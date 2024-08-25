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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2272227322742275
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:38

  Faceless написав:Всюди йдуть на якісь компроміси, це нормально. Ніхто ж не помре від того, що через стіну між квартирами можна просто говорити, а килимки чи ковролін є вимушеною необхідністю, бо кроки сусіда зверху ви чуєте як з ефектом присутності.

По-перше сусідів же немає. Я ж написав: кожна родина - окремий одноповерховий будинок.
По-друге, я зараз живу в саме такому - побудованому з дерева - приблизно як на фото вище - будинку. Тут 7 поверхів. Я зараз на поверсі 6. Квартира двокімнатна, площею близько 70 кв.м.
Жодного разу не чув хоч якийсь звук від сусідів - ні зверху, ні з боків.
Вечорами дивлюся фільми Netflix - ТВ Samsung з додатковою звуковою системою 5.1 - інколи ловлю себе на думці, що треба зменшити звук.
НЕМАЄ ніяких звукових проблем.
Цікаво на третьому поверсі: виходи в зону відпочинку:
- підеш ліворуч - плавальний басейн. Це в деревʼяному будинку і це на третьому поверсі.
- підеш праворуч: там крісла столи, газові комплекси для барбекю (вчора ввечері готував стейки та смакував червоне каліфорнійське).
Як бачите, є якісь мудрі технології без звуку від сусідів. І міцність забезпечена.
Два поверхи підземного паркінгу: бачу щось схоже на шлакоблок.
Мабуть є металоконструкції, але скільки не дивився, немає ознак швелерів або двутаврів.
В одноповерхових їх точно немає, бо я неодноразово заходив на незавершені будівництва та роздивлявся.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:45

  rjkz написав:В США только сейчас, уже при мне разросся рынок бу.
Почему? Потому что, во первых, реально ставки по кредитам очень высокие.
Думаю, ещё и потому, что современный автомобиль -- это круглосуточное наблюдение, сбор информации о владельце, и её продажа любому, кто согласен заплатить. Я, хоть и не в США, наверное предпочту что-то б/у года 2019-2020, когда ещё настолько уж явно этим не страдали.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 20:21

За великим рахунком все, що вище написав rjkz є вірним.
На що я звернув увагу:
- якість ремонтів автівок невелика тому що - як правило - СТО тримають або мексиканці, або росіянці. СТО - для бідних. Знаю випадок, коли у нашої людини авто глозло з незрозумілих причин, мексиканці відремонтували за 250$, через добу воно заглохло знову. Було три візити на те СТО - закінчилося тим, що людина сама залізла під авто уважно все передивилася та знайшла гумовий шланг з діркою/тріщиною, сама його замінила, авто поїхало.
Тут ще одна різниця нас від США: навіть пробите колючкою колеса велосипеда нікому не прийде в голову ремонтувати самому. Краще купити новий.
Показовий приклад: під час мого візиту на Гавайі на ранок побачив, що колесо спустило. Подзвонив в прокатну контору. Майже миттєво приїхало ремонтне авто.
Далі тримайтеся за щось міцне.
Дядько - майстер - дістав запаску з мого багажника та поміняв із словами, щоби я підʼїхав в офіс. В мене щелепа відвисла, бо я це і сам міг би зробити, не робив , бо авто чуже. І я не на трасі.
Я таких запасок собі на авто на міняв стільки, що здивувався, подумав, що шині потрібний складний ремонт. Поіхав в офіс - ви ж тримаєтеся за щось міцне? Думаєте вони ремонтували шину? Ні.
Вони мені видали інше авто.
І я поїхав. На іншому авто. Хотілося крутити пальцем біля скроні.
Інша планета, панове, ну реально інша.
akurt
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