайі на ранок побачив, що колесо спустило. Подзвонив в прокатну контору. Майже миттєво приїхало ремонтне авто.

Далі тримайтеся за щось міцне.

Дядько - майстер - дістав запаску з мого багажника та поміняв із словами, щоби я підʼїхав в офіс. В мене щелепа відвисла, бо я це і сам міг би зробити, не робив , бо авто чуже. І я не на трасі.

Я таких запасок собі на авто на міняв стільки, що здивувався, подумав, що шині потрібний складний ремонт. Поіхав в офіс - ви ж тримаєтеся за щось міцне? Думаєте вони ремонтували шину? Ні.

Вони мені видали інше авто.

І я поїхав. На іншому авто. Хотілося крутити пальцем біля скроні.

Інша планета, панове, ну реально інша. akurt

Повідомлень: 9948 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1299 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2272227322742275 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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